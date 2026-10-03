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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

Carlos Baleba AKHIRNYA menundukkan Manchester United dalam laga uji coba rahasia saat Michael Carrick menghadapi krisis cedera yang kian membesar selama jeda internasional

C. Baleba
Manchester United
Lausanne
Premier League
Super League
M. Carrick

Para pendukung Manchester United akhirnya bisa melihat sekilas rekrutan musim panas Carlos Baleba beraksi setelah gelandang itu tampil dalam laga di tempat latihan yang tertutup. Mantan pemain Brighton itu harus menepi karena masalah pergelangan kaki sejak kepindahannya dengan nilai besar, tetapi kembalinya dia ke lapangan memberi secercah harapan di tengah krisis cedera yang kian memburuk di Old Trafford.

  • Laga uji coba tertutup di Carrington

    Gelandang berusia 22 tahun itu, yang menuntaskan kepindahan senilai £70 juta ($93 juta) dari Brighton pada Agustus, turun ke lapangan pada Jumat dalam laga tertutup di Carrington. Baleba bermain melawan sesama klub milik INEOS, Lausanne-Sport, dan mendapatkan menit bermain berharga bersama figur mapan tim utama seperti Harry Maguire dan Matheus Cunha, menurut ESPN.

    Penampilan ini menjadi laga tidak resmi pertamanya dengan seragam Manchester United. Sang pemain belum tersedia untuk tampil dalam pertandingan kompetitif karena masalah engkel yang awalnya dialami saat pramusim bersama Brighton. Meski ia masuk daftar pemain cadangan untuk hasil imbang 1-1 Manchester United melawan Fulham sebelum jeda internasional, ia tidak diturunkan dari bangku cadangan.


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    Pembaruan kondisi kebugaran Carrick

    Menjelang laga uji coba tertutup itu, pelatih kepala United Michael Carrick meyakinkan para suporter bahwa rekrutan besar musim panas tersebut bekerja tanpa lelah di balik layar. Berbicara kepada media resmi klub, Carrick mengonfirmasi bahwa gelandang barunya itu "berusaha untuk kembali secepat mungkin" dari cedera berkepanjangan tersebut.

    Di sisi lain, kabar terbaru mengenai bintang United lainnya terus berdatangan dari kamp-kamp tim nasional. Pelatih Portugal Jorge Jesus baru-baru ini menanggapi kekhawatiran seputar Bruno Fernandes, dengan menggambarkan kemunduran sang playmaker sebagai masalah tulang kering yang "rumit". Beruntung bagi United, Fernandes berhasil mengatasi masalah itu dan kembali menjadi starter saat negaranya menang 4-2 atas Denmark.


  • Masalah cedera yang kian menumpuk

    Perkembangan Baleba menjadi titik terang yang langka bagi Carrick, yang saat ini sedang menghadapi krisis besar dalam skuadnya. Noussair Mazraoui menambah daftar cedera di Old Trafford setelah tertatih-tatih keluar dari laga Piala Afrika Maroko melawan Lesotho pada awal pekan ini. Bek tersebut mendarat dengan canggung setelah melakukan tekel pada menit ke-68 dan langsung memberi isyarat ke bangku cadangan sambil terlihat jelas dalam ketidaknyamanan.

    Kemunduran itu memperparah jeda internasional yang sudah membuat frustrasi bagi tim Manchester tersebut. Marcus Rashford dan Kobbie Mainoo sama-sama mundur dari skuad Inggris untuk memulihkan masalah masing-masing. Sementara itu, Amad Diallo, Benjamin Sesko, dan Patrick Dorgu semuanya membawa masalah kebugaran baru, yang sangat membatasi opsi taktis Carrick.


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    Ujian kontra Tottenham menanti

    Staf medis Manchester United akan bekerja ekstra untuk mengosongkan ruang perawatan sebelum kompetisi domestik kembali bergulir. United akan menjamu Tottenham di Old Trafford pada 10 Oktober dalam laga berisiko tinggi.

    Carrick tentu sangat ingin para pemain kuncinya tersedia untuk duel penting tersebut. Jika Baleba lolos tanpa cedera dari aksinya di laga persahabatan dan terus membangun kebugarannya, pemain senilai £70 juta itu akhirnya bisa diturunkan untuk debut kompetitifnya yang sangat dinantikan melawan klub asal London utara tersebut.

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