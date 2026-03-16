Carlo Ancelotti menjelaskan bagaimana 'dinamika tim berubah' setelah kedatangan Kylian Mbappé yang berujung pada kegagalan di musim terakhirnya bersama Real Madrid
Mbappe tampil gemilang pada musim perdananya bersama Real Madrid
Meskipun awal kariernya di Real Madrid berjalan sulit, bintang Prancis Mbappe berhasil membalikkan keadaan dan mencatatkan musim yang mengesankan penuh dengan prestasi individu. Penyerang ini berkontribusi dalam 49 gol dari 58 penampilannya di semua kompetisi, dengan mencetak 44 gol dan memberikan lima assist untuk klub raksasa Spanyol tersebut.
Penampilan luar biasa Mbappe di akhir musim membantunya meraih gelar pencetak gol terbanyak di La Liga dengan 31 gol, unggul empat gol dari bintang Barcelona, Robert Lewandowski. Dengan demikian, Mbappe juga memecahkan rekor yang dicetak oleh idolanya, Cristiano Ronaldo, untuk jumlah gol terbanyak yang dicetak dalam musim debut La Liga bersama Real Madrid. Bintang Prancis ini menambah satu penghargaan besar lainnya dengan memenangkan Sepatu Emas Eropa, yang diberikan kepada pencetak gol terbanyak di lima liga top Eropa, mengungguli Mohamed Salah dari Liverpool di putaran-putaran terakhir musim liga.
Meskipun penampilannya yang cemerlang, Madrid gagal mempertahankan gelar Liga Champions dan La Liga, sehingga mengakhiri musim tanpa trofi besar. Ancelotti kemudian meninggalkan klub dan digantikan oleh Xabi Alonso, yang hanya bertahan beberapa bulan sebelum dipecat dan digantikan oleh manajer saat ini, Alvaro Arbeloa.
Keberhasilan statistik versus perjuangan bersama
Dalam wawancara terbuka dengan Radio MARCA, Ancelotti menjelaskan bagaimana berbagai perubahan yang terjadi pada musim panas 2024, termasuk kedatangan Mbappe yang telah lama dinantikan dan pensiunnya Toni Kroos, mengakibatkan masa transisi.
"Sepak bola berubah karena beberapa hal dan dengan itu, chemistry pun berubah," kata Ancelotti. "Ini bukan hanya soal lingkungan, bukan hanya mengganti Kroos dengan Mbappe. Pada tahun yang sama, Nacho hengkang, [Dani] Carvajal cedera, dan [Luka] Modric bermain lebih sedikit. Generasi lama yang telah menciptakan atmosfer fantastis di ruang ganti tidak lagi ada, dan generasi baru pemain harus masuk yang harus menunjukkan karakter, kepribadian, dan teladan. Itu tidak terjadi dalam sekejap, butuh waktu."
Meskipun Real Madrid mengalami kesulitan dalam mempertahankan dominasi mereka yang biasa selama periode itu, Ancelotti dengan cepat membela kontribusi individu Mbappe. Pemain Prancis itu tetap menjadi ancaman produktif di depan gawang meskipun keseimbangan struktural tim goyah setelah kehilangan metronom lini tengah Kroos.
"Mbappe tampil fantastis, mencetak sekitar 50 gol, dan tim mengalami kesulitan untuk merebut gelar karena sepak bola bergantung pada detail-detail kecil dan ketika Anda mengubah sesuatu, tidak selalu berjalan dengan baik," kata Ancelotti. Ia menyarankan bahwa transisi antar era adalah proses yang lambat, dengan menyatakan: "Generasi baru Madrid ini membutuhkan waktu untuk membangun warisannya."
Menjaga hubungan dengan Bernabeu
Kini setelah mantap menjabat sebagai pelatih timnas Brasil, Ancelotti mengungkapkan bahwa ia tetap menjadi penggemar setia Los Blancos dan terus menjalin komunikasi rutin dengan petinggi klub di Madrid. Ia menyaksikan penampilan gemilang klub tersebut di Liga Champions baru-baru ini dengan bangga, bahkan menghubungi mantan rekan-rekannya setelah kemenangan besar. Ikatan antara sang manajer dan klub lamanya tetap sekuat dulu meski ia kini beralih ke dunia kepelatihan tim nasional.
"Saya juga berbicara dengan para pemain. Beberapa hari yang lalu saya berbicara dengan Rodrygo untuk menanyakan kabarnya. Ya, saya tetap berhubungan," ungkap Ancelotti. "Saya mengucapkan selamat kepada klub dan presiden setelah pertandingan melawan Manchester City. Saya selalu menonton untuk melihat Madrid menang." Ia juga berbagi percakapan santai dengan Federico Valverde, mengakui bahwa ia bercanda kepada pemain asal Uruguay itu: "Sayang sekali kamu tidak punya paspor Brasil," setelah aksi heroiknya melawan City.
Bergabung dengan tim nasional Brasil
Pelatih veteran ini kini berfokus untuk mengakhiri penantian panjang Brasil akan gelar Piala Dunia keenam, sambil mengakui bahwa tekanan di Amerika Selatan sangat berbeda dengan yang dirasakan dalam kompetisi klub Eropa. Meskipun tekanan dari sesi latihan harian telah berkurang, beban ekspektasi seluruh bangsa kini menggantikannya. Ancelotti berupaya memastikan para pemainnya, terutama para bintang Madrid seperti Vinicius Junior, mampu menghadapi intensitas tersebut tanpa tertekan olehnya.
"Memang benar ada tekanan yang sangat besar, tapi ada juga kasih sayang yang luar biasa terhadap tim nasional," kata Ancelotti. "Di sini, ketika tim nasional bermain, semua orang berhenti beraktivitas; suasananya tidak sama seperti di Eropa. Di Brasil, tim yang paling penting adalah tim nasional, dan bagi para pemain, mengenakan seragam itu adalah hal yang sangat istimewa. Itu bagus, tapi ada juga tekanan berlebihan bagi para pesepakbola. Saya ingin membicarakannya dengan mereka agar mereka tidak terlalu menekan diri sendiri."
