Setelah pertandingan kemarin, pekan ke-33 Serie B berakhir hari ini dengan delapan pertandingan lainnya yang menutup putaran liga ini: pertandingan terakhir hari ini adalah laga antara Carrarese dan Spezia, di mana segala hal terjadi. Sebuah derby yang dimainkan dengan ketegangan tinggi di lapangan, tempo cepat, dan suasana yang mencekam. Empat gol, satu penalti yang gagal, dan empat pemain diusir, di antaranya tiga dari Spezia yang menyelesaikan pertandingan dengan delapan pemain; Carrarese memenangkan pertandingan dengan skor 3-1 dan mendekati zona playoff, sementara Bianconeri dengan kekalahan ini tergelincir ke posisi kedua dari bawah di klasemen, disalip oleh Pescara.
Carrarese Calcio 1908
Diterjemahkan oleh
Carrarese vs Spezia, empat pemain diusir dan Bianconeri menyelesaikan pertandingan dengan delapan pemain: kisahnya
APA YANG TERJADI
Di akhir babak pertama, tuan rumah sudah unggul 2-0, dan skornya bisa saja menjadi 3-0 jika Abiuso berhasil mencetak gol dari tendangan penalti yang melebar itu. Penyerang tersebut membalas di babak kedua dengan mencetak gol setengah jam sebelum pertandingan berakhir berkat umpan dari Hasa, pemain milik Napoli dan salah satu pemain terbaik musim ini di Serie B. Lima menit sebelum pertandingan berakhir, kartu merah pertama dikeluarkan; wasit memberikan kartu merah kepada Valoti setelah melakukan tekel dengan kaki terangkat ke arah Rubino; di akhir pertandingan, suasana semakin memanas dan wasit Manganiello mengeluarkan kartu merah juga untuk Adamo, Belloni, dan Bonfanti, setelah sebuah sikutan kepada lawan yang ditinjau ulang melalui VAR.