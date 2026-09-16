Icon Sportswire
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Cavan Sullivan dikabarkan mendapat panggilan perdana ke timnas AS, Christian Pulisic dicoret dari pemusatan latihan musim gugur
- Icon Sportswire
Pemanggilan pertama yang telah lama dinantikan
Sullivan akan menjadi bagian dari 26 pemain yang akan dipanggil Pochettino untuk empat laga persahabatan dari 26 September hingga 6 Oktober. Pemain berusia 16 tahun itu belakangan melakukan banyak hal untuk membenarkan pemanggilannya, dengan membawa Philadelphia Union yang bangkit kembali meraih tempat di play-off. Union tidak pernah kalah dalam laga liga sejak Piala Dunia. Sullivan telah menjadi bagian tetap dari tim nasional junior AS selama bertahun-tahun, pertama kali tampil di level U-15. Jika Sullivan bermain dalam salah satu dari empat laga tersebut, ia akan menjadi pemain termuda kedua yang tampil untuk AS, di belakang Freddy Adu, yang melakukan debutnya pada Januari 2006.
Pemain muda itu mengakui awal bulan ini bahwa ia antusias menanti kesempatan bersama AS:
"Saya tidak terlalu fokus pada itu. Jelas, itu adalah target, dan akan sangat keren jika dipanggil... Saya hanya fokus untuk berkembang, menjadi lebih baik dari pekan ke pekan. Saya tahu penampilan saya penting. Ada banyak mata yang tertuju pada Anda di setiap pertandingan, jadi saya harus terus melangkah akhir pekan ini, akhir pekan berikutnya," kata Sullivan kepada GOAL. "Saat skuad dipilih, kalau itu terwujud, bagus. Jika tidak, Anda tidak akan melihat ada hal yang berubah dari saya."
- Getty Images
Tidak ada pemanggilan untuk Pulisic
Amerika Serikat akan tampil tanpa beberapa nama kunci, meski begitu. Pulisic, pemain bintang Amerika Serikat yang tak terbantahkan, tidak termasuk di antara mereka yang dipanggil, menurut Fox Sports. Gelandang serang itu mengalami patah tulang kaki dalam laga babak 16 besar Piala Dunia Amerika Serikat melawan Belgia dan belum kembali sepenuhnya bugar. Pemain Amerika itu baru tampil dua kali untuk Milan musim ini.
- (C)Getty Images
Peluang untuk anak-anak lain?
Laporan yang beredar mengindikasikan bahwa Mauricio Pochettino akan memanggil skuad muda. Pemain muda New York Red Bulls Julian Hall dan Adri Mehmeti dikaitkan dengan pemanggilan. Demikian pula Zavier Gozo, Mathis Albert, dan rekan setim Sullivan's Union, Neil Pierre.
Beberapa laga persahabatan yang rumit
Timnas AS menghadapi rangkaian laga yang rumit pada jeda internasional pertama tahun ini. Mereka dijadwalkan menghadapi Peru, Chile, Meksiko, dan Kanada dalam periode kurang dari dua pekan. Skuad lengkap akan diumumkan pada Kamis pagi.
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