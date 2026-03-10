Carney Chukwuemeka secara mengejutkan BERGANTINYA kesetiaan dari Inggris ke negara yang dilatih oleh mantan manajer Manchester United

Gelandang berusia 22 tahun itu telah memutuskan untuk meninggalkan timnas Inggris dan memilih mewakili Austria, negara tempat ia dilahirkan. Meskipun dibesarkan di Northampton dan naik melalui jenjang pemuda Timnas Inggris dari tim U-17 hingga U-20, mantan pemain Chelsea ini memilih untuk mengubah arah karirnya.

Transisinya telah secara resmi disetujui oleh FIFA, mengakhiri hubungan jangka panjangnya dengan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA). Partisipasi terakhir Chukwuemeka bersama Inggris adalah melalui pemanggilan tim U-21 pada 2023, namun cedera menghalanginya untuk tampil.