Catatan Timnas AS di Piala Dunia: Tim Weah menyebut Christian Pulisic sebagai ‘salah satu dari lima pemain sayap terbaik di dunia’, sementara Brenden Aaronson menikmati penampilan gemilang Lionel Messi

Seperti orang lain pada umumnya, para pemain Timnas AS (USMNT) tak bisa lepas dari layar perangkat mereka dalam beberapa hari terakhir. Mereka, tentu saja, telah menonton banyak rekaman pertandingan Australia, terutama laga pembuka fase grup mereka melawan Turki. Di waktu luang mereka, para pemain ini tak sepenuhnya menjauh dari sepak bola. Sebaliknya, mereka pun turut menyaksikan Piala Dunia.
Aaronson dan Robinson, misalnya, sangat terpaku pada kemenangan Argentina atas Aljazair pada hari Selasa. Mereka menonton pertandingan itu sebagai pesaing, tentu saja, tetapi sulit untuk tidak menunjukkan sisi penggemar mereka saat menyaksikan momen-momen ajaib Lionel Messi.
"Menonton pertandingan Turki melawan Australia itu sangat seru, karena kami semua bisa duduk bersama dan menganalisis pertandingan itu serta melihat apa yang bisa kami lakukan untuk memengaruhi jalannya pertandingan," kata Aaronson. "Menurutku itu cukup keren. Lalu, saat menonton pertandingan Argentina kemarin, itu sedikit memberi gambaran tentang lawan yang akan dihadapi di babak selanjutnya, tapi sisi penggemar dalam diri kita semua juga muncul saat melihat Messi mencetak hat-trick. Itulah hal paling keren dari semuanya."
Robinson menambahkan, "Bagi para penggemar yang menonton, jelas, Messi mungkin adalah pesepakbola terhebat yang pernah ada, dan dia masih aktif, masih menunjukkan kualitasnya, jadi sebagai penggemar, saya yakin menontonnya pasti luar biasa. Itulah keajaiban turnamen ini. Anda ingin melihat yang terbaik di dunia menunjukkan kemampuan mereka di panggung besar."
Meski begitu, rasa kekaguman itu akan dikesampingkan seiring berjalannya turnamen. Selama babak penyisihan grup, mudah untuk menontonnya dengan santai, tetapi semakin lama turnamen berlangsung, semakin nyata pula pertandingan-pertandingan besar ini.
“Jika kami memang harus menghadapi Argentina dan saatnya tiba, kami semua akan siap bertanding,” kata Aaronson, “tapi, ya, memang seru menonton semua pertandingan ini.”