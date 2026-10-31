Ada pertandingan lain di dalam pertandingan. BordoCam, rubrik Dazn, seperti biasa menyajikan momen dan sudut pandang yang luput dari kamera serta penonton di rumah. Dalam kekalahan telak Juventus saat bertandang ke markas Genoa di Ferraris, ada pula sejumlah adegan dan luapan amarah yang sebagian menjelaskan periode buruk Juventus.

Suasana tenang jelang pertandingan, yang terlihat dalam konferensi pers bersama, segera sirna dan berganti menjadi luapan amarah, pertama dari Spalletti, lalu dari direktur utama Carnevali dan para suporter yang meneriakkan nama Antonio Conte.