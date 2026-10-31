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Carnevali Grafica Juve
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Carnevali murka, "Tapi bagaimana bisa begitu, anj***?", Spalletti kecewa, "Oper bolanya!", kemarahan terhadap Cambiaso dan Kalulu, serta suporter yang meneriakkan "ANTONIO" agar kembali menang: cerita di balik layar Genoa-Juventus

Juventus
Genoa
Serie A
Genoa vs Juventus

BordoCam di DAZN mengungkap cerita di balik kekalahan telak Juventus dari Genoa.

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Ada pertandingan lain di dalam pertandingan. BordoCam, rubrik Dazn, seperti biasa menyajikan momen dan sudut pandang yang luput dari kamera serta penonton di rumah. Dalam kekalahan telak Juventus saat bertandang ke markas Genoa di Ferraris, ada pula sejumlah adegan dan luapan amarah yang sebagian menjelaskan periode buruk Juventus.

Suasana tenang jelang pertandingan, yang terlihat dalam konferensi pers bersama, segera sirna dan berganti menjadi luapan amarah, pertama dari Spalletti, lalu dari direktur utama Carnevali dan para suporter yang meneriakkan nama Antonio Conte.

  • Kemarahan terhadap Douglas Luiz dan langkah-langkah De Rossi

    Di awal laga, De Rossi menggeser Vitinha dan Baldanzi ke area tengah-kiri untuk memecah lini Gatti dan Bremer. Keduanya diminta maju untuk mengawal gelandang serang asal Italia itu, tetapi upaya tersebut sia-sia.

    Spalletti beberapa kali kesal kepada Douglas Luiz dan memintanya maju. Namun, jika melakukannya, pemain asal Brasil itu justru membiarkan Baldanzi tanpa pengawalan. Dari situ lahir gol 1-0, diiringi teriakan Spalletti kepada timnya: "Kalian harus maju!".

  • CAMBIASO DAN KALULU SERTA KEKECEWAAN SPALLETTI

    Cambiaso dan Kalulu menjadi dua pemain yang paling sering dimarahi Spalletti. Pertama, karena kesalahan pemain Italia itu yang berujung pada gol 1-0. Kemudian, karena keputusan pemain Prancis itu saat serangan balik dan peluang yang disia-siakan mantan pemain Genoa tersebut di lini depan ("Tapi itu umpan silang atau tembakan?!").

    Saat Spalletti mencoba mencari solusi taktis untuk mengatasi Baldanzi yang terus merepotkan, ia berkata, "Kita harus mengganti Sarr dengan Douglas, karena Douglas tidak pernah bisa menjangkaunya di sini". Namun, Kalulu kemudian gagal menguasai bola pantul di kotak penaltinya sendiri, yang berujung pada gol Baldanzi. Spalletti pun kembali marah dan menoleh ke arah bangku cadangannya dengan tatapan kecewa.

  • "TAPI OPER BOLANYA!"

    Pada babak kedua, para pemain pengganti yang dimasukkan Spalletti benar-benar menghabiskan kesabaran sang pelatih. Boga, kemudian Cabal, dan terutama Zhegrova salah melakukan operan sederhana, memilih aksi yang keliru, serta tidak bergerak melebar sesuai instruksinya.

    Ketika Zhegrova kembali kehilangan bola setelah gagal melakukan dribel, yang kemudian membuka peluang serangan balik bagi Genoa, Spalletti pun melontarkan teriakan keras: "Oper bolanya!"

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  • Kemarahan Carnevali

    Di tribune, situasinya tak jauh berbeda: mula-mula Giorgio Chiellini tersorot kamera dengan kedua tangan di wajah, tampak hampir tak percaya. Lalu, CEO Giovanni Carnevali tersorot saat mengembuskan napas kesal setelah peluang kesekian gagal dimanfaatkan.

    Menjelang akhir, setelah kesalahan kesekian, CEO Juventus itu kembali tersorot kamera dan tampak berkata: "Bagaimana bisa bermain seperti ini, anj***?"

  • Para suporter menyerukan nama Conte

    Dan saat peluit akhir berbunyi, setelah tendangan bebas Koopmeiners bernasib sial karena membentur mistar gawang, para pendukung Juventus yang hadir di laga tandang memilih membentangkan spanduk sederhana tetapi efektif yang menyerukan kembalinya Antonio Conte. Di hadapan mereka, para pemain terpaku dan tak percaya di tengah lapangan: "Hanya 7 huruf untuk kembali menang: ANTONIO"

Pertandingan berikutnya
LEC

LEC

Serie A

01 Nov 2026

GEN

GEN

JUV

JUV

Serie A

01 Nov 2026

NAP

NAP