Cristian Roldan adalah salah satu anggota paling senior di timnas AS. Ia juga salah satu pemimpin utama tim. Itulah sebabnya begitu banyak pemain, baik yang muda maupun yang senior, mengandalkan dirinya di pekan menjelang Piala Dunia ini.

Jadi, menjelang pertandingan-pertandingan besar ini, nasihat apa yang dia berikan? Apa yang dia anggap krusial bagi kesuksesan USMNT? Jawabannya sederhana: mulai dengan agresif. Ini adalah pelajaran yang diharapkan tim telah pelajari dari pertandingan melawan Jerman.

"Ini sangat penting," katanya. "Akan bagus jika bisa mencetak gol di awal, tapi menurut saya jika kita memulai dengan kuat di mana kita menekan di seluruh lapangan, dan memiliki momentum hingga menit ke-15, saya pikir kita akan berada dalam posisi yang baik. Jika kita bisa memulai seperti itu, kita memiliki peluang besar untuk lolos dari fase grup. Pertandingan pertama, 15 menit pertama, sangat penting dalam sebuah turnamen, dan kita harus siap. Kita tidak boleh lengah seperti saat melawan Jerman, karena itulah saat segalanya bisa berubah, dan turnamen kita bisa berubah."

Itu baru permulaan. Dari situ, Roldan mengatakan penting juga untuk tahu kapan harus memperlambat tempo, mengurangi intensitas permainan, dan mengatasi momen-momen sulit yang, sekali lagi, bisa mengubah jalannya turnamen.

"Saya pikir itu datang dari pengalaman, dan juga kecerdasan," katanya. "Ada momen dalam pertandingan melawan Jerman di mana kita mungkin bisa melakukan pelanggaran untuk memperlambat ritme permainan sedikit, atau menendang bola keluar lapangan, atau melemparkannya ke setengah lapangan lawan, sehingga kita bisa menekan kembali. Ketika kiper mendapatkan bola, jika kami telah berjuang dan bertahan dalam blok rendah untuk waktu yang lama, bisakah kami bertahan sedikit lebih lama? Hal-hal itulah yang menurut saya harus kami perbaiki sebagai sebuah tim. Banyak tim yang melakukannya dengan sangat baik, dan itu adalah sesuatu yang bisa kami tiru."