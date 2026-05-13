Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Casemiro menegur Jamie Carragher yang dianggap 'tidak sopan' atas sindiran kontroversialnya soal 'tinggalkan sepak bola' saat bintang Man Utd itu bersiap hengkang pada musim panas
Casemiro membalas serangan Carragher yang 'tidak sopan'
Gelandang veteran tersebut akhirnya angkat bicara menanggapi kritik pedas yang dilontarkan oleh pakar Sky Sports kepadanya selama masa-masa sulit yang dialaminya pada musim 2023-24. Dalam wawancara di saluran YouTube "Rio Ferdinand Presents", pemain berusia 34 tahun itu menegaskan bahwa ia merasa mantan bek Liverpool tersebut telah melewati batas dengan analisisnya mengenai penurunan performanya.
Ketegangan ini bermula dari komentar Carragher setelah kekalahan telak United 4-0 dari Crystal Palace, di mana ia menyiratkan bahwa mantan pemain Real Madrid itu sudah ketinggalan zaman.
Menanggapi kritik tersebut, Casemiro berkata: "Jadi... Itu pendapatmu. Aku menghormati pendapatmu. Aku tidak menyukainya karena itu tidak sopan. Itu tidak sopan terhadapku."
- Getty Images Sport
Pidato terkenal yang berjudul 'Biarkan Sepak Bola'
Penilaian awal Carragher menjadi salah satu momen komentar pakar yang paling banyak dibicarakan musim ini. Ia mendesak sang pemenang Liga Champions berkali-kali itu untuk pindah ke lingkungan yang kurang kompetitif seperti MLS atau Liga Profesional Arab Saudi, dengan alasan bahwa masa kejayaannya di level elit telah berakhir.
"Dua pertandingan liga berikutnya dan final piala, lalu dia harus berpikir, 'Saya harus pindah ke MLS atau Saudi,'" kata Carragher saat itu. "Ini harus dihentikan karena kita sedang menyaksikan salah satu legenda era modern. Saya selalu ingat pepatah 'tinggalkan sepak bola sebelum sepak bola meninggalkanmu'. Sepak bola telah meninggalkannya. Di level tertinggi ini, dia perlu mengakhiri kariernya di level ini dan pindah."
Mentalitas dan perjuangan di Old Trafford
Pemain asal Brasil itu mengakui bahwa bermain untuk United disertai dengan tingkat pengawasan yang bisa terasa sangat membebani bagi mereka yang tidak memiliki fondasi psikologis yang kuat, sambil mencatat bahwa pada masa-masa terendahnya, ia sering terpaksa bermain di posisi yang bukan posisinya karena krisis cedera yang melanda klub. Persepsi publik yang menyimpang tentang kemampuannya ini bertepatan dengan kritik tajam Carragher, yang muncul hanya beberapa minggu sebelum manajer saat itu, Erik ten Hag, secara mencolok mencoretnya dari skuad untuk kemenangan final Piala FA atas Manchester City - sebuah langkah yang secara signifikan memicu spekulasi bahwa masa jabatannya di klub sudah mendekati akhir.
"Semua orang menghakimi Anda karena Anda tidak bermain di posisi Anda," jelas Casemiro. "Tapi bagi saya, itu ada di sini [di kepala]. Tidak masalah. Bagi saya, yang penting adalah pikiran, pikiran yang kuat." Ia menyoroti musim keduanya sebagai periode yang sangat menantang, di mana ia bermain 12 hingga 15 pertandingan sebagai bek tengah untuk membantu tim meskipun secara alami ia adalah gelandang bertahan.
- Getty Images Sport
Meninggalkan Man Utd dengan catatan gemilang
Terlepas dari berbagai kritik, Casemiro tetap bangga atas kontribusinya bagi klub saat ia bersiap untuk hengkang pada musim panas nanti, setelah membantu United mengamankan tiket ke Liga Champions dan meraih gelar domestik selama ini. Ia yakin bahwa ia pergi pada waktu yang tepat, sambil menarik paralel dengan kepergiannya dari Santiago Bernabeu di mana ketiadaannya langsung terasa.
"Apa yang saya raih dalam sepak bola, tapi, sepak bola berubah. Hidup berubah, hidup berubah, jadi lihatlah sekarang," kata Casemiro. "Ini tentang hal ini. Bagi saya, hal terbaik saat ini di Spanyol adalah saya hidup dalam kegelapan yang besar. Saya hidup dalam perasaan yang baik. Semua orang merindukan Casemiro. Tahu kan? Mengenai ini, saya memutuskan untuk pergi karena saya hidup dalam kebahagiaan. Karena di Madrid pun sama. Semua orang merindukan saya di sana. Semua orang merindukan tim ini. Sekarang, situasinya sama. Jadi, hidup berubah."
Setelah menyumbang sembilan gol di Liga Premier musim ini, ia merasa telah membuktikan bahwa para pengkritiknya salah. Ia meninggalkan United dengan medali Piala FA dan Piala Carabao untuk menambah daftar prestasi gemilang dalam kariernya.