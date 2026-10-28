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Getafe CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Carvajal: Setengah jam yang memicu krisis Valverde dan Tchouameni, dan hal mengerikan yang menentukan penolakan saya terhadap tawaran Qatar

Getafe
Real Madrid
Al-Gharafa
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
LaLiga
D. Carvajal
A. Arbeloa
J. Mourinho
F. Valverde
A. Tchouameni
Spanyol
Qatar
Portugal
Uruguay
Prancis

Mantan kapten Real Madrid menjelaskan hubungannya dengan Arbeloa dan mengungkap pendapatnya tentang Mourinho usai El Clasico

Musim panas 2026 menjadi musim panas yang penuh perubahan bagi Dani Carvajal. Setelah perjalanan karier panjang yang identik dengan Real Madrid, bek kanan itu memilih hijrah ke Getafe yang diasuh oleh Bordalas untuk melanjutkan kariernya di lapangan hijau.

Di klub barunya, targetnya tampak berbeda, tetapi ambisinya tetap sama, sebagaimana ia ungkapkan kepada Manu Carreno dalam wawancaranya di program "El Larguero" di radio Cadena SER.

Mantan kapten Real Madrid itu menjelaskan bahwa keputusannya bergabung dengan Getafe, meski ada sejumlah tawaran dari Timur Tengah, adalah "keputusan yang lahir dari gairah besar", dan bahwa, di atas segalanya, ia butuh "merasa menjadi pemain sepak bola lagi" setelah setahun absen bermain akibat cederanya.

Ia merujuk pada cedera mengerikan di Stadion Santiago Bernabeu, yang ia akui telah menyaksikan tayangan ulangnya "ratusan kali", dan yang memengaruhi performanya di Real Madrid serta menghalanginya tampil di Piala Dunia 2026.

Dani Carvajal juga berbicara "dengan terus terang" tentang performa Real Madrid saat ini, hubungannya dengan Alvaro Arbeloa, dan bagaimana ia menilai kedatangan Mourinho.

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  • Mengapa Anda memilih Getafe?

    Carvajal mengungkap alasannya memilih Getafe, dia berkata: "Baiklah, pada akhirnya ini adalah keputusan yang lahir dari kecintaan yang besar. Siapa pun yang mengenal saya tahu bahwa sepakbola adalah hidup saya, bahwa itulah yang saya lakukan sejak lahir, dan saya menikmati setiap detailnya. Dalam dua tahun terakhir, karena cedera, saya sedikit kehilangan hal itu, dan saya ingin merasa sebagai seorang pemain lagi. Saya rasa saya masih mampu bermain sepakbola selama bertahun-tahun, dan saya ingin terus menikmatinya."

    Dia melanjutkan: "Musim panas ini sangat panjang, dan kami memiliki beberapa opsi, tetapi pada akhirnya kamu harus menyeimbangkan antara apa yang paling penting bagimu: keluargamu, proyeknya, kebutuhan pelatih... Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya telah menghabiskan seluruh hidup saya bermain untuk tim-tim yang berjuang untuk menang, dan saya selalu berpikir bagaimana jadinya bila saya berada di tim yang berjuang untuk bertahan? Hal ini sangat memotivasi saya, dan inilah tujuan Getafe saat ini, karena itu saya di sini untuk membantu mereka."

    Dia menegaskan bahwa dia tidak pindah ke Getafe demi uang, seraya mengkritik aturan gaji di LaLiga yang "meski dulu masuk akal", kini dia nilai "konyol" di tengah sulitnya menyembunyikan pembayaran dalam bentuk barang.

    Dia menjelaskan bahwa yang dia butuhkan saat ini hanyalah menikmati bermain sepakbola, karena itu dia menekankan bahwa gaji bukanlah penghalang, seraya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada presiden klub atas jaminan yang diberikan untuk menaikkan batas gaji, dan menegaskan bahwa dia merasa sangat bahagia saat ini.

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  • Alasan pembatalan tawaran Qatar

    Carvajal mengungkap negosiasi yang terjadi antara dirinya dan klub Qatar, Al-Gharafa, seraya menjelaskan bahwa ia sudah mengatur segalanya untuk pergi ke Doha.

    Ia menjelaskan: "Ya, situasinya sudah cukup maju, tetapi saya merasakan perang dari dekat bersama ipar saya (Joselu) di Qatar... dan ketika hal itu memengaruhi Anda secara pribadi, keadaannya menjadi sedikit menakutkan."

    Ia melanjutkan: "Pada akhirnya, Anda harus menimbang antara sisi positif dan negatif dari setiap kontrak, dan kami sedikit ragu mengenai bursa transfer di negara kami. Saya memilih Getafe bukan hanya karena saya berada di negara saya, tetapi juga karena itu sangat memotivasi saya dan saya ingin membantu tim."

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  • Hubungan dingin dengan Arbeloa

    Ketika Carvajal ditanya langsung mengenai hubungan dingin antara dirinya dan Arbeloa, yang mengabaikan untuk membantunya -menurut beberapa laporan- setelah ia kembali dari cedera agar mendapatkan menit bermain yang memadai sehingga bisa tersedia di antara pilihan untuk bersaing memperebutkan tempat dalam skuad Spanyol untuk Piala Dunia, ia berkata: "Saya kira pertanyaan ini seharusnya diajukan kepada Alvaro; dialah yang paling mampu menjelaskan pernyataan-pernyataan ini. Saya tidak bisa mengatakan apa pun yang lain."

    Ia kembali mengatakan "segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana" karena pada akhirnya hal itu berada di luar kendali seseorang, mengisyaratkan jumlah menit yang ia mainkan sebelum meninggalkan klubnya yang telah mewakili seluruh hidupnya.

    Ia menambahkan: "Saya selalu menghormati keputusan-keputusannya, baik saya bermain satu menit maupun lebih. Saya telah menghabiskan seluruh karier saya sebagai pemain utama, dan tiba-tiba Anda mendapati diri Anda bukan pemain utama selama beberapa bulan, sementara Anda memiliki Piala Dunia dan perpanjangan kontrak yang dipertaruhkan. Namun saya berlatih setiap hari dan ikut dalam setiap perjalanan dengan tujuan membantu tim. Saya tidak memiliki keluhan apa pun terhadap klub maupun pelatih."

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  • Tchouameni dan Valverde: Setengah Jam yang Memicu Situasi

    Carvajal mengungkap pertengkaran yang terjadi antara Valverde dan Tchouameni: "Sama sekali bukan hal yang penting. Saya sudah bertahun-tahun berada di Real Madrid, dan pertengkaran antarpemain terjadi berkali-kali. Namun tidak ada yang pernah diungkap."

    Ia melanjutkan: "Yang aneh adalah bocornya kabar itu, karena hanya setengah jam kemudian sudah dimuat di media, dan saya termasuk orang yang percaya bahwa ruang ganti harus tertutup... jadi itulah yang mengganggu saya."

    Mengenai posisi bek kanan, dan pilihan antara Dumfries, Arnold, dan Valverde, ia menilai bahwa "pilihannya sulit... dan Mourinho harus menentukannya sesuai dengan karakter setiap pertandingan dan jalannya laga", seraya menyoroti ketajaman Valverde dalam peran tersebut.

    Ia juga memuji pemain baru Yan Diomande, dengan mengatakan: "Ia tampil bagus, berkontribusi secara defensif, dan memiliki sentuhan-sentuhan ofensif yang istimewa."

    Ia pun ditanya: bagaimana ia akan menyikapi laga antara Real Madrid dan Getafe, lalu ia menjawab bahwa ia akan membela warna timnya saat ini, sembari berharap Getafe sudah memastikan bertahan di LaLiga dan Real Madrid sudah mengunci gelar sebelum pertandingan itu.

    Mengenai sambutan untuknya sebagai lawan di Bernabeu, ia mengatakan bahwa cukup baginya jika publik menyambutnya dengan tepuk tangan meriah, seraya menegaskan bahwa ia selalu merasakan kecintaan mereka dan masih merasakannya hingga kini.

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  • Keberanian Mourinho dan performa Barcelona

    Mengenai El Clasico dan kemenangan Real 2-1 atas Barcelona di Camp Nou, ia berkata, "Saya sangat menikmatinya. Saya rasa itu adalah pertandingan yang luar biasa dengan tempo yang sangat cepat. Saya tidak menyangka akan melihat Real Madrid bermain dengan level seperti ini; ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Pada beberapa momen, mereka sepenuhnya mendominasi Barcelona. Saya rasa pendekatan Mourinho sangat berani."

    Ia pun ditanya: Apakah Anda terkejut dengan penampilan Barcelona? Ia menjawab, "Ya, Real Madrid memberikan tantangan besar bagi mereka dalam penguasaan bola, dan mereka juga baru saja tampil kuat di Liga Champions Eropa dengan absennya sejumlah pemain. Pada akhirnya, gaya bermain mereka sangat menyerang, dengan garis pertahanan yang sangat maju, dan melawan tim-tim besar, jika lawan mendapatkan dua peluang, mereka akan mencetak setidaknya satu gol."

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