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Carlos Baleba Man Utd GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Carlos Baleba adalah solusi jangka panjang ideal untuk salah satu posisi bermasalah utama Man Utd: GOAL memberi penilaian pada transfer-transfer terbesar di bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Manchester United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
Savinho
Manchester City
A. Bouaddi
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah bagian dalam kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali ada Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: waktunya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan beberapa nama besar melakukan kepindahan bernilai mahal sebelum hari penutupan pada 1 September.

Kita tahu bahwa beberapa transfer berakhir baik bagi semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak juga yang membuat setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain itu resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap transfer yang rampung saat itu juga, sehingga Anda bisa mengikuti para pemenang besar, dan pihak yang merugi, pada musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Agustus: Carlos Baleba (Brighton ke Manchester United, £70 juta)

    Untuk Brighton: Ini sekali lagi menjadi bukti bekerja efektifnya model bisnis brilian Brighton. Brighton mungkin sempat memicu tanda tanya ketika menggelontorkan £23 juta untuk membawa gelandang Kamerun Carlos Baleba ke Premier League dari Lille sebagai sosok yang relatif belum dikenal tiga tahun lalu, tetapi keputusan itu terbayar sangat manis karena mereka meraup keuntungan besar hanya tiga tahun kemudian. Memang, nilai Baleba menurun sejak musim panas lalu ketika Brighton meminta lebih dari £100 juta dari Manchester United, sementara ia menjalani musim yang bisa dibilang memiliki dua sisi, dengan manajernya Fabian Hurzeler meyakini spekulasi transfer memengaruhi performanya pada awalnya. Karena itu, Baleba jelas tidak akan bisa dihargai £100 juta atau lebih pada musim panas ini, tetapi total paket senilai £70 juta ($95,5 juta) tetap terasa sebagai bisnis yang bagus untuk Brighton, terutama jika pemain 22 tahun itu terus tampil tidak konsisten. Klub pesisir selatan itu pada akhirnya akan menginvestasikan kembali uang tersebut pada sejumlah talenta muda lain yang kemudian akan mereka jual lagi dengan keuntungan besar. Nilai: B+

    Untuk Manchester United: United akan merasa kesabaran mereka membuahkan hasil. Klub itu sempat mundur dari negosiasi dengan Brighton pada musim panas 2025 setelah menjadi jelas bahwa Brighton menginginkan biaya transfer yang berada di kisaran yang sama dengan £115 juta yang dibayarkan Chelsea kepada mereka untuk Moises Caicedo pada 2023, tetapi sejak awal selalu dilaporkan bahwa mereka akan kembali untuk Baleba pada suatu titik di masa depan. Waktu itu adalah sekarang, dengan Manchester United memanfaatkan kampanye 2025-26 sang gelandang yang agak biasa saja untuk mendapatkan kesepakatan yang akan mereka anggap sebagai harga miring pada musim panas ketika biaya transfer telah meningkat secara berlebihan, mengingat ia akan berharga jauh lebih mahal 12 bulan lalu. Harapan mereka adalah bahwa, di usia 22 tahun, penampilan Baleba yang naik turun hanyalah hasil dari fakta bahwa ia masih belum sepenuhnya matang, dengan tahun-tahun terbaiknya jelas masih ada di depannya. Musimnya juga terganggu oleh Piala Afrika, dan ia tampil jauh lebih baik pada paruh kedua musim lalu, dengan United kabarnya terdorong oleh data dasarnya. Baleba menghadirkan fisik dan dorongan dari lini tengah yang sangat dibutuhkan United pada musim panas ini setelah kepergian Casemiro. Michael Carrick dan basis penggemar perlu memberinya sedikit waktu untuk beradaptasi, terutama setelah ia mengalami cedera ligamen pergelangan kaki pada pramusim. Namun, jika ia bisa memenuhi potensinya, ia akan menjadi solusi jangka panjang yang ideal untuk posisi bermasalah di Old Trafford. Nilai: B+

    Untuk Baleba: Ia harus bersabar, tetapi Baleba akhirnya sedang dalam perjalanan ke Old Trafford dalam sebuah kepindahan yang pasti merupakan transfer impian bagi pemain yang baru datang ke Eropa dari negara asalnya, Kamerun, empat setengah tahun lalu. Brighton jelas tahu bahwa mereka merekrut pemain muda berpotensi tinggi ketika mereka merasa pantas mengeluarkan £23 juta untuk mendapatkannya pada 2023 saat ia masih relatif belum dikenal sebagai pemain 19 tahun, dan selain penurunan musim lalu, ia telah mengikuti lintasan perkembangan yang diharapkan. Baleba telah mendapatkan kesempatan ini, dan kini ia akan bertekad memastikan peluang itu tidak berlalu begitu saja. Ia jelas tampak akan menjadi figur penting sejak awal di Old Trafford, tempat gelandang bertahan yang kuat secara fisik sudah lama masuk daftar keinginan. Ia akan menjadi bagian dari lini tengah dengan wajah baru bersama salah satu dari Youri Tielemans, Kobbie Mainoo atau Andrey Santos serta Bruno Fernandes, dengan tugas mematahkan serangan lawan dan mendorong timnya maju saat menguasai bola. Ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah cedera pramusimnya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ini adalah tambahan jangka panjang yang menarik bagi Manchester United. Nilai: A

    Krishan Davis

    • Iklan
  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    25 Agustus: Savinho (Manchester City ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk Manchester City: Benar-benar kandidat kuat untuk biaya transfer paling konyol yang pernah dibayarkan sepanjang sejarah permainan ini! City pasti tertawa lebar karena entah bagaimana berhasil mencatat penjualan termahal dalam sejarah klub dari seorang pemain yang tampil tidak sesuai harapan sepanjang dua musimnya di Etihad Stadium, meski datang dengan gembar-gembor besar, sebuah periode yang hanya menghasilkan total dua gol di Premier League. Manchester City akan sangat gembira karena Tottenham, sekali lagi, bersedia membayar setinggi itu demi mendapatkan pemain incarannya, hanya setahun setelah mereka sempat mencoba merekrut Savinho dengan nilai sekitar setengah dari total paket £85 juta ($116 juta) yang kini mereka keluarkan. Memang, pada usia 22 tahun, Savinho masih punya potensi menjadi talenta kelas dunia di Tottenham Hotspur Stadium dan Enzo Maresca mungkin akan sedikit kekurangan opsi di area sayap, tetapi masih ada banyak waktu tersisa di bursa transfer untuk menginvestasikan kembali pemasukan raksasa tersebut dan mereka juga masih memiliki pemain seperti Jeremy Monga yang sangat dihargai serta Jack Grealish yang sudah kembali fit dalam skuad. Untuk pemain dengan level Savinho yang saat ini tergolong biasa saja, ini jelas merupakan tawaran yang terlalu, terlalu bagus untuk ditolak, apa pun yang terjadi ke depannya. Nilai: A+

    Untuk Tottenham: Jika perekrutan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes dengan total gabungan £185 juta ($252 juta) sudah membuat orang terkejut, kesepakatan ini akan membuat mereka makin melongo. Tottenham menunjukkan kesediaan untuk belanja besar sepanjang musim panas ini, dan mereka bisa dibilang masih bisa membenarkan pengeluaran besar untuk dua gelandang baru itu sebagai bagian yang diperlukan dari perombakan skuad Roberto De Zerbi setelah dua musim beruntun ketika klub nyaris terjerumus ke jurang degradasi. Namun, menggelontorkan £85 juta untuk Savinho, dari sekian banyak nama, mengisyaratkan bahwa mereka mungkin telah kehilangan arah di balik layar. Uang sebesar itu menuntut dampak yang konsisten dan di level tinggi, dan tidak pernah sekali pun selama waktunya di City winger Brasil itu menunjukkan bahwa ia mampu memberikan hal tersebut. Pertanyaan serius harus diajukan soal bagaimana Spurs berubah dari menawarkan £43 juta untuk winger tersebut setahun lalu menjadi benar-benar menggandakannya hanya dalam 12 bulan dan setelah satu musim yang tanpa kesan berarti, yakni empat gol, tiga assist, dan hanya tujuh kali menjadi starter di Premier League. Ada kemungkinan besar Savinho akan berkembang dan menjadi sukses besar di London utara, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ini adalah pengeluaran yang sangat berlebihan sejak awal. Nilai: F

    Untuk Savinho:Anda harus sedikit bersimpati kepada Savinho, karena sekarang ia harus mampu memenuhi banderol transfer raksasa ini di Tottenham Hotspur Stadium atau berisiko dicap gagal, sebuah hasil yang oleh sebagian orang terasa tak terelakkan. Seandainya Spurs membayar sesuai nilai sebenarnya, mungkin sekitar £45 juta ($61 juta), maka tekanannya tidak akan sebesar ini, tetapi kini pemain 22 tahun itu akan diharapkan langsung nyetel dan segera menjadi figur sentral dalam serangan De Zerbi. Seperti yang sudah disinggung, Savinho jelas memiliki kemampuan untuk berkembang jika ia dijadikan pemain kunci dan bermain dari pekan ke pekan, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi di bawah Pep Guardiola yang terkenal gemar mengutak-atik di Manchester. Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah awal baru yang sangat dibutuhkan di klub lain yang disebut 'Big Six', kesempatan bekerja di bawah pelatih lain dengan reputasi sangat baik, serta perubahan suasana yang diinginkannya saat ia menuju London. Namun, ada perasaan yang sulit dihilangkan bahwa ia akan selalu dibebani oleh biaya transfer yang sangat fantastis itu. Ini adalah transfer yang sejak sekarang bisa menentukan berhasil atau gagalnya kariernya di level tertinggi. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    23 Agustus: Ayyoub Bouaddi (Lille ke Manchester City, £86 juta)

    Untuk Lille: Hari bayaran besar lainnya. Bouaddi baru berusia 13 tahun saat bergabung dengan Lille pada 2021, tetapi tak butuh waktu lama sebelum ia dibicarakan sebagai pemain akademi paling menjanjikan mereka sejak Eden Hazard. Dalam konteks itu, kepindahan gelandang bertahan tersebut ke Inggris dengan nilai jutaan paun sama sekali tidak mengejutkan. Setelah menampilkan performa terbaik di laga dan membantu kemenangan atas Real Madrid tepat pada ulang tahunnya yang ke-17, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia bergabung dengan salah satu tim elite Eropa, dan penampilan luar biasanya untuk Maroko dalam duel Piala Dunia melawan Brasil pada 13 Juni membuat kepindahannya pada musim panas menjadi tak terelakkan. Namun, ini tetap nilai transfer yang luar biasa bagi Lille, yang sebelumnya menaksir Bouaddi di kisaran £70 juta. Mereka sebelumnya sudah meraup uang besar dari pemain-pemain seperti Nicolas Pepe, Victor Osimhen, dan Rafael Leao, tetapi seperti halnya penjualan Leny Yoro ke Manchester United pada 2024, ini murni keuntungan bagi klub yang memang punya reputasi pantas dalam mengembangkan dan membina talenta-talenta muda top. Nilai: A+

    Untuk City: Pengganti Rodri. Sebenarnya tak pernah ada keraguan bahwa pemain internasional Spanyol itu akan meninggalkan Etihad musim panas ini, bahkan setelah ia kembali mengingatkan semua orang akan kualitas luar biasanya dengan membawa Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia 2026. Jadi, tantangan ganda yang dihadapi City adalah mendapatkan uang semaksimal mungkin dari Rodri, sekaligus mencari penerus yang layak. Harus diakui, mereka berhasil mencapai kedua tujuan itu: £65 juta adalah nilai yang bagus untuk pemain berusia 30 tahun yang belum lama pulih dari cedera ACL; dan meski City jelas membayar terlalu mahal untuk Bouaddi, potensinya terlihat jelas dan sangat besar. Tentu saja, tuntutannya sangat besar untuk pemain 18 tahun yang langsung harus mengisi lubang menganga yang ditinggalkan oleh salah satu gelandang nomor 6 terbaik yang pernah ada dalam permainan ini. Namun, harus diakui bahwa City telah mendapatkan gelandang bertahan paling menjanjikan di dunia saat ini (Liverpool benar-benar bisa terbantu jika merekrut Bouaddi!). Meski begitu, apakah ia bisa langsung menyelesaikan semua masalah City yang sudah tampak jelas di bawah Enzo Maresca, itu adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda... Nilai: B

    Untuk Bouaddi: Jenis kepindahan yang memang sudah ditakdirkan untuk ia jalani, dan lebih cepat daripada nanti. Bouaddi dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan pekerja keras, tetapi ia juga punya keyakinan penuh terhadap kualitasnya sendiri. Ia tidak ragu bahwa dirinya bisa berkembang di level tertinggi, yang sebagian menjadi alasan mengapa ia mengganti afiliasi tim nasional dari Prancis ke Maroko pada awal tahun ini, karena yang terakhir memberinya kesempatan bermain di Piala Dunia musim panas ini. Penampilan Bouaddi yang sangat matang di Amerika Utara menjadi pertanda baik terkait kepindahannya ke Manchester. Memang, menggantikan Rodri tetap merupakan tugas yang menakutkan dan ia tidak akan diberi banyak kelonggaran mengingat banderol harganya. Namun, ia jelas tampak memiliki tingkat kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi intensitas luar biasa dari sepakbola Premier League. Fakta bahwa ia akan mendapat dukungan Elliott Anderson, dan kemungkinan besar Enzo Fernandez, di lini tengah juga seharusnya membantu meringankan bebannya, dan mengurangi sebagian tekanan agar ia bisa langsung nyetel. Nilai: B+

    Mark Doyle

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  • Curtis Jones InterGetty

    21 Agustus: Curtis Jones (Liverpool ke Inter, €35 juta)

    Untuk Liverpool: Hasil yang sudah bisa diprediksi, tetapi tetap menyedihkan. Kepergian Jones berarti tidak ada lagi satu pun pemain lokal di skuad Liverpool, yang tentu cukup menyedihkan bagi para suporter. Ingat, belum lama ini Jurgen Klopp memimpikan sebuah "tim berisi pemain Scouse". Meski begitu, alasan Liverpool mengizinkan Jones pergi masih bisa sedikit dipahami, karena ia hanya memiliki sisa kontrak satu tahun dan jelas sudah tidak bahagia lagi di Anfield. Bahkan pemecatan Arne Slot pun tampaknya tidak memperbaiki suasana hatinya selama musim panas, seperti yang ditegaskan oleh perselisihannya soal ban kapten dengan Dominik Szoboszlai. Namun, meski Liverpool patut diapresiasi karena tetap bertahan pada nilai transfer yang mereka inginkan untuk Jones, kini sangat penting baginya untuk digantikan, karena bahkan dengan mempertimbangkan perkembangan berkelanjutan Trey Nyoni, Liverpool sudah mengkhawatirkan kekurangan jumlah pemain dan kualitas di lini tengah. Dan jangan lupa juga bahwa Jones yang serbabisa sebenarnya merupakan salah satu opsi Slot yang lebih baik di posisi bek kanan musim lalu! Nilai: C

    Untuk Inter: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Beppe Marotta bisa dibilang seorang ahli di bursa transfer dan CEO Inter itu kemungkinan merasa Jones merupakan bisnis yang bagus. Ingat, meski terasa seolah produk akademi Liverpool itu sudah ada sejak lama, usianya masih 25 tahun dan belum lama juga ia bermain cukup baik untuk memaksa masuk ke skuad Inggris. Jones jelas terlihat cocok untuk lini tengah Christian Chivu, mengingat ia sangat mengesankan dalam menghadapi tekanan dan juga bekerja sangat keras untuk tim. Jadi, meski Jones jelas tidak membawa ancaman gol yang sama seperti Scott McTominay, bisa dibilang ia adalah pemain yang secara teknis lebih unggul, yang berarti ada peluang besar ia bisa terbukti sama suksesnya di Milan seperti pemain Skotlandia itu di Naples. Nilai: B+

    Untuk Jones: Perubahan suasana yang sangat dibutuhkan. Segalanya sudah berjalan stagnan bagi Jones di Anfield. Ia tidak berkembang, kariernya tersendat, dan frustrasinya terlihat jelas. Ada rumor soal perselisihan dengan Slot dan dengan cepat menjadi jelas bahwa ia tidak akan mendapatkan menit bermain yang sangat ia dambakan di posisi favoritnya di lini tengah di bawah Andoni Iraola juga. Karena itu, transfer menjadi sebuah keharusan dan kepindahan ke Milan bisa menjadi solusi yang tepat bagi Jones. Tentu saja, kehadiran sesama pemain senegaranya, John Stones dan Djed Spence, seharusnya membantunya cepat beradaptasi di San Siro, dan tidak akan mengejutkan jika ia bersinar di Serie A, yang, dengan segala kelebihannya, tak terbantahkan berada satu atau dua level di bawah Premier League. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Agustus: Ezri Konsa (Aston Villa ke Arsenal, £55 juta)

    Untuk Villa: Aston Villa belum tentu tidak puas dengan paket total senilai £55 juta ($75 juta) untuk seorang pemain yang memasuki dua tahun terakhir dalam kontraknya. Ke depannya, peluang untuk mendapatkan dana sebesar itu akan terbatas andaikan bek tengah Ezri Konsa bertahan, dan pada usia 28 tahun, ini kemungkinan adalah penawaran terbaik yang bisa mereka dapatkan, meski ia berstatus pemain internasional Inggris dan Villa sempat meminta £60 juta ($82 juta) pada satu tahap negosiasi. Namun, setelah kepergian Lucas Digne ke PSG pada awal musim panas ini, hengkangnya Konsa membuat lini belakang Villa sangat tipis menjelang musim baru Premier League, sehingga mereka harus bergerak cepat untuk mencari pengganti. Ini juga menjadi kehilangan pemain kunci lainnya saat skuad Unai Emery terus terurai setelah Morgan Rogers dan Youri Tielemans masing-masing pindah ke Chelsea dan Man Utd, sementara masa depan Ollie Watkins dan Emiliano Martinez juga diselimuti ketidakpastian serius. Nilai: C

    Untuk Arsenal: Ini keputusan yang membingungkan dari Arsenal dan Mikel Arteta. Arsenal dikabarkan bertekad memperkuat sisi kanan lini belakang mereka setelah cedera yang menimpa bek tengah William Saliba dan bek sayap Jurrien Timber, tetapi sang manajer seharusnya sudah memiliki alat yang cukup untuk bertahan tanpa mereka dan menghemat banyak uang klub. Ben White dan Cristhian Mosquera sama-sama bisa mengisi posisi tersebut, sementara bek kiri utama Riccardo Calafiori pada dasarnya adalah seorang bek tengah, begitu pula Piero Hincapie, dan Myles Lewis-Skelly lebih dari mampu untuk mengisi sisi itu jika pemain lain digeser. Arsenal mungkin memang perlu melakukan perombakan dengan beberapa pemain bermain sedikit di luar posisi, tetapi sulit membayangkan itu akan begitu merugikan pertahanan yang sudah sangat terorganisasi ini. Mosquera tampil mengesankan dalam penampilannya yang terbatas musim lalu, tetapi Konsa kini menjadi penghalang langsung bagi perkembangannya, dan hal yang sama juga berlaku bagi lulusan akademi Marli Salmon. Ini jelas merupakan contoh Arteta menggunakan kekuasaan besar yang ia miliki di balik layar di Emirates, ketika klub menuruti keinginannya untuk mendapatkan pengganti berkualitas, dan Konsa tanpa diragukan lagi adalah bek yang sangat bagus serta membawa kepemimpinan yang sangat berguna. Ahli taktik asal Spanyol itu memang membutuhkan kedalaman skuad dengan Arsenal bersaing di empat ajang, tetapi ini terasa seperti solusi mahal untuk masalah yang seharusnya hanya bersifat jangka pendek. Nilai: C+

    Untuk Konsa: Tentu Anda tidak bisa menyalahkan Konsa karena memilih pindah ke juara Premier League pada tahap kariernya saat ini ketika ia memburu lebih banyak trofi besar setelah menjuarai Liga Europa pada 2025-26, tetapi ia menghadapi persaingan nyata untuk memantapkan dirinya di London utara dalam jangka panjang. Tidak ada jaminan bahwa ia akan langsung menjadi starter di posisi bek kanan mengungguli White, dan ia hampir pasti akan turun dalam urutan pilihan pada musim dingin nanti setelah Saliba dan Timber pulih dari operasi masing-masing dan dinyatakan cukup bugar untuk kembali. Kita tahu Arteta ingin bisa mengandalkan skuad yang dalam, terdiri dari para starter terjamin dan apa yang ia sebut sebagai “finisher”, dan peran terakhir itulah yang tampaknya akan dimainkan Konsa di Emirates. Namun, jika pada akhirnya ia menutup masanya di sana sebagai juara Premier League dan mungkin bahkan juara Eropa, ia mungkin tidak akan peduli sedikit pun. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Agustus: Tijjani Reijnders (Manchester City ke Al-Qadsiah, £52 juta)

    Untuk City: Sebuah pencapaian yang luar biasa! City entah bagaimana berhasil meraup keuntungan kecil namun signifikan dari seorang pemain yang menjalani musim yang sangat buruk setelah datang ke Etihad dari AC Milan musim panas lalu dengan nilai £46,5 juta. Reijnders sebenarnya sempat memberi kesan positif di awal Premier League, dengan mencetak satu gol dan membuat satu assist pada debutnya melawan Wolves pada Agustus lalu, tetapi mantan pelatih Pep Guardiola pada akhirnya hampir sepenuhnya kehilangan kepercayaan kepada pemain internasional Belanda itu, yang menghabiskan sebagian besar beberapa bulan terakhirnya di Manchester di bangku cadangan. Pergantian pelatih berikutnya juga tidak membantu memperbaiki peluang Reijnders untuk menghidupkan kembali kariernya di City. Sebaliknya, itu mematikan harapan apa pun yang ia miliki untuk membalikkan keadaan, dengan pemain berusia 28 tahun itu dijual kepada penawar tertinggi untuk membantu mendanai rencana perekrutan pemain favorit Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Jadi, meskipun orang tentu bisa berargumen bahwa pemain Belanda itu pantas mendapat lebih banyak waktu untuk membuktikan nilainya, City tidak akan pernah menolak tawaran semurah hati itu untuk seorang pemain cadangan. Nilai: B+

    Untuk Al-Qadsiah: Pernyataan ambisi lainnya, dan mungkin yang paling mencolok sejauh ini. Al-Qadsiah memiliki reputasi yang memang layak sebagai salah satu klub ‘yo-yo’ di sepak bola Arab Saudi, tetapi merekrut Reijnders adalah bukti ambisi serius dari para pemilik yang sangat yakin Brendan Rodgers mampu memimpin tantangan perebutan gelar musim ini. Pria Irlandia Utara itu jelas telah melakukan pekerjaan yang bagus sejak mengambil alih pada Desember lalu, dengan Al-Qadisah finis di posisi keempat Saudi Pro League 2025-26, tak lepas dari rekor klub berupa 17 pertandingan tak terkalahkan. Apakah mantan bos Liverpool itu bisa mengulangi performa domestik seperti itu sambil juga menghadapi kampanye AFC Champions League Elite pertama dalam sejarah klub masih bisa diperdebatkan. Namun, kedatangan pemain berkualitas internasional seperti Reijnders hanya semakin memperkuat persepsi bahwa tim yang didukung Saudi Aramco itu, yang akan segera pindah ke stadion baru berkapasitas 47.000 penonton, adalah kekuatan yang tengah bangkit di SPL. Nilai: A

    Untuk Reijnders: Keputusan yang membingungkan, terutama pada tahap kariernya saat ini. Reijnders meninggalkan Milan menuju Manchester karena ia ingin bersaing memperebutkan gelar-gelar terbesar di level klub. Jadi, mengapa sekarang ia memutuskan untuk menghabiskan apa yang seharusnya menjadi masa puncak karier profesionalnya dengan bermain di Arab Saudi? Bukan berarti ia tidak punya peminat lain. Tentu saja, Reijnders bukan pemain papan atas pertama yang tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan di SPL, dan ia jelas tidak akan menjadi yang terakhir. Tetapi sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah pada akhirnya ia akan menyesali keputusannya dari sudut pandang olahraga. Reijnders adalah gelandang dengan kemampuan teknik tinggi dan naluri mencetak gol, ia jelas terlalu bagus untuk Al-Qadsiah dan ada risiko yang sangat nyata bahwa kepindahan ini pada akhirnya akan merusak harapannya untuk mewakili Belanda di Kejuaraan Eropa berikutnya. Pada usia 28 tahun, waktunya di level tertinggi mungkin sudah berakhir. Nilai: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Agustus: Rodri (Manchester City ke Barcelona, €75 juta)

    Untuk Man City: Kepergian Pep Guardiola dan para legenda klub seperti Bernardo Silva serta John Stones saja sudah cukup menyakitkan bagi pendukung setia City, tetapi kehilangan pemain terbaik mereka akan memicu ketakutan yang nyata. Rasanya City pasti akan mengalami penurunan tanpa Rodri, yang merupakan denyut nadi tim dan pemimpin yang tak tergantikan. Berperan sebagai pelindung utama lini pertahanan sekaligus pengatur permainan dari lini dalam, Rodri mendorong kesuksesan City di bawah Guardiola. Memang, City memenangi 74,1% pertandingan Premier League mereka saat gelandang asal Spanyol itu mengendalikan lini tengah, dan angka itu merosot menjadi 61,9% saat ia absen. Rodri juga tampil menentukan dengan mencetak gol di laga-laga terbesar, termasuk gol kemenangan di final Liga Champions 2023 dan beberapa penentu gelar Premier League. Terlepas dari banderol £116 juta ($156 juta), Elliot Anderson tidak memiliki permainan serba bisa yang sama, dan calon rekrutan Ayyoub Bouaddi masih terlalu muda dan minim pengalaman untuk diharapkan mampu mengisi kekosongan itu. Ini benar-benar menjadi pukulan mimpi buruk bagi penerus Guardiola, Enzo Maresca, yang menghadapi tugas besar untuk menyesuaikan cetak biru taktik City dan memastikan mereka tetap bisa bersaing untuk trofi-trofi terbesar. Nilai: F

    Untuk Barcelona: Perekrutan pernyataan yang mengirimkan gelombang kejut ke sepakbola Eropa. Barca sudah menjadi favorit kuat untuk memenangi gelar La Liga ketiga secara beruntun, tetapi sekarang rasanya seperti kesimpulan yang sudah bisa ditebak. Real Madrid akan terpukul setelah melihat target utama mereka justru bergabung dengan rival abadi mereka, dengan Rodri memilih proyek Hansi Flick yang sudah sangat mapan ketimbang pekerjaan restrukturisasi Jose Mourinho di ibu kota Spanyol. Rodri bisa jadi merupakan kepingan terakhir yang dibutuhkan Barca untuk merebut gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015; ia adalah gelandang bertahan terbaik dalam sepakbola dan sosok sempurna untuk menghadirkan stabilitas ke susunan tim Flick. Lawan jelas akan jauh lebih sulit menembus Barca dalam fase transisi dengan Rodri menyapu semuanya. Pemain 30 tahun itu juga seharusnya bisa langsung beradaptasi, mengingat skuad Barca dipenuhi rekan-rekannya dari tim nasional Spanyol. Mereka memang perlu bertindak setelah kehilangan Frenkie de Jong, yang dilaporkan menghadapi perjuangan untuk kembali bermain sebelum akhir tahun setelah mengalami kerusakan ligamen lutut, dan Rodri adalah solusi impian. Tidak terasa berlebihan untuk mengatakan bahwa Barca bisa mendominasi di level domestik dan kontinental selama dua atau tiga tahun ke depan sekarang mereka memiliki pemenang Ballon d'Or 2024 untuk mengendalikan permainan. Nilai: A+

    Untuk Rodri: Ini adalah langkah lanjutan yang alami bagi Rodri setelah keberhasilan menjuarai Piala Dunia 2026 dan memenangi Golden Ball bersama Spanyol. Membantu City melewati periode transisi tidak ada artinya dibandingkan kesempatan untuk membawa Barca kembali ke puncak permainan, dan tidak ada tim lain yang lebih cocok dengan prinsip-prinsip taktik yang begitu ia kenal di bawah Guardiola. Ini juga merupakan kepindahan yang bisa membuat Rodri kembali ke puncak fisiknya. Cedera serius telah mengganggu karier mantan bintang Atletico Madrid itu dalam beberapa tahun terakhir, dan kembali ke lanskap La Liga yang tidak terlalu menuntut secara fisik seharusnya membantu daya tahannya di level tertinggi. Setelah sudah memenangi dua trofi besar bersama nama-nama seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan Dani Olmo di level internasional, transisi ke Camp Nou semestinya akan mulus bagi Rodri, yang diharapkan mengisi peran diktator penakluk segalanya yang sama seperti yang ia jalani dengan gemilang bersama Spanyol dan City selama tujuh tahun terakhir. Dilaporkan bahwa Real menawarkan paket finansial yang jauh lebih menarik kepada Rodri, tetapi ia membuat keputusan yang tepat dengan memilih lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman di Camp Nou, tempat ia kini bisa menulis bab paling sukses dalam karier gemilangnya. Nilai: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Agustus: Ferran Torres (Barcelona ke Paris Saint-Germain, €50 juta)

    Untuk Barcelona: Ferran Torres tidak pernah mendapatkan cinta dari pendukung setia Barca seperti yang ia rasa pantas ia dapatkan, tetapi tidak sulit untuk memahami alasannya. Mantan bintang Man City itu mencetak 65 gol yang terbilang layak selama empat tahunnya di Camp Nou, termasuk catatan terbaik dalam kariernya, 21 gol di semua kompetisi, musim lalu saat tim asuhan Hansi Flick sukses mempertahankan gelar La Liga, tetapi ia dianggap sebagai pemain serbabisa dan sangat membuat frustrasi fans dengan penyelesaian akhirnya yang tidak konsisten. Di satu sisi, menjualnya adalah langkah berisiko karena Barca sudah kekurangan opsi di lini depan setelah kepergian Robert Lewandowski, tetapi di sisi lain, tidak akan pernah ada peluang yang lebih baik untuk menguangkannya. Nilai Torres mencapai titik tertinggi sepanjang masa setelah gol penentunya di final Piala Dunia 2026 untuk Spanyol, dan tawaran €50 juta dari PSG setelah itu terlalu bagus untuk ditolak. Ya, itu memang sedikit lebih rendah daripada €55 juta yang diinvestasikan Barca untuk Torres saat merekrutnya dari City, tetapi kontraknya habis musim panas mendatang, dan mereka harus membayar tambahan €8 juta kepada klub Premier League itu jika mengikatnya dengan perpanjangan kontrak karena klausul tertentu dalam kesepakatan tersebut. Menghapus gajinya yang besar dari pembukuan juga membantu Barca menuntaskan kesepakatan untuk Rodri, yang akan menjadi tambahan skuad yang jauh lebih berdampak daripada Torres. Nilai: B+

    Untuk PSG: Torres mungkin tidak akan pernah masuk dalam kategori pesepakbola individu elite, tetapi mengamankan juara dunia yang serbabisa pada puncak kariernya dengan biaya yang masuk akal tetap merupakan kemenangan besar bagi PSG. Torres juga sangat cocok secara taktis untuk Luis Enrique, yang memberi penyerang itu debut senior internasionalnya untuk Spanyol pada 2020. Fleksibilitas posisi menjadi fondasi kesuksesan PSG di bawah Luis Enrique, dan Torres adalah salah satu pemain yang paling fleksibel, mampu bermain sebagai penyerang tengah atau di kedua sisi sayap. Ia juga memiliki hubungan yang nyaris seperti telepati dengan kompatriotnya, Fabian Ruiz, yang seharusnya langsung membuahkan hasil bagi juara Eropa dua musim beruntun itu. Sangat mungkin Torres akan lebih produktif di Ligue 1 daripada saat ia bermain di lingkungan La Liga yang lebih kompetitif, dan pengalamannya yang luas di panggung besar juga akan menjadikannya opsi yang bagus di Liga Champions. Torres bukan pengganti sepadan untuk Goncalo Ramos, tetapi ia berpotensi menawarkan lebih banyak kepada PSG daripada yang diberikan penyerang Portugal itu, terutama dalam hal pergerakan cerdas di sepertiga akhir lapangan. Nilai: A-

    Untuk Torres: Pahlawan Piala Dunia Spanyol itu akan melihat kepindahan ini sebagai sebuah peningkatan, dan sebagai konfirmasi bahwa ia benar ketika secara terbuka menyoroti minimnya perkembangan dalam pembicaraan kontrak dengan Barca, yang bisa dimengerti. PSG berupaya menjadi klub kedua yang menorehkan hat-trick gelar Liga Champions di era modern, sementara Barca belum pernah memenangi kompetisi itu sejak 2015, saat mereka masih memiliki Luis Enrique. Namun, kenyataannya situasi Torres di Paris tidak akan berbeda dari yang ia alami di Catalonia. Trio lini depan terkuat PSG, yang akan selalu kembali dipakai Luis Enrique dalam laga-laga terpenting, terdiri dari Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue di kedua sisi sayap, serta Ousmane Dembele di tengah. Jika Torres berpikir ia akhirnya akan muncul sebagai tokoh utama di Parc des Princes setelah begitu lama berada dalam bayang-bayang pemain seperti Lewandowski, Raphinha, dan Lamine Yamal di Barca, ia keliru besar. Luis Enrique akan bisa memberinya lebih banyak menit bermain di liga, tetapi Torres tidak akan menjadi sosok esensial di Liga Champions. Bergabung dengan PSG tidak akan meningkatkan warisannya, itu hanya akan semakin menegaskan statusnya sebagai pemain rotasi. Torres bisa dengan cepat menyadari bahwa rumput tetangga tidak lebih hijau, dan mungkin bahkan menyesali keputusannya meninggalkan zona nyamannya di Barca, yang kini terlihat berada dalam posisi lebih baik untuk bersaing dengan PSG demi kejayaan Eropa tanpa dirinya. Nilai: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Agustus: Cristian Romero (Tottenham ke Atletico Madrid, €40 juta)

    Untuk Tottenham: Tottenham telah menerima kerugian sekitar £8 juta dari investasi awal mereka dengan menjual Romero ke Atletico Madrid, yang merupakan bisnis buruk bagaimanapun cara melihatnya. Ya, mereka berhasil tidak melepasnya ke rival Premier League, tetapi pemain 28 tahun itu sedang berada di puncak kariernya, dan menjadi salah satu penampil terbaik Argentina di Piala Dunia 2026. Tottenham bisa, dan seharusnya, bertahan untuk meminta biaya transfer yang lebih tinggi. Namun, ini memang terasa seperti waktu yang tepat untuk berpisah. Romero secara terbuka mempertanyakan strategi transfer klub dan departemen medis musim lalu, serta menerima dua kartu merah saat Tottenham berjuang menghindari degradasi. Hubungannya dengan para suporter pun memburuk akibat hal itu, dan bisa dikatakan dia gagal memenuhi ekspektasi sebagai kapten klub. Tottenham juga sudah merekrut Jan Paul van Hecke dan rekan setim Romero di Argentina, Marcos Senesi, sambil mengikat Micky van de Ven dengan kontrak baru, jadi mereka masih memiliki stok yang bagus di lini belakang. Romero jelas ingin pergi, dan peluang Tottenham untuk melakukan pembangunan ulang yang layak di bawah Roberto De Zerbi kini lebih baik setelah dia mendapatkan keinginannya. Nilai: B-

    Untuk Atletico Madrid: Romero benar-benar sangat cocok untuk sistem Atletico asuhan Diego Simeone. Dia adalah bek agresif yang proaktif dan memiliki mentalitas menang dengan segala cara seperti Simeone, yang berarti dia seharusnya tidak akan kesulitan beradaptasi ke ruang ganti Metropolitano yang solid. Setelah kepergian Nahuel Molina ke Roma, kedatangan Romero kembali memantapkan lini belakang Atletico. Dia kemungkinan akan menjadi jangkar utama dalam formasi tiga bek Simeone dan berusaha menutup celah yang membuat mereka kebobolan terlalu banyak gol musim lalu, sembari membawa kemampuan kepemimpinan yang vital. Ini bukan hanya pasangan yang sempurna, tetapi juga langkah cerdas yang seharusnya sangat membantu Atletico memangkas jarak dengan Barcelona di puncak La Liga, dan berpotensi membawa mereka lebih dekat ke gelar Liga Champions yang selama ini sulit diraih. Fakta bahwa mereka berhasil mendapatkannya dengan harga £20 juta di bawah nilai pasar yang semestinya juga menjadi bonus besar. Itu berpotensi memungkinkan Atletico menuntaskan satu atau dua kesepakatan besar lagi sebelum bursa ditutup. Nilai: A

    Untuk Romero: Napoli dan Inter juga termasuk klub yang tertarik kepada Romero, tetapi dia sejak awal hanya menginginkan Atletico, dan memaksakan terwujudnya transfer ini akan memberinya kepuasan besar. Tim Simeone sangat sesuai dengan kekuatannya, dan dia akan dihargai di Metropolitano dengan cara yang tidak pernah dia rasakan di London Utara. Para pengkritik di Premier League memandang Romero sebagai beban karena gaya fisiknya yang tanpa kompromi, tetapi justru itulah alasan Atletico merekrutnya. Ini adalah langkah ideal pada waktu yang ideal bagi pemain ambisius yang ingin bersaing memperebutkan trofi dan bersinar di panggung Liga Champions setiap tahun. Tottenham tidak bisa memberinya panggung itu, meskipun mereka tampaknya mulai bangkit lagi bersama De Zerbi sebagai pelatih. La Liga juga lebih cocok daripada Premier League untuk Romero; kompetisi ini dimainkan dengan tempo yang lebih taktis sehingga memungkinkan Romero menutup jalur umpan dan membaca permainan dengan lebih mudah. Dia juga memiliki empat rekan setim di tim nasional Argentina, termasuk Julian Alvarez dan Giuliano Simeone, yang siap membantunya beradaptasi dengan cepat. Nilai: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Agustus: Mika Godts (Ajax ke Paris Saint-Germain, €55 juta)

    Untuk Ajax: Pukulan pahit, tetapi dorongan besar bagi kas klub. Direktur teknis Ajax, Jordi Cruyff, bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka berharap bisa mempertahankan Godts setidaknya untuk satu tahun lagi. Sang winger praktis menjadi satu-satunya secercah cahaya dalam kampanye 2025-26 yang muram bagi klub Amsterdam tersebut. Godts adalah satu-satunya anggota skuad yang mencapai dua digit untuk gol (17) dan assist (15). Jadi, kehilangan dia setelah dimulainya musim baru Eredivisie jelas merupakan kemunduran besar. Namun, seperti yang pada dasarnya diakui Cruyff, Ajax memang tidak berada dalam posisi untuk menolak uang sebesar yang diajukan PSG untuk aset paling berharga mereka. Ini adalah realitas finansial yang brutal yang sudah lama mereka hadapi, dan harapannya adalah talenta top terbaru yang lahir dari lini produksi Ajax, Abdellah Ouazane, akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Godts, yang juga perlu dicatat direkrut saat berusia 17 tahun dari Genk pada 2023 dengan hanya €1 juta. Dalam pengertian itu, Ajax hanya akan terus melakukan apa yang biasa mereka lakukan, tetapi apakah saat ini mereka punya kualitas yang cukup di lini serang untuk kembali ke Liga Champions tahun depan kini sangat layak diperdebatkan. Nilai: B-

    Untuk PSG: Tanda paling jelas sejauh ini bahwa Bradley Barcola sedang menuju pintu keluar klub. Sejak awal, ada kecurigaan bahwa PSG sangat terbuka untuk menguangkan penyerang Prancis itu, yang menjadi pihak yang tersisih di lini depan musim lalu, dengan Barcola berulang kali mendapati dirinya berada di bangku cadangan dalam laga-laga besar. Namun, juara Eropa dua kali berturut-turut itu dengan cerdik membiarkan klub-klub seperti Liverpool menunggu sementara mereka memperkuat lini serang dengan pemain-pemain seperti Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan kini Godts sebelum menjual Barcola kepada penawar tertinggi. Dan hal terbaiknya adalah kepergian pemain berusia 23 tahun itu kemungkinan besar akan menutup biaya gabungan untuk Aklouche, Torres, dan Godts, yang seharusnya memberi pelapis berkualitas bagi winger kiri pilihan utama, Khvicha Kvaratskhelia. Nilai: A

    Untuk Godts: Bisa dibilang ini ujian pamungkas bagi kualitasnya. Bagaimanapun, jika Barcola saja tidak bisa mengunci tempat starter reguler di tim bertabur bintang milik PSG, peluang apa yang dimiliki Godts untuk melakukannya? Pemain berusia 21 tahun itu memiliki pengalaman Liga Champions yang terbatas, hanya delapan penampilan, dan bahkan tidak masuk skuad Belgia untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Tentu saja, bisa diajukan argumen bahwa Godts pasti akan mendapat manfaat dari berlatih bersama pemain-pemain seperti Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele, dan dia seharusnya mendapat banyak waktu bermain di Ligue 1 dan Coupe de France, ketika Luis Enrique mengistirahatkan pemain-pemain kuncinya sebelum dan sesudah petualangan Eropa mereka di tengah pekan. Namun, orang tetap tak bisa mengabaikan pertanyaan apakah ini benar-benar langkah yang tepat bagi Godts pada tahap kariernya yang krusial dan formatif ini, meskipun mungkin tidak ada tempat yang lebih baik di planet ini saat ini bagi seorang winger untuk mempelajari apa yang dibutuhkan agar bisa berkembang di level paling tinggi. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Agustus: Djed Spence (Tottenham ke Inter, €30 juta)

    Untuk Tottenham: Bagaimanapun cara melihatnya, ini adalah lagi-lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berbelanja berlebihan, pada musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence saat ini sedang berada di titik tertinggi, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus untuk Inggris di Piala Dunia berkat penampilan bertahan yang sangat solid, baik di bek kanan maupun bek kiri, saat tampil dalam seluruh delapan pertandingan Inggris di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel seluncur penentuan di saat-saat akhir pada semifinal melawan Argentina yang menjadi viral. Namun, klub London utara itu hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari angka itu setelah penampilannya pada awal musim panas, ditambah fakta bahwa ia masih memiliki kontrak tiga tahun, sangat serbabisa, sedang memasuki usia puncaknya dan, tentu saja, adanya 'pajak pemain Inggris' yang terkenal itu. Setidaknya, Spurs punya stok yang cukup di sektor bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampak menjadi pilihan utama di sisi kanan dan Destiny Udogie juga ada dalam skuad, tetapi banyak suporter akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D

    Untuk Inter: Ini terasa seperti kudeta transfer yang nyata bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra dan Anan Khalaili, dengan nama pertama bergabung ke Chelsea dan nama kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Nerazzurri akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya dalam maju menyerang maupun mematikan winger lawan, pemain internasional Inggris itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar dari Dumfries, Spence adalah peningkatan dalam aspek bertahan dan ia juga memiliki fleksibilitas untuk melapisi Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Para juara Scudetto itu juga akan sangat senang dengan nilainya. Dilaporkan bahwa mereka dipatok harga £38 juta ($51 juta) oleh Spurs sekitar sebulan lalu, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik telah membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+

    Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini pertahanan Tottenham pada musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia sedang melangkah menuju sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan memang pantas demikian setelah penampilannya yang impresif di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia mampu memantapkan diri di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah banyak dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta dilabeli sebagai 'rekrutan klub' oleh Antonio Conte selama periode buruk pelatih Italia itu memimpin. Setelah berkutat dengan ancaman degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan kembali difavoritkan menjuarai Serie A dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah sangat mengangkat reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di Inggris, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya bisa membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, £18 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil asal Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berusaha mengubah tuntutan mereka selama negosiasi, bahkan sempat meminta hingga klausul rilisnya senilai €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea sebesar £15 juta ($20 juta). Kenyataannya, mereka tidak berada dalam posisi tawar yang kuat setelah Chavarria memperjelas bahwa ia ingin menuju London barat, dan pada usia 28 tahun, ia juga bukan sosok prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka meminta jauh lebih banyak. Meski begitu, uang itu akan cukup membantu Rayo memperkuat tim dan membangun lanjutan dari finis di posisi kedelapan La Liga untuk musim kedua beruntun musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea memang perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah kepergian cepat Marc Cucurella ke Real Madrid pada masa Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, akan ada tanda tanya mengenai apakah Chavarria memiliki standar yang dibutuhkan, meskipun ia dipilih oleh Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub kasta tertinggi yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ia memiliki tugas besar untuk menggantikan Cucurella, yang berkembang menjadi bisa dibilang salah satu yang terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada bagian akhir musim lalu dan sangat dihargai, jadi Chavarria kemungkinan besar akan memainkan peran sebagai pelapis dan mungkin mentor bagi pemain muda Belanda itu. Total paket €22 juta (£19 juta/$25 juta) merupakan solusi berbiaya rendah untuk posisi bermasalah jika dibandingkan dengan pemain seperti Lewis Hall yang dinilai £60 juta ($81 juta), meskipun pada akhirnya ini bisa saja hanya menjadi solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Kisah yang luar biasa! Chavarria baru mendapatkan kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun ketika ia bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia sudah berusia 24 tahun saat naik ke La Liga setelah Andoni Iraola, yang kini menjadi bos Liverpool, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi figur kunci sebagai bek sayap agresif yang berani bermain menekan dan nyaman menguasai bola, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu serta bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mendapatkan kepindahan impian ke salah satu kekuatan besar Premier League, dan ada peluang besar ia akan diberi banyak kesempatan untuk tampil mengesankan di bawah kompatriotnya, Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah yang masuk akal dan menempatkan klub pada posisi yang lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool kabarnya akan menanggung penuh gaji Araujo, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barca, itu akan membuka ruang bagi juara La Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatatkan total 11 kali menjadi starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kemampuan kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak bergantung kepadanya untuk menjadi jangkar lini belakang. Kenyataan pahitnya, Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan pencantuman opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa memungkinkan Barca mengantongi biaya transfer yang signifikan untuk pemain yang tidak diinginkan pada musim panas mendatang. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski sekarang Flick mungkin perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca sudah terlihat tipis di seluruh lini. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan putus asa. Liverpool kabarnya membayar £180.000 per pekan untuk Araujo guna meredakan krisis di lini pertahanan setelah Ibrahima Konate pindah gratis ke Real Madrid. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta sesama rekrutan baru Jeremy Jacquet masih berjuang untuk kembali ke kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa dimainkan sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain 27 tahun itu juga punya riwayat cedera yang tidak mulus, dan kesulitan meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau menyatu secara andal dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool kabarnya mundur dari pembayaran £60 juta untuk target awal musim panas Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan Inggris itu akan menjadi langkah yang lebih minim risiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun lagi kepercayaan dirinya. Araujo beruntung ada klub elite Eropa lain yang menginginkannya mengingat kesulitannya menjaga konsistensi, dan ia akan sadar akan potensi konsekuensinya jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragunya, dengan tujuan benar-benar menikmati sepak bolanya lagi, setelah melalui periode menantang tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan bergemuruh dari suporter fanatik Anfield tentu akan memberi Araujo dorongan adrenalin besar. Ia juga merupakan bek yang proaktif dan akan membawa kehadiran udara yang nyata ke pertahanan Liverpool, serta sangat cocok dengan sistem agresif Iraola. Awal baru ini bisa jadi tepat seperti yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay itu, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan dasar yang membuatnya menerima begitu banyak kritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, €36 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea pantas senang karena berhasil mendapatkan biaya yang cukup besar untuk seorang bek tengah yang tak pernah benar-benar mencapai level tertinggi sejak menembus tim utama pada 2021, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk bonus merupakan keuntungan murni untuk lulusan akademi. Meski begitu, tetap menyedihkan melihat pemain binaan mereka pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode sulit klub, bahkan sempat menjawab kebutuhan mereka saat dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera lini belakang. Namun, Chelsea sudah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kini fit lagi setelah ACL-nya pecah, sehingga penjualan pemain memang menjadi kebutuhan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tak bisa menahan godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan perkembangan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu sudah menunjukkan ambisinya dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia merupakan pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil inkonsisten dan sempat menjadi sasaran kritik dari sebagian basis suporter Chelsea, sementara sebagian lainnya lebih memaklumi karena hubungannya dengan klub yang telah terjalin selama 19 tahun. Total paket £30 juta ($40 juta) memang terlihat sedikit mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa sangat cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika bicara sejujurnya, Chalobah jelas layak mendapatkan awal baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah lama mencoba menjualnya; ia menolak kepindahan ke Nottingham Forest pada 2023, saat Chelsea terbuka untuk melepasnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil mengesankan, hanya untuk dipanggil pulang lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghadirkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dulu dibanding pemain seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar tuntas bagi sang bek, yang kini bisa menantikan bermain di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling diminati di Eropa di tepi Danau Como. Tak akan mengejutkan jika ia beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle United. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham dengan nilai £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi sekarang kondisinya terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil untuk berharap rekrutan baru Sean Steur bisa menggantikan peran Guimaraes pada usia yang baru 18 tahun, dan itu juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah pencetak gol terbanyak Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist-nya juga menjadi yang tertinggi di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin dengan memberi teladan dan kerap menyeret rekan-rekannya bangkit. Matthias Jaissle menghadapi pekerjaan yang sangat besar untuk menstabilkan ruang mesin tim setelah ia resmi menggantikan Eddie Howe di area teknis, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa terbukti mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berupaya membangun lanjutan dari kembalinya Arsenal ke puncak sepakbola Inggris yang sudah lama dinantikan. Guimaraes bisa dengan mudah bermain bersama Martin Odegaard sebagai gelandang nomor 8 dan meringankan beban kreatif kapten Arsenal itu. Ia akan menyuntikkan dinamisme tambahan ke lini serang dan agresivitas lebih besar dalam bertahan, setelah memenangi duel lebih banyak daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Para penggemar Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalamannya dan fakta bahwa ia merupakan sosok yang sangat cocok dengan gaya pilihan Arteta. Kekuatan di lini tengah menjadi alasan utama kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun bisa mengungguli mereka sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit sentral mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa berlaku di Liga Champions jika mereka kembali menghadapi Paris Saint-Germain, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi yang selama ini sulit didapatkan. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Pada usia 28 tahun, sekarang adalah waktu yang ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di masa puncaknya, seperti yang ia buktikan tanpa keraguan sedikit pun di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sambil menyaingi Vinicius Junior dalam hal pengaruh sebagai sosok kunci, meski itu terjadi sebelum tersingkir secara buruk di babak 16 besar dari Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia serta rutin bersaing untuk trofi-trofi terbesar. Ia brilian secara teknis di ruang sempit, punya visi untuk umpan mematikan, dan menetapkan standar lewat etos kerja tanpa bola yang tanpa henti. Tambahkan fleksibilitas dan mentalitas pantang menyerahnya, maka Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai pahlawan kultus yang dirancang khusus untuk para pendukung Arsenal, sosok yang sama sekali tidak akan gentar dengan label harga besar yang melekat padanya. Nilai: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Tentu saja, mereka berharap Mastantuono bisa menemukan kembali ritmenya di Italia seperti yang dilakukan Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sudut pandang fisik dan taktis, dan banyak hal akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa cepat beradaptasi. Jika tidak, ada risiko ia akan kembali ke Madrid musim panas mendatang dengan kepercayaan diri yang semakin terkuras dan nilai pasar yang turun signifikan. Di sisi lain, Real mungkin tetap tidak memiliki tempat untuk Mastantuono bahkan jika ia tampil baik di Fiorentina, setelah merampungkan kesepakatan untuk Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang pemain muda semakin turun dalam urutan pilihan skuad. Bisa dibilang Mastantuono telah salah dikelola oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di jalannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang luar biasa dan berisiko rendah untuk Fiorentina saat mereka berupaya bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi signifikan dari gajinya yang sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas ekstra dalam skuad Fabio Grosso, juga fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa bermain sebagai No.10 atau di sayap kanan, dan ia akan termotivasi untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas bagi Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan yang baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan bagi kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono berkembang di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan banyak sorotan, dan dengan biaya €63 juta yang terlihat seperti sebuah kudeta mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga utama Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan torehan minim tiga gol nyaris tidak cukup untuk membenarkan hype di sekelilingnya. Mastantuono juga kesulitan dengan cedera pangkal paha yang terus-menerus, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama ketika ia dikartu merah karena tanpa perlu memprotes wasit saat kalah dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih harus banyak berkembang secara kedewasaan, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukannya jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas sebuah kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, jadi mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds United, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan cara City dan Pep Guardiola menangani James Trafford. Direkrut kembali dari Burnley musim panas lalu setelah pergi pada 2023 demi menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diperkirakan akan menjadi No.1 di Etihad musim lalu setelah kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki kampanye baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung membuat pemain muda Inggris itu turun lagi dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi sebagai klub yang tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimen, dan dari sudut pandang finansial mereka akan sangat senang karena berhasil meraih keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu hanya menjadi kiper piala di bawah Guardiola. Sangat disayangkan melihat satu lagi lulusan akademi muda berperingkat tinggi dengan potensi tim utama pergi, tetapi beginilah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti sebuah pencapaian besar bagi Leeds, yang diam-diam memperkuat diri pada musim panas ini dan bisa menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka mengambil langkah yang tepat musim depan. Trafford mengikuti free agent yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina yang sangat dihargai Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, memberikan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai No.1 masa depan Inggris, Newcastle diketahui merupakan pengagum pemain 23 tahun itu, yang sebenarnya bisa memilih banyak tim di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa naik di klasemen dan menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Paket total senilai £45 juta ($60,5 juta) tergolong besar untuk seseorang yang baru saja menghabiskan satu musim penuh hanya sebagai pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds sangat mungkin akan mematok harga dua kali lipat dari angka itu kepada salah satu raksasa Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah percobaan kedua Trafford untuk menjalani karier jauh dari Man City, dan kini ia akhirnya punya peluang nyata untuk menegaskan diri sebagai No.1 di Premier League dalam jangka panjang, kecuali terjadi degradasi mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru, setelah musim lalu berbicara secara terbuka tentang kebutuhannya untuk lebih sering bermain, dan ia akan berharap ini menjadi transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan penjaga gawang Everton itu di Premier League, dan jika ia bisa mengangkat posisi Leeds di klasemen sambil menarik perhatian Thomas Tuchel, ada peluang besar ia akan diberi kesempatan setelah masuk dalam skuad Piala Dunia racikan pelatih asal Jerman itu meski berstatus sebagai pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan bergabung dengan Leeds ketimbang klub seperti Newcastle atau klub yang disebut 'big six', tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga akan jauh lebih ringan. Ia diam-diam akan percaya bahwa ia bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang bahkan lebih baik. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Mendapatkan keuntungan €120 juta dari seorang pemain yang baru mereka datangkan setahun lalu merupakan bisnis luar biasa bagi RB Leipzig. Sosok seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah kekuatan pendorong di balik laju Leipzig menuju finis di peringkat ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir yang presisi, dan umpan progresif dari Diomande, Leipzig mungkin akan kesulitan kembali ke zona Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukan tim yang asing dalam melepas aset terbaik mereka demi keuntungan; bahkan, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan pulih dan menemukan permata lain dalam waktu dekat, dan jika Diomande langsung nyetel di Real, itu hanya akan makin mengangkat reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi tampaknya itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan pelapis tambahan di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan baru akan kembali pada 2027 seiring ia melanjutkan pemulihan dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi. Ada anggapan bahwa remaja itu direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior seiring Arsenal berupaya merekrut pemain Brasil tersebut, tetapi Diomande lebih sering beroperasi dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi pasangan yang sempurna untuk bek sayap yang kerap overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, karena memiliki kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk berjuang merebut kembali bola. Diomande masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan kedekatannya dengan La Liga juga seharusnya membantu proses adaptasi. Mengalahkan PSG dan Liverpool dalam perebutan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di planet ini, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menutup kenaikan menuju ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penggemar kasual belum menyadari keberadaan Diomande pada periode yang sama tahun lalu, ketika ia menuntaskan transfer senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Memang, Diomande hanya membuat 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya bersama Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin dengan potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman tersebut, dengan membukukan 23 kontribusi gol di semua kompetisi pada musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Panggilan Piala Dunia kemudian datang, dan Diomande tampil mengesankan di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah muncul sebagai target bagi sejumlah klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan di Bernabeu dan label harga €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, bebas transfer)

    Untuk Liverpool: Salah mungkin seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, dengan catatan tinggi yang sesuai dengan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengejutkan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama perjalanan mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tak seorang pun bisa memprediksi seburuk apa penurunannya pada musim berikutnya. Pemain Mesir itu hanya membukukan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi saat Liverpool finis di posisi kelima Premier League dan gagal memenangkan trofi apa pun, dan ia secara terbuka menyerang Slot serta jajaran petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah standar, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah menjadi sosok yang paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti dengan sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya menghilang dan kurangnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika melihat ke belakang, Liverpool seharusnya tidak pernah melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Kontrak baru Salah yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri atas persetujuan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan untuk bahkan mendapatkan biaya transfer atas Salah, yang telah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu kudeta terbesar dalam sejarah Super Lig Turki. Tahun-tahun terbaik Salah memang sudah lewat pada usia 34, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 itu dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi klub sebesar Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan masih benar-benar berada di bawah bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka tentu berharap bisa memperkecil jarak dengan rival-rival utama mereka setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator peluang terbaik di generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga seharusnya secara signifikan mengangkat profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan masa pinjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa langsung membangun chemistry dengan Paul Onuachu, yang musim lalu ikut meraih Sepatu Emas dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing di puncak dan menjalani kiprah kuat di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun cara melihatnya, turun dari status pemain terbaik di Premier League menjadi transfer bebas ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah sesuatu yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan sampai menjauhkan para penggemar paling setianya dalam proses itu, dan kini ia ditakdirkan menutup karier gemilangnya dengan cara yang mengecewakan. Tampaknya tidak ada klub top lain di seluruh Eropa yang menunjukkan minat kepada mantan bintang Roma itu, yang sangat memberatkan mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi hanya karena levelnya jauh lebih rendah. Transfer ini tidak menambah apa pun pada warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Seandainya ia menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih berjuang untuk tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, bebas transfer)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang agak aneh bagi Brentford, yang memang kecil kemungkinan menghalangi Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang, bahkan memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Meski begitu, pemain internasional Inggris itu merupakan bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Stadion Gtech musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter. Kepergiannya, karena itu, meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah kepergian permanen Frank Onyeka ke Coventry dan kepindahan mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal musim panas lalu. Setelah menjalani bursa transfer yang sejauh ini cenderung sepi, The Bees masuk ke pasar dengan langkah besar; gelandang bertahan Mali Mamadou Sangare yang sangat dihargai dari Lens telah bergabung dengan biaya rekor klub senilai £41 juta ($55 juta) untuk menggantikan pemain internasional Inggris tersebut. Namun, kemampuan kepemimpinan Henderson hampir mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini menandai perubahan besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicemooh, yakni mencoba menimbun sejumlah talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka bisa berkembang menjadi bintang elite di masa depan. Seorang kapten juara Premier League dan Liga Champions yang dihormati karena kemampuan kepemimpinannya dan memiliki mantan bos Chelsea yang kini menangani Inggris, Thomas Tuchel, di antara banyak pengagumnya, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya mereka menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dari sisi permainan, cukup jelas bahwa pemain 36 tahun itu tidak didatangkan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, musim lalu ia menunjukkan bahwa dirinya masih bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengalamannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea kerap gagal. Namun, ia harus merebut hati basis suporter, mengingat kaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup transformatif bagi reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan tetap bersedia tampil dan bahkan berlatih meski mengalami patah lengan yang tidak biasa setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Di usia 36 tahun, ini adalah peluang yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah karena bertukar dari satu klub London barat ke klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu agaknya akan langsung menjadi salah satu orang kepercayaan Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti pasti sangat menarik baginya pada tahap karier gemilangnya saat ini. Selain memberikan dampak di luar lapangan, ia juga akan diharapkan mengawal era baru di sana ketika Chelsea berupaya merombak budaya mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk gelar-gelar besar. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tak akan berani bertaruh melawannya untuk gagal. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terlindungi hingga usia 38 ketika ia sangat mungkin pensiun, hanyalah pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, £34 juta)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dilaporkan telah membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, sebuah biaya yang signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Ini menjadi kesepakatan ke-13 yang diselesaikan antara kedua klub sejak dimulainya kampanye 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg tentu sedih melihat pemain asal Argentina itu pergi. Barco menorehkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran kunci dalam laju mereka ke semifinal Conference League. Beroperasi sebagai playmaker bertahan sekaligus gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak yang nyata, dan dia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tidak menguasai bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta-talenta terbaik mereka tak terhindarkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco adalah keputusan yang nyaris tanpa pikir panjang bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga telah meraih sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi dia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan, baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya dikenal sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknik melimpah dan agresivitas tinggi, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di area lawan dan bekerja tanpa lelah untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan meredam dampaknya jika Enzo Fernandez pada akhirnya dibujuk pindah ke Real Madrid, dan dia juga masih memiliki potensi besar yang bisa digali. Nilai: B+

    Untuk Barco: Kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak dia bayangkan akan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat dia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang kemudian membelinya secara permanen pada musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisinya ke lini tengah di Strasbourg memaksanya mengembangkan sisi fisik dalam permainannya. Kali ini dia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepak bola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi dkk. di panggung Piala Dunia yang menegangkan juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya dia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Dia mungkin juga harus membiasakan diri dengan peran yang terbatas di Chelsea, tetapi jika dia sabar dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari Alonso dan para pemain senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting dari proyek ambisius BlueCo dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sebenarnya sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih jauh musim lalu dan pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terlebih ketika peluang yang begitu tak terduga muncul untuknya pada usia 35 tahun, tetapi ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad mendapatkan pengganti yang sepadan, terutama karena penyerang muda Yunani yang sangat dihargai, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami robekan ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, rekan senegara Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter menjadi satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson telah kembali dari masa pinjamannya bersama Roma. Untuk saat ini masih belum jelas siapa yang akan mereka incar di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea mengenai kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal sejak beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang telah terbukti di Premier League, yang "matang" dan "tangguh secara emosional", seiring mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah satu lagi musim yang sangat mengecewakan di bawah kendali BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam jumlah melimpah meski kariernya sudah memasuki senja. Dia juga tidak akan sekadar menjadi pelengkap. Meski kini berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menjalani kampanye mencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini, dengan 13 gol, sementara catatan terbaik keduanya datang pada 2024-25. Dia bahkan telah mengoleksi sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan gol pertamanya dicetak untuk Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Dia tampaknya akan menjadi pelapis Joao Pedro, yang berarti Chelsea perlu merapikan daftar pemain keluar, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak striker yang mereka miliki. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi dampak jangka panjang. Dia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang sama sekali tidak bisa dilewatkan Welbeck. Kini dia bisa menambahkan Chelsea ke dalam resume-nya yang sudah mengesankan, tempat dia akan memiliki kesempatan bekerja dengan pelatih yang sangat dihormati, Xabi Alonso, dan kemungkinan besar akan diberi pengaruh besar di ruang ganti ketika klub berusaha mencari stabilitas dan kepemimpinan. Dia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi sangat mungkin dia mendapatkan banyak menit bermain dari bangku cadangan saat Pedro diistirahatkan, sementara dia seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak berdurasi dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, dia mungkin mendapatkan satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan kembali dipertemukan dengan Pedro, yang dengannya dia memiliki koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor yang sempurna, begitu pula untuk Delap jika Chelsea mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, bebas transfer)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sebenarnya itu memang tak terelakkan. Bek tersebut terus diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, tetapi terutama dalam dua tahun terakhir kontraknya, yang selalu membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Mantan manajer City Pep Guardiola sempat memberi isyarat pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi jalan terjal untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin yang membuatnya absen dalam 18 pertandingan kemungkinan besar mengakhiri peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati masa tinggal yang gemilang selama satu dekade di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang selama ini begitu sulit didapat. Stones tanpa ragu akan dikenang sebagai legenda klub meski memiliki masalah kebugaran, tetapi perpisahan kemungkinan memang masuk akal pada tahap ini. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, ia juga tak akan menghasilkan biaya transfer besar. Setelah pemain berusia 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City kemungkinan juga akan senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat riwayat masalah cederanya, ada risiko signifikan yang melekat pada langkah ini bagi Inter, bahkan jika ini adalah transfer gratis. Namun, mereka akan berharap telah mengimbangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk meneken kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih rendah dibanding yang ia dapatkan di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya perlu berharap pemain internasional Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Dalam performa terbaiknya, ia tetap menjadi salah satu bek tengah dengan kemampuan memainkan bola terbaik, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A merupakan semacam tempat ideal bagi pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan memberi beban fisik yang lebih ringan pada pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain selama bertahun-tahun lagi di liga yang kurang intens. Inter juga sangat mungkin memandang ini sebagai semacam kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan Chelsea dan Arsenal dalam perburuan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa meninggalkan masalah kebugarannya untuk selamanya di Italia. Ini bukan hanya kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar baik di kompetisi domestik maupun di Eropa bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan Italia. Ia mungkin belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun, Stones sangat mungkin telah memperpanjang masa bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia seharusnya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri dengan peluangnya untuk menjadi starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap dalam persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah musim panas ini usai menyusul kekecewaan tersingkir di semi-final Piala Dunia. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum genap dua tahun sejak Palace hanya mengeluarkan £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat usianya 24 tahun, jadi mereka tentu sangat senang karena nyaris melipatgandakan uang mereka hampir tiga kali lipat dalam waktu sesingkat itu, ketika model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, menjadi bagian penting dari skuad pemenang Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Mengingat penampilannya sebagai bek dominan yang juga piawai memainkan bola, Palace pasti sudah memperkirakan bakal ada minat terhadap pemain internasional Prancis itu dan kabarnya mereka mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan angka yang lebih besar, mengingat pasar yang melambung, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan neraca setelah Palace mengeluarkan dana besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan dorongan mereka untuk menambah lebih banyak pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di jajaran bek tengah mereka, dengan tidak satu pun dari kumpulan opsi yang ada benar-benar menonjol sebagai solusi jangka panjang berkualitas, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Di luar pemain internasional Inggris itu, situasinya agak kacau; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti sebagai akibatnya. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan masih bisa memburu satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan besar berarti beberapa anggota dari kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu kemungkinan akan merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) tetap merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah teruji di Premier League dan pemain penuh timnas Prancis yang sedang mendekati tahun-tahun puncaknya. Terlebih lagi, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Mendatangkannya untuk bermain bersama Colwill langsung memberi Chelsea kemitraan bek tengah yang tampak solid untuk dibangun. Sekarang tinggal memangkas pemain-pemain yang tak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah sedikit lagi kualitas serta pengalaman, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah memenangi trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior timnas Prancis dan bermain di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain 26 tahun itu diketahui ingin menguji dirinya lebih jauh dan bermain di level tertinggi, dan ia lebih dari layak mendapatkan kesempatan untuk naik kelas ke klub yang disebut sebagai 'big six' pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan kukuh yang konsisten di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; ia tetap berada di ibu kota, dan ia bisa berharap langsung masuk ke susunan pemain inti Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang mengelilingi masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya cepat menjadi sosok populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada emosi yang campur aduk. Di satu sisi, Forest akan sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu penting saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar segalanya mengalir melalui dirinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, uang bukan masalah. Terlepas dari apakah nilai transfer yang sebenarnya adalah £116 juta atau £130 juta, Forest mengatakan yang terakhir, itu adalah jumlah uang yang sangat besar untuk pemain yang direkrut hanya dengan £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level ruang rapat adalah kepuasan, karena Forest benar-benar membuat City membayar sangat mahal dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau, setidaknya, ia memang harus jadi seperti itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya secara terbuka, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke kampung halamannya di Spanyol, dan bahkan jika itu tidak terjadi, City tetap membutuhkan pewaris yang layak untuk takhta pemain 30 tahun tersebut. Lagi pula, bukan berarti Nico Gonzalez atau Matheus Nunes pernah benar-benar meyakinkan dalam peran No.6. Anderson tampak cocok untuk itu. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatat lebih banyak sentuhan dan memenangkan lebih banyak duel daripada pemain lain mana pun di kasta teratas Inggris musim lalu, yang berarti ia terlihat seperti sosok yang sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, jelas tak bisa dimungkiri bahwa ini adalah contoh paling nyata dari ‘pajak Inggris’. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, pada usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Namun, ia baru menjalani beberapa musim bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih mewakili Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui Forest. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan kini ia akan mendapat kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya nilai transfer akan membawa tekanan yang luar biasa besar, dan Anderson tidak akan menjadi gelandang muda Inggris berbakat pertama yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet dibandingkan Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan yang sangat, sangat besar di antara situasi mereka masing-masing adalah bahwa tampaknya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan satu tempat di tim inti. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian yang menyelimuti era setelah Pep Guardiola di City, ini adalah peluang luar biasa baginya untuk menegaskan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea pasti sangat senang bisa melepas Garnacho begitu cepat pada musim panas ini, seorang pemain yang sangat mungkin sulit dijual mengingat masa satu musimnya yang mudah dilupakan di London barat dan banderol klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu dilaporkan bahwa Chelsea telah mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim untuk menuntaskan transfer dari Stamford Bridge, dan kepindahan itu dengan cepat terwujud dalam bentuk pinjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban membeli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan angkanya tidak akan jauh dari valuasi Chelsea, sesuatu yang pasti sangat mereka sukai, terutama setelah baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands tersebut dengan biaya transfer tertinggi dalam sejarah klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Melihat betapa tidak efektifnya Garnacho selama waktunya di Chelsea, ini adalah langkah yang akan membunyikan alarm bagi para penggemar Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi pendorong utama di balik upaya mereka mengejar sang pemain, karena ia menginginkan winger cepat, dan harapannya adalah juru taktik asal Spanyol itu bisa memulihkan kepercayaan diri Garnacho. Namun, rasanya ada risiko besar yang melekat karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan semangat dan aura percaya diri yang dulu membuatnya menjadi talenta sangat menonjol saat masih di Manchester United. Pemain sayap itu tampaknya tidak mampu meniru angka-angka serangan milik Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal tampil memuaskan sementara Villa tetap wajib membelinya pada akhir musim, kemungkinan dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan finansial, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran pemain jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biaya transfernya akan dikurangkan. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Awal baru kedua dalam kurun setahun, Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena kariernya berisiko hanyut ke mediokritas. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan performa terbaik dari pemain-pemain yang sebelumnya tampil di bawah harapan, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang tersedia di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika mengira tekanan di pundaknya akan lebih ringan jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, dengan para pendukung setia Villa Park memiliki ekspektasi sangat tinggi setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sebuah keuntungan bagi rekrutan baru itu. Garnacho juga pasti akan mewaspadai nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool pada musim panas lalu lewat kesepakatan pinjaman yang tampak sangat mudah dipenuhi dengan kewajiban membeli bersyarat; ia hanya perlu membuat 10 penampilan di Premier League. Namun, ia dibekukan oleh Emery dan jarang sekali masuk skuad pada hari pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meskipun Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika ia bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge pasti akan sangat senang dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampak berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi sang juara Belgia untuk pemain sayap tersebut. Klub penjual berada dalam posisi yang kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berupaya menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah Leandro Trossard pindah ke Besiktas pasca-Piala Dunia, dan Tzolis akan memenuhi banyak kriteria sebagai penggantinya. Pemain internasional Yunani itu menikmati musim individu yang sangat impresif pada 2025-26, dengan mencatat total luar biasa 51 kontribusi gol, 22 gol dan 29 assist, di semua kompetisi, membantu Brugge melaju menuju gelar liga dan babak gugur Liga Champions. Tentu saja, ada risiko yang melekat pada transfer ini, meski biayanya terlihat cukup sepadan dengan nilai pasar saat ini; Tzolis tampil sangat kesulitan dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meskipun saat itu ia masih sangat muda dan Norwich memang menuju degradasi, sehingga akan ada tanda tanya apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis telah memetik pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki kekuatan fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya pada awalnya ia seharusnya menjadi opsi rotasi yang berguna. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Pemain sayap itu kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode gagal bersama Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah membangkitkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal bersama FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan standar tinggi yang telah ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dilaporkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, jadi ia pasti sangat gembira karena transfer itu akhirnya terwujud. Sekarang kerja keras dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi tersebut. Adeyemi hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi jangan dilupakan bahwa ia cukup sering mengalami cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut diapresiasi karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi sangat cerdik. Kami sudah sangat sering mengkritik Barca selama bertahun-tahun terkait urusan transfer mereka, dan memang pantas, tetapi kali ini mereka layak mendapat pujian karena ini bisa terbukti menjadi bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi ekspektasi sebagai calon bintang besar Jerman berikutnya, tetapi usianya masih 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting daripada hal lainnya, Hansi Flick yakin ia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain yang memberinya debut internasional lima tahun lalu itu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer dengan timing yang sempurna. Adeyemi sempat terlihat seperti calon superstar ketika bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi semuanya tidak pernah benar-benar berjalan untuknya. Musim lalu jelas ada tanda-tanda bahwa ia mungkin akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap menjadi perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich itu. Kabar baiknya, ia tidak akan berada di bawah tekanan yang terlalu besar mengingat nilai transfernya. Bahkan, ekspektasi yang jauh lebih besar akan diarahkan kepada Anthony Gordon pada fase awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah, mengingat ia memiliki fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang sangat penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak besar-besaran pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa sebagai langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal tentang posisi mereka dalam hierarki Premier League. Jika Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru dinobatkan sebagai juara, itu tentu lain cerita. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam posisi dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak punya kompetisi Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, juara Liga Europa tersebut sama sekali tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari sudut pandang finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah uang yang sangat besar dan akan sangat membantu Villa mencari pengganti, sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lanjutan bahwa pemilik kaya klub mereka dibuat terbelenggu oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Sebuah kudeta transfer yang luar biasa. Perkiraannya, Rogers akan menuju London utara pada musim panas ini, bukan ke barat. Namun, meski ada dugaan masalah anggaran akibat kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diburu di Premier League. Bagaimana caranya? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan seorang anggota 'bomb squad' Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum penutupan bursa transfer, dengan biaya yang dinaikkan secara berlebihan. Namun, yang tampak lebih mungkin adalah telah ada kemajuan di balik layar dalam upaya mencarikan klub baru untuk Enzo Fernandez dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutup biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea membayar jauh terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru memiliki dua musim Premier League yang cukup bagus, dan hanya satu gol dalam 22 penampilan untuk England. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro tentu bisa menimbulkan kerusakan serius di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya adalah Rogers sudah mantap ingin pindah ke Emirates, tempat dia diperkirakan akan mengisi posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri lini serang Arsenal asuhan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa dia berubah pikiran karena dipengaruhi Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Namun, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Secara adil, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi tidak stabil, ini adalah kepindahan yang bisa berjalan sangat baik untuk Rogers, terutama karena dia kini bisa bermain di Premier League bersama sahabat baiknya dan mantan rekan setimnya di level usia muda Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi 'cold' dalam pertandingan Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat fit, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan pentingnya dia bagi rencana permainan Unai Emery musim lalu memang tak bisa dilebih-lebihkan. Tim asuhan pelatih Spanyol itu tampil sangat buruk saat Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, dengan hanya memenangkan satu dari tujuh laga Premier League yang mereka mainkan tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke susunan starter, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di posisi keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi masa absen panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa transfer itu hampir selesai. Karena itu, mereka pantas mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United musim panas ini dan dia juga jelas sudah punya jam terbang yang sangat tinggi, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya kesepakatan Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tidak mampu memenuhi harga transfer target-target utama mereka di lini tengah, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman skuad, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan untuk harga seperti ini, dia bisa saja terbukti menjadi salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis peluang yang mungkin bahkan dia sendiri pikir sudah lewat. Tielemans sudah lama diprediksi akan bergabung dengan salah satu klub elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada bulan Mei, rasanya memang tidak lagi terlihat akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City itu pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan haknya sendiri. Namun, United tanpa diragukan lagi berada di level lain dalam hal prestise, sehingga ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa ragu akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa serta teknik hebatnya di salah satu panggung terbesar dalam sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan kepada rival langsung dalam perebutan finis empat besar di Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjamannya yang sukses bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil secara reguler sepanjang kampanye 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya mungkin terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain berusia 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United senilai £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti rupanya terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea akan meraup keuntungan signifikan dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini menyisakan sedikit rasa pahit, tetapi besarnya uang yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin terlalu bagus untuk dilewatkan. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama lini tengah Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing bergabung ke Man City dan Tottenham, United dengan panik beralih ke Santos saat mereka berupaya menghindari skenario di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior yang diakui ketika agenda pramusim mereka dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama Inggris. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap 'tenang' setelah upaya mengejar Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket senilai £50 juta terlalu mahal untuk pemain yang jelas bersedia dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka membayar terlalu mahal untuk sosok yang tidak akan menjadi starter pasti setelah bursa transfer ditutup. Harapannya adalah, di usia 22 tahun, dia masih memiliki banyak level yang bisa dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa dia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah menjalani musim ketika dia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'sepak bola tim utama secara reguler'. Apakah dia akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Old Trafford dibanding yang dia dapatkan di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa dia membutuhkan awal baru jauh dari kekacauan di level ruang direksi dan pergantian terus-menerus di kursi pelatih Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang secara inheren akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan tempatnya bernaung itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, pemain itu sendiri yang harus memastikan dia mampu menegaskan dirinya sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar sudah pecah! Saat Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung memimpikan klub milik negara itu menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal tentang posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang paling menyiksa. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya yang saat itu menjadi rekor Inggris itu dengan baik, segalanya mungkin masih akan berakhir baik. Namun sebaliknya, jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas Anthony Gordon akan pergi jauh sebelum berakhirnya kampanye yang katastrofik, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim, benar-benar melambangkan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar membuat para fans trauma adalah bahwa ini mungkin bahkan belum menjadi paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan pergi dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub dari Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, lebih banyak kesengsaraan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa terhibur oleh biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar juga akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan luar biasa lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan untuk kembali memecahkan rekor biaya transfer mereka demi Tonali. Apakah ini tanda keputusasaan atau wujud ambisi, masih terbuka untuk diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti pasar transfer yang sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak layak dihargai dengan biaya serupa?! Gelandang internasional Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir, dan dia terlihat sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk berkembang di bawah sesama orang Italia, Roberto De Zerbi, dibandingkan Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebesar ini untuk pemain 26 tahun yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level tertinggi tetaplah sebuah perjudian, dan perjudian yang sangat dibutuhkan Spurs untuk berhasil. Namun untuk saat ini, para fans mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi dengan pendekatan hati-hati/pelit di pasar transfer di bawah pengawasan mantan ketua eksekutif Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka membuat rival-rival Premier League tak berkutik untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Transfer yang paling tak terduga. Asumsinya adalah jika Tonali meninggalkan klub yang mendukungnya selama larangan tampil akibat perjudian ilegal, maka itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, dia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League dalam masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa alasannya? Jelas, tidak pernah ada peluang klub Serie A memiliki cukup uang untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan ingin pulang ke tanah air, dan bahkan klub-klub elite Inggris pun bisa dimengerti mundur karena harga yang diminta Newcastle. Hasilnya, Tonali berakhir di Tottenham, tempat dia kini tampaknya akan menghabiskan tahun-tahun terbaiknya, yang tak bisa dimungkiri terasa aneh. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu sebuah "jika" yang besar, mungkin kepindahan ini akan berjalan baik untuk Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Keputusan Inter untuk memasukkan klausul rilis serendah itu ke dalam kontrak pemain yang telah menjadi salah satu sosok terpenting mereka memang patut dipertanyakan, meski cedera pergelangan kaki dan operasi setelahnya menghambat musim 2025-26 Dumfries. Meski begitu, pada performa terbaiknya ia masih merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik yang ada, jadi €20 juta (£17 juta/$23 juta) jelas merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang seharusnya bisa meminta jauh lebih banyak di pasar saat ini untuk pemain yang kontraknya masih tersisa dua tahun lagi. Inter mungkin memang tidak punya banyak pilihan; ketika pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya meminta klausul tersebut, yang ditetapkan di angka €25 juta untuk klub-klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini terlihat seperti satu lagi langkah bisnis yang sangat cerdik dari Real Madrid, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Dumfries bernilai setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Real Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Real Madrid untuk bek kanan baru yang akan bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan Inggrisnya, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang ketimbang ketika bertahan, sehingga membuat Madrid memiliki sedikit ketidakseimbangan di posisi itu yang bisa dimanfaatkan tim-tim yang lebih baik. Di usia 30 tahun, ia juga bukan benar-benar opsi jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan tepat mengapa Dumfries ingin klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang setia untuk Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan mencatatkan 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas pantas mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhir dalam kariernya, dan banderol rendahnya berarti tekanan di Bernabeu akan sedikit berkurang. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia mampu menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia jalankan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Begitu West Ham terdegradasi, sudah jelas bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset paling berharga mereka, seorang gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka dipastikan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham mampu mendapatkan persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, dewan klub yang memang pantas banyak dikritik layak mendapat sedikit pujian langka. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini menjadi penegasan lain bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang kacau, yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Tottenham bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah berada dalam posisi seperti itu lagi, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat bertalenta. Dia bisa bermain dalam berbagai peran dan sudah lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi menganggapnya sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada nuansa keputusasaan yang tak terbantahkan dalam kesepakatan ini. Tottenham, seperti yang kita lihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, bertekad melakukan apa pun yang diperlukan untuk membenahi lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan, karena itu, bersedia membayar lebih mahal untuk Fernandes demi menahan minat dari klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Tottenham, dan harus segera berhasil, atau ini akan cepat menjadi senjata lain untuk memukul para pemilik klub. Bahkan, hanya untuk menempatkan angka-angka ini dalam konteks, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas kompatriotnya yang sama-sama berusia 21 tahun itu, jadi dia benar-benar harus menunjukkan bahwa dia bisa mencapai level tersebut. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas ini terasa seperti langkah yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepak bola: United, Liverpool, dan PSG. Namun, dia justru berakhir di Tottenham, tim yang finis satu peringkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini terlihat seperti semacam langkah menyamping. Namun, klub London utara itu seharusnya jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan lagi adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang sama sekali berbeda. Tentu saja ada sedikit kekhawatiran soal berapa lama pelatih Italia itu sebenarnya akan bertahan di Tottenham, mengingat tidak ada pihak yang dikenal karena stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Kepergian yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat sedikit demi sedikit selama periode tersebut. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut oleh salah satu tim top Eropa. Sebagian orang mungkin berargumen bahwa PSV bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum memasang harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia tampil gemilang di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk seorang pemain yang direkrut dari Genk dengan harga sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Uang itu juga kemungkinan akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu meraih trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual para pemain terbaiknya. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Langkah bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya untuk Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah dikerjakan Bayern sejak beberapa waktu lalu. Ini bukan langkah reaksioner terhadap pemain acak yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan teknik, etos kerja, dan fleksibilitas yang tepat untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat alasan untuk meragukan penilaian tersebut. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar nyaris tidak bisa berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang mencuri perhatian penggemar sepakbola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan "impian" klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski upayanya menembus susunan pemain inti yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa menjadi sesuatu yang menyerupai mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang sangat bahagia dan ia dengan alasan yang bisa dipahami percaya bahwa dirinya dapat menjadi tambahan yang sangat berguna untuk skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sependapat, karena Saibari tanpa diragukan terlihat lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah mencapai kesepakatan untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi transaksi cerdik bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni untuk pemain yang menimba ilmu di akademi mereka, tetapi hanya mencatatkan segelintir penampilan tim utama, dengan klub kabarnya sudah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk melepasnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin sedikit disayangkan karena Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberi kesan di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu Inter dan Chelsea menyatakan minat mereka, pikirannya berubah dan mempertahankannya selalu tampak akan menjadi perjuangan berat. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan pelatih kepala. Pelatih asal Spanyol itu dilaporkan menyetujui transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam rentang 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya secara luas diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto, jadi ini jelas sebuah keberhasilan besar dalam konteks itu. Sebagai bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia seharusnya cocok dengan kerasnya Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar dalam ukuran Serie A, yang tampaknya membuat tawaran Inter terlihat jauh kalah, dan ia masih mentah di usia 21 tahun dengan baru satu musim yang cukup bagus di level tertinggi. Karena itu, ini merupakan sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang transfer ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat kecil dan diyakini sebagai klub yang ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat proposal yang diajukan Inter mungkin sedikit banyak menjelaskan hal itu. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama talenta muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia bisa saja diyakinkan oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia dapat bersiap menjadi sosok kunci di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tertawa lebar sampai ke bank setelah menemukan pihak yang bersedia membayar uang sebesar itu untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, seharusnya menjadi jawaban atas masalah striker PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak terlalu mencerminkan hal baik bagi sang pemain Portugal. Begitu juga dengan fakta bahwa di level internasional dia masih berada di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan angka €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mengumpulkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari luruskan satu hal lebih dulu: Ramos adalah striker yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, banderol harganya tidak masuk akal, terlebih lagi untuk Milan yang jelas tidak sedang berlimpah dana. Akibatnya, suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan telah memunculkan banyak teori konspirasi, sementara juga disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale punya hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu mengapa Milan merasa perlu membayar biaya transfer rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang berpikir dia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia seharusnya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah lama tertunda bagi pelapis abadi untuk menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir saat Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022 bahwa seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang benar-benar menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap bertahan dengan Ronaldo, sehingga menahan laju Ramos selama bertahun-tahun. Namun, harus dikatakan juga bahwa dia tidak melakukan pekerjaan yang terlalu bagus untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya kurang lebih sama di Paris, tempat konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang membuat iri, Ramos bukan salah satunya. Ia hanya sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan. Yang terpenting, sekarang ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan baru, yang tetap merupakan salah satu klub terbesar dalam sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan banderol harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya transfer yang besar, nilainya benar-benar raksasa untuk klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Sekali lagi, ini adalah bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub penjual terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini terasa semakin bagus karena kontrak Van Hecke di Stadion Amex akan habis hanya dalam 12 bulan ke depan. Karena itu, mereka tentu akan sangat senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meskipun sebelumnya sempat dilaporkan bahwa ia dihargai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana tersebut untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic secara khusus masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang mengesankan di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad mereka serta Igor Julio dijadwalkan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke saat menangani Brighton, tetapi tetap saja ada kesan bahwa Spurs tertipu hingga membayar terlalu mahal untuk bek tengah itu setelah muncul laporan yang menyebut Brighton menghargainya £70 juta, meskipun ia sudah berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pantai selatan. Anda akan berpikir bahwa kesepakatan dengan harga miring untuk pemain dengan kalibernya secara realistis seharusnya menelan biaya di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton terkenal sebagai negosiator yang sangat sulit dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang bergejolak, dan sesama bek tengahnya, Micky van de Ven, juga bisa mengikuti jejak tersebut. Setidaknya, Tottenham mendapatkan seorang bek yang sudah terbukti di Premier League yang, pada usia 26 tahun, masih belum mencapai puncaknya, memiliki kualitas umpan yang bagus, serta mempunyai semangat juang dan kemampuan memimpin yang selama ini sangat mereka kurang miliki. Pemain timnas Belanda itu sangat mungkin membentuk duet bek tengah berwajah baru bersama rekrutan bebas transfer Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya memperjelas bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke naik satu level dari Brighton di titik pertengahan kariernya dan sangat mungkin melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak benar-benar menindaklanjuti minat mereka yang sempat dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja dengan pelatih asal Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, yang seharusnya membantunya cepat beradaptasi. Satu-satunya arah bagi Spurs benar-benar adalah naik setelah kampanye domestik yang kembali buruk, dan kemitraan dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim fondasi pertahanan yang kokoh saat klub London utara itu menjalani apa yang kemungkinan akan menjadi periode transisi setelah mereka menahan ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin terlihat meraup keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu hanya seharga €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal bakal dibatasi oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Itu berarti €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan bagi klub seukuran Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu mungkin terjadi setelah musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis tersebut membuat mereka tak punya banyak pilihan terkait nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Rekrutan pertama di era Andoni Iraola, dan tambahan bahan bakar untuk rivalitas Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi, karena melihat peluang di pasar, Liverpool bergerak cepat untuk membajak transfer tersebut meski pembicaraan sudah mencapai tahap lanjut dan tawaran klub asal Tyneside itu kabarnya sudah diterima. Liverpool tentu sudah akan memandang ini sebagai sebuah pencapaian tersendiri, tetapi mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut winger muda dengan reputasi tinggi seperti ini dengan biaya yang berpotensi terbukti murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang 22 tahun yang direct, cepat, dan juga rajin membantu pertahanan ini tampak seperti sosok yang ideal untuk gaya bermain Iraola, dengan pelatih kepala baru itu tampaknya mendorong agar transfer ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghalangi jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub kabarnya yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah tawaran dari Liverpool dan Newcastle sama-sama diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya akhirnya bergantung pada sang pemain, dan Munoz tentu sulit disalahkan karena memilih pindah ke Anfield. Meski masih baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di akademi terkenal Barcelona, La Masia, ia kemudian berlabuh di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya setahun lalu. Kali ini, Munoz tentu berharap bisa beradaptasi dan memantapkan diri sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, semestinya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di starting XI, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan output keseluruhannya dengan Liverpool masih diperkirakan akan mengejar wing wizard RB Leipzig yang sangat dipuji, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya melihat banyak peluang di lini serang baru Liverpool berkat fleksibilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam posisi serba salah soal masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performanya dalam kampanye juara 2024-25, mereka akan bisa menuntut biaya transfer yang layak ketika waktu berpisah tiba, tetapi pada akhirnya pemain Prancis itu pergi tanpa biaya apa pun setelah menjalani musim individu yang buruk. Pada akhirnya, akan terasa sangat aneh jika Liverpool mengabulkan tuntutan gaji Konate yang mencengangkan, yang dilaporkan berada di kisaran £250.000 per pekan, di tengah kampanye yang kacau dan diwarnai serangkaian kesalahan besar, dengan negosiasi melelahkan yang berlangsung berbulan-bulan berujung tanpa hasil, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap menjadi pemborosan besar waktu semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan begitu, Real Madrid agaknya akan memberi target jangka panjang mereka, Konate, jenis gaji fantastis yang ia inginkan, yang, meski mereka tidak membayar biaya transfer, tetap merupakan sebuah risiko mengingat betapa buruknya performa sang bek tengah sepanjang upaya Liverpool yang lemah dalam mempertahankan gelar. Perlu diingat bahwa Real Madrid dilaporkan sempat memutuskan untuk mengakhiri minat mereka pada pemain tersebut pada November tahun lalu, dan itu cukup menjelaskan. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus saat sedang berada dalam performa terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia mungkin masih belum benar-benar memasuki masa puncak untuk pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang berjudi bahwa ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi berbiaya relatif rendah untuk area bermasalah di klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan intens di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Tentu saja pemenang terbesar dari situasi ini adalah Konate, yang akan mendapatkan kepindahan impiannya ke Real Madrid sekaligus gaji besar yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di panasnya atmosfer Bernabeu, akan ada jauh lebih sedikit kesabaran untuk jenis kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer bebas ke Madrid, dan kesulitan pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia punya peluang untuk memantapkan diri sebagai bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real Madrid wajah baru milik Jose Mourinho. Namun, apakah ia benar-benar mampu melakukan itu masih jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo secara sederhana adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, seorang gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, yang benar-benar sangat penting dalam periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain yang sempurna untuk Pep Guardiola, itulah mengapa pelatih asal Catalan itu sangat menyukainya dan bahkan meneteskan beberapa air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah kepergian yang sudah lama akan terjadi. Melihat dia pergi secara gratis jelas tidak bagus dari perspektif finansial, tetapi itulah yang paling pantas ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian yang luar biasa. Tetap saja, skill, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya, kepribadiannya, akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain dengan kualitas luar biasa secara gratis, tetapi juga mengalahkan rival bebuyutan Barcelona dalam perebutan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang sebagian bahkan dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou sempat terlihat seperti sesuatu yang pasti terjadi. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan rekan senegaranya itu sebagai prioritas dan kesepakatan ini pada dasarnya rampung dalam 36 jam. Hari-hari terbaik Silva memang tanpa diragukan lagi sudah berlalu, tetapi dia memperlihatkan selama persaingan gelar Premier League musim lalu bahwa dia masih mampu memberi pengaruh di laga-laga terbesar, dengan penampilannya melawan Arsenal di Etihad sangat luar biasa. Mungkin yang lebih penting dari segalanya, Bernardo kemungkinan adalah panutan ideal bagi para anggota muda skuad Madrid, personifikasi dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk mendapatkan pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah begitu lama dia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, kalau bukan lebih, Silva terus dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim teratas La Liga. Namun, berkali-kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan kini dia akhirnya akan mendapat kesempatan untuk bermain bagi salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit, setelah disalip Barca dari puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasananya jelas merupakan tantangan yang tanpa diragukan akan dia sambut dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu lagi, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda dan, dalam pengertian itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin agak disayangkan dia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo memiliki pengalaman dan kualitas untuk meneladani Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti keputusan yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini pertahanan Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal di balik layar soal niatnya untuk pindah serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kini kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu juga dengan Valentin Barco yang diperkirakan akan segera datang. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terjadi, karena Real Madrid memulai perekrutan awal mereka di bursa transfer dengan transfer mengejutkan. Klub itu mengeluarkan banyak uang untuk seorang bek kiri pada musim panas lalu demi membawa pulang Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk menggelontorkan dana demi Cucurella, yang kabarnya diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal untuk tim yang dalam beberapa tahun terakhir mengambil pendekatan yang cukup hemat di bursa transfer, dan itu menuntut pengembalian instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya sedang berada di puncak kemampuannya, tetapi secara realistis berapa lama lagi Real Madrid akan mendapatkan tahun-tahun berkualitas tinggi darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri-ciri pemain 'Mourinho' lewat energi dan agresivitasnya. Real juga kini memiliki empat bek kiri tim utama dalam diri pemain baru ini, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dikorbankan dalam hal pemain keluar. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tanpa diragukan lagi sebagai pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk keluar dari tim Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia di puncak kariernya. Sudah banyak dilaporkan bahwa bek tersebut ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang menyangka ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Karena itu, tidak mengherankan jika kesepakatan ini rampung begitu cepat, dengan Cucurella kemungkinan besar langsung mengatakan ya ketika Real datang. Mengingat ia tampaknya memang dipilih oleh Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan akan keluar-masuk susunan XI pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat nilainya yang besar, ia harus langsung tampil bagus atau berisiko mendapat tekanan dari publik Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat keterkaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson jelas masuk dalam jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada masa puncaknya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin andai mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara selama kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, menjadi sangat jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Bahkan, kekhawatiran di kalangan suporter sekarang adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin merosot musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap sebuah langkah yang mengejutkan. Spurs jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham memang kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Spurs masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza baru saja datang dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting untuk ruang ganti yang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang dengan status bebas transfer tentu menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang tersisa adalah Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Orang bisa memahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang seorang pemain yang tidak tampil terlalu baik dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya bersedia diberikan Spurs kepadanya. Pada akhirnya, Robertson tampil sebagai starter dalam lebih banyak laga pada paruh kedua musim daripada yang mungkin dia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi cukup baik saat berangkat ke Amerika Utara, tetapi tak pernah ada kemungkinan dia bertahan di Anfield karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia punya opsi lain selain Spurs, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, agak aneh dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin justru melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang dibanding Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan mampu meningkatkan Spurs secara signifikan sepanjang musim panas. Meski begitu, kami tetap belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara dibanding yang dia lakukan bersama Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Sebuah perubahan pendekatan yang sangat berarti. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Sesedih apa pun kedengarannya, akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi segera setelah dia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan penyerang asal Swedia itu sama sekali tidak membantu Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang situasinya, dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa dia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan untuk Isak, dan menarik talenta papan atas juga tidak akan menjadi lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon mengikuti jejak Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang semakin tidak tertarik. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Sinyal yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang sudah terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan masalah sendiri adalah menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain tim nasional Inggris itu jelas bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain hampir di mana saja di tiga posisi depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah dipahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja tampil bagus di Piala Dunia, sehingga harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disorot bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam dari gol tersebut tercipta saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik tentang jenis rasio gol yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon lebih mungkin memberi Flick apa yang dia inginkan dari seorang winger, dan dia juga akan menerima gaji yang lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah bahan baku mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya selama dua tahun terakhir, Gordon berhasil mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat goyah oleh hubungan sebelumnya dengan Liverpool, klub kota kelahirannya yang juga dia dukung saat kecil, sementara pada awalnya terlihat bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas ini. Namun, Bayern bisa dimengerti keberatan dengan harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez memang akan mengalihkan cukup banyak sorotan dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilainya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski mencatat total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tidak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi tampil bersama Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle