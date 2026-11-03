Antonio Cassano, mantan penyerang timnas Italia, saat tampil di podcast Viva el Futbol, berbicara tentang Juventus dan Napoli, yang saling berhadapan dalam pertandingan Minggu lalu. Juventus menang 2-0 dalam laga tersebut.
Cassano: "Selain Alajbegovic dan beberapa pemain lain, Juventus adalah tim yang buruk. Napoli, bagaimana bisa bermain seperti itu?"
JUVENTUS
Tentang Juventus: "Selain Alajbegovic, yang akan berkembang dan menjadi pemain hebat, serta segelintir pemain lainnya, Juve adalah tim yang lemah," kata Cassano, seperti dilansir TuttoJuve.com. "Sebaliknya, Napoli punya pemain-pemain yang sangat hebat dan bisa bersaing dengan Inter. Juve dan Napoli memainkan pertandingan yang sangat buruk, dan babak kedua benar-benar memalukan. Spalletti setidaknya berteriak-teriak pada babak kedua. Dulu saya tidak mengatakan hal-hal baik tentang dia, tetapi jika dia diberi 4 atau 5 pemain yang layak, dia bisa membuat tim bermain dengan sangat baik. Juve pantas menang."
NAPOLI
Tentang Napoli: "Napoli, teman-teman... setelah 10 pertandingan, mereka tertinggal 14 poin dari pemuncak klasemen dan sembilan poin dari posisi keempat. Mereka sudah tersingkir dari persaingan gelar Serie A. Ada yang mau berkomentar? De Laurentiis tak lagi terdengar berbicara, sementara tak jelas apa yang dilakukan Manna. Bagaimana bisa tim seperti ini bermain seperti itu?"
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