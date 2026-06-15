Pada hari Minggu, para pemain USMNT diberi hari libur yang jarang terjadi. Hari Sabtu diisi dengan sesi pemulihan setelah kemenangan besar pada hari Jumat, tapi bagaimana dengan hari Minggu? Hari itu disediakan agar para pemain bisa beristirahat sejenak, menenangkan diri, dan mempersiapkan diri untuk minggu yang melelahkan menjelang pertandingan melawan Australia.
Setiap orang memanfaatkan waktu itu dengan cara yang berbeda-beda. Matt Turner, misalnya, berkesempatan melempar bola pertama menjelang pertandingan Senin antara Los Angeles Angels dan Tampa Bay Rays. Turner memiliki banyak pengalaman sebagai mantan pemain bisbol, dan dia merasa puas dengan penampilannya secara keseluruhan saat melempar bola pertama itu.
"Sorotan hari itu adalah fakta bahwa saya berhasil melakukan apa yang saya rencanakan, yaitu melempar bola strike yang sempurna," katanya. "Saya sedikit mengenai sarung tangan penangkap. Logan O'Hoppe berkata, 'Wow, bro, itu lemparan pertama yang luar biasa'. Saya mendapat beberapa pujian bagus. Jelas, bertemu Mike Trout, seorang superstar, salah satu yang terbaik sepanjang masa, orang asal New Jersey, itu keren. Semuanya terasa menyenangkan."
Namun, satu hal yang menonjol bagi Turner adalah percakapannya dengan Trout dan pemain lain. Meskipun sedang menjalani musim mereka sendiri, para pemain Angels sangat fokus pada Piala Dunia, khususnya penampilan USMNT melawan Paraguay.
"Dia berkata, 'Semoga sukses, semua orang menonton, kami mendukung kalian dan mendoakan kalian,'" kata Turner tentang percakapannya dengan Trout. "Setelah berbicara dengan manajer mereka, saya mencoba meyakinkan para pemain untuk datang ke pertandingan akhir pekan depan. Saya pikir mereka punya hari libur pada tanggal 25, jadi semoga mereka bisa datang ke pertandingan kami melawan Turki.
Dia melanjutkan: "Saya berkesempatan bertemu banyak pemain dan benar-benar merasakan antusiasme yang mereka miliki untuk Piala Dunia. Setelah pertandingan pertama itu, antusiasme yang ditimbulkannya, ada gelombang yang kami rencanakan untuk manfaatkan dan terus lanjutkan ke depannya."