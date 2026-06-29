Carnevali: "Belum pernah berbicara dengan Vlahovic. Kolo Muani dan kiper menjadi prioritas; saya menyukai Dibu dan Muharemovic. Lucumi? Tidak dengan harga segitu."

"Apakah Kolo Muani dan kiper menjadi dua target Juventus? Keduanya memang pemain kunci, tapi itu saja tidak cukup; kita harus bekerja dengan tenang. Saat ini persyaratannya sangat ketat, kita tidak boleh melakukan kesalahan. Kolo Muani adalah salah satu opsi; hal ini sudah dibicarakan sejak lama, dan kami sedang memperbaiki hubungan dengan PSG; persyaratannya harus tepat dan dapat diterima. Menuntaskan negosiasi semacam ini memang tidak pernah mudah. Namun, kami tahu ke mana kami ingin pergi, itu sudah pasti."







