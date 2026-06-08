Catatan Timnas AS di Piala Dunia: Mauricio Pochettino disambut hangat oleh 5.500 penggemar di California, sementara Chris Richards kembali berlatih penuh

Salah satu situasi yang paling seru, dan terkadang canggung, dalam konferensi pers adalah ketika seorang pemain diminta untuk berbicara tentang orang yang duduk di sebelahnya. Hal itu terjadi dua kali pada hari Senin, melibatkan dua penyerang andalan Timnas AS.

Freese ditanya tentang permainan Ricardo Pepi saat bintang PSV itu duduk di sebelahnya. Pepi memainkan peran penting saat melawan Senegal, berkontribusi dalam menciptakan kedua gol tersebut saat ia berusaha untuk mendapatkan posisi sebagai pemain inti.

"Ketiga penyerang itu cukup bagus dalam mencetak gol, menurut saya," kata Freese tentang para penyerang. "Saya melihatnya setiap hari dalam latihan. Jelas, setiap pemain memiliki berbagai kelebihan dan karakteristik, dan Pepi jelas memainkan peran yang sangat besar dalam pertandingan di Charlotte. Dia melakukan pekerjaan yang fantastis dalam menciptakan peluang-peluang berbeda. Saya pikir seluruh kelompok penyerang, penyerang, pemain sayap, gelandang serang, dll., telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam dua pertandingan persahabatan terakhir ini dalam menciptakan peluang dan bermain dengan lancar."

Sementara itu, kapten Tim Ream ditanya tentang Folarin Balogun saat ia duduk di samping bintang Monaco tersebut.

"Saya pikir itu hanya seberapa tajam dia," kata Ream. "Gerakannya, ke kiri, ke kanan, kemampuannya menahan bola dan menarik pemain lain masuk, serta pergerakannya di belakang pertahanan, berada di posisi yang tepat, dan menempatkan dirinya dalam posisi mencetak gol, adalah hal yang sudah lama kami harapkan dari tim ini. Dia mungkin striker yang paling menyebalkan bagi saya untuk dihadapi dalam latihan karena gerakannya sangat cepat, fisiknya kuat, dan seolah-olah bisa meluncur melewati lawan.

"Tentu saja, pemain lain berbeda. Mereka semua memiliki profil yang berbeda, tipe pemain yang berbeda, dan kami melihat Pepi melibatkan Christian [Pulisic] dalam permainan, serta mampu mengoper bola dan memberikan assist dengan cara itu. Mereka semua menghadirkan tantangan yang berbeda, dan menurut saya, sebagai bek, Anda ingin melihat hal itu dalam latihan. Anda ingin bisa bermain melawan berbagai tipe penyerang, dan mereka semua membawa sesuatu yang berbeda."