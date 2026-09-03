AFP
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Carlos Queiroz secara mengejutkan kembali untuk melatih Ghana hanya beberapa pekan setelah mundur
Kembalinya Queiroz yang mengejutkan
Queiroz telah ditunjuk kembali sebagai pelatih kepala Ghana, kurang dari dua bulan setelah ia mundur dari jabatan tersebut. Pria berusia 73 tahun itu mengundurkan diri pada Juli setelah kiprah Ghana di Piala Dunia, dengan menyatakan bahwa ia mengakhiri perjalanannya bersama tim nasional.
Masa jabatan pertamanya berlangsung kurang dari tiga bulan, setelah awalnya direkrut pada April untuk menggantikan Otto Addo yang dipecat. Namun, pelatih veteran itu kini telah membuat comeback yang cepat dan tak terduga ke bangku cadangan.
GFA mendukung keahlian teknis
Asosiasi Sepakbola Ghana (GFA) mengonfirmasi pada Kamis bahwa Queiroz telah sepakat untuk menjalani mandat kepelatihan baru. Badan pengatur itu menyatakan keyakinan penuh terhadap kemampuannya untuk membawa tim melangkah maju setelah periode singkat ketidakpastian.
"Asosiasi Sepakbola Ghana (GFA) dengan senang hati mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Carlos Queiroz untuk penunjukannya sebagai pelatih kepala Black Stars untuk fase berikutnya dari program tim," demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.
"GFA meyakini pengalaman internasional Queiroz yang luas, keahlian teknis, dan pengetahuannya tentang Black Stars menempatkannya pada posisi yang sangat kuat untuk memimpin tim memasuki babak berikutnya ini.
"Rincian lebih lanjut mengenai mandat baru dan program Black Stars yang akan datang akan diumumkan pada waktunya, seiring GFA dan pelatih Queiroz mengalihkan fokus mereka untuk membangun fase baru yang sukses bagi Ghana di panggung internasional."
Seorang veteran sejati di level internasional
Ghana menjadi tim nasional kesembilan yang ditangani Queiroz dalam karier kepelatihannya yang panjang. Sebelumnya, ia memimpin Iran di tiga putaran final Piala Dunia terakhir dan membawa Portugal ke babak 16 besar pada edisi 2010.
Ia juga pernah menangani Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, Kolombia, Mesir, Qatar, dan Oman. Dalam periode singkat pertamanya bersama Ghana, ia mengawasi kemenangan dramatis 1-0 pada fase grup atas Panama, yang dipastikan lewat gol Caleb Yirenkyi pada masa injury time. Setelah itu, Ghana bermain imbang tanpa gol melawan Inggris dan kalah 2-1 dari Kroasia.
Di level klub, Queiroz dikenal luas sebagai asisten kepercayaan Sir Alex Ferguson di Manchester United, membantu meraih tiga gelar Premier League dan Liga Champions 2008. Ia juga sempat menjalani satu musim yang menyita perhatian sebagai pelatih kepala Real Madrid pada 2003-04.
- AFP
Langsung kembali beraksi
Queiroz tidak perlu menunggu lama untuk kembali menjalankan tugasnya di pinggir lapangan. GFA mengonfirmasi bahwa masa tugas kepelatihan barunya resmi dimulai pada jeda internasional bulan ini. Ghana akan berupaya segera mengintegrasikan kembali filosofi taktik pelatih berusia 73 tahun itu saat mereka berkumpul lagi setelah tersingkir dari Piala Dunia. Kini, Queiroz ditugaskan untuk menstabilkan skuad dan membangun fondasi yang kuat untuk laga-laga mereka selanjutnya.
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