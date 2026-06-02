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Chris Richards GFXGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Catatan Timnas AS di Piala Dunia: Memantau kondisi kebugaran Chris Richards dan Tyler Adams, mengintip minggu pernikahan Brenden Aaronson yang penuh kesibukan, serta upaya Miles Robinson untuk melupakan kesalahannya

Analysis
USA
FEATURES
B. Aaronson
C. Richards
T. Adams
M. Robinson
World Cup
USA vs Germany
Germany
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GOAL mengulas sorotan utama dan poin-poin penting dari pemusatan latihan dalam edisi terbaru catatan timnas AS.

ATLANTA -- Kembali ke rutinitas di National Training Center. Dua hari setelah memulai persiapan Piala Dunia dengan kemenangan 3-2 atas Senegal, tim nasional pria AS telah melanjutkan latihan untuk memulai pekan persiapan berikutnya. Langkah selanjutnya? Pertandingan persahabatan akhir pekan ini melawan Jerman di Chicago, namun itu baru akan berlangsung setelah beberapa hari latihan lagi di Atlanta.

Dua pemain berbicara kepada media pada hari Selasa: Brenden Aaronson dan Miles Robinson. Keduanya memiliki pengalaman emosional yang sangat berbeda akhir pekan lalu. Aaronson sedang menikmati momen terbaik dalam hidupnya. Robinson? Tidak begitu setelah melakukan kesalahan di lapangan. Namun, keduanya memiliki pesan yang sama: minggu lalu telah berlalu, dan minggu ini adalah awal dari sesuatu yang baru.

Inilah alur cerita utama, topik pembicaraan, dan momen-momen kecil yang menyenangkan dari kamp USMNT...

  • Chris Richards USMNTGetty Images

    Pembaruan pelatihan

    Saat 24 pemain Timnas AS, beserta beberapa pemain tambahan, sedang berlatih, terdapat dua pemain yang absen sejak awal sesi latihan pada hari Selasa.

    Baik Chris Richards maupun Tyler Adams tetap berada di gym selama pemanasan awal di National Training Center. Menurut U.S. Soccer, ketidakhadiran Adams disebabkan oleh manajemen beban setelah pertandingan akhir pekan ini melawan Senegal. Adams belum berlatih penuh bersama Bournemouth selama sebagian musim semi setelah mengalami robekan MCL pada bulan Desember dan cedera paha depan pada bulan April.

    Sedangkan untuk Richards, U.S. Soccer menyatakan bahwa bek tengah tersebut terus melakukan latihan individu. Menurut juru bicara federasi, Richards "menunjukkan kemajuan" saat ia menargetkan kembalinya dari cedera pergelangan kaki yang baru-baru ini dialaminya.

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  • FBL-WC-2026-US-SQUADAFP

    Persiapan pernikahan

    Aaronson kembali ke pemusatan latihan USMNT pekan lalu sebagai seorang pria yang sudah menikah. Proses mempersiapkan pernikahan memang sulit. Apalagi jika harus melakukannya saat Piala Dunia? Dari mana Aaronson harus memulainya?

    Ternyata, pernikahan itu tidak seharusnya dilakukan selama persiapan Piala Dunia. Untuk beberapa waktu, rencananya kamp Piala Dunia USMNT akan dibuka pada 1 Juni dan, berdasarkan jadwal tersebut, pernikahan Aaronson pada 29 Mei akan menjadi waktu yang tepat untuk perpisahan sebelum turnamen.

    Namun, rencana berubah. Setelah jadwal pra-turnamen disusun, tanggal kedatangan para pemain menjadi 26 Mei. Para pemain mengetahui hal itu pada Desember, dan pada saat itu, rencana pernikahan sudah final, dan seperti yang Aaronson katakan dengan bercanda, "rekening banknya agak ketat." Tiba-tiba, hari terbesar dalam kehidupan pribadi Aaronson bertabrakan langsung dengan momen terbesar dalam karier profesionalnya. Ketika dia diberitahu tentang perubahan jadwal oleh saudaranya, Paxten, hatinya hancur.

    "Ketika kami menerima jadwal tersebut, ketika dia tahu kami harus hadir saat itu, ketika dia tahu kami harus hadir pada waktu itu, saya melihat reaksinya," kata Aaronson tentang momen itu bersama saudaranya dan istrinya kini. "Wajahnya memerah. Wajah saya juga memerah. Kami panik karena kami telah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha, dan maksud saya, dia telah menghabiskan begitu banyak waktu dan usaha untuk mempersiapkan pernikahan.

    "Itu menakutkan, tapi bisa berbicara dengan pelatih, bisa masuk ke kantornya, dia sangat pandai dalam percakapan semacam itu. Dia juga manusia, jadi dia tahu tidak mudah menjadi pemain sepak bola. Itu hanya percakapan yang sangat mudah untuk dilakukan dengannya."

    Pada akhirnya, semuanya berjalan lancar. Ya, hampir. Aaronson berlatih pada hari Kamis, terbang ke Philadelphia, dan terlambat beberapa jam untuk hari gladi resiknya sendiri. Namun, pernikahan itu berjalan sesuai rencana, termasuk penerbangan Aaronson yang dijadwalkan pukul 02.00 dini hari kembali ke Atlanta untuk bergabung dengan tim dalam sesi latihan hari Sabtu.

    "Semuanya sempurna," katanya. "Itu adalah hari yang luar biasa."

    Namun, menurut Aaronson, penting untuk segera kembali ke kamp pelatihan karena, meskipun pernikahannya sangat luar biasa, ini juga saatnya untuk Piala Dunia.

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

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    Gelandang Leeds United itu tidak diturunkan dalam kemenangan 3-2 Tim Nasional AS atas Senegal. Ia menjadi salah satu dari tiga pemain dalam skuad yang tidak diturunkan, bersama Haji Wright dan Matt Freese. Laga melawan Jerman akhir pekan ini pun menjadi semakin penting, karena Aaronson ingin melupakan hasil pekan lalu dan menetapkan arah untuk pekan-pekan mendatang.

    "Musim yang baru saja saya lewati, menurut saya itu adalah yang terbaik dalam karier saya," katanya. "Bermain di level seperti yang saya lakukan, saya benar-benar hanya menantikan kesempatan untuk bisa menunjukkan kemampuan saya melawan Jerman, dan jika tidak, pergi ke latihan dan menunjukkan apa yang bisa saya lakukan serta memastikan bahwa saya akan melakukan apa pun yang bisa saya lakukan untuk bisa bermain. Jika tidak, saya akan mendukung rekan-rekan tim sebaik mungkin karena itulah tipe orang saya. Saya ingin mendukung mereka, tapi tetap turun ke lapangan dan, kapan pun saya mendapat kesempatan, melakukan yang terbaik."

    "Saya sangat bersyukur bisa melakukannya," lanjutnya, "Dan sekarang, saya hanya ingin mempersiapkan diri untuk Piala Dunia ini, karena ini adalah masa yang sangat, sangat menarik."

  • Miles RobinsonGetty

    "Aku mengangkat tangan"

    Tak bisa dipungkiri: Miles Robinson melakukan kesalahan. Kesalahannya itu langsung berujung pada gol kedua Senegal. Tak banyak yang bisa dikatakan lagi.

    Kini, beberapa hari setelah pertandingan, Robinson berbicara mengenai kesalahan tersebut. Ia juga mengungkapkan betapa bersyukurnya ia karena rekan-rekan setimnya mendukungnya setelah itu.

    "Saya pikir itu menunjukkan karakter tim, kemauan untuk mengejar gol penentu kemenangan," katanya. "Jelas, kami memiliki talenta serangan yang hebat di tim ini, jadi saya pikir mereka sangat ingin mencetak gol ketiga. Ada beberapa momen di mana mereka bisa saja mencetak gol keempat atau kelima.

    "Tentu saja, ya, ada kesalahan. Saya mengakui kesalahan itu, tapi ini adalah salah satu situasi di mana Anda harus belajar darinya dan menyadari bahwa yang terbaik masih akan datang dengan tim ini. Setiap kesempatan adalah kesempatan untuk berkembang, jadi ini hanya soal melupakan kesalahan, menyadari bahwa saya ada di sini untuk suatu alasan, dan terus maju."

    Dia pasti harus terus berjuang jika ingin bersaing untuk mendapatkan peran di turnamen musim panas ini.

  • United States World Cup Roster RevealGetty Images Sport

    Situasi bek tengah

    Terlepas dari ada atau tidaknya kesalahan, Robinson adalah salah satu dari sekian banyak pemain di posisi bek tengah. Richards memang masih dalam masa pemulihan cedera, namun Robinson, Tim Ream, Mark McKenzie, dan Auston Trusty hadir di pemusatan latihan sebagai bek tengah utama. Sementara itu, Alex Freeman diturunkan sebagai bek tengah ketiga saat melawan Senegal. Joe Scally pun mendapat kesempatan bermain dalam formasi tiga bek, sehingga menambah opsi lain untuk posisi kunci tersebut.

    Lalu, bagaimana rasanya bermain dalam persaingan tersebut? Bagaimana rasanya beralih dari formasi dua bek ke tiga bek dan terkadang kembali lagi, tergantung pada susunan pemain? Menurut Robinson, persaingan ini baik. Tentu saja sehat, tetapi cukup menegangkan mengingat taruhannya.

    "Saya pikir, pada akhirnya, kita semua hanya berusaha bersaing," kata Robinson. "Saat kita berlatih, saat 11 lawan 11, ada banyak formasi berbeda atau cara menekan atau cara bertahan dalam situasi yang berbeda.

    "Pada akhirnya, saya pikir kita semua hanya berusaha tetap fokus pada setiap sesi latihan, berusaha bersaing, dan menunjukkan kepada staf pelatih, kepada diri kita sendiri, serta rekan setim, apa yang kita mampu lakukan, serta terus mendorong tim ini maju dengan cara apa pun yang kita bisa."

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