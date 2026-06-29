Carlo Ancelotti menjelaskan mengapa ia membatalkan rencana untuk memasukkan Neymar saat melawan Jepang, saat Brasil meraih kemenangan dramatis

Saat Brasil kesulitan mencetak gol ke gawang tim Jepang yang tangguh dalam laga babak 16 besar Piala Dunia, semua mata tertuju pada Neymar. Penyerang tersebut menghabiskan sebagian besar babak kedua dengan melakukan pemanasan di pinggir lapangan, sehingga para penggemar mengira ia akan segera dimasukkan ke lapangan. Namun, Ancelotti memilih untuk tidak menurunkan pemain andalannya itu, sebuah keputusan yang ia jelaskan segera setelah peluit akhir dibunyikan.

Saat berbicara kepada media, pelatih asal Italia itu mengakui bahwa ia memiliki waktu tertentu untuk memasukkan pemain berusia 34 tahun itu ke dalam lapangan. "Kami menunggu Neymar hingga babak tambahan. Saya sudah berbicara dengannya, ia seharusnya masuk pada menit ke-60 atau ke-65. Kami berhasil menyamakan kedudukan, dan saya tidak ingin mengubah formasi karena tim sudah menguasai permainan," jelas Ancelotti di lapangan.







