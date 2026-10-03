Carlo Ancelotti mendesak Brasil untuk menunjukkan "rasa hormat penuh" kepada India jelang laga persahabatan di Kolkata

Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, ahli taktik asal Italia itu mengakui bahwa kriket menjadi pusat perhatian di India, tetapi menegaskan bahwa gairah masyarakat setempat terhadap sepakbola tetap nyata.

Membahas budaya olahraga setempat dan antusiasme skuadnya, Ancelotti berkata: "Kriket adalah bagian dari budaya mereka, sepakbola bukan olahraga yang paling penting. Tapi itu tidak berarti mereka tidak menyukai sepakbola. Kami senang berada di sini dan menunjukkan kualitas kami kepada semua yang memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertandingan ini dan ini akan menjadi malam yang fantastis."

Menatap laga di hadapan puluhan ribu pendukung di Salt Lake Stadium, pelatih berusia 67 tahun itu menambahkan: "Saya harap ini akan menjadi pertandingan yang menghibur. Kami senang berada di sini dan menunjukkan kualitas kami."