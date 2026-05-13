Carlo Ancelotti yakin Jose Mourinho akan melakukan 'pekerjaan yang luar biasa' jika ia kembali ke Real Madrid & membantah laporan-laporan 'omong kosong' soal dominasi pemain
Ancelotti mendukung kembalinya Mourinho
Seiring berlanjutnya pergantian manajer di Madrid, Ancelotti muncul sebagai pendukung vokal atas kemungkinan kembalinya Mourinho. Pelatih asal Italia itu, yang terkenal berhasil membawa Real meraih gelar Liga Champions 'La Decima' setelah menggantikan Mourinho pada 2013, meyakini bahwa "The Special One" masih memiliki semua yang dibutuhkan untuk memimpin klub paling menuntut di dunia.
Dalam wawancara mendalam dengan The Athletic, Ancelotti, yang kini menjabat sebagai manajer tim nasional Brasil, mengungkapkan antusiasmenya terhadap prospek kembalinya temannya ke Madrid. "Jika dia kembali ke Real Madrid, saya akan sangat senang untuknya," kata mantan manajer Los Blancos itu. "Dia bisa melakukan pekerjaan yang fantastis, seperti yang selalu dia lakukan di semua klub tempat dia pernah berkarier."
Menolak klaim tentang kekuatan pemain
Salah satu kekhawatiran terbesar bagi manajer baru mana pun adalah laporan mengenai kurangnya disiplin di dalam skuad Madrid saat ini. Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa Xabi Alonso menganggap kelompok itu "sulit dilatih" selama masa jabatannya yang singkat, tetapi Ancelotti dengan cepat membela profesionalisme para pemain di ruang ganti, menggunakan bahasa yang tegas untuk membantah narasi tentang ego yang tak terkendali.
“Tidak, karena itu (terdengar seolah-olah) para pemain di Real Madrid melakukan apa yang mereka inginkan. Itu tidak benar. Benar-benar omong kosong. Itu benar-benar omong kosong,” kata Ancelotti, yang pernah memimpin Real sebelum penunjukan Alonso musim panas lalu. “Tidak benar! Para pemain… saat saya di sana, saya punya ide dan mencoba mendiskusikan ide itu dengan para pemain, dan saya akan melihat apakah mereka setuju atau tidak. Kami bahkan melakukannya di final Liga Champions. Saat saya punya ide, pemain harus menjadi bagian dari ide itu. Saya tidak ingin memaksakan strategi. Tapi itu tidak berarti kami tidak punya strategi.
“Kami memiliki strategi, dan kami memiliki strategi yang kuat, karena kami memenangkan dua trofi Liga Champions dalam empat tahun, dan para pemain benar-benar fokus untuk mengikuti strategi dan rencana tersebut. Anggapan bahwa Real Madrid tidak ingin mengikuti strategi, itu tidak benar.”
Resep kesuksesan di Madrid yang penuh tekanan
Agar Mourinho berhasil dalam masa jabatannya yang kedua, Ancelotti menyarankan agar ia memprioritaskan manajemen pemain daripada sekadar taktik. Sang maestro asal Italia itu menjelaskan bahwa kesuksesannya sendiri dibangun dengan melihat sisi kemanusiaan di balik sang atlet, sebuah pendekatan yang mungkin diperlukan untuk menstabilkan skuad yang telah berjuang keras demi konsistensi selama musim tanpa gelar ini.
“Seperti biasa, saya berusaha menjalin hubungan dengan orangnya—bukan dengan sang pemain—karena pada dasarnya Anda adalah seorang manusia. Anda hanyalah seorang manusia yang bermain sepak bola. Itu jelas dalam benak saya,” jelas Ancelotti.
Mencari keseimbangan yang tepat
Ancelotti meminta para penggemar dan dewan direksi untuk bersabar, sambil menyarankan bahwa menemukan keseimbangan baru adalah tugas utama bagi siapa pun yang menduduki kursi pelatih Real Madrid, baik itu Mourinho maupun kandidat lain. Mantan pelatih Milan dan Chelsea itu menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kesuksesan di Madrid membutuhkan lebih dari sekadar talenta kelas atas. "Jadi, Real Madrid membutuhkan waktu untuk membangun kembali suasana di dalam skuad ini, yang telah membawa mereka meraih banyak kesuksesan (sebelumnya). Ini bukan hanya soal kualitas teknis. Untuk meraih kesuksesan, kita juga harus menemukan keseimbangan yang baik," jelas Ancelotti.
Arbeloa akan tetap memimpin Real dalam tiga pertandingan terakhir musim La Liga melawan Real Oviedo, Sevilla, dan Athletic Club sebelum ada kejelasan mengenai pelatih kepala permanen berikutnya di Bernabeu.