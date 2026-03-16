Carlo Ancelotti menjelaskan bagaimana 'dinamika tim berubah' setelah kedatangan Kylian Mbappé yang berujung pada kegagalan di musim terakhirnya bersama Real Madrid

Meskipun awal kariernya di Real Madrid berjalan sulit, bintang Prancis Mbappe berhasil membalikkan keadaan dan mencatatkan musim yang mengesankan penuh dengan prestasi individu. Penyerang ini berkontribusi dalam 49 gol dari 58 penampilannya di semua kompetisi, dengan mencetak 44 gol dan memberikan lima assist untuk klub raksasa Spanyol tersebut.

Penampilan luar biasa Mbappe di akhir musim membantunya meraih gelar pencetak gol terbanyak di La Liga dengan 31 gol, unggul empat gol dari bintang Barcelona, Robert Lewandowski. Dengan demikian, Mbappe juga memecahkan rekor yang dicetak oleh idolanya, Cristiano Ronaldo, untuk jumlah gol terbanyak yang dicetak dalam musim debut La Liga bersama Real Madrid. Bintang Prancis ini menambah satu penghargaan besar lainnya dengan memenangkan Sepatu Emas Eropa, yang diberikan kepada pencetak gol terbanyak di lima liga top Eropa, mengungguli Mohamed Salah dari Liverpool di putaran-putaran terakhir musim liga.

Meskipun penampilannya yang cemerlang, Madrid gagal mempertahankan gelar Liga Champions dan La Liga, sehingga mengakhiri musim tanpa trofi besar. Ancelotti kemudian meninggalkan klub dan digantikan oleh Xabi Alonso, yang hanya bertahan beberapa bulan sebelum dipecat dan digantikan oleh manajer saat ini, Alvaro Arbeloa.