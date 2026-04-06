Carrarese vs Spezia, empat pemain diusir dan Bianconeri menyelesaikan pertandingan dengan delapan pemain: kisahnya

Setelah pertandingan kemarin, pekan ke-33 Serie B berakhir hari ini dengan delapan pertandingan lainnya yang menutup putaran liga ini: pertandingan terakhir hari ini adalah laga antara Carrarese dan Spezia, di mana segala hal terjadi. Sebuah derby yang dimainkan dengan ketegangan tinggi di lapangan, tempo cepat, dan suasana yang mencekam. Empat gol, satu penalti yang gagal, dan empat pemain diusir, di antaranya tiga dari Spezia yang menyelesaikan pertandingan dengan delapan pemain; Carrarese memenangkan pertandingan dengan skor 3-1 dan mendekati zona playoff, sementara Bianconeri dengan kekalahan ini tergelincir ke posisi kedua dari bawah di klasemen, disalip oleh Pescara.