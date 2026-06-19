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Carlo Ancelotti menolak menyerah pada tekanan yang sangat kuat terkait Endrick, meskipun pelatih Brasil meyakini bahwa Endrick memiliki 'bakat luar biasa'
Pelatih Brasil tetap teguh pada keputusannya terkait Endrick
Tekanan terhadap Ancelotti semakin meningkat agar ia menurunkan Endrick sebagai pemain inti setelah hasil imbang 1-1 yang mengecewakan yang dialami Brasil saat menghadapi Maroko dalam laga pembuka fase grup Piala Dunia di New Jersey. Pemain berusia 19 tahun itu tetap tidak diturunkan sebagai pemain cadangan, yang memicu kritik dari para pendukung dan pakar sepak bola. Menjelang pertandingan krusial Brasil di Grup C melawan Haiti, Ancelotti menegaskan bahwa pendapat dari luar tidak akan memengaruhi pemilihan susunan pemainnya. Pelatih asal Italia itu menekankan bahwa Endrick akan mendapatkan kesempatannya ketika waktunya sudah tepat.
- AFP
Ancelotti menjelaskan pendekatannya
Ancelotti kembali menegaskan keyakinannya pada Endrick, sekaligus menolak untuk mempercepat proses perkembangan sang pemain muda. Mantan manajer Real Madrid itu juga menyoroti kualitas unik sang remaja saat membandingkannya dengan opsi-opsi penyerang lain di skuad.
"Saya akan menurunkan Endrick pada waktu yang tepat. Kita harus menunggu sebentar. Dia akan menjadi pemain penting," kata pelatih asal Italia itu dalam konferensi pers. "Matheus Cunha lebih berorientasi pada permainan tim, dia memiliki karakteristik yang lebih mirip gelandang serang. Igor Thiago memiliki kualitas lain. Dia pemain yang tangguh dalam duel dan sangat agresif dalam merebut kembali bola. Endrick bukanlah salah satu dari keduanya. Dia sesuatu yang berbeda, menurut saya pribadi. Dia adalah talenta yang luar biasa."
Masa depan Brasil tetap menjadi inti dari rencana tersebut
Meskipun menempatkan Endrick di bangku cadangan, Ancelotti memandang penyerang tersebut sebagai sosok kunci bagi masa depan Brasil dalam jangka panjang. Pelatih tersebut yakin bahwa remaja itu memiliki kualitas langka yang membedakannya dari pemain penyerang lainnya. Ancelotti juga menyoroti mentalitas Endrick sebagai alasan utama keyakinannya terhadap perkembangan sang pemain.
"Brasil akan memanfaatkan kualitasnya di Piala Dunia ini dan yang berikutnya," kata Ancelotti. "Dia sabar, tidak terburu-buru, dan sangat matang untuk usianya. Itu aspek yang sangat penting. Memiliki keluarga di dekatnya juga penting bagi seorang pemain muda."
- Getty Images Sport
Brasil akan menghadapi ujian yang sangat menentukan
Pertandingan Brasil melawan Haiti kini memiliki arti yang lebih penting setelah hasil imbang melawan Maroko. Selecao membutuhkan hasil positif untuk memperkuat harapan mereka lolos ke babak gugur dan meredakan tekanan yang melingkupi tim. Perhatian juga akan tetap tertuju pada peran Endrick. Setelah sebelumnya mencetak gol penentu kemenangan melawan Mesir dalam laga persahabatan prakompetisi, penyerang ini akan terus berupaya mendapatkan peran yang lebih besar dalam turnamen ini.