Carlo Ancelotti soal keputusan ‘mengejutkan’ terkait Neymar yang berpotensi mengguncang skuad Brasil di Piala Dunia 2026 - sang pencetak gol terbanyak yang ‘sangat disayangi’ oleh rekan-rekan setimnya
Dilema pemilihan yang paling sulit
Seluruh mata bangsa tertuju pada Rio de Janeiro saat Ancelotti bersiap mengumumkan skuad Brasil terakhirnya pada hari Senin. Di tengah kegembiraan ini, ada Neymar, ikon berusia 34 tahun yang tetap menjadi pencetak gol terbanyak Selecao, tetapi harus melalui proses pemulihan yang berliku-liku setelah serangkaian cedera jangka panjang. Dengan Piala Dunia yang tinggal beberapa minggu lagi, sang manajer sedang mempertimbangkan bakat tak terbantahkan sang penyerang dengan tuntutan fisik dari sistem taktisnya yang intens.
"Saat harus memilih, Anda harus mempertimbangkan banyak hal," kata Ancelotti kepada Reuters. "Neymar adalah pemain penting bagi negara ini karena bakat yang selalu ia tunjukkan. Namun, ia mengalami masalah dan sedang bekerja keras untuk pulih. Ia telah banyak membaik belakangan ini dan bermain secara reguler. Jelas, ini bukanlah keputusan yang mudah bagi saya. Kami harus mempertimbangkan pro dan kontra dengan cermat."
Kesetiaan para penggemar terhadap sang ikon
Meskipun publik masih terbelah pendapat mengenai apakah mantan bintang Barcelona dan PSG itu sebaiknya berangkat ke Amerika Utara, Ancelotti mengakui bahwa posisi sang pemain di dalam tim merupakan faktor utama. Pelatih asal Italia itu menekankan bahwa Neymar tetap mendapat dukungan penuh dari rekan-rekannya, sehingga kemungkinan keikutsertaannya justru akan meningkatkan moral tim, bukan malah menimbulkan gangguan. Bagi Ancelotti, memastikan terciptanya suasana yang harmonis adalah hal yang sangat penting saat ia berupaya mengantarkan Brasil meraih gelar juara dunia keenam mereka.
"Saya sangat memahami bahwa Neymar sangat dicintai, tidak hanya oleh publik tetapi juga oleh para pemain," jelas Ancelotti. "Ini juga merupakan faktor, karena kami harus mempertimbangkan suasana yang akan muncul seputar pemanggilan Neymar. Bukan berarti saya akan melontarkan pernyataan mengejutkan di ruang ganti. Dia sangat disukai, dia sangat dicintai. Saya pikir wajar jika para pemain mengemukakan pendapat mereka. Saya berterima kasih kepada semua orang yang telah memberi saya saran; saya berterima kasih kepada kalian semua. Namun pada akhirnya, orang yang tepat untuk mengambil keputusan ini, orang yang paling berhak melakukannya, adalah saya."
Kondisi fisik dan kebugaran lebih penting daripada emosi
Meskipun keputusan ini sarat dengan beban emosional, Ancelotti menegaskan bahwa fakta-fakta yang objektif dan tegaslah yang akan menentukan daftar akhir. Rencana taktis pelatih asal Italia ini membutuhkan barisan depan yang mampu melakukan tekanan tanpa henti, dan ia telah memantau dengan cermat penampilan Neymar belakangan ini. Pelatih tersebut mencatat bahwa kemampuan sang penyerang untuk mempertahankan intensitas tinggi dalam pertandingan merupakan tolok ukur utama dalam evaluasinya.
"Kondisi fisiknya telah meningkat pesat dalam beberapa pertandingan terakhir," kata Ancelotti. "Dia telah memainkan beberapa pertandingan yang sangat bagus belakangan ini. Kondisi fisiknya telah membaik. Dia mampu mempertahankan intensitas tinggi dalam pertandingan. Namun, ada berbagai macam pertandingan... Saya tidak mendapat tekanan dari siapa pun untuk memanggil Neymar. Saya memiliki otonomi penuh. Keputusan ini akan 100% profesional. Saya hanya akan mempertimbangkan bagaimana penampilannya sebagai pesepakbola. Tidak ada yang lain."
Hitung mundur terakhir menuju Rio
Drama ini akan mencapai puncaknya pada Senin, 18 Mei. Ancelotti tetap yakin akan kemampuannya untuk menyusun skuad yang seimbang, meski ia mengakui bahwa tak ada skuad yang bisa sempurna di mata publik Brasil yang sangat kritis. Setelah meraih gelar liga di kelima liga besar Eropa, pelatih berpengalaman ini mengandalkan pengalamannya yang luas untuk menghadapi tekanan eksternal yang besar dan sorotan media.
"Apakah saya bisa menyusun skuad yang sempurna? Mustahil! Tapi saya bisa menyusun skuad dengan kesalahan yang lebih sedikit daripada orang lain yang mungkin melakukannya. Itu yang saya yakini," tutup Ancelotti. Suasana internal, menurut sang bos, akan tetap positif terlepas dari hasilnya, tetapi suasana eksternal pasti akan ditentukan oleh apakah nama pemain andalan Santos itu muncul atau tidak dalam daftar 26 pemain terakhir untuk panggung paling megah.