Catatan Timnas AS untuk Piala Dunia: Status Chris Richards masih belum pasti, sementara Weston McKennie berupaya mempertahankan performa apiknya bersama Juventus hingga musim panas

Chris Richards ikut berlatih bersama yang lain pada hari Jumat. Ia melakukan pemanasan bersama tim tanpa kendala. Namun, ia tidak akan bermain akhir pekan ini, demikian dikonfirmasi oleh Pochettino. Dalam arti tertentu, ia merasa frustrasi dengan kenyataan itu, tapi itulah kenyataannya.

"Saat kami menentukan skuad, kami berpikir bahwa Chris bisa bermain di final Conference [League] karena kami telah merancang skuad sebelumnya," katanya. "Ada informasi yang kami terima bahwa dia bisa bermain di final melawan Rayo Vallecano di Conference League. Dia berada di bangku cadangan, jika Anda ingat. Setelah itu, dia mungkin bisa [bermain] melawan Senegal. Setelah itu, hari ini, pada akhirnya, jadwalnya semakin panjang dan hal itu membuat saya sedikit kesal. Saya tidak senang karena kami tahu Chris Richards adalah pemain penting, tentu saja kami semua tahu itu, tetapi juga ketika saya mengatakan hal itu berdasarkan informasi yang kami miliki, dan terkadang tidak ada kejelasan.

"Pada akhirnya, kita bisa berharap Chris bisa bermain. Namun, pada akhirnya, kita akan menghadapi situasi di mana dia tidak bertanding [selama sebulan] dan setelah itu kita harus memutuskan apakah dia dalam kondisi prima untuk bertanding atau tidak. Waktu di Piala Dunia sangat terbatas."

Secara umum, Pochettino mengatakan berbagai pemain menghadapi masalah kebugaran yang biasa terjadi pada musim ini. Dia tertawa saat diminta menjelaskan lebih detail. Secara umum, semua baik-baik saja, katanya, saat persiapan untuk Piala Dunia terus berlanjut. Dengan demikian, dia memahami bahwa Sabtu nanti akan menjadi situasi yang sulit, di mana tidak ada jawaban yang benar.

Pochettino pada dasarnya mengatakan tidak ada opsi tanpa risiko bagi seorang pelatih menjelang Piala Dunia. Jika ia mengistirahatkan pemain kunci, kritikus mungkin berargumen tim tidak akan cukup tajam saat turnamen dimulai. Jika ia memainkan mereka dan seseorang cedera, kritikus yang sama akan mengatakan ia ceroboh. Inti dari pernyataannya adalah bahwa, di era media sosial, manajer sering kali dinilai hanya berdasarkan hasil: jika tidak ada yang salah, keputusan tersebut diabaikan, tetapi jika ada yang salah, semua orang akan mengatakan bahwa pelatih itu salah.

"Para pembenci di media sosial saat ini, mereka tidak akan pernah setuju apakah Anda memainkan pemain secara normal atau memainkan tim utama untuk Piala Dunia," katanya. "Jika tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang akan berkomentar, keputusan yang bagus, tetapi jika terjadi sesuatu, mereka akan mengatakan saya tidak tahu apa-apa!

"Tidak mungkin tahu apa yang harus kita lakukan. Itulah mengapa, sejak awal, tujuannya adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar semua pemain memiliki kesempatan untuk bermain atau berkompetisi."