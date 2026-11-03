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CM GRAFICA CASSANO
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Cassano: "Selain Alajbegovic dan beberapa pemain lain, Juventus adalah tim yang buruk. Napoli, bagaimana bisa bermain seperti itu?"

Juventus
SSC Napoli
K. Alajbegovic
M. Allegri

Mantan penyerang itu angkat bicara setelah Juventus menang 2-0 atas Napoli dalam laga hari Minggu.

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POR

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04 Nov 2026

NAP

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AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV

Antonio Cassano, mantan penyerang timnas Italia, saat tampil di podcast Viva el Futbol, berbicara tentang Juventus dan Napoli, yang saling berhadapan dalam pertandingan Minggu lalu. Juventus menang 2-0 dalam laga tersebut.

  • JUVENTUS

    Tentang Juventus: "Selain Alajbegovic, yang akan berkembang dan menjadi pemain hebat, serta segelintir pemain lainnya, Juve adalah tim yang lemah," kata Cassano, seperti dilansir TuttoJuve.com. "Sebaliknya, Napoli punya pemain-pemain yang sangat hebat dan bisa bersaing dengan Inter. Juve dan Napoli memainkan pertandingan yang sangat buruk, dan babak kedua benar-benar memalukan. Spalletti setidaknya berteriak-teriak pada babak kedua. Dulu saya tidak mengatakan hal-hal baik tentang dia, tetapi jika dia diberi 4 atau 5 pemain yang layak, dia bisa membuat tim bermain dengan sangat baik. Juve pantas menang."

  • NAPOLI

    Tentang Napoli: "Napoli, teman-teman... setelah 10 pertandingan, mereka tertinggal 14 poin dari pemuncak klasemen dan sembilan poin dari posisi keempat. Mereka sudah tersingkir dari persaingan gelar Serie A. Ada yang mau berkomentar? De Laurentiis tak lagi terdengar berbicara, sementara tak jelas apa yang dilakukan Manna. Bagaimana bisa tim seperti ini bermain seperti itu?"

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Pertandingan berikutnya
POR

POR

Champions League

04 Nov 2026

NAP

NAP

AZ

AZ

Europa League

05 Nov 2026

JUV

JUV