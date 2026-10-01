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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Carnevali: "Conte disukai semua orang, tetapi dia tidak pernah dan bukan bagian dari pemikiran kami. Spalletti membutuhkan kontinuitas"

Juventus
L. Spalletti
A. Conte

CEO Juventus telah menutup pintu bagi mantan sosok besar yang dengan lantang diminta para suporter.

Dalam pidatonya yang panjang di panggung Festival dello Sport di Trento yang diselenggarakan oleh Gazzetta dello Sport, CEO Juventus, Giovanni Carnevali, memberikan sangat banyak bahan refleksi dan topik untuk masa kini dan masa depan Juventus.

Mulai dari kewajiban secara ekonomi untuk kembali ke Liga Champions hingga alasan di balik perekrutan Alajbegovic (dengan sindiran yang kurang lebih disengaja kepada Inter), mantan petinggi Sassuolo itu menjelaskan rencana strategis yang diterapkan di Continassa, sebuah rencana yang tidak mencakup dan tidak pernah mencakup kembalinya ke Turin sosok mantan yang paling dielu-elukan oleh semua suporter: Antonio Conte,


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  • "Conte tidak pernah menjadi pertimbangan kami"

    "Conte adalah seorang teman, pelatih top, dengan level yang sangat tinggi, tetapi dia bukan bagian dari rencana kami dan tidak pernah begitu"

  • Spalletti membutuhkan kontinuitas

    "Hari ini kami membutuhkan kontinuitas. Spalletti juga punya staf yang sangat mumpuni. Ada juga kebersamaan, saling dekat sangat penting terutama saat keadaan berjalan buruk. Lalu yang menentukan adalah lapangan: kata-kata sama sekali tidak berarti.


    Saya sudah melihat banyak pelatih, dia sosok yang cakap, dia mengajar. Kami membutuhkan teknisi seperti dia. Saya ingin mengajak Anda datang melihat sebuah sesi latihan. Dia punya karakternya sendiri, tentu saja. Setiap orang berbeda dari yang lain. Dia punya hasrat besar untuk menang"

  • Conte disukai semua orang, tetapi Spalletti juga

    "Saya tahu Conte adalah pelatih yang disukai semua orang, banyak orang, tetapi saya kira Spalletti juga disukai banyak orang."

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