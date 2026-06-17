Catatan Timnas AS di Piala Dunia: Tim Weah menyebut Christian Pulisic sebagai ‘salah satu dari lima pemain sayap terbaik di dunia’, sementara Brenden Aaronson menikmati penampilan gemilang Lionel Messi

Pada hari Rabu, seperti hari-hari lainnya sepanjang minggu ini, para pemain USMNT ditanya mengenai Pulisic. Pesan yang disampaikan pada dasarnya sama: ia sedang berlatih keras dan, jika memungkinkan, ia akan siap. Namun, masih ada sedikit misteri seputar cedera kakinya saat ini, yang memaksanya berlatih secara terpisah selama beberapa hari terakhir.

Pulisic mengatakan kepada wartawan setelah pertandingan melawan Paraguay bahwa dia tidak khawatir. Rekan-rekan setimnya juga tidak khawatir, tetapi mereka juga siap menghadapi apa pun yang terjadi.

"Saya tidak yakin dengan istilah medis yang tepat untuk cedera yang dialaminya," kata Robinson. Dia menjalani pemulihan secara bertahap, dan belum berlatih penuh bersama tim. Kami masih punya beberapa hari lagi untuk melihat kondisinya, dan untungnya, kami memiliki banyak pemain cadangan yang bersemangat dan siap turun tangan untuk membantu tim dengan kualitas yang mumpuni.

"Ini turnamen yang panjang. Jika dia belum bisa kembali untuk pertandingan ini, maka kami akan memastikan dia kembali untuk sisa turnamen, karena kami akan membutuhkannya. Kami akan membutuhkan semua orang."

Pada hari Selasa, Tim Weah lebih lanjut mengilustrasikan hal tersebut, dengan menjelaskan mengapa Pulisic begitu penting.