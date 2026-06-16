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Caroline Weir Lyon GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Caroline Weir akhirnya akan mendapatkan penghargaan-dan trofi-yang pantas ia terima setelah meninggalkan Real Madrid dan bergabung dengan Lyon: GOAL memberikan penilaian terhadap transfer-transfer terbesar pada jendela transfer musim panas sepak bola wanita 2026

Women's football
Chelsea FC Women
S. Kerr
Boston Legacy FC
NWSL
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL
K. McCabe
Arsenal Women
Real Madrid Femenino
FEATURES

Waktunya telah tiba. Jendela transfer musim panas 2026 telah tiba dan diprediksi akan menjadi periode yang sangat dinamis di dunia sepak bola wanita, dengan bintang-bintang seperti Alexia Putellas, Georgia Stanway, dan Mary Earps yang semuanya siap pindah klub dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Ada banyak rumor dan laporan mengenai berbagai kesepakatan yang telah beredar sejak lama, dan tampaknya tinggal menunggu pengumuman resmi saja, namun seperti biasa, akan ada beberapa kejutan yang muncul di sepanjang prosesnya.

Kami menyaksikan banyak hal semacam itu tahun lalu, ketika Manchester United dan Manchester City melakukan semacam kesepakatan pertukaran pemain, di mana Grace Clinton dan Jess Park berpindah klub, sementara London City Lionesses mencetak rekor dunia baru dengan pembelian Grace Geyoro dari Paris Saint-Germain.

Biaya transfer besar adalah hal yang harus kita perhatikan lagi musim panas ini, dengan laporan yang sudah mengaitkan Chelsea dengan upaya merekrut bintang muda Swedia Felicia Schroder yang nilainya akan melampaui jumlah yang dibayarkan untuk Geyoro.

Schroder adalah salah satu pemain yang kontraknya belum habis namun tetap berpotensi pindah, bersama nama-nama seperti penyerang PSG Romee Leuchter dan penyerang Chelsea Mayra Ramirez yang mungkin hengkang jika klub mereka menerima tawaran yang tepat. Hal itu belum termasuk para pemain bebas transfer yang akan bergabung dengan klub baru, termasuk trio Barcelona Mapi Leon, Ona Batlle, dan tampaknya Salma Paralluelo yang siap menghadapi tantangan baru.

Beberapa transfer berjalan lancar bagi semua pihak, namun banyak juga yang tidak, di mana keputusan setidaknya salah satu klub atau bahkan sang pemain sendiri menimbulkan pertanyaan. GOAL hadir di sini untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar di dunia sepak bola wanita. Sepanjang jendela transfer musim panas, kami akan memberikan penilaian terhadap setiap transfer seiring berjalannya waktu, sehingga Anda dapat melacak para pemenang besar—dan pecundang—di luar musim ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar...

  • Chelsea FC v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    17 Juni: Sam Kerr (dari Chelsea ke Boston Legacy)

    Untuk Chelsea: Untuk sementara waktu, kepergian Kerr dari Chelsea tampak tak terhindarkan dan dapat dimengerti. Setelah baru saja kembali dari cedera yang membuatnya absen selama 20 bulan pada awal musim 2025-26, pemain internasional Australia ini kesulitan untuk secara konsisten masuk ke dalam starting XI Sonia Bompastor, karena pelatih asal Prancis itu lebih memilih opsi lain yang kurang alami untuk posisi penyerang tengah. Namun, begitu Kerr masuk ke dalam tim setelah Piala Asia, ia tak henti-hentinya mencetak gol, mengakhiri musim dengan tujuh gol dalam tujuh pertandingan. Di usia 32 tahun, ia bukanlah jawaban jangka panjang untuk posisi No. 9. Apakah ada kesepakatan jangka pendek yang bisa dilakukan sebagai gantinya? Terutama dengan begitu banyak pertanyaan seputar posisi ini di skuad Chelsea? Mungkin tidak, mengingat permintaan dari klub lain yang pasti akan selalu ada untuk Kerr. Akan lebih baik bagi The Blues untuk mempertahankannya, tetapi tambahan pemain baru tetap akan selalu diperlukan. Nilai: D

    Bagi Boston Legacy: Berada di peringkat ketiga dari bawah di NWSL, dengan mencetak gol paling sedikit keempat dalam 12 pertandingan pertama musim ini dan memiliki tembakan tepat sasaran paling sedikit kelima, merekrut penyerang tengah sekelas Kerr merupakan langkah hebat bagi Boston. Skuad ini memiliki beberapa pemain menarik di lini serang, baik itu pemain internasional Brasil Amanda Gutierres, duo Kanada berpengalaman Bianca St Georges dan Nichelle Prince, maupun pencetak gol terbanyak Aissata Traore. Menambahkan sosok sentral seperti Kerr, yang mampu mengontrol bola dan secara rutin masuk ke posisi yang tepat untuk memanfaatkan kerja sama rekan-rekannya, seharusnya membantu tim yang sedang kesulitan ini menemukan ritme di sepertiga akhir lapangan. Nilai: A

    Bagi Kerr: Setelah musim terakhir yang naik-turun di Chelsea, dan tak lama setelah pulih dari cedera jangka panjang, penting bagi Kerr untuk kembali bermain secara reguler, terutama menjelang Piala Dunia tahun depan. Ia akan memainkan peran bintang di Boston Legacy. Perlu juga dicatat manfaat pribadi dari langkah ini bagi pemain berusia 32 tahun tersebut. Ia dan pasangannya, Kristie Mewis, baru saja dikaruniai seorang anak, dan keluarga Mewis berasal dari daerah sekitar sana. Dengan demikian, ini adalah langkah yang masuk akal di segala aspek bagi Kerr, sungguh, dengan satu-satunya pengecualian adalah performa Boston sejauh ini di musim ini. Namun, masih ada waktu bagi hal itu untuk berubah, terutama setelah kedatangannya. Nilai: B+

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  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 Juni: Caroline Weir (dari Real Madrid ke Lyon)

    Bagi Real Madrid: Sebuah gambaran mengenai posisi proyek tim putri saat ini. Weir bisa dibilang sebagai pemain terbaik yang pernah membela Las Blancas, mengingat kontribusinya yang sangat konsisten sejak bergabung dengan klub pada tahun 2022. Namun, ia hengkang tanpa pernah meraih gelar apa pun selama empat tahun di ibu kota Spanyol, dengan Madrid masih jauh tertinggal dari Barcelona dalam perebutan gelar domestik dan berada satu tingkat di bawah jajaran elit Eropa. Untuk mempertahankan talenta terbaik seperti Weir, Real harus meningkatkan performa tim putri mereka. Kepergiannya akan menjadi kerugian besar. Nilai: F

    Bagi Lyon: Rekrutan fantastis melalui transfer gratis bagi runner-up Liga Champions tahun ini. Weir adalah pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan di level elit, dengan pengalaman yang melimpah dan kualitas yang teruji di panggung terbesar, semua hal tersebut dapat membantu tim Lyon yang berupaya mengakhiri penantian selama empat tahun untuk meraih gelar Eropa berikutnya. Dengan kepergian Lindsey Heaps, pemain internasional Skotlandia ini juga membantu memperkuat lini tengah, yang merupakan rekrutan luar biasa bagi raksasa Prancis tersebut. Nilai: A

    Bagi Weir: Setelah tampil brilian secara konsisten selama masa baktinya di Madrid, namun tak pernah meraih gelar apa pun, Weir pantas mendapatkan transfer semacam ini—yang seharusnya membawanya mengangkat banyak trofi. Ia pernah bermain untuk klub-klub besar sebelumnya, seperti Arsenal dan Manchester City selama masa baktinya di Inggris sebelum pindah ke Madrid, dan kini mendapat kesempatan untuk naik ke level yang sama sekali baru, mewakili klub yang delapan kali menjadi juara Eropa. Langkah ini, mengingat level kompetisi yang dijalani Lyon, juga seharusnya membuat pemain berusia 30 tahun ini mendapatkan pengakuan yang lebih besar atas bakatnya. Nilai: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 Juni: Beth Mead (dari Arsenal ke Man City)

    Untuk Arsenal: Meskipun The Gunners memang sudah dipastikan akan melepas beberapa pemain tim utama musim panas ini—seiring banyaknya kontrak yang akan habis masa berlakunya—berbagai laporan menyebutkan bahwa Mead adalah salah satu pemain yang kontraknya akan berakhir dan ingin dipertahankan oleh klub. Meskipun bukan pemain inti yang pasti musim lalu, pemain internasional Inggris ini tetap sangat efektif dan memberikan kontribusi besar baik saat menguasai maupun tidak menguasai bola bagi juara Eropa dua kali tersebut. Namun, Arsenal tidak bisa menandingi durasi kontrak yang ditawarkan Man City, sehingga terpaksa harus berpisah. Mencari penggantinya yang tepat akan menjadi kunci musim panas ini, mengingat kreativitas dan ancaman gol yang besar telah hengkang dari London Utara akibat kepindahan ini. Nilai: D

    Bagi Man City: Posisi sayap di Man City sudah terisi penuh, sehingga transfer ini cukup mengejutkan bagi banyak pihak. Kontrak tiga tahun untuk pemain yang baru saja berusia 31 tahun tentu saja akan membuat orang berpikir dua kali. Namun, Mead telah tampil konsisten di level tertinggi selama bertahun-tahun dan ia membawa keandalan, pengalaman, serta mentalitas pemenang bagi juara WSL baru ini. Jika City ingin bersaing memperebutkan gelar domestik lagi musim depan, mereka membutuhkan skuad yang lebih dalam, mengingat kembalinya ke Liga Champions juga akan terjadi. Mead, yang cukup serbaguna untuk bermain di seluruh lini depan, membawa persis hal itu. Nilai: B

    Bagi Mead: Dengan Piala Dunia yang akan digelar tahun depan, waktu bermain sangat penting bagi Mead di musim mendatang jika ia ingin memainkan peran kunci bagi Inggris di Brasil—jika mereka lolos. Langkah ini tidak secara otomatis menjamin hal tersebut, mengingat kedalaman skuad City di lini serang, namun rotasi pemain akan sangat penting jika tim asuhan Andree Jeglertz mampu bersaing di empat ajang sekaligus, dan Mead seharusnya mendapatkan banyak kesempatan bermain serta, pada gilirannya, memaksa dirinya masuk ke susunan pemain inti. Perlu juga dicatat sisi positif dari kepindahan ini pada tingkat pribadi bagi sang pemain sayap. Kontrak tiga tahun dengan klub papan atas di usia 31 tahun adalah salah satunya, begitu pula reuni dengan rekan setimnya, Vivianne Miedema, yang tampil gemilang bersama City musim lalu. Nilai: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 Juni: Katie McCabe (dari Arsenal ke Chelsea)

    Untuk Arsenal: Cara Arsenal menangani situasi kontrak McCabe memang membingungkan dari awal hingga akhir. Meskipun ia merupakan pemain kunci dan solusi andalan untuk mengatasi masalah akibat cedera—terutama berkat keserbagunaannya—The Gunners tampaknya siap melepas kapten timnas Irlandia tersebut, yang tak mengherankan menarik banyak minat menjelang musim panas. Mereka kemudian berbalik arah dan menawarinya kontrak baru, meskipun The Athletic melaporkan bahwa tawaran itu 'ditujukan untuk peran yang sangat spesifik dalam tim ke depannya', sehingga sang pemain memilih untuk mencari tantangan baru. Ini bukanlah pukulan sebesar yang akan dirasakan Arsenal seandainya mereka tidak mendatangkan bek sayap Barcelona, Ona Batlle, tetapi sulit untuk tidak merasa bahwa The Gunners akan menyesali keputusan melepas McCabe dan keserbagunaannya—yang telah memecahkan masalah di berbagai posisi musim lalu—terutama karena ia kini akan memanfaatkan hal itu untuk memperkuat rival langsung mereka. Nilai: D

    Bagi Chelsea: Ini adalah rekrutan yang fantastis bagi Chelsea, sebuah kesan yang semakin kuat karena klub tersebut tampaknya berhasil merebut McCabe tepat di depan hidung Manchester City, juara WSL baru yang sudah siap merekrut bintang Irlandia itu untuk memperkuat posisi yang membutuhkan perhatian. Chelsea menggunakan berbagai opsi di posisi bek kiri musim lalu, seperti Niamh Charles, Sandy Baltimore, dan Veerle Buurman, namun tak satu pun di antaranya merupakan pemain alami di posisi tersebut. Kedatangan McCabe memungkinkan Baltimore untuk maju ke peran menyerang yang lebih disukainya, dan hal ini berarti Buurman dapat lebih banyak ditempatkan sebagai bek tengah, di mana ia tampil brilian. Charles, yang tampaknya akan pindah ke City sekarang, adalah pemain yang bagus, tetapi McCabe adalah salah satu yang terbaik di posisi ini dalam sepak bola wanita, sehingga kehadirannya akan secara signifikan meningkatkan kualitas starting XI The Blues. Nilai: A

    Bagi McCabe: Banyak penggemar Arsenal yang kecewa dengan keputusan McCabe untuk bergabung dengan rival besar, setelah menghabiskan 11 tahun terakhir membuktikan dirinya sebagai legenda The Gunners. Namun, pemain berusia 30 tahun ini adalah pemain top dan ini adalah kesempatan baginya untuk bergabung dengan klub besar lain yang memiliki ambisi besar. Untuk tetap berada di Inggris dan mewujudkan hal itu, pilihan yang tersedia memang terbatas. Dia sangat cocok untuk The Blues, akan menjadi pemain inti yang penting, dan memiliki kesempatan untuk meraih banyak trofi, jika klub tersebut bisa melupakan musim yang mengecewakan dan kembali ke performa terbaik seperti yang mereka tunjukkan selama sebagian besar dekade terakhir. Mengingat dia tidak puas dengan tawaran dari Arsenal terkait perannya, ini merupakan peningkatan bagi dirinya secara pribadi. Nilai: B