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Tampa Bay Rays v Los Angeles AngelsGetty Images Sport
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Catatan Timnas AS di Piala Dunia: Semua mata tertuju pada Australia, Matt Turner mencatatkan momen gemilang, dan Tyler Adams tetap 'menginjak gas' meski berisiko mendapat kartu kuning

Analysis
USA
H. Wright
M. Turner
T. Adams
FEATURES
USA vs Australia
Australia
World Cup

GOAL mengulas sorotan utama dan poin-poin penting dalam edisi terbaru catatan timnas AS.

IRVINE, California -- Semangat dari kemenangan Tim Nasional Pria AS atas Paraguay pada laga pembuka Piala Dunia belum surut, namun di markas tim AS, halaman baru telah sepenuhnya dibuka. Hal itu terjadi akhir pekan ini, dan prosesnya menjadi lebih mudah berkat pemberian hari libur bagi para pemain untuk memulihkan diri dan memfokuskan kembali diri menjelang pekan kedua Piala Dunia.

Fokusnya kini tertuju pada Australia untuk pekan kedua ini, dan pertandingan Jumat mendatang menjadi semakin penting. Setelah kemenangan Australia 2-0 atas Turki dalam laga pembuka Piala Dunia mereka, taruhannya kini tinggi antara dua tim teratas di grup ini berdasarkan hasil pertandingan pembuka.

Pada hari Senin, Tyler Adams dan Haji Wright bertemu dengan para wartawan untuk memulai minggu terbaru persiapan Piala Dunia. Berikut adalah berita utama, topik pembicaraan, dan momen-momen menyenangkan dari hari itu di Irvine...

  • Tampa Bay Rays v Los Angeles AngelsGetty Images Sport

    Lemparan pertama Turner

    Pada hari Minggu, para pemain USMNT diberi hari libur yang jarang terjadi. Hari Sabtu diisi dengan sesi pemulihan setelah kemenangan besar pada hari Jumat, tapi bagaimana dengan hari Minggu? Hari itu disediakan agar para pemain bisa beristirahat sejenak, menenangkan diri, dan mempersiapkan diri untuk minggu yang melelahkan menjelang pertandingan melawan Australia.

    Setiap orang memanfaatkan waktu itu dengan cara yang berbeda-beda. Matt Turner, misalnya, berkesempatan melempar bola pertama menjelang pertandingan Senin antara Los Angeles Angels dan Tampa Bay Rays. Turner memiliki banyak pengalaman sebagai mantan pemain bisbol, dan dia merasa puas dengan penampilannya secara keseluruhan saat melempar bola pertama itu.

    "Sorotan hari itu adalah fakta bahwa saya berhasil melakukan apa yang saya rencanakan, yaitu melempar bola strike yang sempurna," katanya. "Saya sedikit mengenai sarung tangan penangkap. Logan O'Hoppe berkata, 'Wow, bro, itu lemparan pertama yang luar biasa'. Saya mendapat beberapa pujian bagus. Jelas, bertemu Mike Trout, seorang superstar, salah satu yang terbaik sepanjang masa, orang asal New Jersey, itu keren. Semuanya terasa menyenangkan."

    Namun, satu hal yang menonjol bagi Turner adalah percakapannya dengan Trout dan pemain lain. Meskipun sedang menjalani musim mereka sendiri, para pemain Angels sangat fokus pada Piala Dunia, khususnya penampilan USMNT melawan Paraguay.

    "Dia berkata, 'Semoga sukses, semua orang menonton, kami mendukung kalian dan mendoakan kalian,'" kata Turner tentang percakapannya dengan Trout. "Setelah berbicara dengan manajer mereka, saya mencoba meyakinkan para pemain untuk datang ke pertandingan akhir pekan depan. Saya pikir mereka punya hari libur pada tanggal 25, jadi semoga mereka bisa datang ke pertandingan kami melawan Turki.

    Dia melanjutkan: "Saya berkesempatan bertemu banyak pemain dan benar-benar merasakan antusiasme yang mereka miliki untuk Piala Dunia. Setelah pertandingan pertama itu, antusiasme yang ditimbulkannya, ada gelombang yang kami rencanakan untuk manfaatkan dan terus lanjutkan ke depannya."

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    Waktu bersama keluarga

    Sementara Turner bisa menikmati hari di stadion bersama istri dan anak-anaknya, sebagian besar pemain menghabiskan waktu bersama keluarga di hotel tim. Hal itu terasa seperti pelepasan setelah menghabiskan begitu banyak waktu selama beberapa minggu terakhir untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan melawan Paraguay.

    "Di hari liburku, aku tidak ingin menghabiskan waktu dengan mereka," canda Adams tentang rekan-rekan setimnya, "jadi aku menghabiskan waktu bersama keluargaku dan bisa sedikit melepaskan diri sejenak. Saya jarang bisa bertemu dengan saudara-saudara saya, ibu, dan ayah saya, jadi itu sangat penting: hanya bisa bersantai bersama mereka dan melupakan pertandingan untuk sehari. Memiliki hari libur sepenuhnya dalam turnamen itu langka, jadi saya pikir fakta bahwa mereka memberi kami hari libur itu menunjukkan kerja keras yang telah kami lakukan selama beberapa minggu terakhir untuk mendapatkannya. Kami tidak menganggapnya enteng."

    Hari libur itu memang memberi Adams kesempatan istimewa. Dia bisa menonton New York Knicks memenangkan gelar NBA pada Sabtu malam bersama orang-orang tercintanya.

    "Saya tidak pingsan, tapi, jujur, saya sangat bersemangat," katanya, merujuk pada reaksinya yang terkenal saat Knicks menang di Game 4, di mana dia melompat di atas sofa karena kegembiraan. "Kakak saya menangis. Itu menunjukkan betapa istimewanya berada di New York pada saat ini. Itu benar-benar spesial."

    Bagi Wright, akhir pekan ini lebih santai. Wright lahir di Los Angeles dan memiliki banyak keluarga di sekitarnya untuk pertandingan besar tim di Inglewood yang berdekatan. Karena jeda waktu yang lebih lama antara pertandingan dibandingkan dengan Piala Dunia sebelumnya, dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya daripada pada 2022.

    "Ada kelebihan dan kekurangannya," kata Wright mengenai jadwal baru ini. "Jeda antar pertandingan memungkinkan semua pemain untuk pulih. Menurut saya, sulit bermain setiap tiga atau empat hari, tapi sekarang, dengan jeda di antaranya, saya pikir kita akan melihat performa terbaik setiap pemain di setiap pertandingan. Sebenarnya, saya lebih suka cara ini. Ini memungkinkan pemain untuk pulih.

    "Saya secara pribadi? Saya hanya menghabiskan waktu bersama keluarga, mengisi ulang tenaga, dan sedikit melepas penat."

  • United States v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    Pelajaran yang dipetik Wright dari pertemuan sebelumnya

    Timnas AS mengalahkan Australia dengan skor 2-1 pada musim gugur lalu. Siapa tokoh utama dalam pertandingan itu? Wright, yang mencetak dua gol dalam kemenangan tersebut.

    Jadi sekarang, berbulan-bulan kemudian, adakah hal yang bisa dipetik oleh Wright dan rekan-rekannya dari pertandingan itu? Adakah tips dan trik kecil yang bisa dibagikan? Tidak juga, katanya. Pertandingan berbeda, tim berbeda, taruhannya berbeda.

    "Kami melihat rencana permainan yang jelas dari Australia," katanya. "Saya pikir mereka sulit ditembus. Mereka berbahaya dalam serangan balik. Mereka memiliki pemain-pemain bagus di lini depan, dan mereka mampu bermain efektif serta merugikan Turki. Saya pikir Turki memasuki pertandingan dengan sedikit terlalu percaya diri, dan saya pikir kami tidak akan membuat kesalahan yang sama. Saya pikir kami tahu setiap tim di turnamen ini adalah tim yang bagus, dan mereka pantas berada di sini, jadi kami siap untuk itu."

    Satu hal yang bisa diandalkan AS adalah kekuatan fisik. Pertandingan di musim gugur lalu berlangsung sengit, dengan Christian Pulisic mengalami cedera setelah mendapat tekel keras. Wright mengatakan dia mengharapkan tingkat persaingan yang serupa kali ini, terutama karena kedua tim menyadari arti penting hasil pertandingan ini bagi perjalanan mereka di Piala Dunia.

    "Pertandingan itu jelas sangat kompetitif," katanya. "Saya ingat saat kami memasuki pertandingan itu, mereka melakukan tekel-tekel keras, dan kami harus menyesuaikan intensitas permainan. Saat kami memasuki babak pertama, pelatih tidak terlalu senang karena kami membiarkan mereka menyerang tanpa membalas. Menjelang pertandingan ini, kami akan bisa mempersiapkan diri sedikit lebih baik untuk menghadapi cara bermain mereka."

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    Tidak ada tembakan layup

    Selama beberapa bulan terakhir, para pemain dan penggemar Australia terus mengungkit sebuah komentar yang dilontarkan pada bulan Desember lalu. Saat pengundian dilakukan, analis CBS dan mantan gelandang New York Red Bulls, Mike Grella, menyebut Socceroos sebagai "lawan yang mudah" bagi timnas AS.

    Sejak saat itu, Grella menjadi sasaran media Australia, namun ia terus memperkuat penilaiannya.

    “Tidak ada peluang bagi mereka untuk bersaing dengan AS,” katanya. “Satu-satunya cara mereka bisa bermain adalah dengan bertahan dan berusaha menjaga skor tetap 0-0. Ada perbedaan kualitas. AS memiliki pemain yang bermain setiap pekan di Eropa, sedangkan Australia tidak. Sesederhana itu.”

    Tyler Adams pernah bermain bersama Grella di Red Bulls dan, terutama setelah pertandingan melawan Turki, ia tidak setuju dengan penilaian mantan rekan setimnya itu.

    "Saya tidak berpikir komentar apa pun membantu siapa pun," kata Adams. "Dan tidak, ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah. Jika ada, ini akan menjadi salah satu pertandingan tersulit yang kami mainkan. Kami melihat tim yang bertanding melawan Turki dan bersaing di level yang sangat, sangat tinggi. Mereka agresif, mereka cerdas. Secara taktik, mereka sangat solid. Jadi, saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit. Ini pasti bukan pertandingan yang mudah."


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    Adams tentang penanganan kartu kuning

    Jika ada satu hal negatif utama dari kemenangan Jumat lalu, itu adalah fakta bahwa Adams mendapat kartu kuning. Artinya, ia akan absen pada laga penutup fase grup melawan Turki jika ia kembali mendapat kartu kuning dalam pertandingan melawan Australia. Yang lebih krusial lagi, ia akan absen pada laga pembuka babak gugur jika AS lolos dan ia mendapat kartu kuning saat melawan Turki.

    "Saya sudah terbiasa dengan kartu kuning," candanya. "Menurut saya, bagi saya, itu adalah sesuatu yang harus dikelola, tentu saja, tetapi terutama di pertandingan kedua, Anda tidak bisa mengendurkan serangan. Saya pikir Anda harus benar-benar agresif.

    "Saya pikir di pertandingan ketiga, jelas, beban itu sedikit lebih berat, karena jika Anda mendapat satu lagi, maka Anda akan absen di babak gugur, tapi di pertandingan kedua, gas harus tetap diinjak untuk pertandingan itu."

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