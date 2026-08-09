Keputusan pemain Brasil itu untuk meninggalkan Stamford Bridge dilaporkan didorong oleh persaingan ketat untuk memperebutkan tempat di lini tengah, dengan Moises Caicedo menandatangani kontrak baru dan Chelsea memasang valuasi fantastis sebesar £120 juta untuk Enzo Fernandez, Santos melihat jalannya ke tim utama dengan cepat tertutup.

Sifat transfer yang berlangsung cepat itu menyisakan sedikit ruang untuk ragu begitu peluang di Old Trafford muncul. "Saat agen saya menelepon saya, saya memberi tahu istri saya, dan dia berkata, 'Ya, kami harus pergi,'" kenang Santos. "Manchester United sangat besar, saya sangat senang berada di sini, dan saya ingin memenangkan setiap pertandingan."

Meski hengkang secara mendadak dari London barat, ia tidak menyimpan niat buruk terhadap klub lamanya, meski fokusnya kini benar-benar tertuju untuk membangun warisan di barat laut. "Terima kasih untuk semua yang Chelsea lakukan untuk saya selama masa saya di sana," tambahnya. "Tapi sekarang Chelsea sudah berlalu, di sini adalah rumah saya saat ini. Dan saya ingin berada di sini untuk waktu yang sangat, sangat lama dan memenangkan begitu banyak trofi."