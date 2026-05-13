Terlepas dari berbagai kritik, Casemiro tetap bangga atas kontribusinya bagi klub saat ia bersiap untuk hengkang pada musim panas nanti, setelah membantu United mengamankan tiket ke Liga Champions dan meraih gelar domestik selama ini. Ia yakin bahwa ia pergi pada waktu yang tepat, sambil menarik paralel dengan kepergiannya dari Santiago Bernabeu di mana ketiadaannya langsung terasa.

"Apa yang saya raih dalam sepak bola, tapi, sepak bola berubah. Hidup berubah, hidup berubah, jadi lihatlah sekarang," kata Casemiro. "Ini tentang hal ini. Bagi saya, hal terbaik saat ini di Spanyol adalah saya hidup dalam kegelapan yang besar. Saya hidup dalam perasaan yang baik. Semua orang merindukan Casemiro. Tahu kan? Mengenai ini, saya memutuskan untuk pergi karena saya hidup dalam kebahagiaan. Karena di Madrid pun sama. Semua orang merindukan saya di sana. Semua orang merindukan tim ini. Sekarang, situasinya sama. Jadi, hidup berubah."

Setelah menyumbang sembilan gol di Liga Premier musim ini, ia merasa telah membuktikan bahwa para pengkritiknya salah. Ia meninggalkan United dengan medali Piala FA dan Piala Carabao untuk menambah daftar prestasi gemilang dalam kariernya.