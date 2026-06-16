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Caroline Weir Lyon GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Caroline Weir akhirnya akan mendapatkan pengakuan-dan trofi-yang pantas ia dapatkan setelah meninggalkan Real Madrid dan bergabung dengan Lyon: GOAL memberikan penilaian atas transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas wanita 2026

Women's football
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL
Chelsea FC Women
K. McCabe
Arsenal Women
Real Madrid Femenino
FEATURES

Waktunya telah tiba. Jendela transfer musim panas 2026 telah tiba dan diprediksi akan menjadi periode yang sangat dinamis di dunia sepak bola wanita, dengan bintang-bintang seperti Alexia Putellas, Sam Kerr, dan Georgia Stanway yang semuanya siap pindah klub dalam beberapa minggu dan bulan mendatang. Ada banyak kesepakatan yang telah lama dirumorkan dan dilaporkan, dengan tampaknya hanya pengumuman resmi yang tersisa, namun seperti biasa, akan ada beberapa kejutan di sepanjang prosesnya.

Kami menyaksikan banyak hal semacam itu tahun lalu, ketika Manchester United dan Manchester City melakukan semacam pertukaran pemain, di mana Grace Clinton dan Jess Park bertukar klub, sementara London City Lionesses mencetak rekor dunia baru dengan pembelian Grace Geyoro dari Paris Saint-Germain.

Biaya transfer yang besar adalah sesuatu yang harus kita perhatikan lagi musim panas ini, dengan laporan yang sudah mengaitkan Chelsea dengan upaya untuk mendatangkan fenomena Swedia Felicia Schroder yang akan melampaui jumlah yang dibayarkan untuk Geyoro.

Schroder adalah salah satu pemain yang kontraknya belum habis namun tetap berpotensi pindah, bersama dengan striker PSG Romee Leuchter dan penyerang Chelsea Mayra Ramirez yang juga bisa hengkang jika klub mereka menerima tawaran yang tepat. Hal ini ditambah dengan para pemain bebas transfer yang akan bergabung dengan klub baru, termasuk nama-nama besar seperti Mary Earps, Mapi Leon, dan Ona Batlle yang siap menghadapi tantangan baru.

Beberapa transfer berjalan baik bagi semua pihak, namun banyak yang tidak, dengan keputusan setidaknya satu klub atau bahkan pemain itu sendiri yang mengundang pertanyaan. GOAL hadir di sini untuk memastikan Anda tahu siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar di sepak bola wanita. Selama jendela transfer musim panas, kami akan menilai setiap transfer saat terjadi, memungkinkan Anda melacak pemenang besar—dan pecundang—musim panas ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di bagian komentar...

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 Juni: Caroline Weir (dari Real Madrid ke Lyon)

    Bagi Real Madrid: Sebuah gambaran tentang sejauh mana perkembangan proyek tim putri mereka. Weir bisa dibilang sebagai pemain terbaik yang pernah membela Las Blancas, mengingat kontribusinya yang sangat konsisten sejak bergabung dengan klub pada tahun 2022. Namun, ia hengkang tanpa pernah meraih gelar apa pun selama empat tahun di ibu kota Spanyol, dengan Madrid masih jauh tertinggal dari Barcelona dalam perebutan gelar domestik dan berada satu tingkat di bawah elit Eropa. Untuk mempertahankan talenta top seperti Weir, Real harus meningkatkan performa tim wanita mereka. Kepergiannya akan menjadi kerugian besar. Nilai: F

    Bagi Lyon: Rekrutan fantastis secara gratis bagi runner-up Liga Champions tahun ini. Weir adalah pemain yang dapat mengubah jalannya pertandingan di level elit, dengan pengalaman yang melimpah dan kualitas yang teruji di panggung terbesar, semua hal ini dapat membantu tim Lyon yang berusaha mengakhiri penantian empat tahun untuk gelar Eropa berikutnya. Dengan kepergian Lindsey Heaps, pemain internasional Skotlandia ini juga membantu memperkuat lini tengah, yang merupakan rekrutan hebat bagi raksasa Prancis ini. Nilai: A

    Bagi Weir: Setelah tampil brilian secara konsisten selama masa baktinya di Madrid, namun tak pernah meraih trofi apa pun, Weir pantas mendapatkan transfer semacam ini, yang seharusnya membawanya meraih banyak trofi. Ia pernah bermain untuk klub-klub besar sebelumnya, seperti Arsenal dan Manchester City selama masa baktinya di Inggris sebelum pindah ke Madrid, dan kini mendapat kesempatan untuk naik ke level yang jauh lebih tinggi, mewakili klub delapan kali juara Eropa. Ini adalah langkah yang, mengingat level kompetisi yang dijalani Lyon, seharusnya membuat pemain berusia 30 tahun ini mendapatkan pengakuan yang lebih besar atas bakatnya. Nilai: A

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  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 Juni: Beth Mead (dari Arsenal ke Man City)

    Bagi Arsenal: Meskipun The Gunners memang sudah dipastikan akan melepas beberapa pemain tim utama musim panas ini, seiring dengan berakhirnya masa berlaku sejumlah kontrak, laporan menyebutkan bahwa Mead adalah salah satu pemain yang kontraknya akan habis dan ingin dipertahankan oleh klub. Meskipun bukan starter pasti musim lalu, pemain internasional Inggris ini tetap sangat efektif dan memberikan kontribusi besar baik saat menguasai maupun tidak menguasai bola bagi juara Eropa dua kali tersebut. Namun, Arsenal tidak bisa menandingi durasi kontrak yang ditawarkan Man City, sehingga harus mengucapkan selamat tinggal yang tidak diinginkan. Mencari penggantinya yang tepat akan menjadi kunci musim panas ini, mengingat banyak kreativitas dan ancaman gol yang telah meninggalkan London Utara akibat transfer ini. Nilai: D

    Bagi Man City: Area sayap di Man City sudah cukup terisi, sehingga kesepakatan ini cukup mengejutkan bagi banyak orang. Kontrak tiga tahun untuk pemain yang baru berusia 31 tahun tentu akan membuat orang berpikir dua kali. Namun, Mead telah tampil konsisten di level tertinggi selama bertahun-tahun dan ia membawa keandalan, pengalaman, serta mentalitas pemenang ke juara WSL baru. Jika City ingin bersaing untuk gelar domestik lagi musim depan, mereka membutuhkan skuad yang lebih dalam, karena kembalinya ke Liga Champions juga akan terjadi. Mead, yang cukup serbaguna untuk bermain di seluruh lini depan, membawa persis itu. Nilai: B

    Bagi Mead: Dengan Piala Dunia yang akan digelar tahun depan, waktu bermain sangat vital bagi Mead di musim mendatang jika ia ingin memainkan peran kunci bagi Inggris di Brasil—jika mereka lolos. Pindah ini tidak secara otomatis menjamin hal itu, mengingat kedalaman skuad City di lini serang, tetapi rotasi akan sangat penting jika tim asuhan Andree Jeglertz mampu bersaing di empat front, dan Mead seharusnya mendapatkan banyak kesempatan bermain serta, pada gilirannya, memaksa dirinya masuk ke starting line-up. Perlu juga dicatat sisi positif dari langkah ini secara pribadi bagi sang pemain sayap. Kontrak tiga tahun dengan klub papan atas di usia 31 tahun adalah salah satunya, begitu pula reuni dengan rekan setimnya Vivianne Miedema, yang tampil gemilang untuk City musim lalu. Nilai: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 Juni: Katie McCabe (dari Arsenal ke Chelsea)

    Bagi Arsenal: Cara Arsenal menangani situasi kontrak McCabe memang membingungkan dari awal hingga akhir. Meskipun dia adalah pemain kunci dan solusi rutin untuk masalah yang ditimbulkan oleh cedera, berkat keserbagunaannya, The Gunners bersiap untuk melepas kapten Irlandia itu, yang tidak mengherankan menarik banyak minat menjelang musim panas. Mereka kemudian berbalik arah dan menawarinya kontrak baru, meskipun The Athletic melaporkan bahwa 'kontrak itu untuk peran yang sangat spesifik dalam tim ke depannya', sehingga sang pemain memilih tantangan baru. Ini bukan pukulan sebesar yang akan dirasakan Arsenal jika mereka tidak mendatangkan bek sayap Barcelona, Ona Batlle, tetapi sulit untuk tidak merasa bahwa The Gunners akan menyesali keputusan melepas McCabe dan fleksibilitasnya, yang menyelesaikan masalah di berbagai posisi musim lalu—terutama karena dia kini akan menggunakan itu untuk memperkuat rival langsung mereka. Nilai: D

    Bagi Chelsea: Ini adalah rekrutan fantastis bagi Chelsea, perasaan yang semakin kuat karena klub tampaknya merebut McCabe tepat di depan hidung Manchester City, juara WSL baru yang siap merekrut bintang Irlandia itu untuk memperkuat posisi yang membutuhkan perhatian. Chelsea menggunakan berbagai opsi di posisi bek kiri musim lalu, seperti Niamh Charles, Sandy Baltimore, dan Veerle Buurman, tetapi tidak ada yang benar-benar cocok di sana. Kedatangan McCabe memungkinkan Baltimore untuk maju ke peran serang yang disukainya, dan ini berarti Buurman dapat digunakan secara besar-besaran di posisi bek tengah, di mana dia brilian. Charles, yang tampaknya akan pindah ke City sekarang, adalah pemain yang bagus, tetapi McCabe adalah salah satu yang terbaik di posisi ini dalam sepak bola wanita, dan kehadirannya akan secara signifikan meningkatkan skuad utama Chelsea. Nilai: A

    Bagi McCabe: Banyak penggemar Arsenal yang kecewa dengan keputusan McCabe untuk bergabung dengan rival besar, setelah menghabiskan 11 tahun terakhir membuktikan dirinya sebagai legenda The Gunners. Namun, pemain berusia 30 tahun ini adalah pemain top, dan ini adalah kesempatan baginya untuk bergabung dengan klub besar lain yang memiliki ambisi besar. Untuk tetap di Inggris dan melakukan itu, pilihan yang tersedia selalu terbatas. Dia sangat cocok untuk The Blues, akan menjadi starter kunci, dan memiliki kesempatan untuk meraih banyak trofi, jika klub bisa melupakan musim yang mengecewakan dan kembali ke puncak performa seperti sebagian besar dekade terakhir. Mengingat dia tidak puas dengan tawaran Arsenal terkait perannya, ini adalah peningkatan bagi dirinya secara pribadi. Nilai: B