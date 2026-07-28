Son dan Muller sudah berkali-kali saling berhadapan. Tim Ream dan Ashley Westwood juga sangat familier dengan Son, khususnya dari duel mereka di Premier League. Di seluruh skuad, tidak ada kekurangan rival lama dan rekan setim untuk pertama kalinya. Itulah salah satu hal yang membuat pekan ini menyenangkan.

"Thomas, misalnya, kariernya luar biasa," kata Son. "Saya pikir semua orang pasti bermimpi bermain bersamanya. Saya juga tipe orang seperti itu. Saat saya bersama Thomas, saya merasa seperti anak kecil dan bermain bersamanya akan terasa seperti mimpi. Ini hanya terjadi satu hari, jadi saya harus menikmati momen ini, bukan hanya dengan Thomas, tetapi dengan setiap pemain karena mereka pantas berada di sini.

"Kadang ada perasaan aneh karena bermain melawan pemain-pemain itu, pemain-pemain seperti mereka, dan saya akan menghadapi Thomas akhir pekan depan, tetapi pada hari Rabu saya bermain bersama dia. Ini tim yang sama, jadi memang agak aneh, tetapi saya mencoba menikmati momen ini. Ini kehormatan besar."

Apa yang membuat laga ini semakin unik bagi beberapa pemain? Duel-duel mereka sebelumnya. Baru akhir pekan lalu, kemenangan 2-1 Columbus Crew atas rival sekota FC Cincinnati diakhiri keributan di lorong menuju ruang ganti. Beberapa hari kemudian, pemain inti Crew Steven Moreira dan Max Arfsten menjadi rekan setim bintang Cincy, Evander.

"Kami baru bermain beberapa hari lalu melawan Cincinnati dan Evander," ujar Moreira kepada GOAL. "Sekarang, kami bersama-sama, saling menyemangati, menikmati momen. Di pertandingan, ada beberapa hal yang terjadi dan itu tidak terlalu bagus, tetapi saya menyukainya. Kami saling mengenal. Menyenangkan bisa melihat semua orang saat Anda memainkan pertandingan. Terkadang Anda hanya marah atau berkelahi, tetapi di sini, kami hanya menikmati momen."

Satu hal terakhir yang membuat situasinya makin menarik? Bos Charlotte FC Dean Smith memimpin MLS All-Stars menjelang duel timnya melawan Chicago Fire akhir pekan ini. Kapten Charlotte Ashley Westwood berkelakar bahwa ia berharap pelatihnya memainkan bintang Fire Philip Zinckernagel selama 90 menit penuh agar lelah untuk pertandingan tersebut, sambil membatasi para bintang tim tuan rumah hanya tampil sebentar.

Terlepas dari menit bermain dan hubungan yang ada, mulai Kamis, semuanya kembali normal. Kuncinya sekarang adalah menikmati sejenak momen dengan rekan setim dan teman yang berbeda.

"Selalu menyenangkan ketika Anda bisa mengumpulkan para pemain dari seluruh liga," kata Tim Ream, "dan menjadi bagian dari sebuah grup ketika Anda tidak saling menendang."