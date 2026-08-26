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Carlos Baleba mengirim salam perpisahan emosional kepada Brighton setelah merampungkan transfer ke Manchester United
Merampungkan kepindahan ke Old Trafford
Baleba telah secara resmi menuntaskan transfernya ke United. Gelandang berusia 22 tahun itu merampungkan kepindahannya pada Selasa sore untuk memulai babak baru dalam kariernya. Tak lama setelah pengumuman resmi tersebut, Baleba meluangkan waktu untuk merefleksikan perjalanannya. Pemain muda itu mengunggah pesan perpisahan yang berkelas untuk Brighton di media sosial. Disertai video cuplikan penampilan terbaiknya, ia menyampaikan rasa terima kasih atas waktunya di pesisir selatan.
Pesan yang menyentuh hati untuk Brighton
Baleba menggunakan Instagram untuk mengungkapkan apresiasi mendalamnya kepada klub yang membawanya ke sepak bola Inggris. Ia mengakui sambutan hangat yang diterimanya saat pertama kali datang.
"Saya datang ke sini pada usia 19 tahun dengan kemampuan bahasa Inggris yang minim dan tanpa tahu apa arti klub ini bagi saya nantinya," tulisnya. "Brighton hanya meminta saya untuk menjadi diri sendiri. Staf yang membuat klub ini berjalan dengan sangat baik. Rekan-rekan setim yang meluangkan waktu untuk memahami saya, di lapangan maupun di luar lapangan. Malam-malam di Amex ketika saya mendengar nama saya dari tribun itu selalu membuat saya merasa seperti di rumah."
Membawa Brighton bersamanya
Gelandang dinamis itu menegaskan bahwa Brighton akan selalu memiliki tempat yang penting dalam kariernya. Ia menutup tribut di media sosialnya dengan berterima kasih kepada semua orang yang membantu perkembangannya yang pesat.
"Untuk semua suporter, staf, dan rekan-rekan setim saya. Kalian menjaga saya, dan untuk itu kalian semua akan selalu saya simpan dekat di hati," ujar Baleba. "Di mana pun saya bermain, klub ini ada dalam cara saya bermain. Semoga sukses, Brighton."
- AFP
Berpacu demi debutnya
Baleba kini akan segera mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya di Manchester. Skuad akan menyambut rekrutan terbarunya saat mereka meningkatkan persiapan untuk pertandingan-pertandingan mendatang. Namun, fans Manchester United mungkin harus menunggu sedikit lebih lama untuk melihat rekrutan baru di lini tengah mereka beraksi. Masih harus dilihat apakah ia akan cukup bugar untuk melakoni debut melawan Ipswich akhir pekan ini.
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