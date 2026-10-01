Dalam pidatonya yang panjang di panggung Festival dello Sport di Trento yang diselenggarakan oleh Gazzetta dello Sport, CEO Juventus, Giovanni Carnevali, memberikan sangat banyak bahan refleksi dan topik untuk masa kini dan masa depan Juventus.

Mulai dari kewajiban secara ekonomi untuk kembali ke Liga Champions hingga alasan di balik perekrutan Alajbegovic (dengan sindiran yang kurang lebih disengaja kepada Inter), mantan petinggi Sassuolo itu menjelaskan rencana strategis yang diterapkan di Continassa, sebuah rencana yang tidak mencakup dan tidak pernah mencakup kembalinya ke Turin sosok mantan yang paling dielu-elukan oleh semua suporter: Antonio Conte,





Prediksi dan odds Prancis vs Italia: kemenangan lain untuk Mancini?