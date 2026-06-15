Sementara Turner bisa menikmati hari di stadion bersama istri dan anak-anaknya, sebagian besar pemain menghabiskan waktu bersama keluarga di hotel tim. Hal itu terasa seperti pelepasan setelah menghabiskan begitu banyak waktu selama beberapa minggu terakhir untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan melawan Paraguay.

"Di hari liburku, aku tidak ingin menghabiskan waktu dengan mereka," canda Adams tentang rekan-rekan setimnya, "jadi aku menghabiskan waktu bersama keluargaku dan bisa sedikit melepaskan diri sejenak. Saya jarang bisa bertemu dengan saudara-saudara saya, ibu, dan ayah saya, jadi itu sangat penting: hanya bisa bersantai bersama mereka dan melupakan pertandingan untuk sehari. Memiliki hari libur sepenuhnya dalam turnamen itu langka, jadi saya pikir fakta bahwa mereka memberi kami hari libur itu menunjukkan kerja keras yang telah kami lakukan selama beberapa minggu terakhir untuk mendapatkannya. Kami tidak menganggapnya enteng."

Hari libur itu memang memberi Adams kesempatan istimewa. Dia bisa menonton New York Knicks memenangkan gelar NBA pada Sabtu malam bersama orang-orang tercintanya.

"Saya tidak pingsan, tapi, jujur, saya sangat bersemangat," katanya, merujuk pada reaksinya yang terkenal saat Knicks menang di Game 4, di mana dia melompat di atas sofa karena kegembiraan. "Kakak saya menangis. Itu menunjukkan betapa istimewanya berada di New York pada saat ini. Itu benar-benar spesial."

Bagi Wright, akhir pekan ini lebih santai. Wright lahir di Los Angeles dan memiliki banyak keluarga di sekitarnya untuk pertandingan besar tim di Inglewood yang berdekatan. Karena jeda waktu yang lebih lama antara pertandingan dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya daripada pada 2022.

"Ada kelebihan dan kekurangannya," kata Wright mengenai jadwal baru ini. "Jeda antar pertandingan memungkinkan semua pemain untuk pulih. Menurut saya, sulit bermain setiap tiga atau empat hari, tapi sekarang, dengan jeda di antaranya, saya pikir kita akan melihat performa terbaik setiap pemain di setiap pertandingan. Sebenarnya, saya lebih suka cara ini. Ini memungkinkan pemain untuk pulih.

"Saya secara pribadi? Saya hanya menghabiskan waktu bersama keluarga, mengisi ulang tenaga, dan sedikit melepas penat."