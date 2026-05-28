Casemiro menegaskan bahwa Neymar masih bisa menjadi 'pemain kunci' bagi Brasil di Piala Dunia 2026 meskipun baru saja mengalami cedera yang mengkhawatirkan

Casemiro menjadi pemain pertama yang berbicara kepada media di Teresópolis saat Brasil memulai persiapan akhir mereka untuk Piala Dunia 2026, namun pembicaraan itu dengan cepat bergeser dari perannya sendiri. Pemain Manchester United itu dibanjiri pertanyaan mengenai Neymar, yang saat ini absen karena cedera otot tingkat dua di betis kanannya—masalah yang telah membayangi suasana di kamp pelatihan.

"Setiap kali saya datang ke sini, saya harus berbicara tentang dia," canda Casemiro, meski ia segera bersikap serius saat membahas kondisi kebugaran sang penyerang. "Sebenarnya bagus bahwa dokter datang ke sini sehingga tidak akan ada begitu banyak pertanyaan tentang dia. Tentu saja, tidak ada pemain yang suka cedera, tapi saya harap dia cukup sehat untuk bermain; kami membutuhkan semua orang. Perkembangannya berlangsung dari hari ke hari dan kami menanti dengan cemas agar semua pemain bisa tersedia. Semua orang penting, termasuk Neymar."