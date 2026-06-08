Catatan Timnas AS di Piala Dunia: Mauricio Pochettino disambut hangat oleh 5.500 penggemar di California, sementara Chris Richards kembali berlatih penuh

Sebagai seorang pemain, fokusnya selalu tertuju pada pertandingan berikutnya. Namun, saat ini, pertandingan berikutnya itu adalah Piala Dunia. Tiba-tiba saja, semuanya terasa sangat, sangat nyata.
Bagi Balogun, Jumat ini adalah puncak dari perjalanan selama tiga setengah tahun. Perjalanan itu dimulai dengan kunjungan perekrutan ke Orlando yang, pada akhirnya, dilakukan dengan mempertimbangkan pertandingan Jumat ini. Setelah sekian lama, Balogun kini menjadi pemain reguler USMNT dan, mungkin, starter di Piala Dunia. Jadi, bagaimana rasanya tiba di momen itu?
"Saya pikir mungkin akan mulai terasa lebih nyata bagi saya saat saya berdiri di lapangan dan para penonton berteriak dan bersorak," kata Balogun. "Saya yakin akan terasa nyata bagi saya semakin dekat waktunya. Ini adalah kesempatan pertama saya untuk bermain di Piala Dunia, jadi saya tidak benar-benar memiliki ekspektasi. Saya hanya berusaha untuk tetap fokus, menikmati momen ini, dan sejauh ini saya menikmati pengalaman ini."
Sedangkan bagi Ream, ini adalah Piala Dunia keduanya. Situasinya sudah jauh berbeda dari yang pertama. Persiapannya lebih lama dan lebih intens. Namun, yang lebih penting, ini berlangsung di kandang sendiri, yang berarti bahkan anggota paling senior di skuad USMNT pun tidak sepenuhnya tahu apa yang akan dia hadapi.
"Ini bukan pertama kalinya kami mengikuti Piala Dunia, tapi ini pertama kalinya di tanah air kami, jadi dalam arti tertentu ini seperti pertama kalinya," katanya. "Ini sangat menarik. Saya cukup tua untuk mengingat potongan-potongan kenangan dari tahun 1994. Saya telah mencoba memberi tahu para pemain dan menyampaikan pesan melalui media bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan dengan itu datanglah ekspektasi atau tekanan yang lebih besar. Di saat yang sama, kita harus menikmatinya. Tidak ada yang menempatkan ekspektasi atau tekanan lebih besar pada kita selain diri kita sendiri, dan itulah seharusnya.
"Ini tentang membuka mata dan menyerap semuanya, karena ini unik, ini berbeda. Ini benar-benar berbeda dari apa pun yang pernah kita alami sebagai pemain, jadi seraplah, nikmatilah, dan terimalah semuanya apa adanya, karena ini sangat unik. Ini sangat istimewa."