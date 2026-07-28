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Son Heung-Min, MLS All-StarGetty
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Catatan All-Star MLS 2026: Son Heung-min membawa semangat, Thomas Muller melontarkan lelucon saat para bintang liga mengesampingkan rivalitas klub untuk menghadapi Liga MX

Analysis
MLS All-Stars
FEATURES
MLS All-Stars vs Liga MX All-Stars
Liga MX All-Stars
Club Friendlies
H. Son
T. Ream
A. Westwood
T. Mueller

GOAL melihat sorotan cerita besar dan hal-hal penting menjelang All-Star Game.

CHARLOTTE -- Setiap MLS All-Star Game selalu menjadi pengalaman yang unik. Yang satu ini pun tidak berbeda. Ajang ini digelar hanya beberapa hari setelah berakhirnya Piala Dunia dan dimulainya kembali kompetisi MLS, yang berarti edisi acara pertengahan musim panas ini bahkan lebih kacau dari biasanya.

Meski begitu, laga ini tetap memiliki semua elemen khas sebuah pertandingan All-Star. Ada pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul soal relevansi ajang ini. Ada juga keluhan kecil tentang perjalanan dan penjadwalannya. Selain itu, ada pula momen-momen santai seperti biasa, terutama dalam sesi "latihan" yang sedikit lebih mirip jam sosial antara para bintang top sepak bola Amerika.

Jadi, apa yang dibahas para bintang seperti Son Heung-min dan Thomas Muller menjelang bentrokan hari Rabu dengan rekan-rekan mereka dari Liga MX? Berikut cerita-cerita utama, bahan pembicaraan, dan momen-momen ringan dari sesi latihan prapertandingan...

  • MLS All-Star Game 2026 Press ConferencesGetty Images Sport

    Membawa suasana positif

    Di awal sesi latihan pertama, Son menyadari seseorang perlu mencairkan suasana. Ada kecanggungan yang lazim muncul dalam laga All-Star dan pemanasan yang dipenuhi wajah-wajah asing. Jadi, Son melihat sekeliling dan mencoba menanggapi situasi itu dengan santai dengan berpura-pura kesal lalu berteriak, "Ini gila!"

    "Itu memang sedikit diperlukan," katanya. "Saya hanya ingin mencoba menghidupkan suasana dengan melontarkan beberapa lelucon. Tidak ada rasa gugup, tetapi saya rasa semua orang butuh waktu untuk sedikit saling mengenal. Saya pikir beberapa pemain memang harus turun tangan."

    Veteran lain yang ikut turun tangan? Muller, yang sedang sangat menikmati momen ini. Saat seorang pemain sedang berbicara dengan media, Muller diam-diam masuk dari belakang dan menggoyang backdrop. Ia terlihat melontarkan candaan dengan rekan-rekan setim barunya yang mau ikut bersenang-senang. Ia juga bersenang-senang dengan para reporter, saat memberi tahu media bahwa ia memperlakukan laga All-Star dan skills challenge dengan sangat serius.

    "Kenapa kalian tertawa?" katanya sambil tersenyum. "Kami punya sesi latihan hari ini. Kami memperebutkan tempat kami hari ini, jadi saya rasa ini sudah dimulai."

    Ia menambahkan: "Kemarin kami menjalani walkthrough untuk Skills Challenge. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, saya berada di stadion bisbol. Itu juga pengalaman yang menyenangkan. Saya pikir Skills Challenge bisa seru malam ini, dan saya pikir besok ini adalah pertandingan sepak bola yang normal, dan saya cukup akrab dengan itu."

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  • imago-sport-1080437384.jpgIcon Sportswire

    Wajah-wajah familiar, rekan setim yang tak familiar

    Son dan Muller sudah berkali-kali saling berhadapan. Tim Ream dan Ashley Westwood juga sangat familier dengan Son, khususnya dari duel mereka di Premier League. Di seluruh skuad, tidak ada kekurangan rival lama dan rekan setim untuk pertama kalinya. Itulah salah satu hal yang membuat pekan ini menyenangkan.

    "Thomas, misalnya, kariernya luar biasa," kata Son. "Saya pikir semua orang pasti bermimpi bermain bersamanya. Saya juga tipe orang seperti itu. Saat saya bersama Thomas, saya merasa seperti anak kecil dan bermain bersamanya akan terasa seperti mimpi. Ini hanya terjadi satu hari, jadi saya harus menikmati momen ini, bukan hanya dengan Thomas, tetapi dengan setiap pemain karena mereka pantas berada di sini.

    "Kadang ada perasaan aneh karena bermain melawan pemain-pemain itu, pemain-pemain seperti mereka, dan saya akan menghadapi Thomas akhir pekan depan, tetapi pada hari Rabu saya bermain bersama dia. Ini tim yang sama, jadi memang agak aneh, tetapi saya mencoba menikmati momen ini. Ini kehormatan besar."

    Apa yang membuat laga ini semakin unik bagi beberapa pemain? Duel-duel mereka sebelumnya. Baru akhir pekan lalu, kemenangan 2-1 Columbus Crew atas rival sekota FC Cincinnati diakhiri keributan di lorong menuju ruang ganti. Beberapa hari kemudian, pemain inti Crew Steven Moreira dan Max Arfsten menjadi rekan setim bintang Cincy, Evander.

    "Kami baru bermain beberapa hari lalu melawan Cincinnati dan Evander," ujar Moreira kepada GOAL. "Sekarang, kami bersama-sama, saling menyemangati, menikmati momen. Di pertandingan, ada beberapa hal yang terjadi dan itu tidak terlalu bagus, tetapi saya menyukainya. Kami saling mengenal. Menyenangkan bisa melihat semua orang saat Anda memainkan pertandingan. Terkadang Anda hanya marah atau berkelahi, tetapi di sini, kami hanya menikmati momen."

    Satu hal terakhir yang membuat situasinya makin menarik? Bos Charlotte FC Dean Smith memimpin MLS All-Stars menjelang duel timnya melawan Chicago Fire akhir pekan ini. Kapten Charlotte Ashley Westwood berkelakar bahwa ia berharap pelatihnya memainkan bintang Fire Philip Zinckernagel selama 90 menit penuh agar lelah untuk pertandingan tersebut, sambil membatasi para bintang tim tuan rumah hanya tampil sebentar.

    Terlepas dari menit bermain dan hubungan yang ada, mulai Kamis, semuanya kembali normal. Kuncinya sekarang adalah menikmati sejenak momen dengan rekan setim dan teman yang berbeda.

    "Selalu menyenangkan ketika Anda bisa mengumpulkan para pemain dari seluruh liga," kata Tim Ream, "dan menjadi bagian dari sebuah grup ketika Anda tidak saling menendang."

  • imago-sport-1080511423.jpgDi Sports Photo Agency

    Obrolan golf

    Tak ada kekurangan penggemar golf di skuad MLS All-Star, dan kecintaan pada olahraga itu memberi Ashley Westwood banyak bahan obrolan dengan beberapa rekan setim barunya. Secara khusus, Westwood menemukan sesama pegolf dalam diri Muller.

    "Selalu masuk akal untuk membicarakan golf," kata Muller. "Saya pikir itu berlaku bagi manusia secara umum."

    "Kemarin kami membicarakan rumputnya," tambah Westwood. "Rumput Bermuda berbeda di sini. Jadi, kami membicarakan itu."

    Soal siapa yang bakal tampil lebih baik dalam ronde hipotetis antara mereka berdua, Westwood tidak benar-benar mau memihak.

    "Itu akan jadi permainan yang bagus," kata gelandang Charlotte FC itu. "Saya rasa handicap-nya empat, jadi seharusnya itu akan jadi pertandingan yang ketat."

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  • MLS "The Next Chapter" Press ConferenceGetty Images Sport

    Kembalinya Ream ke All-Star

    Ini menjadi pekan yang begitu padat bagi Ream. Ia bahkan sempat bercanda dengan istrinya bahwa pekan ini entah bagaimana justru menjadi lebih sibuk daripada Piala Dunia. Sebagai wajah paling dikenal dari tim tuan rumah All-Star, Ream menjadi duta tidak resmi untuk laga ini setelah menjalankan peran serupa bagi Tim Nasional Pria Amerika Serikat dalam beberapa tahun terakhir.

    "Ungkapan favorit saya saat ini adalah tidak ada istirahat bagi mereka yang kelelahan, dan saya adalah orang yang kelelahan itu," katanya. "Tapi tidak apa-apa. Itu hanya berarti saya bisa melakukan dan merasakan begitu banyak kesempatan unik yang berbeda. Begitulah cara saya melihat semuanya."

    Ini bukan pertandingan All-Star pertama bagi Ream, tetapi ini adalah yang pertama baginya setelah cukup lama. Sebelumnya, ia pernah bermain dalam laga tersebut pada 2011, tampil selama 76 menit dalam pertandingan tahun itu melawan Manchester United. Pada hari itu, ia berada di lapangan bersama legenda seperti David Beckham dan Thierry Henry, dua ikon yang berada di penghujung karier mereka. Itu menjadi salah satu momen terbaik pada fase kariernya saat itu.

    "Para pemain yang ada di tim All-Star pertama itu adalah sosok-sosok yang saya tonton saat tumbuh besar dan kemudian saya bisa bermain bersama mereka," katanya. "Sekarang berada di sini, bersama Sonny, Thomas, dan Westy, kami semua bercanda soal itu. Kami semua duduk di bagian depan bus, dan kami adalah orang-orang tertua di sini! Sangat spesial bisa berbagi momen ini dengan mereka, tetapi Anda juga bisa membaginya dengan para pemain yang sudah begitu lama Anda hadapi. Ya, ini sangat keren."

    Soal hal yang paling ia nantikan, itu bukan pertandingannya sendiri; melainkan Skills Challenge, terutama karena dengan siapa ia bisa menikmati acara itu.

    "Saya pikir itu akan menyenangkan bagi anak-anak saya karena mereka bisa berada di lapangan," kata Ream. "Mereka bisa berbaur dengan anak-anak lain dan semua pemain yang ada di sini. Saya pikir hal terbesar yang saya ambil dari ini adalah betapa muda dan minimnya pengalaman saya pada yang pertama, dan betapa saya tidak lagi muda serta tidak minim pengalaman untuk yang ini. Sekali lagi, ini pengalaman yang keren."

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