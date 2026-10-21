Situs Manchester Evening News menyebutkan, "Carrick mendapati dirinya dalam situasi yang mirip dengan kondisi Ten Hag menjelang akhir masa jabatannya, di mana ia berjuang demi masa depannya sementara sorotan tertuju kuat pada manajemen tingkat atas, terutama direktur olahraga Jason Wilcox yang menjadi objek kritik di dalam ruang ganti pekan lalu", seperti yang diungkapkan Lisandro Martinez usai laga melawan Atletico Madrid yang lalu.

Situs itu melanjutkan, "Ten Hag menuduh pimpinan sepak bola United gagal mendukungnya di bursa transfer dan tidak menunjukkan dukungan yang cukup kepadanya".

Namun Carrick berpendapat sebaliknya dan menegaskan bahwa hal ini bukanlah sumber kekhawatiran baginya. Ia mengatakan bahwa dirinya selalu merasa mendapat dukungan dari manajemen.

Carrick menegaskan, "Ya, ya. Kenapa tidak?" Begitulah jawabannya ketika ditanya apakah ia merasa didukung.

Ia melanjutkan, "Saya tidak membutuhkan jaminan apa pun. Saya tahu peran dan tanggung jawab saya, dan saya tidak perlu ada orang yang memberi tahu saya kapan segala sesuatu berjalan baik atau kapan perlu ditingkatkan. Saya tahu itu sendiri".

Ia menambahkan, "Saya menyadari kenyataan, dan saya tidak punya masalah dengannya. Kami harus memenangkan pertandingan agar segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya, dan itu adalah hal yang bisa kami ubah sendiri".

Mengenai penampilan tim sejak kepulangannya, ia berkata, "Para pemain dan staf kepelatihan telah memberikan segala yang mereka miliki. Kami meraih hasil bagus di beberapa pertandingan, dan di pertandingan lain kami ingin meningkatkan penampilan kami, serta kami melakukan beberapa kesalahan".

Ia melanjutkan, "Namun penampilan kami di akhir pekan, begitu pula dalam durasi yang panjang menghadapi Atletico Madrid, menunjukkan kekompakan yang besar serta keinginan dan tekad untuk saling meningkatkan satu sama lain".

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