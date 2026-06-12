Beberapa minggu menjelang pembukaan resmi bursa transfer musim panas 2026, Juventus menyelesaikan sebuah keputusan di tingkat manajemen: pemutusan hubungan kerja secara damai dengan direktur eksekutif Damien Comolli, yang digantikan oleh Giovanni Carnevali dari Sassuolo. Sebuah "rekrutan" penting bagi Bianconeri, yang mendatangkan sosok berpengalaman sambil menunggu untuk memahami apakah dan bagaimana strategi klub di bursa transfer akan berubah. Mantan eksekutif Juve tersebut telah merancang beberapa kesepakatan yang kini akan dilanjutkan oleh Carnevali.
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Carnevali menggantikan Comolli di Juventus, apa yang berubah bagi Vlahovic: skenario baru
APA YANG BISA BERUBAH BAGI VLAHOVIC
Mungkin juga akan ada perubahan terkait masa depan Dusan Vlahovic: beberapa hari yang lalu, jalan antara penyerang asal Serbia itu dan Juventus telah berpisah sambil menunggu berakhirnya kontrak secara resmi pada 30 Juni mendatang, namun negosiasi perpanjangan kontrak tersebut ditangani oleh Comolli yang kini sudah tidak menjabat lagi. Ada kesenjangan antara permintaan dan penawaran, namun tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam beberapa hari ke depan Carnevali dapat membuka kembali bab Vlahovic dan mencoba menegosiasikan perpanjangan kontrak tersebut.
JUVENTUS YANG BARU
Beberapa bulan ke depan akan menjadi periode krusial bagi pembentukan skuad baru Juventus, terutama di luar lapangan. Di tengah apa yang bisa disebut sebagai sebuah revolusi, situasi terkait masa depan Francois Modesto dan Marco Ottolini juga perlu dipantau. Menurut kabar yang beredar, posisi Giorgio Chiellini justru tampak kokoh, dan ia mungkin akan memainkan peran yang semakin sentral dalam pengambilan keputusan di luar lapangan. Di sisi pemain, selain Vlahovic, tidak seharusnya ada perubahan arah dalam negosiasi untuk Dibu Martinez, di mana klub sedang berusaha mencapai kesepakatan sebelum mengajukan tawaran kepada Aston Villa.