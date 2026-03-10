(C)Getty Images
Carney Chukwuemeka secara mengejutkan BERGANTINYA kesetiaan dari Inggris ke negara yang dilatih oleh mantan manajer Manchester United
Bintang Dortmund memilih negara kelahirannya.
Gelandang berusia 22 tahun itu telah memutuskan untuk meninggalkan timnas Inggris dan memilih mewakili Austria, negara tempat ia dilahirkan. Meskipun dibesarkan di Northampton dan naik melalui jenjang pemuda Timnas Inggris dari tim U-17 hingga U-20, mantan pemain Chelsea ini memilih untuk mengubah arah karirnya.
Transisinya telah secara resmi disetujui oleh FIFA, mengakhiri hubungan jangka panjangnya dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA). Partisipasi terakhir Chukwuemeka bersama Inggris adalah melalui pemanggilan tim U-21 pada 2023, namun cedera menghalanginya untuk tampil.
Rangnick mendatangkan pemain baru yang sangat penting.
Langkah ini memberikan dorongan signifikan bagi skuad Rangnick menjelang Piala Dunia musim panas ini. Mantan manajer interim Manchester United ini berencana untuk menurunkan rata-rata usia lini tengahnya, dan kedatangan Chukwuemeka menawarkan talenta yang sangat menjanjikan untuk melengkapi pemain senior seperti David Alaba dan Marcel Sabitzer.
Dia berpotensi melakukan debut internasional seniornya secepatnya pada akhir bulan ini. Austria dijadwalkan menghadapi Ghana pada 27 Maret sebelum bertanding melawan Korea Selatan pada 31 Maret, memberikan platform yang sempurna bagi pemain Dortmund ini untuk beradaptasi dengan sistem pressing tinggi Rangnick.
Babak baru di Bundesliga
Keputusan Chukwuemeka untuk membela tim nasional mencerminkan stabilitas yang baru saja ia temukan di level klub. Setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain yang konsisten di Chelsea, ia berhasil mendapatkan transfer permanen senilai £24 juta ke Dortmund pada Agustus 2025 setelah masa pinjaman yang sukses.
Ia telah menjadi sosok yang andal di Signal Iduna Park, mencetak lima gol dalam 30 penampilan di semua kompetisi. Keuntungan bagi Austria adalah kerugian bagi Inggris, karena Chukwuemeka bergabung dengan rekan sesama warga negara ganda Paul Wanner, yang baru-baru ini menolak tawaran Jerman, dalam menyatakan kesetiaannya pada proyek Austria daripada menunggu panggilan dari raksasa Eropa tradisional.
Persiapan Piala Dunia dimulai
Fokus gelandang saat ini adalah memastikan tempat starter untuk final Piala Dunia musim panas ini. Austria menghadapi tugas berat di Grup J, di mana mereka tergabung bersama Jordan, Aljazair, dan juara bertahan Argentina.
Namun sebelum itu, Chukwuemeka akan berusaha keras untuk mengakhiri musim dengan kuat bersama Dortmund. BVB saat ini berada di peringkat kedua klasemen Bundesliga dengan 55 poin dari 25 pertandingan, tertinggal 11 poin dari pemuncak klasemen Bayern Munich. Mereka kini bersiap untuk menghadapi Augsburg dalam laga liga pada Sabtu mendatang.
