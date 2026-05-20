Casemiro memilih Inter Miami! Mantan bintang Real Madrid itu dipastikan akan bergabung dengan Lionel Messi setelah hengkang dari Manchester United, sementara Inter Miami berhasil mengalahkan LA Galaxy dalam perburuan pemain bintang tersebut

Pemain senior Manchester United itu telah mengambil keputusan. Setelah meninggalkan Old Trafford musim panas ini, Casemiro telah memilih Inter Miami sebagai destinasi barunya. The Athletic melaporkan bahwa meskipun ada beberapa opsi yang tersedia, pemain berusia 34 tahun itu bertekad untuk pindah ke Vice City.

Pindah ke sana berarti pemain internasional Brasil ini akan bergabung dengan skuad bertabur bintang yang sudah diisi oleh Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan German Berterame. Meskipun mendapat minat dari berbagai penjuru dunia, daya tarik proyek MLS yang ambisius di Miami terbukti terlalu kuat bagi pemenang Liga Champions lima kali ini, yang baru saja menjalani musim terakhirnya yang gemilang di Liga Premier.