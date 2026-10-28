Carvajal mengungkap alasan mengapa ia memilih Getafe, dengan mengatakan: "Baiklah, pada akhirnya ini adalah keputusan yang lahir dari kecintaan yang besar. Siapa pun yang mengenal saya tahu bahwa sepakbola adalah hidup saya, bahwa itulah yang saya lakukan sejak lahir, dan saya menikmati setiap detailnya. Dalam dua tahun terakhir, dengan adanya cedera, saya sedikit kehilangan hal itu, dan saya ingin merasa menjadi seorang pemain lagi. Saya rasa saya masih mampu bermain sepakbola bertahun-tahun lagi, dan saya ingin terus menikmatinya."

Ia melanjutkan: "Musim panas ini sangat panjang, dan kami punya beberapa pilihan, tetapi pada akhirnya kamu harus menimbang apa yang paling penting bagimu: keluargamu, proyeknya, kebutuhan sang pelatih... Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya telah menghabiskan seluruh hidup saya bermain untuk tim-tim yang berjuang untuk menang, dan saya selalu berpikir bagaimana rasanya jika saya berada di sebuah tim yang berjuang untuk bertahan? Hal ini sangat memotivasi saya, dan inilah tujuan Getafe saat ini, jadi saya di sini untuk membantu mereka."

Ia menegaskan bahwa ia tidak pindah ke Getafe demi uang, sembari mengkritik aturan gaji di LaLiga "meski dahulu masuk akal", karena ia kini menganggapnya "konyol" di tengah sulitnya menyembunyikan pembayaran dalam bentuk natura.

Ia menjelaskan bahwa yang ia butuhkan saat ini hanyalah menikmati bermain sepakbola, karena itu ia menekankan bahwa gaji bukanlah sebuah hambatan, seraya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada presiden klub atas jaminan yang diberikan untuk menaikkan batas gaji, serta menegaskan bahwa ia merasa sangat bahagia saat ini.