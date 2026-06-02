Aaronson kembali ke pemusatan latihan USMNT pekan lalu sebagai seorang pria yang sudah menikah. Proses mempersiapkan pernikahan memang sulit. Apalagi jika harus melakukannya saat Piala Dunia? Dari mana Aaronson harus memulainya?

Ternyata, pernikahan itu tidak seharusnya dilakukan selama persiapan Piala Dunia. Untuk beberapa waktu, rencananya kamp Piala Dunia USMNT akan dibuka pada 1 Juni dan, berdasarkan jadwal tersebut, pernikahan Aaronson pada 29 Mei akan menjadi waktu yang tepat untuk perpisahan sebelum turnamen.

Namun, rencana berubah. Setelah jadwal pra-turnamen disusun, tanggal kedatangan para pemain menjadi 26 Mei. Para pemain mengetahui hal itu pada Desember, dan pada saat itu, rencana pernikahan sudah final, dan seperti yang Aaronson katakan dengan bercanda, "rekening banknya agak ketat." Tiba-tiba, hari terbesar dalam kehidupan pribadi Aaronson bertabrakan langsung dengan momen terbesar dalam karier profesionalnya. Ketika dia diberitahu tentang perubahan jadwal oleh saudaranya, Paxten, hatinya hancur.

"Ketika kami menerima jadwal tersebut, ketika dia tahu kami harus hadir saat itu, ketika dia tahu kami harus hadir pada waktu itu, saya melihat reaksinya," kata Aaronson tentang momen itu bersama saudaranya dan istrinya kini. "Wajahnya memerah. Wajah saya juga memerah. Kami panik karena kami telah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha, dan maksud saya, dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk mempersiapkan pernikahan.

"Itu menakutkan, tapi bisa berbicara dengan pelatih, bisa masuk ke kantornya, dia sangat pandai dalam percakapan semacam itu. Dia juga manusia, jadi dia tahu tidak mudah menjadi pemain sepak bola. Itu hanya percakapan yang sangat mudah untuk dilakukan dengannya."

Pada akhirnya, semuanya berjalan lancar. Ya, hampir. Aaronson berlatih pada hari Kamis, terbang ke Philadelphia, dan terlambat beberapa jam untuk hari gladi resiknya sendiri. Namun, pernikahan itu berjalan sesuai rencana, termasuk penerbangan Aaronson yang dijadwalkan pukul 02.00 dini hari kembali ke Atlanta untuk bergabung dengan tim dalam sesi latihan hari Sabtu.

"Semuanya sempurna," katanya. "Itu adalah hari yang luar biasa."

Namun, menurut Aaronson, penting untuk segera kembali ke kamp pelatihan karena, meskipun pernikahannya sangat luar biasa, ini juga saatnya untuk Piala Dunia.