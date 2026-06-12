Carnevali: "Bekerja keras untuk menjadikan Juventus sebagai tim unggulan, dengan tetap menghormati sejarah klub"

Giovanni Carnevali, yang hari ini ditunjuk sebagai CEO dan Direktur Jenderal baru Juventus menggantikan Damien Comolli, menyampaikan pernyataan pertamanya sebagai petinggi klub Bianconeri melalui siaran pers resmi: "Saya bangga dan merasa terhormat dapat bergabung dengan Klub yang kaya akan sejarah dan identitas ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Klub, pemegang saham mayoritas, dan John Elkann, atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Saya menghadapi tantangan baru ini dengan rasa tanggung jawab yang besar dan keyakinan bahwa, melalui kerja keras sehari-hari, kita dapat membangun jalur pertumbuhan yang berkelanjutan dan masa depan yang penuh kesuksesan."



