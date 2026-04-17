Carlo Ancelotti mendesak Italia untuk kembali ke 'mentalitas bertahan' sementara pelatih Brasil menganalisis kegagalan di Piala Dunia

Di Italia, sepak bola nasional sedang menjalani evaluasi mendalam setelah tersingkir di final babak play-off Piala Dunia melawan Bosnia-Herzegovina. Kekalahan dalam adu penalti tersebut telah memicu perombakan di Federasi Sepak Bola Italia (FIGC), dengan pengunduran diri presiden Gabriele Gravina, disusul oleh ketua delegasi tim nasional Gianluigi Buffon dan pelatih Gennaro Gattuso.

Banyak pemain, pelatih, dan pakar telah memberikan pandangan mereka mengenai kelemahan yang melanda tim nasional dan Serie A, dengan Ancelotti menjadi yang terbaru yang mengemukakan kekhawatiran tentang arah sepak bola Italia. Pelatih Brasil ini menegaskan bahwa negara tersebut telah menjauh dari prinsip-prinsip pertahanan yang pernah menjadi landasan kesuksesan terbesarnya, sementara kekuatan tradisional negara itu memudar di tengah tren taktik modern.

Berbicara tentang situasi saat ini, Ancelotti berpendapat bahwa tim-tim Italia semakin rentan di lini belakang. Meskipun kompetisi-kompetisi Eropa sering kali menghasilkan pertandingan dengan skor tinggi, ia percaya bahwa tontonan tersebut sering kali mencerminkan kesalahan pertahanan daripada kehebatan serangan. Menurut pelatih veteran tersebut, upaya untuk meniru sistem pressing agresif yang digunakan di tempat lain di Eropa telah mendistorsi identitas taktis yang secara historis membuat sepak bola Italia begitu tangguh.