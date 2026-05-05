Musim terakhir pemain asal Brasil ini di Inggris berjalan sangat produktif, terutama setelah tampil gemilang di bawah asuhan manajer baru Michael Carrick. Dengan menunjukkan tekad yang menjadi ciri khasnya, ia tampil cemerlang di musim ini, tampil dalam 33 pertandingan Liga Premier, mencetak sembilan gol, dan memberikan dua assist.

Merenungkan bagaimana ia berhasil mengatasi rintangan-rintangan sebelumnya di bawah mantan bos Ruben Amorim, ia mengenang: "Itu mungkin salah satu pencapaian terbesarku karena, dengan segala kerendahan hati, hal yang paling wajar untuk dikatakan adalah: 'Hei, pelatih tidak menggunakan aku? 'Tidak masalah, saya sudah memenangkan banyak gelar dalam karier saya, saya sudah mencapai banyak hal dalam hidup saya, dan saya di sini, pelatih tidak ingin mengandalkan saya, biarkan dia pergi dan saya akan tetap di sini.' Tapi tidak. Saya terus bekerja, terus berusaha menunjukkan kepada pelatih bahwa dia salah, bahwa dia keliru tentang saya.

"Saya bisa saja, seperti yang kita katakan di dunia sepak bola, menyerah, pindah, dan selesai. Tapi saya terus bekerja, terus berusaha mengubah pendapat pelatih, dan akhirnya saya berhasil, saya menyelesaikan musim dengan baik, bermain di final Liga Europa. Meskipun sudah meraih banyak prestasi dalam karier saya, ini mungkin salah satu prestasi terbesar yang pernah saya raih: membalikkan pendapat pelatih. Saya tidak bermain karena pendapat pelatih. Dan dia akhirnya memasukkan saya ke dalam tim karena prestasi dan kerja keras saya, sepenuhnya karena usaha saya sendiri."