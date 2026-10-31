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Juventus Inside Spalletti Carnevali 2 1Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Carnevali murka: "Tapi bagaimana si*** bisa begitu?" Spalletti kecewa: "Oper bolanya!" Kemarahan terhadap Cambiaso dan Kalulu, serta suporter yang menyerukan "ANTONIO" agar bisa kembali menang: cerita di balik layar Genoa-Juventus

Juventus
Genoa
Serie A
Genoa vs Juventus

BordoCam di DAZN mengungkap kisah di balik kekalahan telak Juventus dari Genoa.

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Ada pertandingan lain di balik pertandingan. Rubrik BordoCam, milik DAZN, seperti biasa menyajikan momen dan sudut pandang yang luput dari kamera serta penonton di rumah. Dalam kekalahan telak Juventus saat bertandang ke Ferraris menghadapi Genoa, ada pula sejumlah kejadian dan luapan amarah yang turut menjelaskan periode buruk Juventus.

Suasana tenang sebelum laga, yang terlihat dalam konferensi pers bersama, segera sirna dan berganti dengan kemarahan, mula-mula dari Spalletti, lalu dari direktur utama Carnevali dan para suporter yang meneriakkan nama Antonio Conte.

  • Kemarahan terhadap Douglas Luiz dan langkah-langkah De Rossi

    Di awal laga, De Rossi menggeser Vitinha dan Baldanzi ke area tengah-kiri untuk memecah garis pertahanan Gatti dan Bremer. Keduanya diminta keluar dari posisinya untuk menjaga gelandang serang asal Italia itu, tetapi tidak berhasil.

    Spalletti beberapa kali kesal kepada Douglas Luiz dan memintanya maju. Namun, jika gelandang asal Brasil itu melakukannya, Baldanzi justru akan dibiarkan tanpa kawalan. Dari situ tercipta gol 1-0, disertai teriakan Spalletti kepada timnya: "Kalian harus maju!"

  • CAMBIASO DAN KALULU SERTA KEKECEWAAN SPALLETTI

    Cambiaso dan Kalulu adalah dua pemain yang paling sering dimarahi Spalletti. Mula-mula karena kesalahan Cambiaso saat gol 1-0, lalu karena keputusan Kalulu dalam serangan balik dan peluang yang disia-siakan mantan pemain Genoa itu saat menyerang ("Itu tadi umpan silang atau tembakan?!?").

    Ketika Spalletti mencoba mencari solusi taktis untuk mengatasi Baldanzi yang terus merepotkan, ia berkata, "Kita harus mengganti Sarr dengan Douglas, karena Douglas tidak pernah bisa menjangkau bola di sini". Tak lama kemudian, Kalulu gagal menguasai bola pantul di kotak penaltinya sendiri, dan Baldanzi mencetak gol. Sekali lagi, Spalletti marah lalu menoleh ke bangku cadangannya dengan tatapan kecewa.

  • "TAPI OPER BOLANYA!"

    Pada babak kedua, para pemain pengganti yang dimasukkan Spalletti benar-benar menguras kesabaran sang pelatih. Boga, lalu Cabal, dan terutama Zhegrova, salah melakukan operan sederhana, memilih opsi permainan yang keliru, dan tidak bergerak melebar sesuai instruksinya.

    Ketika Zhegrova kembali kehilangan bola akibat upaya dribelnya yang gagal, sehingga Genoa bisa melancarkan serangan balik, Spalletti melontarkan teguran keras: "Oper bolanya!"

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  • Kemarahan Carnevali

    Di tribune pun situasinya tak jauh berbeda: mula-mula Giorgio Chiellini tersorot kamera dengan ekspresi nyaris tak percaya dan kedua tangan menutupi wajah, lalu CEO Giovanni Carnevali tersorot sedang menghela napas kesal saat peluang kesekian kalinya gagal dimanfaatkan.

    Menjelang akhir, setelah kesalahan lainnya, CEO Juventus itu kembali tersorot kamera dan tampak berkata: "Bagaimana bisa main seperti ini, si***?"

  • Para suporter menyerukan nama Conte

    Saat peluit akhir berbunyi, setelah tendangan bebas Koopmeiners yang membentur mistar gawang, para suporter Juventus yang hadir di laga tandang membentangkan spanduk sederhana namun penuh makna di hadapan para pemain mereka yang terpaku dan tak percaya di tengah lapangan. Spanduk itu menyerukan kembalinya Antonio Conte: "Hanya 7 huruf untuk kembali menang: ANTONIO"

Pertandingan berikutnya
LEC

LEC

Serie A

01 Nov 2026

GEN

GEN

JUV

JUV

Serie A

01 Nov 2026

NAP

NAP