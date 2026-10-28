Musim panas 2026 menjadi musim panas yang penuh perubahan bagi Dani Carvajal. Setelah perjalanan karier panjang yang terikat dengan Real Madrid, bek kanan itu memilih hijrah ke Getafe yang diasuh Bordalas untuk melanjutkan kariernya di lapangan hijau.
Di klub barunya, tujuannya memang terlihat berbeda, tetapi ambisinya tetap sama, sebagaimana ia ungkapkan kepada Manu Carreno dalam wawancaranya di program "El Larguero" di radio Cadena SER.
Mantan kapten Real Madrid itu menjelaskan bahwa keputusannya bergabung dengan Getafe, meski ada tawaran dari Timur Tengah, merupakan "keputusan yang lahir dari gairah besar", dan bahwa, di atas segalanya, ia perlu "merasa menjadi pesepak bola lagi" setelah setahun absen bermain akibat cederanya.
Ia merujuk pada cedera mengerikan di Stadion Santiago Bernabeu, yang diakuinya ia tonton tayangan ulangnya "ratusan kali", dan yang berpengaruh pada penampilannya di Real Madrid serta menghalanginya tampil di Piala Dunia 2026.
Dani Carvajal juga berbicara "secara terus terang" soal level Real Madrid saat ini, hubungannya dengan Alvaro Arbeloa, serta bagaimana ia menilai kedatangan Mourinho.