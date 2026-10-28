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Getafe CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Carvajal: Setengah Jam Memicu Krisis Valverde dan Tchouameni, Serta Hal Menakutkan yang Menentukan Sikap Saya atas Tawaran Qatar

Getafe
Real Madrid
Al-Gharafa
Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
LaLiga
D. Carvajal
A. Arbeloa
J. Mourinho
F. Valverde
A. Tchouameni
Spanyol
Qatar
Portugal
Uruguay
Prancis

Mantan kapten Real Madrid itu menjelaskan hubungannya dengan Arbeloa, dan mengungkap pandangannya tentang Mourinho setelah El Clasico

Musim panas 2026 menjadi musim panas yang penuh perubahan bagi Dani Carvajal. Setelah perjalanan karier panjang yang terikat dengan Real Madrid, bek kanan itu memilih hijrah ke Getafe yang diasuh Bordalas untuk melanjutkan kariernya di lapangan hijau.

Di klub barunya, tujuannya memang terlihat berbeda, tetapi ambisinya tetap sama, sebagaimana ia ungkapkan kepada Manu Carreno dalam wawancaranya di program "El Larguero" di radio Cadena SER.

Mantan kapten Real Madrid itu menjelaskan bahwa keputusannya bergabung dengan Getafe, meski ada tawaran dari Timur Tengah, merupakan "keputusan yang lahir dari gairah besar", dan bahwa, di atas segalanya, ia perlu "merasa menjadi pesepak bola lagi" setelah setahun absen bermain akibat cederanya.

Ia merujuk pada cedera mengerikan di Stadion Santiago Bernabeu, yang diakuinya ia tonton tayangan ulangnya "ratusan kali", dan yang berpengaruh pada penampilannya di Real Madrid serta menghalanginya tampil di Piala Dunia 2026.

Dani Carvajal juga berbicara "secara terus terang" soal level Real Madrid saat ini, hubungannya dengan Alvaro Arbeloa, serta bagaimana ia menilai kedatangan Mourinho.

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  • Kenapa kamu memilih Getafe?

    Carvajal mengungkap alasan mengapa ia memilih Getafe, dengan mengatakan: "Baiklah, pada akhirnya ini adalah keputusan yang lahir dari kecintaan yang besar. Siapa pun yang mengenal saya tahu bahwa sepakbola adalah hidup saya, bahwa itulah yang saya lakukan sejak lahir, dan saya menikmati setiap detailnya. Dalam dua tahun terakhir, dengan adanya cedera, saya sedikit kehilangan hal itu, dan saya ingin merasa menjadi seorang pemain lagi. Saya rasa saya masih mampu bermain sepakbola bertahun-tahun lagi, dan saya ingin terus menikmatinya."

    Ia melanjutkan: "Musim panas ini sangat panjang, dan kami punya beberapa pilihan, tetapi pada akhirnya kamu harus menimbang apa yang paling penting bagimu: keluargamu, proyeknya, kebutuhan sang pelatih... Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya telah menghabiskan seluruh hidup saya bermain untuk tim-tim yang berjuang untuk menang, dan saya selalu berpikir bagaimana rasanya jika saya berada di sebuah tim yang berjuang untuk bertahan? Hal ini sangat memotivasi saya, dan inilah tujuan Getafe saat ini, jadi saya di sini untuk membantu mereka."

    Ia menegaskan bahwa ia tidak pindah ke Getafe demi uang, sembari mengkritik aturan gaji di LaLiga "meski dahulu masuk akal", karena ia kini menganggapnya "konyol" di tengah sulitnya menyembunyikan pembayaran dalam bentuk natura.

    Ia menjelaskan bahwa yang ia butuhkan saat ini hanyalah menikmati bermain sepakbola, karena itu ia menekankan bahwa gaji bukanlah sebuah hambatan, seraya mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada presiden klub atas jaminan yang diberikan untuk menaikkan batas gaji, serta menegaskan bahwa ia merasa sangat bahagia saat ini.

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  • Alasan di balik pembatalan tawaran Qatar

    Carvajal mengungkap negosiasi yang terjadi antara dirinya dan klub Qatar Al-Gharafa, seraya menjelaskan bahwa ia sebelumnya telah mengatur segalanya untuk pergi ke Doha.

    Ia menjelaskan: "Ya, situasinya sudah agak maju, tapi saya mengalami perang dari dekat bersama ipar saya (Joselu) di Qatar... Dan ketika hal itu memengaruhi Anda secara pribadi, hal itu menjadi sedikit menakutkan".

    Ia melanjutkan: "Pada akhirnya, Anda harus menimbang antara kelebihan dan kekurangan setiap kontrak, dan kami sedikit ragu soal bursa transfer di negara kami. Saya memilih Getafe bukan hanya karena saya berada di negara saya, tapi juga karena hal itu sangat memotivasi saya dan saya ingin membantu tim".

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  • Hubungan dingin dengan Arbeloa

    Ketika ditanya langsung mengenai hubungan dingin antara dirinya dan Arbeloa, yang mengabaikan untuk membantunya -menurut beberapa laporan- setelah kembali dari cedera agar mendapatkan menit bermain yang memadai sehingga bisa masuk dalam pilihan untuk bersaing memperebutkan tempat di skuad Spanyol menuju Piala Dunia, Carvajal berkata: "Saya rasa pertanyaan ini harus diajukan kepada Alvaro; dialah yang paling mampu menjelaskan pernyataan-pernyataan ini. Saya tidak bisa mengatakan hal lain."

    Ia kembali mengatakan, "Segala sesuatu tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana," karena pada akhirnya hal itu di luar kendali seseorang, merujuk pada jumlah menit yang ia mainkan sebelum meninggalkan klub yang telah menjadi seluruh hidupnya.

    Ia menambahkan: "Saya selalu menghormati keputusan-keputusannya, baik ketika saya bermain satu menit maupun lebih. Saya menghabiskan seluruh karier saya sebagai pemain inti, lalu tiba-tiba Anda mendapati diri Anda bukan pemain inti selama beberapa bulan, sementara Anda memiliki Piala Dunia dan perpanjangan kontrak yang dipertaruhkan. Namun saya tetap berlatih setiap hari dan ikut dalam setiap perjalanan dengan tujuan membantu tim. Saya tidak memiliki keluhan apa pun terhadap klub maupun pelatih."

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  • Tchouaméni dan Valverde: Setengah Jam yang Meledakkan Situasi

    Carvajal mengungkap pertengkaran yang terjadi antara Valverde dan Tchouameni: "Sama sekali bukan hal yang sepenting itu. Saya sudah bertahun-tahun berada di Real Madrid, dan pertengkaran antarpemain terjadi berkali-kali. Namun tidak ada yang pernah terungkap".

    Ia melanjutkan: "Yang aneh adalah bocornya kabar itu, karena hanya setengah jam kemudian sudah dimuat di media, dan saya termasuk orang yang meyakini bahwa ruang ganti harus tertutup... jadi itulah yang mengganggu saya".

    Mengenai posisi bek kanan, dan pilihan antara Dumfries, Alexander-Arnold, dan Valverde, ia menilai bahwa "pilihannya sulit… dan Mourinho harus menentukannya sesuai dengan karakter setiap pertandingan dan jalannya laga, sembari menyoroti kecemerlangan Valverde di peran tersebut".

    Ia juga memuji rekrutan baru Yan Diomande, dengan berkata: "Ia tampil bagus, berkontribusi secara defensif, dan memiliki sentuhan ofensif yang istimewa".

    Ia pun ditanya: bagaimana ia akan menyikapi laga antara Real Madrid dan Getafe, lalu ia mengatakan bahwa ia akan membela warna timnya saat ini, seraya berharap Getafe telah memastikan diri bertahan di Liga Spanyol dan Real Madrid telah memastikan gelar juara sebelum pertandingan tersebut.

    Mengenai penyambutannya sebagai lawan di Bernabeu, ia mengatakan bahwa cukup baginya jika publik menyambutnya dengan tepuk tangan meriah, seraya menegaskan bahwa ia selalu merasakan cinta mereka dan masih merasakannya hingga kini.

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  • Keberanian Mourinho dan performa Barcelona

    Mengenai El Clasico dan kemenangan Real 2-1 atas Barcelona di Camp Nou, ia mengatakan "Saya sangat menikmatinya. Saya rasa itu adalah pertandingan yang luar biasa dengan tempo yang sangat cepat. Saya tidak menduga akan melihat Real Madrid bermain dengan level seperti ini; itu adalah kejutan yang menyenangkan. Dalam beberapa momen, mereka benar-benar mendominasi Barcelona. Saya rasa pendekatan Mourinho sangat berani."

    Ketika ditanya: Apakah Anda terkejut dengan penampilan Barcelona, ia menjawab: "Ya, Real Madrid menjadi tantangan besar bagi mereka dalam penguasaan bola, dan mereka juga baru tampil kuat di Liga Champions Eropa dengan absennya beberapa pemain. Pada akhirnya, gaya bermain mereka sangat menyerang, dengan lini pertahanan yang sangat maju, dan melawan tim-tim besar, jika lawan mendapatkan dua peluang, maka mereka akan mencetak setidaknya satu gol."

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