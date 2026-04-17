Carlo Ancelotti mendesak Italia untuk kembali ke 'mentalitas bertahan' sementara pelatih Brasil menganalisis kegagalan di Piala Dunia
Ancelotti memperingatkan bahwa Italia telah kehilangan fondasi pertahanannya
Di Italia, sepak bola nasional sedang menjalani evaluasi mendalam setelah tersingkir di final babak play-off Piala Dunia melawan Bosnia-Herzegovina. Kekalahan dalam adu penalti tersebut telah memicu perombakan di Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), dengan pengunduran diri presiden Gabriele Gravina, disusul oleh ketua delegasi tim nasional Gianluigi Buffon dan pelatih Gennaro Gattuso.
Banyak pemain, pelatih, dan pakar telah memberikan pandangan mereka mengenai kelemahan yang melanda tim nasional dan Serie A, dengan Ancelotti menjadi yang terbaru yang mengemukakan kekhawatiran tentang arah sepak bola Italia. Pelatih Brasil ini menegaskan bahwa negara tersebut telah menjauh dari prinsip-prinsip pertahanan yang pernah menjadi landasan kesuksesan terbesarnya, sementara kekuatan tradisional negara itu memudar di tengah tren taktik modern.
Berbicara tentang situasi saat ini, Ancelotti berpendapat bahwa tim-tim Italia semakin rentan di lini belakang. Meskipun kompetisi-kompetisi Eropa sering kali menghasilkan pertandingan dengan skor tinggi, ia percaya bahwa tontonan tersebut sering kali mencerminkan kesalahan pertahanan daripada kehebatan serangan. Menurut pelatih veteran tersebut, upaya untuk meniru sistem pressing agresif yang digunakan di tempat lain di Eropa telah mendistorsi identitas taktis yang secara historis membuat sepak bola Italia begitu tangguh.
Pelatih Brasil mengkritik tren taktis dan kesalahan-kesalahan di lini pertahanan
Ancelotti memperingatkan bahwa sepak bola Italia sedang menanggung akibat dari meninggalkan keunggulan tradisionalnya. "[Serie A] telah kehilangan kokohnya pertahanan," katanya kepada il Giornale. "Kami memang sudah kekurangan talenta di area lain lapangan, tetapi pengendalian berlebihan terhadap aspek taktis telah merusak karakteristik kami, yang selama ini menjadi landasan sejarah kami."
Merefleksikan pertandingan-pertandingan Eropa dengan skor tinggi baru-baru ini yang melibatkan klub-klub seperti Bayern Munich, Real Madrid, dan Atletico Madrid, Ancelotti mengatakan hiburan sering kali datang dengan mengorbankan disiplin pertahanan.
"Saya melihat pertandingan dengan banyak gol; Atletico Madrid-Barcelona dan Bayern-Real Madrid menawarkan momen-momen yang mendebarkan bagi para penggemar," tambah Don Carlo. "Namun, terlalu banyak gol juga berarti terlalu banyak kesalahan, baik dari kiper maupun pemain bertahan. Apa yang disebut sebagai tekanan tinggi, permainan man-to-man, melibatkan risiko yang terus-menerus, sehingga hasilnya bisa berubah dari satu momen ke momen berikutnya. Bahkan pembangunan serangan dari belakang harus sempurna, jika tidak, Anda akan langsung membayar harga atas sedikit saja kelengahan."
Perbedaan intensitas di Serie A memunculkan kekhawatiran yang lebih mendalam
Ancelotti berpendapat bahwa masalah ini melampaui kesalahan-kesalahan di lini pertahanan dan mencerminkan penurunan yang lebih luas dalam ritme dan intensitas Serie A jika dibandingkan dengan kompetisi-kompetisi top Eropa. Ia juga menyoroti perubahan pasar global, dengan menyatakan bahwa liga tersebut tidak lagi mampu menarik para pemain terbaik dunia.
"Perbedaan mendasar terletak pada kecepatan, bukan hanya kecepatan berlari dalam pertandingan, tetapi juga kecepatan mental, partisipasi yang berkelanjutan, serta intensitas yang bukan sekadar kata kosong dan tidak bisa hanya digunakan pada fase-fase tertentu dalam pertandingan," katanya. "Sepak bola Italia telah kehilangan hal ini.
"Pemain asing hebat tidak lagi datang ke Italia; di luar negeri, dengan hak siar televisi yang besar dan investor yang kuat, pasar yang lebih menarik telah muncul. Oleh karena itu, Serie A tidak lagi menampilkan talenta-talenta terkenal secara internasional seperti Falcao, Maradona, Platini, Krol, Rummenigge, Ronaldo, Ronaldinho, dan semua pemain lain dari era yang telah berlalu. Dari mana para pemain muda Italia belajar?"
Italia menghadapi proses rekonstruksi pasca-Piala Dunia
Setelah gagal lolos ke Piala Dunia 2026, Italia kini harus bersiap menghadapi kompetisi Nations League yang menantang. Gli Azzurri berada di bawah tekanan besar untuk menunjukkan tanda-tanda kemajuan sebelum siklus kualifikasi berikutnya dimulai, dengan kedalaman skuad di lini pertahanan menjadi sorotan utama. Mereka dijadwalkan akan menghadapi Belgia dan Turki pada babak penyisihan grup Nations League pada bulan September.