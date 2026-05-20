Casemiro memilih Inter Miami! Mantan bintang Real Madrid itu dipastikan akan bergabung dengan Lionel Messi setelah hengkang dari Manchester United, sementara Inter Miami berhasil mengalahkan LA Galaxy dalam perburuan pemain bintang tersebut
Inter Miami berhasil merebut Casemiro
Pemain senior Manchester United itu telah mengambil keputusan. Setelah meninggalkan Old Trafford musim panas ini, Casemiro telah memilih Inter Miami sebagai destinasi barunya. The Athletic melaporkan bahwa meskipun ada beberapa opsi yang tersedia, pemain berusia 34 tahun itu bertekad untuk pindah ke Vice City.
Pindah ke sana berarti pemain internasional Brasil ini akan bergabung dengan skuad bertabur bintang yang sudah diisi oleh Lionel Messi, Rodrigo De Paul, dan German Berterame. Meskipun mendapat minat dari berbagai penjuru dunia, daya tarik proyek MLS yang ambisius di Miami terbukti terlalu kuat bagi pemenang Liga Champions lima kali ini, yang baru saja menjalani musim terakhirnya yang gemilang di Liga Premier.
Galaxy kesal akibat sengketa hak penemuan
Kesepakatan ini tidak lepas dari berbagai kendala, karena LA Galaxy saat ini memegang "hak penemuan" atas gelandang tersebut. Berdasarkan peraturan MLS, Galaxy memiliki hak prioritas untuk bernegosiasi dengan sang pemain, dan klub tersebut berharap dapat meyakinkan Casemiro untuk pindah ke California. Berbagai laporan menyebutkan bahwa Galaxy telah melakukan sejumlah pembicaraan dengan perwakilan sang pemain dan mengajukan beberapa tawaran kontrak.
Mekanisme ini dirancang untuk mencegah tim-tim MLS menaikkan harga dengan saling bersaing untuk mendapatkan target internasional yang sama. Namun, kegigihan Casemiro untuk bergabung dengan Miami telah memaksa terjadinya kebuntuan. Jika kesepakatan ingin diselesaikan, Miami kemungkinan harus memberikan kompensasi kepada Galaxy, serupa dengan cara Los Angeles membayar Charlotte FC sebesar $400.000 untuk hak merekrut Marco Reus dua musim lalu.
Strategi rotasi pemain dan model Jordi Alba
Salah satu kendala utama bagi Herons adalah tidak adanya slot Pemain Terpilih (DP) yang kosong. Dengan Messi dan pemain lain yang sudah menempati posisi tersebut, gaji awal Casemiro harus berada di bawah batas $2 juta untuk musim ini. Untuk mengatasi hal ini, Miami diperkirakan akan mengikuti skema yang digunakan untuk merekrut Jordi Alba pada 2023, yaitu memanfaatkan Dana Alokasi Tertarget (TAM) sebelum akhirnya menaikkan statusnya menjadi DP.
Klub kemungkinan akan menyusun perjanjian dengan opsi yang tidak dijamin yang memicu kenaikan gaji begitu ada ruang dalam daftar pemain. Kreativitas finansial ini merupakan ciri khas manajemen Miami, yang tetap berupaya keras untuk memperkuat skuad setelah musim yang penuh gejolak yang ditandai dengan kepergian pelatih kepala Javier Mascherano di awal musim ini.
Seorang legenda peraih berbagai penghargaan bersiap menuju Piala Dunia
Casemiro akan tiba di Amerika Utara dengan salah satu riwayat prestasi paling gemilang dalam sejarah sepak bola modern. Selama masa kejayaannya di Real Madrid, ia mengangkat trofi Liga Champions sebanyak lima kali dan meraih tiga gelar La Liga. Performa apiknya tetap terjaga, terbukti dengan sembilan gol yang dicetaknya dalam 33 penampilan sebagai starter bersama Manchester United musim lalu, yang membantu tim tersebut finis di posisi ketiga dan kembali berlaga di kompetisi elit Eropa.
Sebelum mengenakan seragam merah muda di Miami, Casemiro memiliki tugas internasional yang harus diselesaikan. Ia telah masuk dalam skuad Brasil terakhir asuhan Carlo Ancelotti untuk Piala Dunia musim panas ini, di mana ia akan berusaha menambah 84 penampilannya bersama timnas. Setelah tugasnya bersama Selecao selesai, gelandang ini diperkirakan akan bergabung dengan Inter Miami yang saat ini mengoleksi 28 poin, saat mereka berusaha mempertahankan gelar MLS Cup di bawah asuhan pelatih sementara Guillermo Hoyos.