Carlos Baleba menjelaskan alasannya bergabung dengan Manchester United setelah transfer senilai £70 juta resmi dikonfirmasi

Manchester United telah merampungkan perekrutan Baleba dengan biaya awal £65 juta, ditambah potensi bonus sebesar £5 juta. Pemain berusia 22 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun, yang mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan tambahan.

Gelandang tersebut menjalani tes medis pada Sabtu ketika rekan-rekan setim barunya menelan kekalahan tandang 2-0 dari Hull City dalam pertandingan pertama mereka di musim Premier League. Manchester United sudah mengagumi pemain itu dalam waktu yang cukup lama, dengan kedatangan terbarunya ini sukses menuntaskan perombakan lini tengah yang sebelumnya juga telah menghadirkan Andrey Santos dan Youri Tielemans ke klub.