Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Casemiro menikmati masa-masa di bawah asuhan 'ahli' Michael Carrick, namun sang pemain senior mengatakan tak ada kemungkinan ia bertahan di Man Utd setelah pengumuman kepergiannya
Tidak ada perubahan haluan bagi pemain veteran Brasil itu
Gelandang veteran tersebut telah membantah semua spekulasi mengenai perpanjangan kontrak di Old Trafford, dengan menegaskan bahwa kepindahannya pada akhir musim ini sudah "pasti dan tak terelakkan." Meskipun serangkaian penampilan gemilang yang seolah mengembalikan kejayaannya di masa lalu telah memikat para pendukung United, pemain berusia 34 tahun ini tengah mempersiapkan diri untuk menghabiskan minggu-minggu terakhirnya di Liga Premier. United mengumumkan pemutusan kontraknya dengan mantan pemain Real Madrid tersebut pada bulan Januari. Meskipun penampilannya belakangan ini memicu perdebatan di kalangan penggemar, klub sedang mencari pemain yang lebih muda untuk menghadapi tuntutan fisik musim 2026-27.
- Getty Images Sport
Menutup dengan indah
Meskipun kepergiannya sudah di depan mata, pemenang Liga Champions lima kali ini bertekad untuk meninggalkan klub dalam kondisi terbaik. Saat berbicara setelah laga persahabatan Brasil melawan Prancis baru-baru ini, ia menanggapi spekulasi seputar masa depannya.
"Saya masih sangat menikmati waktu saya di sini [di Manchester]," kata Casemiro kepada The Athletic. "Saya yakin pengumuman itu sudah dilakukan. Cinta yang ditunjukkan para penggemar kepada saya sungguh luar biasa. Tapi saya benar-benar yakin keputusan itu sudah diambil dan final. Saya menikmati waktu saya saat ini. Saya yakin akan ada momen-momen sulit [secara emosional] dalam pertandingan-pertandingan terakhir saya di Manchester United."
Efek Carrick
Salah satu faktor utama di balik kebangkitan Casemiro adalah pengaruh Carrick. Pelatih sementara yang juga pernah menjadi gelandang bertahan kelas dunia selama kariernya di United ini telah membawa klub meraih 23 poin dari total 30 poin yang tersedia. Casemiro telah tampil sebagai starter dalam 10 pertandingan di bawah bimbingan Carrick, memanfaatkan nuansa taktis yang diberikan oleh seorang pelatih yang benar-benar memahami perannya.
"Di atas segalanya, Michael adalah spesialis di posisi saya di lapangan, dia adalah pemain yang benar-benar hebat," puji Casemiro. "Itu membuat segalanya jauh lebih mudah dan dia selalu berkomunikasi dengan kami. Saya merasa kami berada dalam dinamika yang baik saat ini di Manchester dan tujuan saya sekarang adalah membawa klub kembali ke Liga Champions."
- Getty
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dengan Carrick yang kini berada dalam posisi kuat untuk menduduki jabatan tersebut secara permanen, masa depan klub pasca-era Casemiro akan terus menjadi bahan perbincangan. Kepergian pemain Brasil tersebut akan meninggalkan kekosongan yang signifikan dalam hal pengalaman dan kepemimpinan, namun hal ini juga membuka peluang bagi evolusi taktis di lini tengah United. Beberapa nama dilaporkan telah masuk dalam daftar pemain yang menjadi target Setan Merah. Elliott Anderson, Carlos Baleba, dan Bruno Guimaraes dikabarkan termasuk di antara pemain yang akan mereka upayakan untuk didatangkan selama jendela transfer musim panas ini.