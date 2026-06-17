Goal.com
LiveTiket

JANGAN LEWATKAN SATUPUN MOMEN DI PIALA DUNIA

Akses penuh Anda ke skor, pembaruan langsung, dan analisis
Jelajahi
USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Catatan Timnas AS di Piala Dunia: Tim Weah menyebut Christian Pulisic sebagai ‘salah satu dari lima pemain sayap terbaik di dunia’, sementara Brenden Aaronson menikmati penampilan gemilang Lionel Messi

FEATURES
USA vs Australia
USA
Australia
World Cup
C. Pulisic
T. Weah
A. Robinson
B. Aaronson

GOAL mengulas isu-isu utama dan poin-poin penting dalam edisi terbaru catatan timnas AS.

IRVINE, California -- Pada Rabu, menjelang laga Piala Dunia tim tersebut melawan Australia, kondisi kebugaran Christian Pulisic tetap menjadi topik hangat pekan ini. Bintang asal Amerika Serikat itu masih harus menghadapi cedera ringan, yang telah dibicarakan rekan-rekan setimnya selama beberapa hari terakhir. Namun, tim AS juga menyempatkan diri untuk menikmati penampilan gemilang terbaru Lionel Messi di Piala Dunia.

Brenden Aaronson dan Antonee Robinson bertemu dengan para wartawan pada hari Rabu saat tim AS melanjutkan persiapan Piala Dunia mereka. Berikut adalah berita utama, topik pembicaraan, dan momen-momen santai dari hari terakhir di Irvine...




  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Semua mata tertuju pada Pulisic

    Pada hari Rabu, seperti hari-hari lainnya sepanjang minggu ini, para pemain USMNT ditanya mengenai Pulisic. Pesan yang disampaikan pada dasarnya sama: ia sedang berlatih keras dan, jika memungkinkan, ia akan siap. Namun, masih ada sedikit misteri seputar cedera kakinya saat ini, yang memaksanya berlatih secara terpisah selama beberapa hari terakhir.

    Pulisic mengatakan kepada wartawan setelah pertandingan melawan Paraguay bahwa dia tidak khawatir. Rekan-rekan setimnya juga tidak khawatir, tetapi mereka juga siap menghadapi apa pun yang terjadi.

    "Saya tidak yakin dengan istilah medis yang tepat untuk cedera yang dialaminya," kata Robinson. Dia menjalani pemulihan secara bertahap, dan belum berlatih penuh bersama tim. Kami masih punya beberapa hari lagi untuk melihat kondisinya, dan untungnya, kami memiliki banyak pemain cadangan yang bersemangat dan siap turun tangan untuk membantu tim dengan kualitas yang mumpuni.

    "Ini turnamen yang panjang. Jika dia belum bisa kembali untuk pertandingan ini, maka kami akan memastikan dia kembali untuk sisa turnamen, karena kami akan membutuhkannya. Kami akan membutuhkan semua orang."

    Pada hari Selasa, Tim Weah lebih lanjut mengilustrasikan hal tersebut, dengan menjelaskan mengapa Pulisic begitu penting.

    • Iklan
  • Germany v United States - International FriendlyGetty Images Sport

    Weah menjelaskan pengaruh Pulisic

    Hampir tak ada rekan setim yang lebih pantas berbicara tentang Pulisic selain Weah, dan bintang Marseille itu tak henti-hentinya memuji pemain yang telah ia anggap sebagai sahabat selama sebagian besar hidupnya.

    "Bagi saya, Christian adalah salah satu dari lima pemain sayap terbaik di dunia," kata Weah. "Dia adalah salah satu pemain favorit saya untuk ditonton. Bisa bermain bersamanya selama ini sungguh luar biasa. Hal-hal kecil yang dilakukannya itulah yang menonjol. Dia pemain yang sangat rendah hati. Kita sering terbawa oleh banyak kebisingan, tapi Christian luar biasa dan dia membuktikannya saat melawan Paraguay.

    "Kemampuannya dan apa yang bisa dia lakukan saat menguasai bola sangat luar biasa bagi kami. Hal itu membantu kami sebagai tim dan, bagi saya, dia adalah salah satu pemain terbaik yang pernah saya temui. Saya sangat bangga padanya dan semoga dia siap untuk pertandingan berikutnya."

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Waktu bersama keluarga

    Anak-anak Robinson termasuk di antara kelompok yang berlarian selama sesi latihan pada hari Senin. Berlari-lari di antara awak media dan keluarga, anggota termuda dari rombongan Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) itu bermain permainan anak-anak, menikmati setiap detik kebersamaan di tengah cuaca California yang indah sementara ayah-ayah mereka berlatih.

    "Mereka sangat menyukainya," kata Robinson.

    Hari Keluarga pun berjalan sukses. Orang tua, istri, dan anak-anak—semua hadir untuk melihat sekilas kerja keras yang diperlukan untuk Piala Dunia. Dan, bagi mereka yang bekerja keras, kehadiran mereka menjadi penyemangat, meskipun anak-anak yang lebih kecil belum benar-benar memperhatikan dengan saksama.

    "Saya pikir faktor pendorong utama dalam karier kebanyakan orang adalah keluarga dan sistem dukungan mereka," kata Robinson. "Bisa melihat mereka, itulah yang membuat semua ini terasa sepadan: bisa berbagi momen bersejarah dalam karier kami bersama keluarga. Melihat mereka juga sedikit mengalihkan perhatian kami dari tekanan yang mungkin kami hadapi. Kami hanya menikmati waktu kami saat mendapat kesempatan. Ini sungguh luar biasa."

  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Menyaksikan Messi di Piala Dunia

    Seperti orang lain pada umumnya, para pemain Timnas AS (USMNT) tak bisa lepas dari layar perangkat mereka dalam beberapa hari terakhir. Mereka, tentu saja, telah menonton banyak rekaman pertandingan Australia, terutama laga pembuka fase grup mereka melawan Turki. Di waktu luang mereka, para pemain ini tak sepenuhnya menjauh dari sepak bola. Sebaliknya, mereka pun turut menyaksikan Piala Dunia.

    Aaronson dan Robinson, misalnya, sangat terpaku pada kemenangan Argentina atas Aljazair pada hari Selasa. Mereka menonton pertandingan itu sebagai pesaing, tentu saja, tetapi sulit untuk tidak menunjukkan sisi penggemar mereka saat menyaksikan momen-momen ajaib Lionel Messi.

    "Menonton pertandingan Turki melawan Australia itu sangat seru, karena kami semua bisa duduk bersama dan menganalisis pertandingan itu serta melihat apa yang bisa kami lakukan untuk memengaruhi jalannya pertandingan," kata Aaronson. "Menurutku itu cukup keren. Lalu, saat menonton pertandingan Argentina kemarin, itu sedikit memberi gambaran tentang lawan yang akan dihadapi di babak selanjutnya, tapi sisi penggemar dalam diri kita semua juga muncul saat melihat Messi mencetak hat-trick. Itulah hal paling keren dari semuanya."

    Robinson menambahkan, "Bagi para penggemar yang menonton, jelas, Messi mungkin adalah pesepakbola terhebat yang pernah ada, dan dia masih aktif, masih menunjukkan kualitasnya, jadi sebagai penggemar, saya yakin menontonnya pasti luar biasa. Itulah keajaiban turnamen ini. Anda ingin melihat yang terbaik di dunia menunjukkan kemampuan mereka di panggung besar."

    Meski begitu, rasa kekaguman itu akan dikesampingkan seiring berjalannya turnamen. Selama babak penyisihan grup, mudah untuk menontonnya dengan santai, tetapi semakin lama turnamen berlangsung, semakin nyata pula pertandingan-pertandingan besar ini.

    “Jika kami memang harus menghadapi Argentina dan saatnya tiba, kami semua akan siap bertanding,” kata Aaronson, “tapi, ya, memang seru menonton semua pertandingan ini.”

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Robinson soal gol pembuka Inggris

    Masih ada beberapa pertandingan besar yang akan digelar di babak penyisihan grup, salah satunya melibatkan tim yang sangat dekat di hati beberapa pemain USMNT.

    Baik Robinson maupun Folarin Balogun menghabiskan masa kecil mereka di Inggris. Pada hari Rabu, The Three Lions akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia melawan Kroasia, rival yang sudah tidak asing lagi. Jadi, apakah Robinson akan merasa emosional saat menyaksikan mereka bermain? Tidak juga, katanya.

    "Saya tidak akan mengatakan bahwa saya akan mendukung Inggris," kata bek kiri tersebut. "Saya berharap para pemain yang saya kenal bisa tampil bagus, tetapi saya tidak benar-benar memiliki preferensi terhadap tim mana yang akan berhasil di turnamen ini selain tim kami. Siapa pun yang saya kenal secara pribadi, saya selalu mengikuti perkembangannya, baik itu Timo [Castagne] bersama Belgia, Sander [Berge] bersama Norwegia, atau Issa [Diop] bersama Maroko—saya hanya mengikuti teman-teman saya.

    "Setiap pertandingan yang saya tonton, saya hanya berharap bisa menyaksikan pertandingan yang kompetitif dan seru sebagai seorang penggemar sepak bola. Jika kami harus menghadapi Inggris, jelas kami pernah bermain melawan mereka terakhir kali, jadi itu akan menjadi pertandingan ulang yang menarik, dan pertandingan yang sangat sulit, dan saya berharap kami juga bisa memenangkannya."

World Cup
USA crest
USA
USA
Australia crest
Australia
AUS