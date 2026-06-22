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USMNT NotebookGOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Catatan Timnas AS di Piala Dunia: Christian Pulisic Kembali Berlatih, Folarin Balogun Membidik Gelar Sepatu Emas, dan Asosiasi Sepak Bola AS Menjelaskan Lagu Kebangsaan ‘Country Roads’

Analysis
USA
FEATURES
Turkiye vs USA
Turkiye
World Cup
C. Pulisic
A. Zendejas
F. Balogun

GOAL mengulas berbagai topik utama dan poin penting dalam edisi terbaru catatan timnas AS.

IRVINE, California -- Meskipun tempat mereka di babak gugur Piala Dunia ini sudah aman, masih banyak pertanyaan yang harus dijawab oleh Tim Nasional Pria AS pekan ini menjelang pertandingan terakhir fase grup melawan Turki.

Beberapa di antaranya berkisar pada Christian Pulisic dan statusnya dalam turnamen ini ke depannya. Beberapa lainnya berfokus pada rotasi pemain untuk pertandingan yang, pada dasarnya, tidak lagi berarti bagi USMNT. Lalu ada satu pertanyaan kecil, terutama setelah Jumat malam: Dari mana sih lagu "Country Roads" itu berasal?

Folarin Balogun dan Alex Zendejas bertemu dengan para wartawan pada hari Senin dalam sesi latihan penuh pertama USMNT minggu ini. Berikut adalah berita utama, topik pembicaraan, dan momen-momen santai dari hari terakhir di Irvine...

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    Situasi kartu kuning berpadu dengan perebutan Sepatu Emas

    Setelah dua pertandingan, Folarin Balogun kini berada di tengah-tengah persaingan perebutan Sepatu Emas. Jadi, ketika ia menyalakan TV-nya dan melihat bintang-bintang seperti Lionel Messi, Kylian Mbappé, dan Erling Haaland menyamai atau bahkan melampaui jumlah golnya, ia pun bereaksi.

    "Menurutku itu menjengkelkan," katanya sambil tertawa.

    Balogun, seperti semua orang lainnya, telah menyaksikan para bintang tersebut memeriahkan Piala Dunia dan, terlepas dari rasa kesal tersebut, ia juga menikmatinya. Ia menyebut Felix Nmecha dari Jerman sebagai salah satu pemain yang membuatnya terkesan. Para pemain terkenal lainnya, tentu saja, juga demikian.

    "Melihat pemain seperti Messi, Mbappe, dan Haaland—mereka begitu tak terelakkan," katanya. "Mereka mencetak satu gol per pertandingan, kadang-kadang bahkan lebih. Bagi saya, ini hanya soal berusaha mencapai level itu, menjadi tak terelakkan juga, dan konsisten. Saya yakin saya memiliki potensi untuk melakukannya."

    Dalam dua pertandingan, Balogun telah membuktikannya. Penyerang USMNT ini mencetak dua gol saat melawan Turki dan kemudian membantu menciptakan gol pembuka saat melawan Australia, hanya saja bola tersebut justru disundul oleh Cameron Burgess menjadi gol bunuh diri.

    Sayangnya bagi Balogun, upayanya meraih Sepatu Emas mungkin akan terkendala. Penyerang USMNT ini sudah mendapat kartu kuning, yang berarti akan menjadi risiko besar jika ia diturunkan dalam laga yang sudah tak menentukan melawan Turki. Jadi, meskipun ia sangat ingin bermain, sang penyerang memahami mengapa banyak pihak tidak ingin ia diturunkan.

    "Saya ingin bermain di setiap pertandingan," katanya. "Itulah yang membawa saya ke posisi sekarang: selalu siap diturunkan. Menurut saya, hal terpenting bagi seorang atlet profesional di cabang olahraga apa pun adalah selalu siap diturunkan, dan saya pun tidak berbeda. Jadi, tentu saja saya ingin bermain, tetapi penting juga untuk bertindak cerdas. Saya tidak ingin mendapat kartu kuning dan absen di babak 32 besar."

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bagaimana Amerika Serikat berjuang agar 'Country Roads' dijadikan lagu

    Penonton di Seattle yang menyanyikan "Country Roads" mungkin merupakan momen paling berkesan bagi Tim Nasional Sepak Bola Pria AS (USMNT) di Piala Dunia kali ini. Ternyata, hal itu bukanlah kebetulan.

    Sebelum turnamen dimulai, FIFA meminta setiap tim untuk menyerahkan daftar lagu yang mencakup lagu pemanasan, lagu perayaan gol, dan lagu kemenangan. Sebagai bagian dari proses tersebut, U.S. Soccer berkonsultasi dengan para pemain dan perwakilan di dalam federasi. Tujuannya? Memilih lagu-lagu yang cocok untuk dinyanyikan bersama dan mewakili Amerika. Di antara daftar lagu pasca-pertandingan terdapat tiga lagu: "Livin' on a Prayer", "Sweet Caroline", dan, tentu saja, "Take Me Home, Country Roads".

    Pada akhirnya, penggunaan "Sweet Caroline" oleh Inggris menghalangi opsi tersebut, sementara "Livin' on a Prayer" sudah digunakan di Seattle selama pertandingan. Menurut U.S. Soccer, Amy Hopfinger—mantan karyawan U.S. Soccer dan kini eksekutif FIFA—lah yang memutuskan untuk memilih "Country Roads" setelah kemenangan USMNT.

    Selebihnya, seperti yang sering dikatakan, sudah menjadi sejarah.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Euforia perayaan gol

    Saat berbicara kepada wartawan setelah mencetak gol ke gawang Australia, Alex Freeman menjelaskan proses pemikiran di balik selebrasinya. Ia melihat rekan-rekan setimnya mendekat dan tahu bahwa ia harus berlari, terutama setelah melihat bagaimana para pemain cadangan USMNT berkerumun mengelilingi para pencetak gol saat melawan Paraguay.

    Bagi mereka yang pernah menjadi bagian dari perayaan tersebut, momen-momen itu terasa istimewa. Ada alasan mengapa para pemain cadangan USMNT terus berlari kencang untuk merayakan pada saat-saat seperti itu: itu adalah kegembiraan yang tulus, baik untuk gol maupun bagi pencetak gol. Freeman berusaha sekuat tenaga untuk menjauh, dan ia melakukannya lebih baik daripada kebanyakan orang, tetapi rekan-rekan setimnya di USMNT akhirnya berhasil mengejarnya di sudut lapangan.

    "Itu semua soal suasana," kata Zendejas. "Itu kegembiraan yang tulus. [Freeman] akhirnya berlari ke arah yang salah; seharusnya dia berlari ke arah lain, tapi kami semua sudah siap di pinggir lapangan.

    "Setelah gol itu dikonfirmasi, kami siap mengejarnya, tapi dia terlalu cepat."

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Membantu Pulisic berkembang

    Christian Pulisic tampak sangat ceria setelah pertandingan melawan Australia. Kamera FOX menangkapnya tersenyum lebar sambil bernyanyi bersama penonton dan merayakan penampilan gemilang rekan-rekan setimnya.

    Ia juga tampak ceria pada hari Senin. Dalam sesi latihan selama 15 menit yang disaksikan oleh media, bintang asal Amerika Serikat itu berlatih bersama rekan-rekan setimnya, mengikuti berbagai latihan dengan dan tanpa bola. Namun, minggu menjelang pertandingan melawan Australia itu cukup sulit, karena Pulisic berada di tengah-tengah krisis cedera yang penuh ketidakpastian. Situasinya berlangsung hingga detik-detik terakhir, kata manajer USMNT Mauricio Pochettino, tetapi pada akhirnya, Pulisic belum sepenuhnya siap.

    Zendejas sudah mengenal Pulisic selama bertahun-tahun, karena mereka tumbuh bersama sebagai pemain sayap AC Milan saat masih membela tim nasional junior. Beberapa anggota USMNT mengatakan bahwa Zendejas adalah sosok yang selalu diandalkan Pulisic, dan hal itu kembali terjadi selama persiapan pekan lalu.

    "Ya, ini situasi yang sulit ketika kamu mengalami cedera ringan atau masalah fisik selama turnamen penting," kata Zendejas, "tapi menurutku, bukan soal membicarakan cedera atau situasi yang sedang dia alami. Jika begitu, kamu bicara dengannya dan membahas topik lain atau hal-hal lain untuk mencoba mengalihkan pikirannya dari itu.

    "Dia dan saya akrab, dan kami juga punya rekan-rekan lain. Kami punya kelompok kecil, dan saya yakin itu sangat membantunya: sekadar memiliki seseorang yang bisa diajak bicara dan selalu ada untuknya."

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Menatap ke depan, baik menuju hari Kamis maupun babak gugur

    Berkat kemenangan Paraguay atas Turki pada Jumat malam, timnas AS kini mengetahui sebagian dari jalur yang akan mereka tempuh. Dengan hasil tersebut, mereka secara resmi menjadi juara grup, yang berarti mereka akan bertanding di Santa Clara pada babak 32 besar.

    Mengenai lawan atau apa yang akan terjadi selanjutnya, Balogun mengaku tidak tahu sama sekali. Memang, sulit untuk menghitung semua kemungkinan, terutama yang melibatkan tim-tim peringkat ketiga.

    "Saya yakin beberapa staf atau pemain lain mungkin sedang menganalisis hal itu, tapi jujur saja, saya tidak benar-benar mengerti," katanya. "Secara matematis, jika kami meraih poin tertentu, lawan siapa yang akan kami hadapi, semua hal itu—siapa pun yang disuruh saya persiapkan, saya hanya akan keluar ke lapangan dan mempersiapkan diri untuk itu. Saya hanya fokus pada pertandingan saat ini."

    Namun, mengingat situasi USMNT, rotasi pemain diperkirakan akan dilakukan. Balogun, sebagai salah satu dari empat pemain yang telah menerima kartu kuning, menjadi kandidat utama untuk absen melawan Turki bersama Antonee Robinson, Chris Richards, dan Tyler Adams. Sementara itu, Pulisic mungkin juga bisa mendapat manfaat dari satu minggu tambahan untuk pemulihan sebelum babak gugur dimulai.

    Apakah hal itu bisa membuka peluang bagi pemain seperti, katakanlah, Zendejas? Bintang Club America ini adalah salah satu dari lima pemain lapangan yang belum pernah turun dalam pertandingan di Piala Dunia ini, yang berarti laga melawan Turki bisa menjadi momen besar baginya.

    "Saya telah berlatih keras, menunggu kesempatan ini, tapi saya yakin kesempatan itu akan datang," katanya. "Itu jelas keputusan pelatih, dan sesuatu yang harus saya hormati. Saya selalu bilang semuanya tergantung pada penampilan saya di lapangan. Saya bekerja keras, bersenang-senang, benar-benar menikmati mimpi yang sedang saya jalani saat ini, jadi saya tidak bisa meminta lebih, bro. Saya senang berada di sini bersama teman-teman, bersama tim ini. Saya sungguh sangat bersyukur."





  • Fans Cheer On The United States As They Play Against Australia In The World Cup CupGetty Images News

    Memahami dampak

    Sulit untuk sepenuhnya memahami konteks atau mengukur dampak dari dua pertandingan pertama USMNT. Anda bisa mengukur jumlah penonton, interaksi di media sosial, atau liputan media, tetapi hal itu tidak sepenuhnya menggambarkan apa yang dirasakan para penggemar Amerika saat mengikuti USMNT musim panas ini.

    Setidaknya, begitulah yang dirasakan para pemain. Namun, mereka telah melakukan apa pun yang mereka bisa untuk menyerap semua pengalaman ini.

    "Aku sudah mencoba memahaminya, tapi menurutku Amerika itu negara yang sangat besar," kata Balogun. "Memang sulit, tapi Weston sudah menunjukkan video-video kepadaku karena aku duduk di sebelahnya di pesawat. Dia menunjukkan video-video tentang para penggemar di berbagai daerah, menonton pertandingan di layar raksasa, di bar, dan sebagainya. Setiap kali kami mencetak gol, mereka merayakannya di berbagai tempat.

    "Menurutku ini bukanlah sesuatu yang bisa benar-benar dipahami oleh kami karena kami sedang berada di tengah-tengahnya, tapi kurasa begitu kami keluar dari situ, dan, entahlah, kembali menjalani kehidupan sehari-hari, kami akan bisa melihat dampak yang telah kami ciptakan. Ini adalah hal yang indah."

    Sedangkan bagi Zendejas, ia hanya memiliki pesan untuk para penggemar yang terus mengikuti: tetaplah mengikuti perjalanan ini, semoga perjalanan ini terus berlanjut hingga musim panas.

    "Teruslah percaya pada tim ini," katanya. "Kita memiliki begitu banyak pemain bagus, baik yang berada di lapangan maupun di bangku cadangan. Ini adalah tim yang selalu bersedia berjuang, terus maju, dan berusaha meraih hasil positif setiap saat."

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