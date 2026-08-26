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Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Carlos Baleba sampaikan salam perpisahan emosional kepada Brighton setelah menuntaskan transfer ke Manchester United

Transfers
C. Baleba
Manchester United
Premier League
Brighton & Hove Albion

Carlos Baleba telah menulis pesan perpisahan yang menyentuh hati untuk Brighton & Hove Albion setelah transfer besarnya ke Manchester United. Gelandang berusia 22 tahun itu mengungkapkan rasa terima kasihnya yang mendalam kepada para penggemar dan staf Brighton saat ia bersiap memulai babak baru di Old Trafford.



  • Merampungkan kepindahan ke Old Trafford

    Baleba telah resmi menuntaskan transfernya ke United. Gelandang berusia 22 tahun itu merampungkan kepindahannya pada Selasa sore untuk memulai babak baru dalam kariernya. Tak lama setelah pengumuman resmi tersebut, Baleba meluangkan waktu untuk merefleksikan perjalanannya. Pemain muda itu mengunggah pesan perpisahan yang berkelas untuk Brighton di media sosial. Disertai video cuplikan aksinya, ia menyampaikan rasa terima kasih atas waktunya di pesisir selatan.

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  • Pesan yang menyentuh hati untuk Brighton

    Baleba menggunakan Instagram untuk mengungkapkan apresiasi mendalamnya kepada klub yang membawanya ke sepakbola Inggris. Ia mengakui sambutan hangat yang diterimanya saat pertama kali datang.

    "Saya datang ke sini pada usia 19 tahun dengan kemampuan bahasa Inggris yang minim dan tanpa tahu apa arti klub ini bagi saya nantinya," tulisnya. "Brighton hanya meminta saya untuk menjadi diri sendiri. Staf yang membuat klub ini berjalan dengan sangat baik. Rekan-rekan setim yang meluangkan waktu untuk memahami saya, di dalam dan di luar lapangan. Malam-malam di Amex ketika saya mendengar nama saya dari tribun itu selalu membuat saya merasa seperti di rumah."


  • Membawa Brighton bersamanya

    Gelandang dinamis itu menegaskan bahwa Brighton akan selalu memiliki tempat penting dalam kariernya. Ia menutup penghormatannya di media sosial dengan berterima kasih kepada semua orang yang membantu perkembangan pesatnya.

    "Untuk semua suporter, staf, dan rekan-rekan setim saya. Kalian menjaga saya, dan untuk itu kalian semua akan selalu dekat di hati saya," kata Baleba. "Di mana pun saya bermain, klub ini ada dalam cara saya bermain. Semoga beruntung, Brighton."

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    Berpacu demi debutnya

    Baleba kini akan segera mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya di Manchester. Skuad akan menyambut rekrutan terbaru mereka seiring peningkatan persiapan untuk pertandingan-pertandingan mendatang. Namun, fans United mungkin harus menunggu sedikit lebih lama untuk melihat gelandang anyar mereka beraksi. Masih harus dilihat apakah ia akan cukup bugar untuk melakoni debutnya melawan Ipswich akhir pekan ini.

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