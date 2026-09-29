AFP
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Carlo Ancelotti siap meniru cetak biru Barcelona milik Hansi Flick dengan memainkan Raphinha dalam peran baru untuk Brasil
Ancelotti mencari inspirasi taktis dari Barcelona
Pelatih Brasil Ancelotti dikabarkan siap menerapkan perubahan taktik signifikan dengan memainkan Raphinha sebagai penyerang tengah dalam laga tim nasional berikutnya melawan Australia. Langkah itu, menurut Globo Esporte, sangat terinspirasi oleh kesuksesan yang dinikmati Hansi Flick bersama pemain tersebut di Barcelona musim ini. Pemain berusia 29 tahun itu telah bertransformasi menjadi nomor sembilan yang mematikan di Camp Nou musim ini, dan Ancelotti kini melihat hal itu sebagai solusi atas masalah lini serang Brasil belakangan ini.
Brasil berada di bawah tekanan untuk tampil lebih baik setelah penampilan mengecewakan dalam laga persahabatan pertama sejak Piala Dunia. Brasil hanya mampu meraih hasil imbang yang membuat frustrasi melawan Australia pekan lalu, dan membutuhkan gol sangat telat dari pemain muda Rayan untuk menghindari kekalahan yang memalukan.
- Getty Images Sport
Raphinha siap menjalani peran sentral setelah tes latihan
Pada pertandingan sebelumnya, Raphinha mengenakan jersey ikonik bernomor 10 dan beroperasi sebagai gelandang serang, tepat di belakang Endrick. Meski ia bertanggung jawab atas assist untuk gol penyama kedudukan Rayan, mantan pemain Leeds United itu tidak mampu mencetak gol sendiri. Ancelotti sudah mengonfirmasi bahwa perubahan personel dan struktur akan dilakukan, dengan mengatakan: “Ya, tim akan sedikit berubah. Tidak banyak, tetapi sedikit.” Penyesuaian kecil ini tampaknya berupa pemindahan Raphinha ke ujung tombak.
Laporan itu menyebut Ancelotti sudah melatih XI dengan wajah baru, dengan Raphinha memimpin lini depan. Proyeksi tim tersebut mencakup Otavio di bawah mistar, di belakang lini pertahanan yang terdiri dari Vanderson, Jair Cunha, Gabriel Magalhaes, dan Mauro Junior. Di lini tengah, Danilo dan Bruno Guimaraes diperkirakan akan berduet dengan Gabriel Bontempo, sementara Rayan dan Vinicius akan mengapit Raphinha untuk melengkapi trio penyerangan.
Keberhasilan eksperimen Flick di Barcelona
Keputusan untuk menggeser Raphinha ke peran yang lebih sentral di level klub lahir dari kebutuhan menyusul kepergian Robert Lewandowski dan Ferran Torres. Secara statistik, transformasi itu tak terbantahkan. Raphinha sudah membukukan 14 gol hanya dalam delapan penampilan untuk raksasa Catalunya itu musim ini, dengan 12 di antaranya tercipta di La Liga dan dua di Liga Champions. Kemampuannya untuk menghubungkan permainan juga tetap terjaga, terbukti dari tiga assist yang ia sumbangkan.
- Getty Images Sport
Jadwal pertandingan Brasil selanjutnya
Brasil dijadwalkan menjalani laga ulangan cepat melawan Australia pada Selasa, yang menjadi panggung sempurna bagi Ancelotti untuk menguji formasi baru ini dalam suasana kompetitif. Setelah bentrokan itu, skuad akan bertolak ke Kolkata untuk menghadapi India pada Sabtu, 3 Oktober. Laga-laga persahabatan ini dipandang sebagai fondasi penting bagi juara dunia lima kali itu saat mereka berupaya melupakan kekecewaan di turnamen-turnamen terakhir dan membangun identitas taktik yang konsisten di bawah kepemimpinan Ancelotti.
Jika Raphinha mampu menerjemahkan ketajamannya bersama Barcelona ke panggung internasional, itu bisa menyelesaikan masalah lama Brasil terkait posisi penyerang tengah. Integrasi Vinicius Junior bersama Raphinha di peran sentral menjanjikan lini depan yang dinamis dan cair, yang bisa menimbulkan masalah besar bagi pertahanan mana pun.
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