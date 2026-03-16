Dalam wawancara dengan Radio MARCA, pelatih Brasil Carlo Ancelotti memberikan pujian yang sangat tinggi kepada Vinicius Jr. Pelatih asal Italia yang meninggalkan Real Madrid musim panas lalu itu menegaskan bahwa karakter sang penyerang sangat cocok untuk panggung-panggung besar, sambil mencatat bahwa "generasi baru ini membutuhkan waktu untuk membangun warisannya". Ancelotti menyoroti bahwa pemain berusia 25 tahun itu telah membangun reputasi yang mengesankan sebagai penentu kemenangan. "Vinicius tidak pernah gagal dalam pertandingan besar. Saya tidak ingat ada pertandingan perempat final atau semifinal di mana dia gagal," kata Ancelotti, memperkuat gagasan bahwa pemain Brasil itu adalah salah satu aset paling andal di dunia sepak bola.