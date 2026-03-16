Ancelotti-ViniciusGetty/GOAL
Carlo Ancelotti yakin Vinicius Jr. akan kembali ke performa terbaiknya, sementara pelatih timnas Brasil menegaskan bahwa bintang Real Madrid itu 'tak pernah mengecewakan siapa pun'

Pelatih Brasil Carlo Ancelotti melontarkan pujian kepada mantan bintang Real Madrid, Vinicius Jr, sambil menyoroti mentalitas luar biasa dan konsistensinya di panggung-panggung besar. Dengan menekankan bakat khas Brasil, kerendahan hati, dan kegembiraannya, sang pelatih menepis segala kekhawatiran terkait kegagalan di masa lalu, serta memberikan dukungan penuh kepada sang pemain sayap menjelang turnamen Piala Dunia yang menantang.

  • Pemain andalan dalam pertandingan besar

    Dalam wawancara dengan Radio MARCA, pelatih Brasil Carlo Ancelotti memberikan pujian yang sangat tinggi kepada Vinicius Jr. Pelatih asal Italia yang meninggalkan Real Madrid musim panas lalu itu menegaskan bahwa karakter sang penyerang sangat cocok untuk panggung-panggung besar, sambil mencatat bahwa "generasi baru ini membutuhkan waktu untuk membangun warisannya". Ancelotti menyoroti bahwa pemain berusia 25 tahun itu telah membangun reputasi yang mengesankan sebagai penentu kemenangan. "Vinicius tidak pernah gagal dalam pertandingan besar. Saya tidak ingat ada pertandingan perempat final atau semifinal di mana dia gagal," kata Ancelotti, memperkuat gagasan bahwa pemain Brasil itu adalah salah satu aset paling andal di dunia sepak bola.

    Mengatasi gangguan dari luar

    Meskipun Vinicius sesekali terlibat dalam pertengkaran sengit di lapangan, Ancelotti meyakini bahwa momen-momen seperti itu hanyalah kejadian langka yang tidak biasa. Pelatih tersebut menyinggung sebuah insiden tertentu di Spanyol di mana sang pemain tampak frustrasi, yang berujung pada pengusirannya dari lapangan akibat dorongan, namun ia menegaskan bahwa gangguan semacam itu tidak memengaruhi performa keseluruhannya dalam pertandingan-pertandingan krusial. "Mungkin saja Vinicius marah di Valencia dan dikeluarkan dari lapangan, tetapi dalam pertandingan-pertandingan penting ia tidak pernah melakukannya," jelas sang pelatih. 

  • Kerendahan hati di balik bakat

    Ancelotti juga menyempatkan diri untuk memuji sisi kemanusiaan sang pemain bernomor punggung tujuh, sekaligus membantah anggapan arogan yang sering dikaitkan dengan para bintang sepak bola modern. "Vinicius adalah orang Brasil, dia memiliki karakter orang Brasil," kata sang manajer. "Orang Brasil adalah sosok yang ceria dan sangat rendah hati. Saya belum pernah menemukan orang yang sombong baik di Federasi Sepak Bola Brasil maupun di antara orang-orang Brasil yang saya kenal." Ia menyimpulkan penilaiannya terhadap kepribadian sang pemain sayap dengan menyatakan: "Vinicius rendah hati, penuh kegembiraan, dan memiliki bakat luar biasa." 

    Persiapan Piala Dunia untuk Brasil

    Menatap ke depan, Ancelotti berharap bintang utamanya akan menjadi tokoh utama saat Brasil bersiap menghadapi musim panas yang menantang. "Saya yakin dia akan tampil gemilang di Piala Dunia jika masuk dalam skuad," tegas sang manajer. Tim nasional telah menjadwalkan tiga pertandingan persahabatan krusial untuk menyempurnakan persiapan, menghadapi Prancis pada 26 Maret, Kroasia pada 1 April, dan Mesir pada 7 Juni. Setelah uji coba tersebut, Brasil akan memulai kampanye Grup C mereka melawan Maroko sebelum menghadapi Haiti dan kemudian Skotlandia.

