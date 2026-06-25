Carlo Ancelotti terkesan dengan sikap polos Neymar, sementara pelatih Brasil itu memuji bintang Santos tersebut saat kembalinya ke Piala Dunia yang telah lama dinantikan

Dalam pertandingan yang menandai penampilan ke-15-nya sebagai pelatih Selecao, Ancelotti akhirnya mendapat kesempatan untuk menurunkan Neymar. Brasil memastikan keunggulan telak 3-0 di Hard Rock Stadium berkat dua gol dari Vinicius Junior dan satu gol dari Matheus Cunha. Pelatih asal Italia itu memasukkan Neymar pada menit ke-72, yang membuat penonton di Miami bersorak riuh saat sang legenda bernomor punggung 10 itu melangkah ke lapangan untuk turnamen Piala Dunia keempatnya secara berturut-turut.

Perjalanan kembali ke skuad tim nasional merupakan proses yang panjang bagi Neymar, menandai kembalinya ia mengenakan seragam kuning di ajang Piala Dunia setelah absen selama tepat 981 hari dan diwarnai banyak ketidakpastian. Setelah tidak membela negaranya sejak Oktober 2023, Ancelotti dengan cepat memuji cara sang penyerang menjalani proses pemulihannya. "Dia mendapat kesempatan bermain karena menurut saya dia layak bermain," kata Ancelotti kepada wartawan dalam konferensi pers pasca-pertandingan. "Neymar pulih dengan sangat baik, dengan keseriusan yang tinggi, dan profesionalisme yang luar biasa. Saya pikir, seperti pemain lainnya, dia memiliki kualitas untuk membantu tim. Dia bermain bagus, meski hanya beberapa menit."