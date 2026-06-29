Giovanni Carnevali, direktur eksekutif dan direktur umum baru Juventus, menyampaikan hal berikut di zona wawancara di Rimini mengenai berbagai topik seputar bursa transfer. “Perasaan saya di Juve? Campuran berbagai hal, banyak emosi, juga tanggung jawab. Masih banyak yang harus dibangun, dibutuhkan kerja keras, kita harus berusaha menghindari kesalahan dan melakukan segala sesuatunya dengan benar.”
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Carnevali: "Belum pernah berbicara dengan Vlahovic. Kolo Muani dan kiper menjadi prioritas; saya menyukai Dibu dan Muharemovic. Lucumi? Tidak dengan harga segitu."
KOLO MUANI DAN PENJAGA GAWANG
"Apakah Kolo Muani dan kiper menjadi dua target Juventus? Keduanya memang pemain kunci, tapi itu saja tidak cukup; kita harus bekerja dengan tenang. Saat ini persyaratannya sangat ketat, kita tidak boleh melakukan kesalahan. Kolo Muani adalah salah satu opsi; hal ini sudah dibicarakan sejak lama, dan kami sedang memperbaiki hubungan dengan PSG; persyaratannya harus tepat dan dapat diterima. Menuntaskan negosiasi semacam ini memang tidak pernah mudah. Namun, kami tahu ke mana kami ingin pergi, itu sudah pasti."
DIBU DAN VICARIO
"Dibu Martinez untuk posisi kiper? Seorang pemain penting, kiper tim nasional Argentina, yang sangat berharga dan berpengalaman. Dia mungkin cocok, tapi kami juga sedang mempertimbangkan profil-profil lain yang berbeda. Vicario mungkin menarik, tapi ada juga pemain muda lainnya. Kami tidak memiliki kebutuhan mendesak untuk segera merekrutnya; kami punya banyak waktu untuk mempertimbangkan dan mencari pemain yang cocok untuk Juventus serta yang berkeinginan untuk bergabung dengan Juventus."
MIRETTI
"Miretti ke Bologna? Saya rasa hal itu tidak mudah terwujud karena berbagai alasan. Kami percaya padanya dan pada kemampuannya; saya rasa kondisi yang tepat untuk melepasnya belum terpenuhi. Kami tidak perlu melepasnya sekarang."
LUCUMI
"Dia memiliki klausul pelepasan sebesar 28 juta, seorang pemain penting yang mungkin menarik minat, tapi tidak dengan syarat-syarat seperti ini."
VLAHOVIC
"Saya sendiri belum pernah berbicara dengannya. Ada kemungkinan yang saat ini belum ada, tapi besok mungkin ada; seorang pemain penting yang saat ini belum ada dalam pertimbangan kami."
MUHAREMOVIC
"Seorang pemain yang saya kenal betul, kami tahu nilainya, dan dia memiliki prospek yang cerah. Kita juga harus mempertimbangkan tuntutan yang ada; 50% haknya masih milik kami. Kami akan mengevaluasi peluang apa saja yang mungkin ada, kami terus memantaunya, dan dia bisa menjadi pilihan yang menarik bagi Juventus.”