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CM GRAFICA CASSANO
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Cassano: "Juventus, Lucumì saat di Bologna tampak seperti Beckenbauer, sekarang dia jadi bencana. Boga dan Zhegrova cuma pemain untuk setengah jam"

Juventus
A. Cassano

Antonio Cassano, mantan pemain timnas Italia yang kini menjadi pengamat sepak bola di YouTube, membahas Juventus dalam podcast Viva El Futbol.

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JUV

JUV

Serie A

22 Nov 2026

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Antonio Cassano, mantan pemain timnas Italia yang kini menjadi pengamat di You Tube, berbicara tentang Juventus dalam podcast Viva El Futbol.

"Saya tidak bisa membayangkan Juventus menang dengan pemain yang mereka andalkan, yaitu Yildiz. Terlepas dari itu, sekarang dia sama sekali tidak bersalah karena kondisinya sedang tidak baik. Kasihan dia, saya harap dia segera kembali," kata mantan penyerang Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, Milan, dan Inter itu.

Cassano melanjutkan: "Lalu pemain-pemain lainnya juga. Setelah cedera, Bremer seperti sepupu dari dirinya yang dulu. Lucumì di Bologna dulu terlihat seperti Beckenbauer, tetapi sekarang menjadi bencana," seperti dilansir TuttoJuve.com. "Cambiasso, sejak muncul pembicaraan 'City menginginkannya, Cancelo baru, 60 juta', sama sekali tak layak. Coba kalian katakan, Boga dan Zhegrova adalah tipe pemain yang hanya cocok bermain selama setengah jam."

Pertandingan berikutnya
JUV

JUV

Serie A

22 Nov 2026

VEN

VEN