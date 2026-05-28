AFP
Diterjemahkan oleh
Casemiro menegaskan bahwa Neymar masih bisa menjadi 'pemain kunci' bagi Brasil di Piala Dunia 2026 meskipun baru saja mengalami cedera yang mengkhawatirkan
Gelandang menanggapi kekhawatiran terkait cedera Neymar
Casemiro menjadi pemain pertama yang berbicara kepada media di Teresópolis saat Brasil memulai persiapan akhir mereka untuk Piala Dunia 2026, namun pembicaraan itu dengan cepat bergeser dari perannya sendiri. Pemain Manchester United itu dibanjiri pertanyaan mengenai Neymar, yang saat ini absen karena cedera otot tingkat dua di betis kanannya—masalah yang telah membayangi suasana di kamp pelatihan.
"Setiap kali saya datang ke sini, saya harus berbicara tentang dia," canda Casemiro, meski ia segera bersikap serius saat membahas kondisi kebugaran sang penyerang. "Sebenarnya bagus bahwa dokter datang ke sini sehingga tidak akan ada begitu banyak pertanyaan tentang dia. Tentu saja, tidak ada pemain yang suka cedera, tapi saya harap dia cukup sehat untuk bermain; kami membutuhkan semua orang. Perkembangannya berlangsung dari hari ke hari dan kami menanti dengan cemas agar semua pemain bisa tersedia. Semua orang penting, termasuk Neymar."
- AFP
Mempertahankan status sang bintang sebagai tokoh utama
Meskipun cedera tersebut diperkirakan akan membuat Neymar absen selama dua hingga tiga minggu, yang berpotensi membuatnya melewatkan pertandingan pembuka fase grup melawan Maroko, Casemiro bereaksi keras terhadap anggapan bahwa masa-masa sang penyerang sebagai bintang utama tim telah berakhir. Ia menolak menerima pandangan bahwa Neymar tidak lagi bisa menjadi figur sentral bagi juara dunia lima kali tersebut.
"Itu kamu yang bilang, bahwa dia tidak akan menjadi protagonis," jawab Casemiro ketika ditanya tentang pengaruh Neymar. "Seorang pemain, meskipun tahu apa yang dilakukannya di lapangan, setiap dari mereka ingin memiliki peran protagonis. Pertanyaan itu untuk Neymar, untuk sang Pelatih... kami tahu kualitasnya. Dia sedang merawat cederanya, dia ingin kembali berlatih terlebih dahulu. Itu harus dilakukan secara bertahap. Pulih dulu, kembali bermain, baru kemudian memikirkan menjadi protagonis. Pikirkan kesehatan."
Perlombaan melawan waktu menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia
Jadwal pemulihan medis yang disampaikan oleh staf Brasil menunjukkan bahwa Neymar dipastikan akan absen dalam laga persahabatan internasional mendatang melawan Panama dan Mesir. Kekhawatiran sesungguhnya terletak pada laga pembuka turnamen pada 13 Juni di New Jersey, di mana Brasil dijadwalkan menghadapi Maroko dalam pertandingan krusial untuk mengawali kampanye mereka. Kehilangan kehadirannya akan menjadi pukulan telak, mengingat penyerang andalan ini memiliki pengalaman turnamen yang mumpuni, setelah sebelumnya tampil dalam 13 pertandingan Piala Dunia dan mencetak delapan gol. Departemen medis Selecao bekerja tanpa henti untuk memastikan pemain berusia 34 tahun itu setidaknya bisa dipilih sebagai pemain cadangan.
- Getty Images Sport
Upaya Brasil untuk membalas dendam dan kenangan akan tahun 1994
Brasil bertekad untuk menunjukkan performa yang mengesankan di Piala Dunia mendatang, dengan harapan dapat membuktikan diri setelah penampilan yang kurang memuaskan pada dua edisi terakhir, di mana mereka harus tersingkir secara mengecewakan di babak perempat final. Tim Seleção sangat optimis untuk kembali ke Amerika Utara; saat Amerika Serikat menjadi tuan rumah turnamen tersebut pada tahun 1994, Brasil menampilkan performa bersejarah dan pada akhirnya berhasil merebut gelar bergengsi tersebut.