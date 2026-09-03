Carlos Queiroz secara mengejutkan kembali untuk melatih Ghana hanya beberapa pekan setelah mundur

Asosiasi Sepakbola Ghana (GFA) mengonfirmasi pada Kamis bahwa Queiroz telah sepakat untuk menjalani mandat kepelatihan baru. Badan pengatur itu menyatakan keyakinan penuh terhadap kemampuannya untuk membawa tim melangkah maju setelah periode singkat ketidakpastian.

"Asosiasi Sepakbola Ghana (GFA) dengan senang hati mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Carlos Queiroz untuk penunjukannya sebagai pelatih kepala Black Stars untuk fase berikutnya dari program tim," demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.

"GFA meyakini pengalaman internasional Queiroz yang luas, keahlian teknis, dan pengetahuannya tentang Black Stars menempatkannya pada posisi yang sangat kuat untuk memimpin tim memasuki babak berikutnya ini.

"Rincian lebih lanjut mengenai mandat baru dan program Black Stars yang akan datang akan diumumkan pada waktunya, seiring GFA dan pelatih Queiroz mengalihkan fokus mereka untuk membangun fase baru yang sukses bagi Ghana di panggung internasional."







