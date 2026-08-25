Untuk Tottenham: Bagaimanapun cara melihatnya, ini adalah lagi-lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berbelanja berlebihan, pada musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence saat ini sedang berada di titik tertinggi, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus untuk Inggris di Piala Dunia berkat penampilan bertahan yang sangat solid, baik di bek kanan maupun bek kiri, saat tampil dalam seluruh delapan pertandingan Inggris di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel seluncur penentuan di saat-saat akhir pada semifinal melawan Argentina yang menjadi viral. Namun, klub London utara itu hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari angka itu setelah penampilannya pada awal musim panas, ditambah fakta bahwa ia masih memiliki kontrak tiga tahun, sangat serbabisa, sedang memasuki usia puncaknya dan, tentu saja, adanya 'pajak pemain Inggris' yang terkenal itu. Setidaknya, Spurs punya stok yang cukup di sektor bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampak menjadi pilihan utama di sisi kanan dan Destiny Udogie juga ada dalam skuad, tetapi banyak suporter akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D
Untuk Inter: Ini terasa seperti kudeta transfer yang nyata bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra dan Anan Khalaili, dengan nama pertama bergabung ke Chelsea dan nama kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Nerazzurri akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya dalam maju menyerang maupun mematikan winger lawan, pemain internasional Inggris itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar dari Dumfries, Spence adalah peningkatan dalam aspek bertahan dan ia juga memiliki fleksibilitas untuk melapisi Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Para juara Scudetto itu juga akan sangat senang dengan nilainya. Dilaporkan bahwa mereka dipatok harga £38 juta ($51 juta) oleh Spurs sekitar sebulan lalu, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik telah membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+
Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini pertahanan Tottenham pada musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia sedang melangkah menuju sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan memang pantas demikian setelah penampilannya yang impresif di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia mampu memantapkan diri di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah banyak dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta dilabeli sebagai 'rekrutan klub' oleh Antonio Conte selama periode buruk pelatih Italia itu memimpin. Setelah berkutat dengan ancaman degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan kembali difavoritkan menjuarai Serie A dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah sangat mengangkat reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di Inggris, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya bisa membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+
Krishan Davis