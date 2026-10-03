Sports Press Photo
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Carlo Ancelotti mendesak Brasil untuk menunjukkan "rasa hormat penuh" kepada India jelang laga persahabatan di Kolkata
Ahli taktik Italia menuntut profesionalisme total
Ancelotti menegaskan timnya tidak boleh meremehkan tuan rumah, meski sepak bola bukan olahraga utama di negara tersebut. Laga di Salt Lake Stadium ini menandai pertandingan ketiga Brasil sejak tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026, setelah imbang 1-1 dan menang 4-2 atas Australia. Sang pelatih memadukan para pemain inti yang sudah mapan dengan beberapa wajah baru untuk membangun fondasi yang kuat bagi tim.
- NurPhoto
Pelatih memuji gairah olahraga tuan rumah
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan, ahli taktik asal Italia itu mengakui bahwa kriket menjadi pusat perhatian di India, tetapi menegaskan bahwa gairah masyarakat setempat terhadap sepakbola tetap nyata.
Membahas budaya olahraga setempat dan antusiasme skuadnya, Ancelotti berkata: "Kriket adalah bagian dari budaya mereka, sepakbola bukan olahraga yang paling penting. Tapi itu tidak berarti mereka tidak menyukai sepakbola. Kami senang berada di sini dan menunjukkan kualitas kami kepada semua yang memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertandingan ini dan ini akan menjadi malam yang fantastis."
Menatap laga di hadapan puluhan ribu pendukung di Salt Lake Stadium, pelatih berusia 67 tahun itu menambahkan: "Saya harap ini akan menjadi pertandingan yang menghibur. Kami senang berada di sini dan menunjukkan kualitas kami."
"Kami sangat menghormati lawan kami"
Brasil sangat menghormati kemampuan tuan rumah mereka untuk memberi kejutan, terutama setelah melihat India menahan tim Amerika Tengah, Panama, dengan skor imbang 1-1.
Menyoroti penampilan positif lawannya dalam laga tersebut, pemenang lima gelar Liga Champions itu berkata: "Kami menghormati kualitas tim India. Mereka meraih hasil imbang yang bagus melawan Panama. Kami sangat menghormati lawan kami."
Saat ditanya soal sikap tenangnya dan kehadirannya yang stabil ketika menangani ruang ganti bertabur bintang, Ancelotti menjawab: "Itu bagian dari karakter saya. Saya biasanya sabar dalam sepakbola, dan sebagai manajer, saya pikir kesabaran adalah kualitas yang penting."
Menepis anggapan bahwa laga persahabatan ini menjadi ujian bertekanan tinggi bagi skuadnya, sang manajer menambahkan: "Bagi skuad dan semua pemain, ini bukan ujian atau kesempatan untuk membuktikan diri. Kami masih menentukan skuad final untuk pertandingan ini. Ini bukan ujian, melainkan sebuah kesempatan."
- NurPhoto
Brasil menuntaskan jadwal laga persahabatan di Asia
Pertemuan di Salt Lake Stadium ini menutup rangkaian laga persahabatan Brasil pada jeda internasional kali ini. Tim asuhan Ancelotti itu baru akan berkumpul lagi pada November, saat mereka bertolak ke Kallang, Singapura, untuk menjalani dua laga beruntun melawan Jepang dan tuan rumah. Sementara itu, India akan segera mengalihkan perhatian untuk menyambut satu lagi raksasa Conmebol, dengan menjamu Uruguay di venue yang sama pada 6 Oktober.
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