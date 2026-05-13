Salah satu kekhawatiran terbesar bagi manajer baru mana pun adalah laporan mengenai kurangnya disiplin di dalam skuad Madrid saat ini. Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa Xabi Alonso menganggap kelompok itu "sulit dilatih" selama masa jabatannya yang singkat, tetapi Ancelotti dengan cepat membela profesionalisme para pemain di ruang ganti, menggunakan bahasa yang tegas untuk membantah narasi tentang ego yang tak terkendali.

“Tidak, karena itu (terdengar seolah-olah) para pemain di Real Madrid melakukan apa yang mereka inginkan. Itu tidak benar. Benar-benar omong kosong. Itu benar-benar omong kosong,” kata Ancelotti, yang pernah memimpin Real sebelum penunjukan Alonso musim panas lalu. “Tidak benar! Para pemain… saat saya di sana, saya punya ide dan mencoba mendiskusikan ide itu dengan para pemain, dan saya akan melihat apakah mereka setuju atau tidak. Kami bahkan melakukannya di final Liga Champions. Saat saya punya ide, pemain harus menjadi bagian dari ide itu. Saya tidak ingin memaksakan strategi. Tapi itu tidak berarti kami tidak punya strategi.

“Kami memiliki strategi, dan kami memiliki strategi yang kuat, karena kami memenangkan dua trofi Liga Champions dalam empat tahun, dan para pemain benar-benar fokus untuk mengikuti strategi dan rencana tersebut. Anggapan bahwa Real Madrid tidak ingin mengikuti strategi, itu tidak benar.”