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Moataz Bellah El Hadedy

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Carlo Ancelotti menjelaskan mengapa ia membatalkan rencana untuk memasukkan Neymar saat melawan Jepang, saat Brasil meraih kemenangan dramatis

Neymar
Brazil
World Cup
C. Ancelotti
Japan
Brazil vs Japan

Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, telah mengungkapkan alasan tepat mengapa Neymar tetap duduk di bangku cadangan tanpa diturunkan selama kemenangan dramatis 2-1 Selecao atas Jepang. Meskipun bintang Santos itu melakukan pemanasan di hadapan penonton Houston yang terpukau, ia dikembalikan ke bangku cadangan saat pertandingan memasuki momen-momen krusial.

  • Ancelotti mengungkap rencananya untuk memasukkan Neymar ke lapangan

    Saat Brasil kesulitan mencetak gol ke gawang tim Jepang yang tangguh dalam laga babak 16 besar Piala Dunia, semua mata tertuju pada Neymar. Penyerang tersebut menghabiskan sebagian besar babak kedua dengan melakukan pemanasan di pinggir lapangan, sehingga para penggemar mengira ia akan segera dimasukkan ke lapangan. Namun, Ancelotti memilih untuk tidak menurunkan pemain andalannya itu, sebuah keputusan yang ia jelaskan segera setelah peluit akhir dibunyikan.

    Saat berbicara kepada media, pelatih asal Italia itu mengakui bahwa ia memiliki waktu tertentu untuk memasukkan pemain berusia 34 tahun itu ke dalam lapangan. "Kami menunggu Neymar hingga babak tambahan. Saya sudah berbicara dengannya, ia seharusnya masuk pada menit ke-60 atau ke-65. Kami berhasil menyamakan kedudukan, dan saya tidak ingin mengubah formasi karena tim sudah menguasai permainan," jelas Ancelotti di lapangan.



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  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kembalinya yang dramatis di Houston

    Selecao berada dalam posisi sulit setelah babak pertama yang kurang memuaskan membuat mereka tertinggal dari Samurai Blue. Dengan Jepang yang tampil terorganisir dan berbahaya dalam serangan balik, tekanan terhadap Ancelotti untuk melakukan pergantian pemain pun semakin meningkat. Akhirnya, Casemiro mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-56, mengembalikan momentum ke pihak raksasa Amerika Selatan tersebut.

    Keputusan berani untuk mempertahankan Neymar di bangku cadangan akhirnya membuahkan hasil yang spektakuler. Sementara penonton di Houston bersorak-sorai memanggil pahlawan mereka, pemain pengganti andalan Gabriel Martinelli tampil sebagai penentu kemenangan, mencetak gol penentu pada menit ke-96 sehingga pertandingan tidak perlu dilanjutkan dengan perpanjangan waktu 30 menit.

  • Ancelotti memuji kedalaman skuadnya

    Meskipun kemenangan ini jauh dari kata mudah, Ancelotti langsung memuji fleksibilitas dan kualitas yang dimilikinya dalam skuad Brasil. Kedalaman skuad tersebut memungkinkannya mengatasi pertandingan sistem gugur yang penuh tekanan melawan tim Jepang yang secara konsisten tampil melampaui ekspektasi di panggung global. Kemenangan ini mempertahankan status Brasil sebagai favorit turnamen.

    Ancelotti menekankan setelah pertandingan: "Kami memiliki banyak opsi, baik di bangku cadangan maupun di lapangan. Jepang bukanlah tim yang mudah. Mereka adalah tim yang terorganisir dengan baik dan bermain sangat intens. Fakta bahwa kami pantas menang sangatlah penting."

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Menatap babak 16 besar

    Dengan tersingkirnya Jepang, Brasil kini mengalihkan perhatian mereka ke babak selanjutnya dalam kompetisi ini sambil mempersiapkan diri untuk pertandingan hari Minggu di New Jersey. Kemenangan ini telah memastikan tempat mereka di babak 16 besar, di mana mereka akan menghadapi Norwegia atau Pantai Gading. Kondisi Neymar niscaya akan tetap menjadi topik utama pembicaraan seiring Selecao semakin mendekati babak final.



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