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USMNT Training in IrvineGetty
Ryan Tolmich

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Catatan Timnas AS di Piala Dunia: Mauricio Pochettino disambut hangat oleh 5.500 penggemar di California, sementara Chris Richards kembali berlatih penuh

Analysis
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Paraguay
Paraguay
C. Richards
M. Freese

GOAL mengulas sorotan utama dan poin-poin penting dalam edisi terbaru catatan timnas AS.

IRVINE -- Setelah menghabiskan beberapa pekan terakhir untuk menyesuaikan diri dengan fasilitas latihan baru mereka, tim nasional pria AS tiba di tempat penginapan baru mereka untuk Piala Dunia pada akhir pekan ini. Senin lalu menjadi sesi latihan pertama mereka di Irvine, yang menandakan bahwa Piala Dunia telah resmi dimulai saat tim ini mengalihkan fokus penuh mereka ke Paraguay.

Hari itu penuh dengan peristiwa, yang dipimpin oleh ribuan penggemar yang hadir. Sesi latihan itu sendiri relatif tenang, lebih berfokus pada pemulihan daripada taktik atau strategi permainan.

Mauricio Pochettino berbicara kepada media tentang akomodasi baru tim, sementara beberapa pemain lain juga menemui wartawan untuk membuka minggu persiapan Piala Dunia. Inilah cerita utama, topik pembicaraan, dan momen-momen kecil yang menyenangkan dari hari pertama di Irvine...



  • WC training part 2Getty

    Rumah baru

    Hari pertama USMNT di markas barunya merupakan hari yang istimewa, terutama karena mereka tidak datang sendirian.

    Secara total, 5.500 penggemar hadir dalam sesi latihan pertama tim pada pekan ini, dan ke-5.500 orang tersebut adalah pemenang beruntung dari undian yang diikuti oleh 32.000 peserta. Mereka tidak disuguhi hal yang revolusioner karena sesi latihan pada hari Senin itu tergolong ringan, dua hari setelah pertandingan melawan Jerman.

    Namun, ada momen-momen seru. Antonee Robinson memenangkan tantangan menendang bola ke mistar gawang mini, memicu sorakan penonton agar ia melakukan salto belakang andalannya, yang tidak dilakukannya. Pochettino, setelah beberapa kali diminta oleh para penggemar untuk menendang dari jarak 40 yard, melepaskan tendangan pertamanya yang melebar sebelum melakukan tendangan kedua, yang disambut tepuk tangan. Setelah sesi latihan, para pemain menandatangani tanda tangan untuk para penonton di tribun, dengan Alex Zendejas khususnya menarik kerumunan penggemar yang mengenakan jersey USMNT dan Club America.

    Secara keseluruhan, sambutan tersebut sangat hangat, yang persis seperti yang diinginkan Pochettino.

    "Ini lebih dari yang kami harapkan, dan bukan hanya fasilitasnya, tapi juga orang-orang yang bekerja di sini," kata manajer tersebut. "Saya pikir fasilitas yang bagus dan orang-orang yang hebat adalah kombinasi yang luar biasa. Terkadang Anda bisa melihat fasilitas yang bagus, tapi orang-orangnya tidak begitu hebat. Saya lebih memilih fasilitas yang kurang bagus, tapi orang-orangnya hebat. Di sini kami memiliki fasilitas yang bagus, orang-orang yang hebat, dan kami sangat, sangat bersyukur.

    "Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang yang terlibat dalam fasilitas ini, karena cara mereka mempersiapkan segalanya dilakukan dengan penuh cinta, itulah hal yang paling penting."

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  • Chris Richards USMNT 2026Getty Images

    Pembaruan status

    Aspek terpenting dari sesi latihan hari Senin bukanlah apa yang terjadi di lapangan, melainkan siapa saja yang ikut berlatih. Di antara mereka ada Chris Richards, yang menjalani seluruh sesi tanpa kendala bersama para pemain cadangan dari pertandingan melawan Jerman. Ini adalah kali pertama ia ikut berlatih secara penuh sejak tiba di pemusatan latihan.

    "Ini adalah pertama kalinya dia bersama tim," kata Pocettino. "Hampir semua pemain sudah siap untuk dipilih dalam pertandingan."

    Satu-satunya pemain yang tidak berlatih bersama kelompok adalah Tyler Adams, yang awalnya keluar untuk menyapa penonton saat sesi dimulai sebelum kembali ke gym. Ketidakhadiran Adams, sama seperti ketidakhadirannya pada sesi awal pekan lalu setelah pertandingan melawan Senegal, disebabkan oleh "pengelolaan beban", menurut seorang pejabat U.S. Soccer.

    Sisanya berlatih penuh sepanjang sesi.

  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Freese soal situasi penjaga gawang

    Matt Freese ditanya secara langsung: apakah dia tahu apakah dia akan diturunkan sebagai starter melawan Paraguay? Dia menjawab tidak tahu. Dia kemudian ditanya mengapa dia layak diturunkan sebagai starter.

    "Sebagai seorang pesaing, Anda selalu ingin berada di lapangan, selalu ingin membantu tim dalam kapasitas apa pun, dan hal ini tidak berubah saat ini. Jika saya dipanggil untuk bertugas, saya siap melakukannya," katanya. "Saya mendapatkan banyak kepercayaan diri dari kerja keras yang telah saya lakukan, dan saya telah bekerja cukup keras, jadi saya tahu sekarang adalah saatnya untuk percaya diri."

    Persaingan kiper tetap menjadi topik pembicaraan. Matt Turner menjadi starter melawan Senegal sebelum digantikan oleh Chris Brady pada babak pertama. Kemudian Freese mendapat kesempatan melawan Jerman, bermain penuh 90 menit. Bahkan sekarang, beberapa hari menjelang Piala Dunia, belum ada indikasi konkret siapa yang akan menjadi kiper utama.

    Situasi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Selama bertahun-tahun, AS memiliki kiper utama yang jelas, dan salah satu kritik terhadap tim ini adalah kurangnya kiper yang jelas. Sebagai seseorang yang tumbuh besar mengikuti legenda seperti Tim Howard, Brad Friedel, Kasey Keller, dan Tony Meola, Freese memahami dinamika tersebut namun berharap mendapat kesempatan untuk mengukuhkan posisinya di antara mereka di Piala Dunia.

    "Saya tidak benar-benar mendengarkan siapa pun di luar rekan-rekan saya dan staf pelatih," katanya. "Tentu saja, saya fokus pada melakukan tugas saya setiap hari, tetap fokus. Dengan itu, bisa dikatakan bahwa AS memiliki barisan kiper yang hebat. Secara historis, saya adalah penggemar barisan kiper itu sepanjang hidup saya, dan saya masih demikian. Merupakan suatu kehormatan untuk berada di tim ini dan menjadi bagian dari kelompok tersebut, dengan harapan dapat melanjutkan warisan tersebut."

  • Ricardo Pepi Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Pujian untuk para penyerang

    Salah satu situasi yang paling seru, dan terkadang canggung, dalam konferensi pers adalah ketika seorang pemain diminta untuk berbicara tentang orang yang duduk di sebelahnya. Hal itu terjadi dua kali pada hari Senin, melibatkan dua penyerang andalan Timnas AS.

    Freese ditanya tentang permainan Ricardo Pepi saat bintang PSV itu duduk di sebelahnya. Pepi memainkan peran penting saat melawan Senegal, berkontribusi dalam menciptakan kedua gol tersebut saat ia berusaha untuk mendapatkan posisi sebagai pemain inti.

    "Ketiga penyerang itu cukup bagus dalam mencetak gol, menurut saya," kata Freese tentang para penyerang. "Saya melihatnya setiap hari dalam latihan. Jelas, setiap pemain memiliki berbagai kelebihan dan karakteristik, dan Pepi jelas memainkan peran yang sangat besar dalam pertandingan di Charlotte. Dia melakukan pekerjaan yang fantastis dalam menciptakan peluang-peluang berbeda. Saya pikir seluruh kelompok penyerang, penyerang, pemain sayap, gelandang serang, dll., telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam dua pertandingan persahabatan terakhir ini dalam menciptakan peluang dan bermain dengan lancar."

    Sementara itu, kapten Tim Ream ditanya tentang Folarin Balogun saat ia duduk di samping bintang Monaco tersebut.

    "Saya pikir itu hanya seberapa tajam dia," kata Ream. "Gerakannya, ke kiri, ke kanan, kemampuannya menahan bola dan menarik pemain lain masuk, serta pergerakannya di belakang pertahanan, berada di posisi yang tepat, dan menempatkan dirinya dalam posisi mencetak gol, adalah hal yang sudah lama kami harapkan dari tim ini. Dia mungkin striker yang paling menyebalkan bagi saya untuk dihadapi dalam latihan karena gerakannya sangat cepat, fisiknya kuat, dan seolah-olah bisa meluncur melewati lawan.

    "Tentu saja, pemain lain berbeda. Mereka semua memiliki profil yang berbeda, tipe pemain yang berbeda, dan kami melihat Pepi melibatkan Christian [Pulisic] dalam permainan, serta mampu mengoper bola dan memberikan assist dengan cara itu. Mereka semua menghadirkan tantangan yang berbeda, dan menurut saya, sebagai bek, Anda ingin melihat hal itu dalam latihan. Anda ingin bisa bermain melawan berbagai tipe penyerang, dan mereka semua membawa sesuatu yang berbeda."

  • United States v Belgium - International FriendlyGetty Images Sport

    Kenyataan Piala Dunia

    Sebagai seorang pemain, fokusnya selalu tertuju pada pertandingan berikutnya. Namun, saat ini, pertandingan berikutnya itu adalah Piala Dunia. Tiba-tiba saja, semuanya terasa sangat, sangat nyata.

    Bagi Balogun, Jumat ini adalah puncak dari perjalanan selama tiga setengah tahun. Perjalanan itu dimulai dengan kunjungan perekrutan ke Orlando yang, pada akhirnya, dilakukan dengan mempertimbangkan pertandingan Jumat ini. Setelah sekian lama, Balogun kini menjadi pemain reguler USMNT dan, mungkin, starter di Piala Dunia. Jadi, bagaimana rasanya tiba di momen itu?

    "Saya pikir mungkin akan mulai terasa lebih nyata bagi saya saat saya berdiri di lapangan dan para penonton berteriak dan bersorak," kata Balogun. "Saya yakin akan terasa nyata bagi saya semakin dekat waktunya. Ini adalah kesempatan pertama saya untuk bermain di Piala Dunia, jadi saya tidak benar-benar memiliki ekspektasi. Saya hanya berusaha untuk tetap fokus, menikmati momen ini, dan sejauh ini saya menikmati pengalaman ini."

    Sedangkan bagi Ream, ini adalah Piala Dunia keduanya. Situasinya sudah jauh berbeda dari yang pertama. Persiapannya lebih lama dan lebih intens. Namun, yang lebih penting, ini berlangsung di kandang sendiri, yang berarti bahkan anggota paling senior di skuad USMNT pun tidak sepenuhnya tahu apa yang akan dia hadapi.

    "Ini bukan pertama kalinya kami mengikuti Piala Dunia, tapi ini pertama kalinya di tanah air kami, jadi dalam arti tertentu ini seperti pertama kalinya," katanya. "Ini sangat menarik. Saya cukup tua untuk mengingat potongan-potongan kenangan dari tahun 1994. Saya telah mencoba memberi tahu para pemain dan menyampaikan pesan melalui media bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan dengan itu datanglah ekspektasi atau tekanan yang lebih besar. Di saat yang sama, kita harus menikmatinya. Tidak ada yang menempatkan ekspektasi atau tekanan lebih besar pada kita selain diri kita sendiri, dan itulah seharusnya.

    "Ini tentang membuka mata dan menyerap semuanya, karena ini unik, ini berbeda. Ini benar-benar berbeda dari apa pun yang pernah kita alami sebagai pemain, jadi seraplah, nikmatilah, dan terimalah semuanya apa adanya, karena ini sangat unik. Ini sangat istimewa."

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