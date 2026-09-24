Carlos Alcaraz 'menderita' saat menonton Real Madrid ketika superstar tenis itu mengidentifikasi kelemahan utama di tim Jose Mourinho

Masa jabatan kedua Mourinho di kursi pelatih Real Madrid menghasilkan hasil yang beragam pada pekan-pekan awal musim baru. Real Madrid kesulitan menemukan ritme yang konsisten, menyeimbangkan kilasan kecemerlangan dengan penampilan yang terputus-putus dan sulit.

Kemunduran baru-baru ini melawan Real Betis dan rival sekota Atletico Madrid semakin menambah tekanan awal terhadap manajer asal Portugal itu. Kekalahan 2-1 di Metropolitano menyingkap kerentanan taktis yang mencolok, karena performa mereka secara keseluruhan tampil mengecewakan meski keputusan-keputusan wasit yang kontroversial merugikan tim tamu.

Poin-poin yang hilang ini membuat rival abadi Barcelona mengambil inisiatif dalam persaingan gelar. Raksasa Catalan itu sudah membangun keunggulan meyakinkan enam poin di puncak klasemen, membuat Madrid harus mengejar lebih cepat dari yang diperkirakan.



