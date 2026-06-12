Carnevali menggantikan Comolli di Juventus, apa yang berubah bagi Vlahovic: skenario baru

Beberapa bulan ke depan akan menjadi periode krusial bagi pembentukan skuad baru Juventus, terutama di luar lapangan. Di tengah apa yang bisa disebut sebagai sebuah revolusi, situasi terkait masa depan Francois Modesto dan Marco Ottolini juga perlu dipantau. Menurut kabar yang beredar, posisi Giorgio Chiellini justru tampak kokoh, dan ia mungkin akan memainkan peran yang semakin sentral dalam pengambilan keputusan di luar lapangan. Di sisi pemain, selain Vlahovic, tidak seharusnya ada perubahan arah dalam negosiasi untuk Dibu Martinez, di mana klub sedang berusaha mencapai kesepakatan sebelum mengajukan tawaran kepada Aston Villa.