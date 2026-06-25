AFP
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Carlo Ancelotti terkesan dengan sikap polos Neymar, sementara pelatih Brasil itu memuji bintang Santos tersebut saat kembalinya ke Piala Dunia yang telah lama dinantikan
Kembalinya ikon Selecao yang telah lama dinantikan
Dalam pertandingan yang menandai penampilan ke-15-nya sebagai pelatih Selecao, Ancelotti akhirnya mendapat kesempatan untuk menurunkan Neymar. Brasil memastikan keunggulan telak 3-0 di Hard Rock Stadium berkat dua gol dari Vinicius Junior dan satu gol dari Matheus Cunha. Pelatih asal Italia itu memasukkan Neymar pada menit ke-72, yang membuat penonton di Miami bersorak riuh saat sang legenda bernomor punggung 10 itu melangkah ke lapangan untuk turnamen Piala Dunia keempatnya secara berturut-turut.
Perjalanan kembali ke skuad tim nasional merupakan proses yang panjang bagi Neymar, menandai kembalinya ia mengenakan seragam kuning di ajang Piala Dunia setelah absen selama tepat 981 hari dan diwarnai banyak ketidakpastian. Setelah tidak membela negaranya sejak Oktober 2023, Ancelotti dengan cepat memuji cara sang penyerang menjalani proses pemulihannya. "Dia mendapat kesempatan bermain karena menurut saya dia layak bermain," kata Ancelotti kepada wartawan dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Neymar pulih dengan sangat baik, dengan keseriusan yang tinggi, dan profesionalisme yang luar biasa. Saya pikir, seperti pemain lainnya, dia memiliki kualitas untuk membantu tim. Dia bermain bagus, meski hanya beberapa menit."
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Semangat Neymar yang seperti anak-anak di usia 34 tahun
Meskipun sudah berada di masa senja kariernya, sikap Neymar jelas telah meninggalkan kesan mendalam bagi mantan pelatih Real Madrid tersebut. Dengan warisan Piala Dunia yang mengesankan—yang sudah mencakup delapan gol dan empat assist dari penampilannya di turnamen-turnamen sebelumnya—motivasi Neymar tetap tak perlu diragukan lagi. Ketika ditanya oleh seorang jurnalis Spanyol mengenai apakah sang penyerang membutuhkan insentif tambahan untuk tampil di tahap kariernya saat ini, Ancelotti sepenuhnya menampik anggapan tersebut, dan justru menyoroti kecintaannya yang mendalam terhadap olahraga ini.
"Neymar tidak membutuhkan motivasi, tidak ada pemain yang membutuhkan motivasi tambahan untuk bermain bagi Selecao, dan hal yang sama berlaku bagi Neymar," jelas pelatih veteran tersebut. "Di usia 34 tahun, ia masih memiliki gairah seperti anak kecil dalam bermain sepak bola."
Brasil memastikan posisi teratas di Grup C
Kemenangan atas Skotlandia memastikan Brasil finis di puncak Grup C, sekaligus mengukuhkan langkah mereka ke babak gugur. Setelah fase penyisihan yang sukses, Selecao kini bersiap bertolak ke Houston untuk laga babak 32 besar pada hari Senin, dengan lawan mereka yang masih belum ditentukan di antara tiga tim raksasa dari Eropa dan Asia.
Ancelotti sangat menyadari besarnya tantangan yang menanti timnya saat turnamen memasuki fase krusial. Di babak ini, Brasil akan menghadapi Belanda, Jepang, atau Swedia, dan pelatih asal Italia itu memperkirakan akan ada lonjakan kualitas yang signifikan, terlepas dari negara mana yang akan menjadi rintangan berikutnya. “Tanpa ragu. Ketiga lawan tersebut memiliki kualitas yang tinggi, mereka berbeda,” kata Ancelotti.
- AFP
Ujian yang lebih berat menanti di babak gugur
Meskipun Brasil tampil apik di babak penyisihan grup, Ancelotti memperingatkan bahwa ruang untuk kesalahan akan sirna di babak selanjutnya. Ia memberikan analisis singkat mengenai ancaman-ancaman potensial, sambil menyoroti beragam gaya permainan yang mungkin dihadapi timnya di Houston. "Belanda lebih berpengalaman daripada Jepang, tetapi Jepang, sebelum Piala Dunia, menampilkan permainan yang sangat indah dalam laga persahabatan. Dan Swedia memiliki potensi besar di lini depan," pungkasnya.