Sullivan akan menjadi bagian dari 26 pemain yang akan dipanggil Pochettino untuk empat laga persahabatan dari 26 September hingga 6 Oktober. Pemain berusia 16 tahun itu belakangan melakukan banyak hal untuk membenarkan pemanggilannya, dengan membawa Philadelphia Union yang bangkit kembali meraih tempat di play-off. Union tidak pernah kalah dalam laga liga sejak Piala Dunia. Sullivan telah menjadi bagian tetap dari tim nasional junior AS selama bertahun-tahun, pertama kali tampil di level U-15. Jika Sullivan bermain dalam salah satu dari empat laga tersebut, ia akan menjadi pemain termuda kedua yang tampil untuk AS, di belakang Freddy Adu, yang melakukan debutnya pada Januari 2006.

Pemain muda itu mengakui awal bulan ini bahwa ia antusias menanti kesempatan bersama AS:

"Saya tidak terlalu fokus pada itu. Jelas, itu adalah target, dan akan sangat keren jika dipanggil... Saya hanya fokus untuk berkembang, menjadi lebih baik dari pekan ke pekan. Saya tahu penampilan saya penting. Ada banyak mata yang tertuju pada Anda di setiap pertandingan, jadi saya harus terus melangkah akhir pekan ini, akhir pekan berikutnya," kata Sullivan kepada GOAL. "Saat skuad dipilih, kalau itu terwujud, bagus. Jika tidak, Anda tidak akan melihat ada hal yang berubah dari saya."