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Carnevali SassuoloGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Carnevali meninggalkan kantor Sassuolo: kapan ia akan bergabung dengan Juventus

Juventus
Transfers
Sassuolo

Langkah-langkah yang diambil oleh CEO baru Juventus: perpisahan dengan Neroverdi dan kedatangannya di Torino

Giovanni Carnevali, yang mulai hari ini secara resmi menjabat sebagai CEO dan direktur umum Juventus, siap memulai petualangan barunya bersama tim Bianconeri.


Pada pagi hari ini, Carnevali meninggalkan kantor Sassuolo di Milan, setelah pengumuman kepindahannya ke Juventus. Bagi sang eksekutif, kini terbentang petualangan baru di Turin, setelah bertahun-tahun mengabdi di klub neroverde. Carnevali telah bekerja untuk Sassuolo sejak 2014, dan berperan penting dalam menjadikan Sassuolo sebagai klub yang kokoh di kancah sepak bola Italia.


  • Menurut laporan Sky Sport, Carnevali diperkirakan akan tiba di Turin pada hari Senin untuk secara resmi memulai perjalanan barunya bersama Juventus.

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