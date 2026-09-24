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Carlos Alcaraz 'menderita' saat menonton Real Madrid ketika superstar tenis itu mengidentifikasi kelemahan utama di tim Jose Mourinho
Awal campuran bagi Madrid asuhan Mourinho
Masa jabatan kedua Mourinho di kursi pelatih Real Madrid menghasilkan hasil yang beragam pada pekan-pekan awal musim baru. Real Madrid kesulitan menemukan ritme yang konsisten, menyeimbangkan kilasan kecemerlangan dengan penampilan yang terputus-putus dan sulit.
Kemunduran baru-baru ini melawan Real Betis dan rival sekota Atletico Madrid semakin menambah tekanan awal terhadap manajer asal Portugal itu. Kekalahan 2-1 di Metropolitano menyingkap kerentanan taktis yang mencolok, karena performa mereka secara keseluruhan tampil mengecewakan meski keputusan-keputusan wasit yang kontroversial merugikan tim tamu.
Poin-poin yang hilang ini membuat rival abadi Barcelona mengambil inisiatif dalam persaingan gelar. Raksasa Catalan itu sudah membangun keunggulan meyakinkan enam poin di puncak klasemen, membuat Madrid harus mengejar lebih cepat dari yang diperkirakan.
- Getty Images Sport
Alcaraz buka suara soal kesulitan Madrid
Berbicara kepada Stats Perform jelang Laver Cup di London, Alcaraz mengungkapkan frustrasinya atas performa klub masa kecilnya saat ini. "Saat ini saya menderita saat menonton pertandingan karena Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi," aku pemenang Grand Slam berkali-kali itu. "Menurut saya, dibutuhkan sedikit lebih banyak intensitas."
Meski mengakui kualitas luar biasa skuad tersebut, bintang tenis itu menilai bagian-bagian individualnya belum berfungsi sebagai satu kesatuan yang kohesif di bawah Mourinho. "Mereka adalah Real Madrid, pemain-pemain hebat, dengan bakat," katanya, tetapi segera menambahkan catatan soal performa kolektif mereka. "Saat ini, saya melihat tim-tim lain tampil lebih baik. Sebagai sebuah tim, mereka bisa tampil lebih baik. Mereka harus membenahi beberapa hal."
Fisik tak mampu menutupi kelemahan taktis
Seruan Alcaraz untuk meningkatkan intensitas menyoroti sebuah paradoks mencolok dalam susunan Madrid saat ini. Mourinho telah membangun lini tengah yang memiliki kekuatan fisik luar biasa, dengan pemain-pemain tangguh seperti Aurelien Tchouameni dan kapten klub Federico Valverde.
Namun, atletisme murni itu tidak tercermin dalam metrik lari mereka. Real Madrid saat ini berada di posisi paling buncit di La Liga untuk total jarak tempuh, jarak intensitas tinggi, dan aksi intensitas tinggi. Penurunan statistik ini membuat tim sangat terekspos dalam momen-momen transisi.
Ketika pertandingan menjadi lebih terbuka, seperti yang terlihat dalam kekalahan derby baru-baru ini, Madrid kesulitan untuk menunjukkan dominasinya. Akibatnya, talenta menyerang individu mereka yang tak terbantahkan gagal menghadirkan kontrol kolektif atas pertandingan.
- Getty Images Sport
Jeda internasional menawarkan momen reset yang krusial
Mourinho dan staf pelatihnya harus memanfaatkan jeda internasional yang akan datang untuk mengatasi masalah struktural yang telah mengakar ini. Dengan Barcelona sudah menetapkan laju tanpa henti di puncak klasemen, Madrid tidak bisa lagi melakukan kesalahan saat kompetisi domestik kembali bergulir. Mereka kini harus menemukan cara untuk menyatukan kekayaan kualitas individu yang dimiliki menjadi satu tim yang pekerja keras dan solid. Jika Real Madrid gagal meningkatkan intensitas kolektifnya, jarak dalam perburuan gelar bisa melebar dengan cepat.
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