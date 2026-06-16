Untuk Chelsea: Untuk sementara waktu, kepergian Kerr dari Chelsea tampak tak terhindarkan dan dapat dimengerti. Setelah baru saja kembali dari cedera yang membuatnya absen selama 20 bulan pada awal musim 2025-26, pemain internasional Australia ini kesulitan untuk secara konsisten masuk ke dalam starting XI Sonia Bompastor, karena pelatih asal Prancis itu lebih memilih opsi lain yang kurang alami untuk posisi penyerang tengah. Namun, begitu Kerr masuk ke dalam tim setelah Piala Asia, ia tak henti-hentinya mencetak gol, mengakhiri musim dengan tujuh gol dalam tujuh pertandingan. Di usia 32 tahun, ia bukanlah jawaban jangka panjang untuk posisi No. 9. Apakah ada kesepakatan jangka pendek yang bisa dilakukan sebagai gantinya? Terutama dengan begitu banyak pertanyaan seputar posisi ini di skuad Chelsea? Mungkin tidak, mengingat permintaan dari klub lain yang pasti akan selalu ada untuk Kerr. Akan lebih baik bagi The Blues untuk mempertahankannya, tetapi tambahan pemain baru tetap akan selalu diperlukan. Nilai: D

Bagi Boston Legacy: Berada di peringkat ketiga dari bawah di NWSL, dengan mencetak gol paling sedikit keempat dalam 12 pertandingan pertama musim ini dan memiliki tembakan tepat sasaran paling sedikit kelima, merekrut penyerang tengah sekelas Kerr merupakan langkah hebat bagi Boston. Skuad ini memiliki beberapa pemain menarik di lini serang, baik itu pemain internasional Brasil Amanda Gutierres, duo Kanada berpengalaman Bianca St Georges dan Nichelle Prince, maupun pencetak gol terbanyak Aissata Traore. Menambahkan sosok sentral seperti Kerr, yang mampu mengontrol bola dan secara rutin masuk ke posisi yang tepat untuk memanfaatkan kerja sama rekan-rekannya, seharusnya membantu tim yang sedang kesulitan ini menemukan ritme di sepertiga akhir lapangan. Nilai: A

Bagi Kerr: Setelah musim terakhir yang naik-turun di Chelsea, dan tak lama setelah pulih dari cedera jangka panjang, penting bagi Kerr untuk kembali bermain secara reguler, terutama menjelang Piala Dunia tahun depan. Ia akan memainkan peran bintang di Boston Legacy. Perlu juga dicatat manfaat pribadi dari langkah ini bagi pemain berusia 32 tahun tersebut. Ia dan pasangannya, Kristie Mewis, baru saja dikaruniai seorang anak, dan keluarga Mewis berasal dari daerah sekitar sana. Dengan demikian, ini adalah langkah yang masuk akal di segala aspek bagi Kerr, sungguh, dengan satu-satunya pengecualian adalah performa Boston sejauh ini di musim ini. Namun, masih ada waktu bagi hal itu untuk berubah, terutama setelah kedatangannya. Nilai: B+