Dengan bab Neymar yang resmi ditutup, Ancelotti dan direktur tim nasional Rodrigo Caetano mengalihkan perhatian mereka ke perombakan skuad secara radikal. Tujuannya jelas: menyiapkan generasi baru pesepakbola yang mampu mengembalikan Brasil ke puncak sepakbola dunia pada Piala Dunia 2030. Proses regenerasi ini sudah terlihat dalam pemilihan skuad terbaru, ketika nama-nama veteran disisihkan demi prospek remaja dan bintang yang sedang naik daun dari liga domestik.

Sang pelatih memaparkan visinya untuk empat tahun ke depan, dengan menekankan pentingnya para pemain yang lahir pada pertengahan 2000-an. "Saya pikir kami perlu melangkah selangkah demi selangkah. Sekarang kami perlu fokus pada para pemain muda yang bisa menjadi masa depan, pemain yang lahir pada 2004, 2005, dan 2006. Kami punya pemain muda yang lahir pada 2008 dengan kualitas yang sangat besar, yang belum bermain saat ini, tetapi bisa bermain. Sekarang adalah waktunya untuk melihat mereka, dengan mempertimbangkan usia mereka dan menghormatinya. Memang benar bahwa seorang pemain bisa bermain sangat baik bahkan pada usia 36 atau 37 tahun. Sekarang adalah waktunya untuk memprioritaskan pemain muda," jelas Ancelotti.