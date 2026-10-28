Musim panas 2026 menjadi musim panas yang penuh perubahan bagi Dani Carvajal. Setelah perjalanan karier panjang yang identik dengan Real Madrid, bek kanan itu memilih hijrah ke Getafe yang diasuh oleh Bordalas untuk melanjutkan kariernya di lapangan hijau.
Di klub barunya, targetnya tampak berbeda, tetapi ambisinya tetap sama, sebagaimana ia ungkapkan kepada Manu Carreno dalam wawancaranya di program "El Larguero" di radio Cadena SER.
Mantan kapten Real Madrid itu menjelaskan bahwa keputusannya bergabung dengan Getafe, meski ada sejumlah tawaran dari Timur Tengah, adalah "keputusan yang lahir dari gairah besar", dan bahwa, di atas segalanya, ia butuh "merasa menjadi pemain sepak bola lagi" setelah setahun absen bermain akibat cederanya.
Ia merujuk pada cedera mengerikan di Stadion Santiago Bernabeu, yang ia akui telah menyaksikan tayangan ulangnya "ratusan kali", dan yang memengaruhi performanya di Real Madrid serta menghalanginya tampil di Piala Dunia 2026.
Dani Carvajal juga berbicara "dengan terus terang" tentang performa Real Madrid saat ini, hubungannya dengan Alvaro Arbeloa, dan bagaimana ia menilai kedatangan Mourinho.