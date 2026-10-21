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Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Carrick berseberangan dengan Ten Hag: Saya tak butuh orang yang memberi tahu kapan segalanya berjalan baik

Como vs Manchester United
Como
Manchester United
Champions League
M. Carrick
E. ten Hag
Italia
Inggris
Belanda

Tuduhan budaya toksik memanaskan suasana United jelang laga kontra Como

Michael Carrick, pelatih kepala Manchester United, menolak memicu keraguan soal hubungannya dengan manajemen klub, seraya menegaskan bahwa ia mendapat dukungan dari para petinggi, menjelang laga melawan Como di Liga Champions yang dijadwalkan berlangsung malam ini, Rabu, di tengah tekanan yang kian meningkat akibat merosotnya hasil dan banyaknya absennya pemain.

Pelatih asal Inggris itu tengah menjalani masa-masa sulit setelah Manchester United mencatat awal musim terburuk mereka di liga dalam 40 tahun terakhir, dengan hanya meraih dua kemenangan dari 10 pertandingan di seluruh ajang.

Manchester United memasuki laga Rabu melawan tim asuhan Cesc Fabregas tanpa meraih satu kemenangan pun dalam 6 pertandingan terakhir, di saat pernyataan mantan pelatih Erik ten Hag mendominasi sorotan menjelang pertandingan.

Dalam wawancara dengan situs "The Athletic" dua tahun setelah pemecatannya, Ten Hag menuduh klub mengingkari janji-janjinya, serta mengkritik berlanjutnya apa yang ia sebut sebagai "budaya beracun" di dalam Manchester United, dengan menganggap bahwa manajemen memberikan kekuasaan berlebih kepada para pemain.

Pelatih asal Belanda itu berkata: "Mereka terus (melanggengkan) budaya beracun itu. Mereka memupuknya dan memberikan kekuatan kepada para pemain. Marcus Rashford adalah pemain luar biasa jika mentalitasnya benar. Saya selalu menunjukkan kepercayaan saya kepadanya dan memainkannya dalam pertandingan, tetapi ketika Anda menetapkan standar seperti ini, terkadang Anda harus melakukan koreksi".


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  • Carrick berbeda pendapat dengan Ten Hag: Saya tidak butuh jaminan

    Situs Manchester Evening News menyebutkan, "Carrick mendapati dirinya dalam situasi yang mirip dengan kondisi Ten Hag menjelang akhir masa jabatannya, di mana ia berjuang demi masa depannya sementara sorotan tertuju kuat pada manajemen tingkat atas, terutama direktur olahraga Jason Wilcox yang menjadi objek kritik di dalam ruang ganti pekan lalu", seperti yang diungkapkan Lisandro Martinez usai laga melawan Atletico Madrid yang lalu.

    Situs itu melanjutkan, "Ten Hag menuduh pimpinan sepak bola United gagal mendukungnya di bursa transfer dan tidak menunjukkan dukungan yang cukup kepadanya".

    Namun Carrick berpendapat sebaliknya dan menegaskan bahwa hal ini bukanlah sumber kekhawatiran baginya. Ia mengatakan bahwa dirinya selalu merasa mendapat dukungan dari manajemen.

    Carrick menegaskan, "Ya, ya. Kenapa tidak?" Begitulah jawabannya ketika ditanya apakah ia merasa didukung.

    Ia melanjutkan, "Saya tidak membutuhkan jaminan apa pun. Saya tahu peran dan tanggung jawab saya, dan saya tidak perlu ada orang yang memberi tahu saya kapan segala sesuatu berjalan baik atau kapan perlu ditingkatkan. Saya tahu itu sendiri".

    Ia menambahkan, "Saya menyadari kenyataan, dan saya tidak punya masalah dengannya. Kami harus memenangkan pertandingan agar segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, dan itu adalah hal yang bisa kami ubah sendiri".

    Mengenai penampilan tim sejak kepulangannya, ia berkata, "Para pemain dan staf kepelatihan telah memberikan segala yang mereka miliki. Kami meraih hasil bagus di beberapa pertandingan, dan di pertandingan lain kami ingin meningkatkan penampilan kami, serta kami melakukan beberapa kesalahan".

    Ia melanjutkan, "Namun penampilan kami di akhir pekan, begitu pula dalam durasi yang panjang menghadapi Atletico Madrid, menunjukkan kekompakan yang besar serta keinginan dan tekad untuk saling meningkatkan satu sama lain".

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  • 8 Pemain Absen Mengancam United Jelang Laga Kontra Como

    Carrick menghadapi kesulitan menjelang laga melawan Como, di tengah absennya delapan pemain karena cedera atau sakit, ditambah skorsing bagi Leny Yoro setelah kartu merahnya pada kekalahan dari Atletico Madrid (0-2) pekan lalu.

    Carrick berkata soal Lisandro Martinez: "Kondisinya tidak terlalu buruk, tetapi dia tidak bersama kami. Kita lihat apakah dia akan siap untuk menghadapi Bournemouth di akhir pekan."

    Ia menambahkan: "Kobbie Mainoo mungkin membutuhkan sekitar 10 hari lagi, tetapi tidak ada tanggal pasti, sementara Luke Shaw akan absen sedikit lebih lama."

    Ia melanjutkan: "Ayden Heaven sakit, dan Marcus Rashford masih mengalami masalah kecil pada paha yang sedang kami tangani, dan kami berharap itu bisa segera teratasi."

    Absen juga Benjamin Sesko, Patrick Dorgu, dan Manuel Ugarte karena cedera.

    Rombongan United tiba di Italia pada Selasa malam di tengah hujan deras. Mengenai kemungkinan laga terpengaruh cuaca atau kondisi lapangan, Carrick berkata: "Tidak ada kekhawatiran langsung bagi saya. Kami sudah cukup terbiasa dengan hujan, dan kami akan menghadapi situasi ini dengan cara terbaik yang mungkin."

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