Casemiro 'selalu bersyukur' kepada Man Utd saat gelandang tersebut bersiap untuk 'pergi dengan catatan gemilang' menjelang babak baru
Akhir musim di Old Trafford
Pemain berusia 34 tahun itu, yang didatangkan dari Real Madrid seharga €70,65 juta pada tahun 2022, kembali menutup kemungkinan perpanjangan kontraknya setelah secara tegas menyatakan bahwa ia akan hengkang pada akhir musim ini. Setelah mencatatkan 159 penampilan dan 26 gol untuk klub tersebut, ia yakin inilah saat yang tepat untuk melanjutkan kariernya. Menjelaskan keputusannya, Casemiro mengatakan kepada ESPN: "Saya rasa tidak ada peluang, tidak ada kemungkinan [untuk bertahan satu tahun lagi]. Ini adalah kepergian yang terhormat. Empat tahun yang indah dan luar biasa telah berlalu, dan saya sangat berterima kasih tidak hanya kepada klub, tetapi juga kepada para penggemar. Saya pikir jika ada satu hal yang paling saya hargai dari empat tahun di sini, itu adalah dukungan para penggemar. Tapi tidak, saya rasa sudah berakhir. Siklus ini telah berakhir di sini."
Berkembang pesat di bawah kepemimpinan Michael Carrick
Musim terakhir pemain asal Brasil ini di Inggris berjalan sangat produktif, terutama setelah tampil gemilang di bawah asuhan manajer baru Michael Carrick. Dengan menunjukkan tekad yang menjadi ciri khasnya, ia tampil cemerlang di musim ini, tampil dalam 33 pertandingan Liga Premier, mencetak sembilan gol, dan memberikan dua assist.
Merenungkan bagaimana ia berhasil mengatasi rintangan-rintangan sebelumnya di bawah mantan bos Ruben Amorim, ia mengenang: "Itu mungkin salah satu pencapaian terbesarku karena, dengan segala kerendahan hati, hal yang paling wajar untuk dikatakan adalah: 'Hei, pelatih tidak menggunakan aku? 'Tidak masalah, saya sudah memenangkan banyak gelar dalam karier saya, saya sudah mencapai banyak hal dalam hidup saya, dan saya di sini, pelatih tidak ingin mengandalkan saya, biarkan dia pergi dan saya akan tetap di sini.' Tapi tidak. Saya terus bekerja, terus berusaha menunjukkan kepada pelatih bahwa dia salah, bahwa dia keliru tentang saya.
"Saya bisa saja, seperti yang kita katakan di dunia sepak bola, menyerah, pindah, dan selesai. Tapi saya terus bekerja, terus berusaha mengubah pendapat pelatih, dan akhirnya saya berhasil, saya menyelesaikan musim dengan baik, bermain di final Liga Europa. Meskipun sudah meraih banyak prestasi dalam karier saya, ini mungkin salah satu prestasi terbesar yang pernah saya raih: membalikkan pendapat pelatih. Saya tidak bermain karena pendapat pelatih. Dan dia akhirnya memasukkan saya ke dalam tim karena prestasi dan kerja keras saya, sepenuhnya karena usaha saya sendiri."
Komitmen dan tugas pertahanan diutamakan
Meskipun kepergiannya sudah di depan mata, komitmennya terhadap tim tetap tak tergoyahkan. Meskipun hanya absen dalam dua pertandingan akibat skorsing dan tidak mengalami cedera sama sekali musim ini, pemain veteran ini menegaskan bahwa tugas utamanya adalah melindungi lini pertahanan. Etos kerjanya terus memukau, terutama setelah ia berhasil melampaui rata-rata golnya secara keseluruhan dari masa-masa legendarisnya di Real Madrid, di mana ia mencetak 31 gol dalam 336 pertandingan. Menilik kembali perjalanannya, ia menambahkan: "Saya akan memasuki babak baru dalam karier saya. Saya masih harus memutuskan ke mana saya akan pergi. Namun, saya rasa saya harus pergi dengan catatan yang baik, saya harus pergi saat berada di puncak. Saya akan menjadi pendukung setia United seumur hidup di Inggris ini dan saya hanya bisa berterima kasih kepada semua penggemar atas kasih sayang mereka."
Misi tercapai bagi Manchester United
Seiring berakhirnya babak gemilang dalam kariernya, perhatian kini beralih ke klub mana sang pemain internasional berpenghargaan itu akan berlabuh selanjutnya. Dengan statusnya yang akan menjadi pemain bebas transfer pada bulan Juli, serta mendekatnya Piala Dunia, ia harus mengambil keputusan penting terkait kariernya. Untuk saat ini, ia akan sepenuhnya fokus untuk menutup tiga laga liga tersisa dengan performa terbaik, setelah sebelumnya telah membantu United memastikan tiket ke Liga Champions.