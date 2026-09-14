AFP
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Carlo Ancelotti mengonfirmasi karier Neymar bersama Brasil telah berakhir saat pelatih timnas itu merencanakan revolusi pemain muda setelah kekecewaan di Piala Dunia
Pensiun internasional Neymar dikonfirmasi
Dalam pengumuman mengejutkan yang menandai berakhirnya sebuah era secara definitif, Ancelotti mengonfirmasi bahwa Neymar tidak akan lagi membela Brasil di panggung internasional. Juru taktik asal Italia itu mengungkapkan bahwa keputusan tersebut diambil oleh sang pemain sendiri, mengakhiri spekulasi selama berbulan-bulan mengenai masa depannya setelah Piala Dunia 2026. Neymar, yang telah menjadi pusat permainan sepak bola Brasil selama lebih dari satu dekade, meninggalkan kekosongan yang diakui Ancelotti mustahil diisi dengan pengganti sepadan.
Berbicara dalam wawancara komprehensif dengan CNN Esportes, Ancelotti berterus terang soal situasi terkait mantan jimatnya itu. Sang pelatih menyatakan: "Ia pantas berada di sana karena kualitasnya. Neymar sudah mengonfirmasi bahwa ia tidak ingin kembali ke tim nasional. Neymar tidak bisa digantikan karena ia adalah talenta yang luar biasa dan unik. Jadi, pemain yang tak tergantikan."
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Ancelotti menargetkan revolusi pemain muda 2030
Dengan bab Neymar yang resmi ditutup, Ancelotti dan direktur tim nasional Rodrigo Caetano mengalihkan perhatian mereka ke perombakan skuad secara radikal. Tujuannya jelas: menyiapkan generasi baru pesepakbola yang mampu mengembalikan Brasil ke puncak sepakbola dunia pada Piala Dunia 2030. Proses regenerasi ini sudah terlihat dalam pemilihan skuad terbaru, ketika nama-nama veteran disisihkan demi prospek remaja dan bintang yang sedang naik daun dari liga domestik.
Sang pelatih memaparkan visinya untuk empat tahun ke depan, dengan menekankan pentingnya para pemain yang lahir pada pertengahan 2000-an. "Saya pikir kami perlu melangkah selangkah demi selangkah. Sekarang kami perlu fokus pada para pemain muda yang bisa menjadi masa depan, pemain yang lahir pada 2004, 2005, dan 2006. Kami punya pemain muda yang lahir pada 2008 dengan kualitas yang sangat besar, yang belum bermain saat ini, tetapi bisa bermain. Sekarang adalah waktunya untuk melihat mereka, dengan mempertimbangkan usia mereka dan menghormatinya. Memang benar bahwa seorang pemain bisa bermain sangat baik bahkan pada usia 36 atau 37 tahun. Sekarang adalah waktunya untuk memprioritaskan pemain muda," jelas Ancelotti.
Membangun identitas kolektif
Salah satu kritik utama terhadap era Neymar adalah anggapan bahwa tim terlalu bergantung pada magis individunya untuk memenangkan pertandingan. Ancelotti bertekad memutus siklus ini dengan membangun budaya tim di mana kekuatan kolektif lebih besar daripada jumlah bagian-bagiannya. Dengan mengintegrasikan talenta-talenta muda ke dalam struktur yang ketat namun kreatif, pelatih asal Italia itu meyakini Brasil dapat beradaptasi dengan tuntutan intensitas tinggi dalam sepakbola modern. Pendekatan ini akan langsung diuji dalam laga-laga mendatang melawan Australia dan India, ketika sejumlah debutan diperkirakan akan tampil seiring staf pelatih mengevaluasi potensi jangka panjang mereka.
"Saya percaya bahwa dalam sepakbola modern, kerja sama tim adalah yang terpenting, bukan bakat individu. Tentu saja, jika Anda memiliki bakat individu yang hebat, Anda punya peluang lebih besar untuk menang, tetapi sepakbola modern tidak mentoleransi kurangnya kerja sama tim. Kami sedang bekerja untuk membangun tim yang kuat untuk masa depan, bukan bergantung pada satu bakat individu hebat," ujarnya.
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Bangkit dari kekecewaan di Piala Dunia
Urgensi transisi ini dipicu oleh luka yang masih tersisa dari Piala Dunia terakhir, ketika Brasil mengalami tersingkir lebih awal dan mengecewakan. Ancelotti mengakui bahwa kegagalan memenuhi ekspektasi telah memaksa federasi untuk memikirkan ulang seluruh strateginya. Dengan mengakui kekurangan pada siklus sebelumnya, sang pelatih berharap dapat menciptakan budaya akuntabilitas dan perkembangan. Laga-laga persahabatan yang akan datang dipandang sebagai batu bata pertama dalam fondasi baru, yang menyediakan panggung bagi para pemain untuk membuktikan bahwa mereka pantas berada di lingkungan elite timnas Brasil.
"Saya pikir Piala Dunia itu adalah sebuah kekecewaan, kami minta maaf soal itu, tetapi sekarang kami harus melihat ke depan. Kami punya waktu untuk menyiapkan generasi baru pemain. Dan sekarang kami akan menggunakan laga-laga persahabatan untuk melihat talenta-talenta muda baru yang sedang dikembangkan sepak bola Brasil beraksi. Saya yakin Brasil seharusnya berada di antara tim-tim terbaik di dunia," pungkas Ancelotti.
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