Carvajal mengungkap alasannya memilih Getafe, dia berkata: "Baiklah, pada akhirnya ini adalah keputusan yang lahir dari kecintaan yang besar. Siapa pun yang mengenal saya tahu bahwa sepakbola adalah hidup saya, bahwa itulah yang saya lakukan sejak lahir, dan saya menikmati setiap detailnya. Dalam dua tahun terakhir, karena cedera, saya sedikit kehilangan hal itu, dan saya ingin merasa sebagai seorang pemain lagi. Saya rasa saya masih mampu bermain sepakbola selama bertahun-tahun, dan saya ingin terus menikmatinya."

Dia melanjutkan: "Musim panas ini sangat panjang, dan kami memiliki beberapa opsi, tetapi pada akhirnya kamu harus menyeimbangkan antara apa yang paling penting bagimu: keluargamu, proyeknya, kebutuhan pelatih... Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya telah menghabiskan seluruh hidup saya bermain untuk tim-tim yang berjuang untuk menang, dan saya selalu berpikir bagaimana jadinya bila saya berada di tim yang berjuang untuk bertahan? Hal ini sangat memotivasi saya, dan inilah tujuan Getafe saat ini, karena itu saya di sini untuk membantu mereka."

Dia menegaskan bahwa dia tidak pindah ke Getafe demi uang, seraya mengkritik aturan gaji di LaLiga yang "meski dulu masuk akal", kini dia nilai "konyol" di tengah sulitnya menyembunyikan pembayaran dalam bentuk barang.

Dia menjelaskan bahwa yang dia butuhkan saat ini hanyalah menikmati bermain sepakbola, karena itu dia menekankan bahwa gaji bukanlah penghalang, seraya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada presiden klub atas jaminan yang diberikan untuk menaikkan batas gaji, dan menegaskan bahwa dia merasa sangat bahagia saat ini.