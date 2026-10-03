Gelandang berusia 22 tahun itu, yang menuntaskan kepindahan senilai £70 juta ($93 juta) dari Brighton pada Agustus, turun ke lapangan pada Jumat dalam laga tertutup di Carrington. Baleba bermain melawan sesama klub milik INEOS, Lausanne-Sport, dan mendapatkan menit bermain berharga bersama figur mapan tim utama seperti Harry Maguire dan Matheus Cunha, menurut ESPN.

Penampilan ini menjadi laga tidak resmi pertamanya dengan seragam Manchester United. Sang pemain belum tersedia untuk tampil dalam pertandingan kompetitif karena masalah engkel yang awalnya dialami saat pramusim bersama Brighton. Meski ia masuk daftar pemain cadangan untuk hasil imbang 1-1 Manchester United melawan Fulham sebelum jeda internasional, ia tidak diturunkan dari bangku cadangan.



