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Weston McKennie GFXGOAL
Ryan Tolmich

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Catatan Timnas AS untuk Piala Dunia: Status Chris Richards masih belum pasti, sementara Weston McKennie berupaya mempertahankan performa apiknya bersama Juventus hingga musim panas

Analysis
USA
FEATURES
USA vs Germany
Germany
Friendlies
C. Richards
M. Pochettino
W. McKennie
G. Berhalter
S. Berhalter

GOAL mengulas poin-poin utama dan hal-hal yang patut diperhatikan dari persiapan tim menjelang laga melawan Jerman dalam edisi terbaru catatan timnas AS.

Mauricio Pochettino bukanlah satu-satunya pelatih kepala Tim Nasional Pria AS di Piala Dunia yang hadir di sana pada hari Jumat, dan Sebastian bukanlah satu-satunya anggota keluarga Berhalter. Saat Tim Nasional AS bersiap untuk pertandingan persahabatan terakhir mereka menjelang turnamen melawan Jerman, mereka melakukannya di rumah seorang sosok yang sudah tak asing lagi: Gregg Berhalter.

Tim AS berlatih di fasilitas latihan Chicago Fire pada hari Jumat, yang memicu banyak reuni seru menjelang pertandingan hari Sabtu.

Pochettino, Berhalter, dan beberapa pemain berbicara kepada media untuk membahas pertandingan berikutnya. Berikut adalah berita utama, topik pembicaraan, dan momen-momen menyenangkan dari hari Jumat di Chicago...


  • Berhalter McKennie World Cup 2022Getty

    Wajah yang sudah tidak asing lagi

    Dua pemain yang berbicara kepada media pada hari Jumat adalah Weston McKennie dan Sebastian Berhalter. Saat mereka menghabiskan hari di fasilitas latihan Chicago Fire, keduanya berharap bisa bertemu dengan pelatih kepala tim tuan rumah. McKennie ingin menjalin kembali hubungan dengan seorang pelatih yang sangat memengaruhi dirinya. Berhalter ingin ... yah, bukankah itu sudah jelas?

    "Dia orang yang hebat, dan saya tidak hanya mengatakan ini karena [Sebastian ada di sini]," kata McKennie sambil tertawa saat berbicara tentang Gregg Berhalter - ayah Sebastian.

    McKennie baru saja tiba di fasilitas tersebut ketika dia dan Berhalter yang lebih muda naik ke podium, tetapi dia sangat menantikan kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama mantan manajernya.

    "Saya datang kepadanya dengan masalah di dalam dan di luar lapangan. Saya pernah menangis di depannya," kata McKennie. "Kami telah melewati masa-masa sulit dan juga masa-masa luar biasa bersama, jadi akan sangat menyenangkan bisa melihatnya di sini, semoga hari ini, dan sekadar berbincang serta mengenang kenangan. Saya yakin dia mungkin akan memberi saya beberapa nasihat menjelang pertandingan dan menjelang Piala Dunia, karena memang begitulah sifatnya."


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  • Houston Dynamo FC v Chicago Fire FCGetty Images Sport

    Menyaksikan dari kejauhan

    Berhalter senior memiliki hubungan yang erat dengan banyak pemain Timnas AS, tidak hanya McKennie dan bukan hanya putranya. Ketika ia mengambil alih jabatan sebagai pelatih kepala Timnas AS pasca kegagalan kualifikasi Piala Dunia 2018, ia ditugaskan untuk membawa generasi baru. Banyak pemain dari generasi itu masih remaja saat ia mengambil alih; kini mereka sudah menjadi pria dewasa.

    Itulah sebabnya, bahkan sekarang, meskipun ia tidak lagi melatih kelompok ini, ia tetap merasa terikat dengan mereka. Ia menyaksikan mereka semua tumbuh dewasa, dan kini Berhalter ingin melihat mereka menuai hasilnya musim panas ini.

    "Saya pikir satu hal yang harus kita ingat adalah saat saya pertama kali melatih mereka, mereka masih muda, masih seperti bayi, dan baru belajar apa yang dibutuhkan untuk menjadi atlet profesional," kata Gregg Berhalter. "Kini saya melihat mereka, dan mereka sudah menjadi pria dewasa! Mereka punya anak, dan mereka sudah dewasa, serta tahu persis apa artinya menjaga diri sebagai profesional. Ini hal yang luar biasa untuk disaksikan.

    "Saya baru saja menyapa mereka, dan berkata, 'Saya tidak percaya, mereka sudah dewasa!'. Saya pikir mereka akan siap untuk momen ini. Satu hal yang saya ketahui tentang kelompok ini adalah bahwa mereka mampu tampil maksimal di momen-momen seperti ini."

  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Pembaruan mengenai cedera

    Chris Richards ikut berlatih bersama yang lain pada hari Jumat. Ia melakukan pemanasan bersama tim tanpa kendala. Namun, ia tidak akan bermain akhir pekan ini, demikian dikonfirmasi oleh Pochettino. Dalam arti tertentu, ia merasa frustrasi dengan kenyataan itu, tapi itulah kenyataannya.

    "Saat kami menentukan skuad, kami berpikir bahwa Chris bisa bermain di final Conference [League] karena kami telah merancang skuad sebelumnya," katanya. "Ada informasi yang kami terima bahwa dia bisa bermain di final melawan Rayo Vallecano di Conference League. Dia berada di bangku cadangan, jika Anda ingat. Setelah itu, dia mungkin bisa [bermain] melawan Senegal. Setelah itu, hari ini, pada akhirnya, jadwalnya semakin panjang dan hal itu membuat saya sedikit kesal. Saya tidak senang karena kami tahu Chris Richards adalah pemain penting, tentu saja kami semua tahu itu, tetapi juga ketika saya mengatakan hal itu berdasarkan informasi yang kami miliki, dan terkadang tidak ada kejelasan.

    "Pada akhirnya, kita bisa berharap Chris bisa bermain. Namun, pada akhirnya, kita akan menghadapi situasi di mana dia tidak bertanding [selama sebulan] dan setelah itu kita harus memutuskan apakah dia dalam kondisi prima untuk bertanding atau tidak. Waktu di Piala Dunia sangat terbatas."

    Secara umum, Pochettino mengatakan berbagai pemain menghadapi masalah kebugaran yang biasa terjadi pada musim ini. Dia tertawa saat diminta menjelaskan lebih detail. Secara umum, semua baik-baik saja, katanya, saat persiapan untuk Piala Dunia terus berlanjut. Dengan demikian, dia memahami bahwa Sabtu nanti akan menjadi situasi yang sulit, di mana tidak ada jawaban yang benar.

    Pochettino pada dasarnya mengatakan tidak ada opsi tanpa risiko bagi seorang pelatih menjelang Piala Dunia. Jika ia mengistirahatkan pemain kunci, kritikus mungkin berargumen tim tidak akan cukup tajam saat turnamen dimulai. Jika ia memainkan mereka dan seseorang cedera, kritikus yang sama akan mengatakan ia ceroboh. Inti dari pernyataannya adalah bahwa, di era media sosial, manajer sering kali dinilai hanya berdasarkan hasil: jika tidak ada yang salah, keputusan tersebut diabaikan, tetapi jika ada yang salah, semua orang akan mengatakan bahwa pelatih itu salah.

    "Para pembenci di media sosial saat ini, mereka tidak akan pernah setuju apakah Anda memainkan pemain secara normal atau memainkan tim utama untuk Piala Dunia," katanya. "Jika tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang akan berkomentar, keputusan yang bagus, tetapi jika terjadi sesuatu, mereka akan mengatakan saya tidak tahu apa-apa!

    "Tidak mungkin tahu apa yang harus kita lakukan. Itulah mengapa, sejak awal, tujuannya adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar semua pemain memiliki kesempatan untuk bermain atau berkompetisi."

  • germanyGetty Images

    Uji coba di Jerman

    Pada bulan Maret, Pochettino berbicara tentang pentingnya menghadapi lawan-lawan berkualitas di kancah Eropa karena kesempatan seperti itu tidak sering datang. Setelah mengalahkan Senegal, tim AS akan menghadapi lawan lain akhir pekan ini di Jerman. Ini adalah kesempatan yang bagus, kata Pochettino.

    "Kami ingin menghadapi tim-tim terbaik sebagai persiapan untuk Piala Dunia ini," katanya. "Saya pikir semua laga uji coba melawan Portugal atau Belgia sangat luar biasa karena memungkinkan kami untuk berkembang dan belajar apa yang tidak perlu kami lakukan serta bagaimana kami harus menghadapinya lagi. Saya pikir ini adalah kesempatan yang hebat; setelah Senegal, besok kami akan menghadapi tim yang hebat, dan ini tentang bagaimana kami menghadapinya dengan cara terbaik yang kami bisa."

    Meskipun Pochettino tidak ada saat itu, AS baru-baru ini menghadapi ujian ini. Tim ini menghadapi Jerman pada Oktober 2023, dan akhirnya kalah 3-1 meskipun Christian Pulisic mencetak gol. Secara total, 14 dari 26 pemain dalam tim ini berada dalam skuad saat kekalahan di Connecticut itu.

    "Saya tidak benar-benar ingat susunan pemain Jerman untuk pertandingan itu, dan saya tidak tahu seberapa miripnya dengan susunan pemain saat ini," kata McKennie, "Tapi saya pikir pertandingan itu menunjukkan, jelas, kualitas yang mereka miliki, tetapi juga kualitas yang kami miliki. Kami bermain dengan baik, dan kami memiliki potensi untuk memenangkan pertandingan itu juga.

    "Kami memasuki pertandingan ini dengan banyak pemain yang belum pernah bermain melawan mereka dan pemain yang sudah pernah, jadi saya pikir energi baru, gaya baru, dan situasi baru secara umum menjelang Piala Dunia, saya pikir ini akan menjadi ujian yang hebat bagi kami dan saya pikir kami akan keluar ke lapangan dengan mentalitas yang sama seperti yang selalu kami bawa."

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Performa McKennie

    McKennie adalah salah satu dari beberapa pemain Timnas AS yang sedang dalam performa bagus menjelang Piala Dunia ini. Ada juga beberapa yang performanya kurang memuaskan. Hal yang menarik dari Piala Dunia adalah bahwa performa mungkin penting, mungkin juga tidak; yang terpenting adalah apa yang terjadi pada hari pertandingan.

    Setidaknya begitulah pandangan McKennie, meski ia ingin membawa kepercayaan dirinya di Juventus ke tim ini musim panas ini. Pertanyaannya, di mana kepercayaan diri McKennie akan dimanfaatkan: sebagai gelandang bertahan atau gelandang serang?

    "Saya pikir setiap pemain bisa mengatakan bahwa datang dari performa klub yang baik dan berada dalam performa klub yang baik sangat berpengaruh, karena itu adalah kepercayaan diri yang Anda bawa, keinginan, hasrat, semuanya," kata McKennie. "Saya pikir sistem yang diterapkan pelatih kami di sini, tipe pemain seperti saya adalah pemain yang bisa beradaptasi. Saya adalah tipe pemain yang bisa memainkan banyak peran, jadi saya lebih ke tipe pemain yang, di mana pun dia membutuhkan saya, saya akan melakukan apa pun yang diminta.

    "Saya berusaha tampil maksimal dan menjadi yang terbaik untuk tim. Saya pikir itu salah satu hal yang dimiliki tim ini: tidak ada yang egois. Semua orang di sini karena alasan yang tepat. Semua orang di sini untuk meraih kemenangan bagi AS, jadi saya pikir luar biasa bisa datang ke sini dengan percaya diri, dan setelah menjalani musim individu yang hebat. Jelas, tim klub saya tidak finis di posisi yang kami inginkan, tapi kepercayaan diri tetap ada."

    McKennie mengakhiri musim dengan sembilan gol dan enam assist di Serie A dan Liga Champions. Sayangnya bagi dirinya dan Juventus, timnya tidak akan bermain di Liga Champions setelah kehilangan posisi kualifikasi keempat dan terakhir hanya dengan selisih dua poin.

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