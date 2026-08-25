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Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Carlos Baleba menjelaskan alasannya bergabung dengan Manchester United setelah transfer senilai £70 juta resmi dikonfirmasi

Transfers
C. Baleba
Manchester United
Brighton & Hove Albion
Premier League

Manchester United resmi menuntaskan perekrutan besar Carlos Baleba dari Brighton dalam kesepakatan senilai hingga £70 juta. Pemain internasional Kamerun itu menandatangani kontrak berdurasi lima tahun di Old Trafford dan mengungkapkan antusiasmenya untuk bekerja bersama manajer Michael Carrick saat klub berupaya bangkit dari kekalahan pada pekan pembuka dan bersaing memperebutkan gelar-gelar utama.

  • Pernyataan niat yang sangat besar

    Manchester United telah merampungkan perekrutan Baleba dengan biaya awal £65 juta, ditambah potensi bonus sebesar £5 juta. Pemain berusia 22 tahun itu telah menandatangani kontrak berdurasi lima tahun, yang mencakup opsi perpanjangan selama 12 bulan tambahan.

    Gelandang tersebut menjalani tes medis pada Sabtu ketika rekan-rekan setim barunya menelan kekalahan tandang 2-0 dari Hull City dalam pertandingan pertama mereka di musim Premier League. Manchester United sudah mengagumi pemain itu dalam waktu yang cukup lama, dengan kedatangan terbarunya ini sukses menuntaskan perombakan lini tengah yang sebelumnya juga telah menghadirkan Andrey Santos dan Youri Tielemans ke klub.

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  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    Carrick terbukti menjadi pembeda

    Berbicara kepada situs web klub, Baleba mengungkapkan bahwa prospek bermain di bawah asuhan Carrick menjadi faktor penting dalam keputusannya. "Ini adalah perasaan yang luar biasa bisa bergabung dengan klub impian saya," ujarnya.

    "Saya tidak sabar untuk bekerja dengan Michael Carrick. Pengalaman dan pengetahuannya tentang permainan ini membuatnya menjadi pelatih yang sempurna untuk membantu saya mencapai level tertinggi. Ambisi semua orang di klub ini sangat jelas, masa depannya sangat menarik, dan saya bertekad memainkan peran saya dalam menghadirkan kesuksesan yang mampu kami raih bersama."

  • Wilcox memuji perekrutan yang sempurna

    Jason Wilcox, direktur sepakbola di Old Trafford, membagikan pandangannya soal transfer yang telah rampung. "Kami senang bisa semakin memperkuat lini tengah kami dengan kedatangan seorang pemain senior internasional mapan lainnya yang punya rekam jejak terbukti tampil di Premier League," jelas Wilcox.

    "Tekad Carlos untuk bergabung dengan Manchester United dan keyakinannya bahwa kami akan mencapai ambisi bersama membuatnya menjadi rekrutan yang sempurna saat kami terus membangun tim yang dinamis dan menghibur, yang siap bersaing di berbagai kompetisi." Brighton mencoret pemain tersebut dari skuad pertandingan mereka pada hari Minggu saat mengalahkan Aston Villa.

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    Apa selanjutnya untuk pendatang baru itu?

    Menatap ke depan, Manchester United berharap bisa langsung mengintegrasikan rekrutan baru mereka saat mereka memburu kemenangan pertama musim ini. Baleba diperkirakan akan menjalani debut yang sangat dinantikan untuk klub pada Sabtu ini ketika mereka menjamu Ipswich Town di Old Trafford. Para penggemar akan sangat ingin melihat apakah ia bisa menyelesaikan masalah yang sudah lama mereka alami di lini tengah.

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