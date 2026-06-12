Carnevali meninggalkan kantor Sassuolo: kapan ia akan bergabung dengan Juventus

Giovanni Carnevali, yang mulai hari ini secara resmi menjabat sebagai CEO dan direktur umum Juventus, siap memulai petualangan barunya bersama tim Bianconeri.





Pada pagi hari ini, Carnevali meninggalkan kantor Sassuolo di Milan, setelah pengumuman kepindahannya ke Juventus. Bagi sang eksekutif, kini terbentang petualangan baru di Turin, setelah bertahun-tahun mengabdi di klub neroverde. Carnevali telah bekerja untuk Sassuolo sejak 2014, dan berperan penting dalam menjadikan Sassuolo sebagai klub yang kokoh di kancah sepak bola Italia.



