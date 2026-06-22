Catatan Timnas AS di Piala Dunia: Christian Pulisic Kembali Berlatih, Folarin Balogun Membidik Gelar Sepatu Emas, dan Asosiasi Sepak Bola AS Menjelaskan Lagu Kebangsaan ‘Country Roads’

Setelah dua pertandingan, Folarin Balogun kini berada di tengah-tengah persaingan perebutan Sepatu Emas. Jadi, ketika ia menyalakan TV-nya dan melihat bintang-bintang seperti Lionel Messi, Kylian Mbappé, dan Erling Haaland menyamai atau bahkan melampaui jumlah golnya, ia pun bereaksi.

"Menurutku itu menjengkelkan," katanya sambil tertawa.

Balogun, seperti semua orang lainnya, telah menyaksikan para bintang tersebut memeriahkan Piala Dunia dan, terlepas dari rasa kesal tersebut, ia juga menikmatinya. Ia menyebut Felix Nmecha dari Jerman sebagai salah satu pemain yang membuatnya terkesan. Para pemain terkenal lainnya, tentu saja, juga demikian.

"Melihat pemain seperti Messi, Mbappe, dan Haaland—mereka begitu tak terelakkan," katanya. "Mereka mencetak satu gol per pertandingan, kadang-kadang bahkan lebih. Bagi saya, ini hanya soal berusaha mencapai level itu, menjadi tak terelakkan juga, dan konsisten. Saya yakin saya memiliki potensi untuk melakukannya."

Dalam dua pertandingan, Balogun telah membuktikannya. Penyerang USMNT ini mencetak dua gol saat melawan Turki dan kemudian membantu menciptakan gol pembuka saat melawan Australia, hanya saja bola tersebut justru disundul oleh Cameron Burgess menjadi gol bunuh diri.

Sayangnya bagi Balogun, upayanya meraih Sepatu Emas mungkin akan terkendala. Penyerang USMNT ini sudah mendapat kartu kuning, yang berarti akan menjadi risiko besar jika ia diturunkan dalam laga yang sudah tak menentukan melawan Turki. Jadi, meskipun ia sangat ingin bermain, sang penyerang memahami mengapa banyak pihak tidak ingin ia diturunkan.

"Saya ingin bermain di setiap pertandingan," katanya. "Itulah yang membawa saya ke posisi sekarang: selalu siap diturunkan. Menurut saya, hal terpenting bagi seorang atlet profesional di cabang olahraga apa pun adalah selalu siap diturunkan, dan saya pun tidak berbeda. Jadi, tentu saja saya ingin bermain, tetapi penting juga untuk bertindak cerdas. Saya tidak ingin mendapat kartu kuning dan absen di babak 32 besar."