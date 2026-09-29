Pelatih Brasil Ancelotti dikabarkan siap menerapkan perubahan taktik signifikan dengan memainkan Raphinha sebagai penyerang tengah dalam laga tim nasional berikutnya melawan Australia. Langkah itu, menurut Globo Esporte, sangat terinspirasi oleh kesuksesan yang dinikmati Hansi Flick bersama pemain tersebut di Barcelona musim ini. Pemain berusia 29 tahun itu telah bertransformasi menjadi nomor sembilan yang mematikan di Camp Nou musim ini, dan Ancelotti kini melihat hal itu sebagai solusi atas masalah lini serang Brasil belakangan ini.

Brasil berada di bawah tekanan untuk tampil lebih baik setelah penampilan mengecewakan dalam laga persahabatan pertama sejak Piala Dunia. Brasil hanya mampu meraih hasil imbang yang membuat frustrasi melawan Australia pekan lalu, dan membutuhkan gol sangat telat dari pemain muda Rayan untuk menghindari kekalahan yang memalukan.



