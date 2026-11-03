Tentang Juventus: "Selain Alajbegovic, yang akan berkembang dan menjadi pemain hebat, serta segelintir pemain lainnya, Juve adalah tim yang lemah," kata Cassano, seperti dilansir TuttoJuve.com. "Sebaliknya, Napoli punya pemain-pemain yang sangat hebat dan bisa bersaing dengan Inter. Juve dan Napoli memainkan pertandingan yang sangat buruk, dan babak kedua benar-benar memalukan. Spalletti setidaknya berteriak-teriak pada babak kedua. Dulu saya tidak mengatakan hal-hal baik tentang dia, tetapi jika dia diberi 4 atau 5 pemain yang layak, dia bisa membuat tim bermain dengan sangat baik. Juve pantas menang."