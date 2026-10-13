"Dari tiga bersaudara itu, Salvatore, yang bermain di Sampdoria, jauh lebih hebat. Hanya saja, dia malas dan tidak mau berlari. Namun, kecerdasan sepak bolanya luar biasa. Dua saudaranya yang lain tidak membuat saya terkesan. Suatu kali, Insigne melakukan panggilan video dengan saya dari ruang ganti, dan saya berbicara kepada Salvatore Esposito yang berada di dekatnya: 'Sadarlah, kamu lebih hebat daripada dua saudaramu yang lain. Kamu harus menurunkan berat badan 3-4 kilogram'." Ia menyimpulkan: "Begitulah menurut saya. Dua saudaranya yang lain tidak membuat saya terkesan. Dari ketiganya, yang paling buruk adalah yang bermain di Inter."





"Saya dengar dia dibandingkan dengan Vieri. Vieri jauh lebih hebat darinya. Vieri adalah penyerang tengah terhebat dalam sejarah Italia. Dia bisa mengubah jalannya pertandingan, dia seperti tank. Sementara itu, Pio lebih mirip Toni: canggung, mudah jatuh, seperti tak tahu arah, serta kesulitan berlari dan menendang bola. Dia hanya seorang penyerang nomor 9 di kotak penalti, dan tahu cara bergerak dengan baik di sana."





"Jika kamu bermain untuk Inter dan bola selalu dikirim ke sana untukmu, itu tidak masalah. Namun, jika kamu harus bergerak keluar, memberi umpan terobosan, bergerak mencari ruang, atau menghadapi lawan satu lawan satu... dia justru memancing pelanggaran atau meminta pemain sayap mengirim bola kepadanya agar bisa menyerang gawang. Tapi saya tidak menyukainya, dia seperti Toni. Menurut saya, dia tampak takut saat menghadapi lawan satu lawan satu dan kesulitan berlari."