Michael Carrick, pelatih kepala Manchester United, menolak memicu keraguan soal hubungannya dengan manajemen klub, seraya menegaskan bahwa ia mendapat dukungan dari para petinggi, menjelang laga melawan Como di Liga Champions yang dijadwalkan berlangsung malam ini, Rabu, di tengah tekanan yang kian meningkat akibat merosotnya hasil dan banyaknya absennya pemain.
Pelatih asal Inggris itu tengah menjalani masa-masa sulit setelah Manchester United mencatat awal musim terburuk mereka di liga dalam 40 tahun terakhir, dengan hanya meraih dua kemenangan dari 10 pertandingan di seluruh ajang.
Manchester United memasuki laga Rabu melawan tim asuhan Cesc Fabregas tanpa meraih satu kemenangan pun dalam 6 pertandingan terakhir, di saat pernyataan mantan pelatih Erik ten Hag mendominasi sorotan menjelang pertandingan.
Dalam wawancara dengan situs "The Athletic" dua tahun setelah pemecatannya, Ten Hag menuduh klub mengingkari janji-janjinya, serta mengkritik berlanjutnya apa yang ia sebut sebagai "budaya beracun" di dalam Manchester United, dengan menganggap bahwa manajemen memberikan kekuasaan berlebih kepada para pemain.
Pelatih asal Belanda itu berkata: "Mereka terus (melanggengkan) budaya beracun itu. Mereka memupuknya dan memberikan kekuatan kepada para pemain. Marcus Rashford adalah pemain luar biasa jika mentalitasnya benar. Saya selalu menunjukkan kepercayaan saya kepadanya dan memainkannya dalam pertandingan, tetapi ketika Anda menetapkan standar seperti ini, terkadang Anda harus melakukan koreksi".