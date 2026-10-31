Ada pertandingan lain di balik pertandingan. Rubrik BordoCam, milik DAZN, seperti biasa menyajikan momen dan sudut pandang yang luput dari kamera serta penonton di rumah. Dalam kekalahan telak Juventus saat bertandang ke Ferraris menghadapi Genoa, ada pula sejumlah kejadian dan luapan amarah yang turut menjelaskan periode buruk Juventus.

Suasana tenang sebelum laga, yang terlihat dalam konferensi pers bersama, segera sirna dan berganti dengan kemarahan, mula-mula dari Spalletti, lalu dari direktur utama Carnevali dan para suporter yang meneriakkan nama Antonio Conte.