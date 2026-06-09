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Gio Reyna, USMNTGetty
Ryan Tolmich

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Catatan Timnas AS untuk Piala Dunia: Gio Reyna dan Matt Freese Bersaing untuk Posisi, Sementara Pertanyaan soal Susunan Pemain Utama Tetap Menggantung

Analysis
USA
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
World Cup
G. Reyna
M. Freese
J. Scally

GOAL mengulas sorotan utama dan poin-poin penting dalam edisi terbaru catatan timnas AS.

IRVINE, California -- Setelah kemeriahan sesi latihan terbuka pada Senin, hari Selasa menandai kembalinya ke rutinitas normal bagi Tim Nasional Sepak Bola Pria AS, dalam berbagai hal. Latihan tersebut berjalan seperti biasa, namun juga menandai sebuah tonggak pertama, yang merupakan kabar baik bagi persiapan Piala Dunia.

Persiapan tersebut berlanjut di Irvine, markas baru USMNT di luar negeri. Para pemain sudah merasa nyaman di lingkungan baru mereka sambil menyeimbangkan beban pertandingan pembuka hari Jumat melawan Paraguay dengan kebutuhan untuk menemukan bentuk normalitas dalam beberapa hari menjelang pertandingan tersebut.

Beberapa pemain bertemu dengan wartawan untuk melanjutkan persiapan Piala Dunia selama seminggu ini. Berikut adalah berita utama, topik pembicaraan, dan momen-momen menyenangkan dari hari kedua di Irvine...

  • Chris Richards USMNT 2026Getty Images

    Richards dan Adams kembali beraksi

    Ada kabar baik dari sesi latihan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) pada hari Selasa. Untuk pertama kalinya sejak pemusatan latihan dimulai di Atlanta dua minggu lalu, seluruh anggota skuad yang berjumlah 26 orang ikut serta dalam sesi latihan tersebut.

    Termasuk Chris Richards, tentu saja. Bek Crystal Palace ini datang terlambat karena final Liga Konferensi Eropa. Dia juga datang dalam kondisi cedera. Cedera pergelangan kakinya menjadi salah satu sorotan di kamp pra-Piala Dunia ini, tetapi Richards kini telah mengikuti latihan penuh selama dua hari berturut-turut.

    Pemain yang kembali pada hari Selasa adalah Tyler Adams. Gelandang tersebut melakukan latihan individu selama sesi hari Senin karena "pengelolaan beban", tetapi telah berpartisipasi penuh dalam sesi latihan hari ini.

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  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Roldan: Kita tidak boleh lengah di Piala Dunia

    Cristian Roldan adalah salah satu anggota paling senior di timnas AS. Ia juga salah satu pemimpin utama tim. Itulah sebabnya begitu banyak pemain, baik yang muda maupun yang senior, mengandalkan dirinya di pekan menjelang Piala Dunia ini.

    Jadi, menjelang pertandingan-pertandingan besar ini, nasihat apa yang dia berikan? Apa yang dia anggap krusial bagi kesuksesan USMNT? Jawabannya sederhana: mulai dengan agresif. Ini adalah pelajaran yang diharapkan tim telah pelajari dari pertandingan melawan Jerman.

    "Ini sangat penting," katanya. "Akan bagus jika bisa mencetak gol di awal, tapi menurut saya jika kita memulai dengan kuat di mana kita menekan di seluruh lapangan, dan memiliki momentum hingga menit ke-15, saya pikir kita akan berada dalam posisi yang baik. Jika kita bisa memulai seperti itu, kita memiliki peluang besar untuk lolos dari fase grup. Pertandingan pertama, 15 menit pertama, sangat penting dalam sebuah turnamen, dan kita harus siap. Kita tidak boleh lengah seperti saat melawan Jerman, karena itulah saat segalanya bisa berubah, dan turnamen kita bisa berubah."

    Itu baru permulaan. Dari situ, Roldan mengatakan penting juga untuk tahu kapan harus memperlambat tempo, mengurangi intensitas permainan, dan mengatasi momen-momen sulit yang, sekali lagi, bisa mengubah jalannya turnamen.

    "Saya pikir itu datang dari pengalaman, dan juga kecerdasan," katanya. "Ada momen dalam pertandingan melawan Jerman di mana kita mungkin bisa melakukan pelanggaran untuk memperlambat ritme permainan sedikit, atau menendang bola keluar lapangan, atau melemparkannya ke setengah lapangan lawan, sehingga kita bisa menekan kembali. Ketika kiper mendapatkan bola, jika kami telah berjuang dan bertahan dalam blok rendah untuk waktu yang lama, bisakah kami bertahan sedikit lebih lama? Hal-hal itulah yang menurut saya harus kami perbaiki sebagai sebuah tim. Banyak tim yang melakukannya dengan sangat baik, dan itu adalah sesuatu yang bisa kami tiru."

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Belum ada petunjuk mengenai susunan pemain inti

    Matt Freese mengungkapkan pada hari Senin bahwa ia tidak tahu siapa kiper utama Timnas AS. Matt Turner mengatakan hal yang sama pada hari Selasa. Keduanya bersiap seolah-olah mereka yang akan diturunkan, dan mereka akan terus melakukannya sampai diberi tahu bahwa mereka tidak akan diturunkan.

    "Saya hanya mengandalkan pengalaman saya," kata Turner. "Tentu saja, saya selalu siap jika nomor saya dipanggil. Saya hanya berlatih setiap hari, dan mempersiapkan diri untuk setiap pertandingan seolah-olah saya akan bermain, terlepas dari apa yang akhirnya diputuskan oleh pelatih."

    Situasinya, tentu saja, tegang. Hanya satu kiper yang bisa menjadi starter, yang berarti dua kiper, dan salah satu dari Matt yang disebutkan tadi serta, kemungkinan besar, Chris Brady, akan menjadi cadangan. Bagaimana, sebagai manusia, para pemain menghadapi hal itu?

    "Saya pikir ada rasa saling menghormati yang sehat di antara kami, tentu saja," kata Turner. "Saya pikir apa pun keputusan akhir pelatih, kami berkewajiban untuk saling menghormati keputusan itu dan mendukung satu sama lain sepenuhnya."

    Perasaan itu tidak eksklusif bagi kelompok kiper. Gio Reyna juga ditanya tentang situasi para pemain yang bersaing untuk posisi starter di tim Mauricio Pochettino untuk pertandingan pembuka ini.

    "Kami hanya berusaha menjaga kebiasaan yang benar setiap hari dalam hal latihan dan bersaing satu sama lain," katanya. "Ini adalah lingkungan yang sangat sehat. Tentu saja, semua orang ingin bermain, tetapi semua orang memahami bagaimana tim ini bekerja dan bagaimana permainan ini berjalan. Apapun keputusannya, saya yakin kita semua siap menerima apa pun yang dia putuskan."

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Pertandingan Knicks vs Spurs jadi topik hangat di ruang ganti

    Timnas AS sudah berada di California Selatan selama beberapa hari terakhir. Mereka sebagian besar terisolasi dari dunia luar. Itulah salah satu daya tarik berlatih di Irvine, yang cukup jauh dari hiruk-pikuk Los Angeles.

    Di sela-sela latihan dan rapat, para pemain USMNT memiliki waktu luang. Banyak yang menonton pertandingan Final NBA antara New York Knicks dan San Antonio Spurs. Itu adalah pengalaman yang aneh, kata penggemar Knicks, Joe Scally, karena waktu tip-off yang lebih awal di Pantai Barat. Penggemar terbagi, katanya. Ada beberapa penggemar Knicks di tim, serta banyak "pembenci".

    Scally termasuk di antara para pemain USMNT yang menghabiskan waktu di pantai pada hari Senin, yang memberikan momen berharga bagi para pemain untuk menyegarkan diri sebagai sebuah kelompok.

    "Saya rasa saya dan sekitar delapan orang lainnya pergi ke pantai kemarin, dan itu menyenangkan," kata Scally. "Ini adalah kelompok yang istimewa."

    Bagi Turner, isolasi ini terasa menyenangkan. Para pemain mendapat waktu untuk berkumpul dengan keluarga di tempat terpencil saat sorotan media semakin terang menjelang pertandingan.

    "Ini lingkungan yang nyaman di mana kita bisa menjauh dari orang-orang," kata Turner. "Kita juga merasakan sedikit suasana alam dan hanya menikmati kebersamaan satu sama lain serta menjauh dari semua orang. Kita menciptakan gelembung kecil kita sendiri, karena di Qatar itu mudah, tapi sekarang semua orang ada di sini. Keluarga kita ada di sini, semuanya, jadi menyenangkan bahwa kita punya oasis kecil kita sendiri jauh dari semua itu."

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