Lehtikuva
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Casemiro berikutnya? Andrey Santos menegaskan ia bisa menggantikan legenda Brasil di Manchester United setelah kepindahan £50 juta ke Chelsea
Mengikuti jejak seorang legenda
Kepergian Casemiro pada akhir musim lalu meninggalkan Manchester United dengan tugas berat untuk mencari penerus bagi pemenang Liga Champions lima kali itu. Sementara Manchester United sebelumnya menghabiskan £70 juta untuk merekrut sang pemain senior pada 2022, Santos yang berusia 22 tahun merepresentasikan visi yang lebih jangka panjang. Meski ada tekanan, mantan pemain Chelsea itu tidak menghindar dari perbandingan tersebut.
Pemain Brasil itu sudah mulai membenarkan hype tersebut selama pramusim, dengan menjadi starter dalam keempat laga persahabatan dan menampilkan performa dominan melawan juara Eropa dua musim beruntun Paris Saint-Germain di Gothenburg. Keamanan teknis dan kesadaran defensifnya menonjol, yang menunjukkan bahwa ia bisa menjadi jangkar taktis yang dibutuhkan sistem 4-2-3-1 Carrick.
- Every Second Media
Santos yakin ia bisa mengisi peran Casemiro
Berbicara kepada media untuk pertama kalinya sebagai pemain United, pemain Brasil itu menerima tekanan untuk menggantikan ikon tim nasional, dengan Casemiro kini melanjutkan kariernya bersama Lionel Messi di Inter Miami. "Casemiro bagi saya, dia seperti legenda, Anda tahu," kata Santos. "Jadi sekarang dia sudah pergi. Sekarang saya ada di sini jadi saya merasa bisa melakukan seperti yang Casemiro lakukan pada musim lalu dan saya di sini untuk melakukannya."
Pemain Brasil itu juga menjelaskan kecocokan gayanya dengan sistem Carrick, yang menuntut keunggulan teknis di dasar lini tengah. "Kualitas saya, saya suka dan lebih memilih bermain lebih dalam seperti nomor enam," tambahnya. "Jadi saya berusaha membantu rekan setim saya tanpa bola, dan dengan bola, saya suka menembus lini."
Keluar dari kemacetan di Chelsea
Keputusan pemain Brasil itu untuk meninggalkan Stamford Bridge dilaporkan didorong oleh persaingan ketat untuk memperebutkan tempat di lini tengah, dengan Moises Caicedo menandatangani kontrak baru dan Chelsea memasang valuasi fantastis sebesar £120 juta untuk Enzo Fernandez, Santos melihat jalannya ke tim utama dengan cepat tertutup.
Sifat transfer yang berlangsung cepat itu menyisakan sedikit ruang untuk ragu begitu peluang di Old Trafford muncul. "Saat agen saya menelepon saya, saya memberi tahu istri saya, dan dia berkata, 'Ya, kami harus pergi,'" kenang Santos. "Manchester United sangat besar, saya sangat senang berada di sini, dan saya ingin memenangkan setiap pertandingan."
Meski hengkang secara mendadak dari London barat, ia tidak menyimpan niat buruk terhadap klub lamanya, meski fokusnya kini benar-benar tertuju untuk membangun warisan di barat laut. "Terima kasih untuk semua yang Chelsea lakukan untuk saya selama masa saya di sana," tambahnya. "Tapi sekarang Chelsea sudah berlalu, di sini adalah rumah saya saat ini. Dan saya ingin berada di sini untuk waktu yang sangat, sangat lama dan memenangkan begitu banyak trofi."
- Getty Images Sport
Mengejar trofi di semua ajang
Setelah finis di peringkat ketiga Premier League musim lalu, United menghadapi tantangan tambahan berupa sepak bola Liga Champions pada musim ini. Carrick menugaskan skuad racikannya untuk memangkas jarak di puncak klasemen, dan Santos sepenuhnya sejalan dengan ambisi besar tersebut.
"Ketika saya berbicara tentang Manchester United, yang kami bicarakan adalah kemenangan," pungkas Santos. "Kami harus bekerja keras setiap hari untuk mencoba memenangkan setiap trofi yang mungkin. Dan sebagai individu, saya punya tujuan saya sendiri dan saya berharap bisa bekerja bersama rekan-rekan setim saya dengan tujuan-tujuan saya itu dan berharap memenangkan beberapa trofi." Ujian sesungguhnya atas klaim beraninya akan dimulai ketika kompetisi resmi dimulai.
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