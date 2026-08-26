Baleba menggunakan Instagram untuk mengungkapkan apresiasi mendalamnya kepada klub yang membawanya ke sepakbola Inggris. Ia mengakui sambutan hangat yang diterimanya saat pertama kali datang.

"Saya datang ke sini pada usia 19 tahun dengan kemampuan bahasa Inggris yang minim dan tanpa tahu apa arti klub ini bagi saya nantinya," tulisnya. "Brighton hanya meminta saya untuk menjadi diri sendiri. Staf yang membuat klub ini berjalan dengan sangat baik. Rekan-rekan setim yang meluangkan waktu untuk memahami saya, di dalam dan di luar lapangan. Malam-malam di Amex ketika saya mendengar nama saya dari tribun itu selalu membuat saya merasa seperti di rumah."



