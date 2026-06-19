Carlo Ancelotti menolak menyerah pada tekanan yang sangat kuat terkait Endrick, meskipun pelatih Brasil meyakini bahwa Endrick memiliki 'bakat luar biasa'

Ancelotti kembali menegaskan keyakinannya pada Endrick, sekaligus menolak untuk mempercepat proses perkembangan sang pemain muda. Mantan manajer Real Madrid itu juga menyoroti kualitas unik sang remaja saat membandingkannya dengan opsi-opsi penyerang lain di skuad.

"Saya akan menurunkan Endrick pada waktu yang tepat. Kita harus menunggu sebentar. Dia akan menjadi pemain penting," kata pelatih asal Italia itu dalam konferensi pers. "Matheus Cunha lebih berorientasi pada permainan tim, dia memiliki karakteristik yang lebih mirip gelandang serang. Igor Thiago memiliki kualitas lain. Dia pemain yang tangguh dalam duel dan sangat agresif dalam merebut kembali bola. Endrick bukanlah salah satu dari keduanya. Dia sesuatu yang berbeda, menurut saya pribadi. Dia adalah talenta yang luar biasa."