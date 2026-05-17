Meskipun publik masih terbelah pendapat mengenai apakah mantan bintang Barcelona dan PSG itu sebaiknya berangkat ke Amerika Utara, Ancelotti mengakui bahwa posisi sang pemain di dalam tim merupakan faktor utama. Pelatih asal Italia itu menekankan bahwa Neymar tetap mendapat dukungan penuh dari rekan-rekannya, sehingga kemungkinan keikutsertaannya justru akan meningkatkan moral tim, bukan malah menimbulkan gangguan. Bagi Ancelotti, memastikan terciptanya suasana yang harmonis adalah hal yang sangat penting saat ia berupaya mengantarkan Brasil meraih gelar juara dunia keenam mereka.

"Saya sangat memahami bahwa Neymar sangat dicintai, tidak hanya oleh publik tetapi juga oleh para pemain," jelas Ancelotti. "Ini juga merupakan faktor, karena kami harus mempertimbangkan suasana yang akan muncul seputar pemanggilan Neymar. Bukan berarti saya akan melontarkan pernyataan mengejutkan di ruang ganti. Dia sangat disukai, dia sangat dicintai. Saya pikir wajar jika para pemain mengemukakan pendapat mereka. Saya berterima kasih kepada semua orang yang telah memberi saya saran; saya berterima kasih kepada kalian semua. Namun pada akhirnya, orang yang tepat untuk mengambil keputusan ini, orang yang paling berhak melakukannya, adalah saya."